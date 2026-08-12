Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Бронз за Саръбоюков на Евро 2026 в Бирмингам!

Бронз за Саръбоюков на Евро 2026 в Бирмингам!

12 Август, 2026 03:59, обновена 12 Август, 2026 04:02 862 1

  • лека атлетика-
  • саръбоюков-
  • бирмивгам-
  • евро 2026-
  • бронзов медал

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков извоюва историческо отличие в драматичния финал на скок дължина в Обединеното кралство

Бронз за Саръбоюков на Евро 2026 в Бирмингам! - 1
Снимка: ММС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският национал Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

22-годишният талант от Харманли показа изключителна психика в сектора, осигурявайки си място на почетната стълбичка в последния възможен момент при изключително тежки атмосферни условия.

Драма до последната секунда под ураганен вятър

Финалното състезание на „Александър Стейдиъм“ се превърна в истински трилър, силно затруднен от мощен насрещен вятър, достигащ в определени моменти до 3 м/сек. Саръбоюков започна стабилно с опит от 8.10 метра при насрещен вятър от 1.1 м/с. Последваха скокове от 7.84 м, 8.03 м, 8.09 м и 8.05 м, които го задържаха в челната тройка през по-голямата част от вечерта.

Истинската драма настъпи в последната шеста серия. Португалецът Жерсон Балде, световен шампион в зала от Торун 2026, направи силен опит от 8.18 метра и временно измести българина от медалната позиция. Под огромно напрежение и с насрещен вятър от 1.7 м/сек, възпитаникът на Димитър Карамфилов отговори феноменално – рекорден за вечерта за него скок от 8.26 метра, с който си върна третото място и взриви българския щаб.

Вятърът пречупи фаворитите

Суровите британски условия костваха скъпо на много от претендентите в сектора. Физически по-мощният швейцарец Зимон Еамер успя да се възползва от мускулатурата си в началото за 8.29 метра, но след това буквално се провали в третия си опит с едва 6.15 метра заради поривите. Младата италианска надежда Франческо Индзоли така и не намери верния разбег срещу стената от вятър и остана извън почетната стълбичка с 8.04 метра. Единствено двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция) демонстрира перфектна техника на засилката и грабна четвъртото си поредно европейско злато на открито с 8.44 метра. Другият голям фаворит – световният шампион Матия Фурлани (Италия) – изобщо не стигна до финала заради тежка контузия в квалификациите.

Подкрепа от трибуните и думи на щаба

Успехът на Саръбоюков бе изгледан на живо от специална агитка на трибуните в Бирмингам. Плътно до него в сектора бяха неговата сестра и национална шампионка в скока на височина Ирен Саръбоюкова, както и приятелката му Райна.

От щаба на атлета споделиха, че това е логичното надграждане след шестото му място в Рим през 2024 г., европейската титла в зала от Апелдоорн 2025 и подиумите в Диамантената лига. „Божидар притежава шампионски характер. Да реагираш с 8.26 метра в шестия опит, след като са те изместили от медала, го могат само най-големите“, коментираха експертите. Това е и първо отличие за България от европейско първенство на открито от Берлин 2018 г. насам (сребро на Мирела Демирева).

Програма за останалите български атлети в Бирмингам (до 16 август)

Българското участие на Европейското първенство в Бирмингам продължава с пълна сила в следващите дни. Ето кога да подкрепим родните представители:

  • 12 август (сряда): Финал в дисциплината троен скок при жените, където големите ни надежди са насочени към Александра Начева и Габриела Петрова.
  • 13 август (четвъртък): Квалификации в скока на височина при жените с участието на Ирен Саръбоюкова.
  • 14-15 август (петък-събота): Полуфинали и евентуални финали в спринтовите и техническите дисциплини.
  • 16 август (неделя): Финални закриващи сесии на шампионата и щафети.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    5 0 Отговор
    Браво, Божо, ти прослави България!

    05:38 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове