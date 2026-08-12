Новини
Любопитно »
Ариана Гранде покорява Billboard с "Petal"

Ариана Гранде покорява Billboard с "Petal"

12 Август, 2026 07:27 670 8

  • ариана гранде-
  • албум-
  • petal-
  • billboard

Това е седмият ѝ албум №1

Ариана Гранде покорява Billboard с "Petal" - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само седмица след премиера Ариана Грнаде превърна осмия си студиен албум petal в световен №1. Проектът дебютира директно на върха на Billboard 200 - най-силната седмица за Grande през настоящото десетилетие и вторият най-голям резултат от чисти продажби в цялата ѝ кариера. Това е седмият ѝ албум №1 и я поставя редом до Джанет Джаксън и Лейди Гага сред соло изпълнителките с най-много първи места в историята на класацията.

След изящната меланхолия на Eternal Sunshine, в Petal Ариана обръща поглед към по-сурови емоции - раздразнение, желание, разочарование, самоувереност и онези чувства, които досега сякаш предпочиташе да изговаря по-тихо.

Именно това напрежение е в сърцето на "Petal" – между крехкост и дързост, между безпогрешно красивия глас на Ariana и продукция, която на моменти умишлено става по-тъмна, странна и непредвидима. Заглавието също носи тази идея: нещо живо и красиво, което успява да пробие през студено и твърдо пространство. Вместо просто да възпроизвежда формулата на предишните си хитове, Гранде използва дванадесетте песни, за да разшири границите на собствения си поп свят.

Албумът е написан и продуциран от Ариана Грнаде и дългогодишния ѝ творчески партньор ILYA, а Макс Мартин се включва като съавтор и продуцент в три от песните.

Първият сигнал, че "Petal" ще се превърне в едно от големите поп събития на годината, дойде още с водещия сингъл “Hate That I Made You Love Me”. Песента дебютира на №1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в десетия №1 хит на Гранде. С него тя постигна и безпрецедентен резултат – първият сингъл от всеки един от осемте ѝ студийни албума е дебютирал в Top 10 на Hot 100.

Мащабът е глобален. "Petal" достига №1 на редица от най-големите музикални пазари по света, включително Великобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия, Испания и Италия, като носи на Grande първите ѝ №1 позиции в албумните класации на Франция и Германия. Проектът оглавява и Spotify Global Top Albums, а заглавната песен стига №1 в глобалната класация на платформата. В разгара на release week музиката на Ariana преминава 95 милиона Spotify стрийма за един ден – най-силният глобален streaming ден в кариерата ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    7 2 Отговор
    На кого му пука за това джудже анорексичка 🤬🤬🤬👎👎👎👎👎👎

    Коментиран от #2

    07:35 12.08.2026

  • 2 ти си пуяк

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":

    който не разбира от секс миньончета

    Коментиран от #6

    07:48 12.08.2026

  • 3 Мижав интерес

    2 1 Отговор
    С огромна досада се насилих да изслушам две от новите и "песни". И представа си нямам как това досадно анти-музикално нещо минава за "албум номер 1". Едно и също характерно виене на Ариана, все едно слушам постоянно една и съща песен.

    07:54 12.08.2026

  • 4 УжасТ

    2 0 Отговор
    Абе много дебела тая:)

    08:03 12.08.2026

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    Само седмица след премиераТА Ариана ГрАнаде превърна осмия си студиен албум" Рetal " в световен №1.

    08:53 12.08.2026

  • 6 Трай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ти си пуяк":

    Бе, малкошишковец! Аз ако я центровам, ще и залича азиатските черти завинаги! Очите ще и станат по кръгли и отворени отколкото на малката булка!

    09:18 12.08.2026

  • 7 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Става за извращения на афтърпарти! За певачка не става според мен!

    09:31 12.08.2026

  • 8 ристю

    1 0 Отговор
    Ариана Голямата има много красота по себе си.

    09:35 12.08.2026