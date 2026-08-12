Бронз за Саръбоюков на Евро 2026 в Бирмингам!

Българският национал Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

22-годишният талант от Харманли показа изключителна психика в сектора, осигурявайки си място на почетната стълбичка в последния възможен момент при изключително тежки атмосферни условия.

Драма до последната секунда под ураганен вятър

Финалното състезание на „Александър Стейдиъм“ се превърна в истински трилър, силно затруднен от мощен насрещен вятър, достигащ в определени моменти до 3 м/сек. Саръбоюков започна стабилно с опит от 8.10 метра при насрещен вятър от 1.1 м/с. Последваха скокове от 7.84 м, 8.03 м, 8.09 м и 8.05 м, които го задържаха в челната тройка през по-голямата част от вечерта.

Истинската драма настъпи в последната шеста серия. Португалецът Жерсон Балде, световен шампион в зала от Торун 2026, направи силен опит от 8.18 метра и временно измести българина от медалната позиция. Под огромно напрежение и с насрещен вятър от 1.7 м/сек, възпитаникът на Димитър Карамфилов отговори феноменално – рекорден за вечерта за него скок от 8.26 метра, с който си върна третото място и взриви българския щаб.

Вятърът пречупи фаворитите

Суровите британски условия костваха скъпо на много от претендентите в сектора. Физически по-мощният швейцарец Зимон Еамер успя да се възползва от мускулатурата си в началото за 8.29 метра, но след това буквално се провали в третия си опит с едва 6.15 метра заради поривите. Младата италианска надежда Франческо Индзоли така и не намери верния разбег срещу стената от вятър и остана извън почетната стълбичка с 8.04 метра. Единствено двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция) демонстрира перфектна техника на засилката и грабна четвъртото си поредно европейско злато на открито с 8.44 метра. Другият голям фаворит – световният шампион Матия Фурлани (Италия) – изобщо не стигна до финала заради тежка контузия в квалификациите.

Подкрепа от трибуните и думи на щаба

Успехът на Саръбоюков бе изгледан на живо от специална агитка на трибуните в Бирмингам. Плътно до него в сектора бяха неговата сестра и национална шампионка в скока на височина Ирен Саръбоюкова, както и приятелката му Райна.

От щаба на атлета споделиха, че това е логичното надграждане след шестото му място в Рим през 2024 г., европейската титла в зала от Апелдоорн 2025 и подиумите в Диамантената лига. „Божидар притежава шампионски характер. Да реагираш с 8.26 метра в шестия опит, след като са те изместили от медала, го могат само най-големите“, коментираха експертите. Това е и първо отличие за България от европейско първенство на открито от Берлин 2018 г. насам (сребро на Мирела Демирева).

Програма за останалите български атлети в Бирмингам (до 16 август)

Българското участие на Европейското първенство в Бирмингам продължава с пълна сила в следващите дни. Ето кога да подкрепим родните представители:

12 август (сряда): Финал в дисциплината троен скок при жените, където големите ни надежди са насочени към Александра Начева и Габриела Петрова.

Финал в дисциплината троен скок при жените, където големите ни надежди са насочени към Александра Начева и Габриела Петрова. 13 август (четвъртък): Квалификации в скока на височина при жените с участието на Ирен Саръбоюкова.

Квалификации в скока на височина при жените с участието на Ирен Саръбоюкова. 14-15 август (петък-събота): Полуфинали и евентуални финали в спринтовите и техническите дисциплини.

Полуфинали и евентуални финали в спринтовите и техническите дисциплини. 16 август (неделя): Финални закриващи сесии на шампионата и щафети.