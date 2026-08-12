Ариана Гранде покорява Billboard с "Petal"

Само седмица след премиера Ариана Грнаде превърна осмия си студиен албум petal в световен №1. Проектът дебютира директно на върха на Billboard 200 - най-силната седмица за Grande през настоящото десетилетие и вторият най-голям резултат от чисти продажби в цялата ѝ кариера. Това е седмият ѝ албум №1 и я поставя редом до Джанет Джаксън и Лейди Гага сред соло изпълнителките с най-много първи места в историята на класацията.

След изящната меланхолия на Eternal Sunshine, в Petal Ариана обръща поглед към по-сурови емоции - раздразнение, желание, разочарование, самоувереност и онези чувства, които досега сякаш предпочиташе да изговаря по-тихо.

Именно това напрежение е в сърцето на "Petal" – между крехкост и дързост, между безпогрешно красивия глас на Ariana и продукция, която на моменти умишлено става по-тъмна, странна и непредвидима. Заглавието също носи тази идея: нещо живо и красиво, което успява да пробие през студено и твърдо пространство. Вместо просто да възпроизвежда формулата на предишните си хитове, Гранде използва дванадесетте песни, за да разшири границите на собствения си поп свят.

Албумът е написан и продуциран от Ариана Грнаде и дългогодишния ѝ творчески партньор ILYA, а Макс Мартин се включва като съавтор и продуцент в три от песните.

Първият сигнал, че "Petal" ще се превърне в едно от големите поп събития на годината, дойде още с водещия сингъл “Hate That I Made You Love Me”. Песента дебютира на №1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в десетия №1 хит на Гранде. С него тя постигна и безпрецедентен резултат – първият сингъл от всеки един от осемте ѝ студийни албума е дебютирал в Top 10 на Hot 100.

Мащабът е глобален. "Petal" достига №1 на редица от най-големите музикални пазари по света, включително Великобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия, Испания и Италия, като носи на Grande първите ѝ №1 позиции в албумните класации на Франция и Германия. Проектът оглавява и Spotify Global Top Albums, а заглавната песен стига №1 в глобалната класация на платформата. В разгара на release week музиката на Ariana преминава 95 милиона Spotify стрийма за един ден – най-силният глобален streaming ден в кариерата ѝ.