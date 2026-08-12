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Брад Пит се ядоса! Ще учи футболистите как да симулират

Брад Пит се ядоса! Ще учи футболистите как да симулират

12 Август, 2026 07:00 1 230 8

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  • актьорско майсторство

Необичайното предложение дойде, след като 62-годишната звезда стана свидетел на "ужасяваща" актьорска игра по време на мач от Световното първенство

Брад Пит се ядоса! Ще учи футболистите как да симулират - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Холивудският блясък среща футболния терен по най-неочаквания начин! Легендарният актьор и продуцент Брад Пит обяви намерението си да поеме една доста специфична роля - да обучава футболистите как да симулират по-правдоподобно при нарушения на правилата.

Необичайното предложение дойде, след като 62-годишната звезда стана свидетел на "ужасяваща" актьорска игра по време на мач от Световното първенство.

"Ще започна да давам уроци по симулация, защото тези момчета са ужасни в това", категоричен е Пит пред списание "Ескуайър" след двубоя Германия - Парагвай от Мондиал 2026.

Актьорът, известен с безупречната си игра на големия екран, бил потресен от комичното представление на един южноамерикански футболист, който се търкалял по тревата.

Пит дори демонстрирал собствена версия на "падане", с отпуснати ръце и подкосени крака, мръщейки се от преувеличена, фалшива болка.

"Това е едва ли не най-лошата актьорска игра, която съм виждал. Разбирам, че провокирането на фалове е част от тактиката, но, по дяволите, приятелю, те имат нужда от сериозна помощ," безпощадно коментира той.

Холивудската икона не скрива и конкретните си мишени.

"И ще започна с Неймар, защото той е на терена като от балет и има нужда от помощ. Ще му покажа как да „продава“ фал, как да го прави сдържано, как да не прекалява, за да изглежда правдоподобно. Имам цяла тренировъчна програма."

Сравнявайки футболните симулации с "актьорската игра от 40-те години, когато актрисите просто припадаха от възторг" (което също демонстрирал с висок женски глас "О, Боже мой!"), Пит завършва с ударна констатация: "Лошата игра ме побърква. Ето защо не мога да гледам порно."

Дали футболният свят ще приеме предизвикателството на Брад Пит и дали скоро ще видим Неймар да "пада" с холивудска прецизност, предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Злодеида

    2 0 Отговор
    След като Вини Джоунс се преквалифицира от футболист на холивудски актьор, защо пък и той да не се пробва.

    07:13 12.08.2026

  • 2 Дзак

    0 1 Отговор
    Неймар има пълен със симулации медицински картон и децата му не са се отказали от него.

    07:41 12.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Това което казва Брад е нещо, което всички сме си мислили! Готиното в случая е, че той има абсолютната позиция да се изгъбарка по този начин! Спечели ме!

    Коментиран от #4

    07:47 12.08.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Това е лесно!

    07:59 12.08.2026

  • 5 МЕЧТИ МЕЧТИ

    1 3 Отговор
    БЛАЖЕНИ ЦЕСЕКАРЧЕТА ЕДИН Е ОТБОРА НА НАРОДА КАЗВАСЕ ЛЕВСКИ

    08:02 12.08.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Даже може да стане конструктор във Формула 1!

    08:09 12.08.2026

  • 7 Бай Догай

    2 0 Отговор
    Брат Пит си е надвил на масрафа и може да си позволи да се прави на какъвто си иска. Много ме кефи. Жалко само дето оФцата Анджелина настрой децата му срещу него, дано ги лиши от наследството си. Велик актьор е, няма филм в който да не играе перфектно.

    Коментиран от #8

    08:24 12.08.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Догай":

    Едва ли е изобретателна в интригите, като Някои хора!

    09:14 12.08.2026

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