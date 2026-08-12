Брад Пит се ядоса! Ще учи футболистите как да симулират

Холивудският блясък среща футболния терен по най-неочаквания начин! Легендарният актьор и продуцент Брад Пит обяви намерението си да поеме една доста специфична роля - да обучава футболистите как да симулират по-правдоподобно при нарушения на правилата.

Необичайното предложение дойде, след като 62-годишната звезда стана свидетел на "ужасяваща" актьорска игра по време на мач от Световното първенство.

"Ще започна да давам уроци по симулация, защото тези момчета са ужасни в това", категоричен е Пит пред списание "Ескуайър" след двубоя Германия - Парагвай от Мондиал 2026.

Актьорът, известен с безупречната си игра на големия екран, бил потресен от комичното представление на един южноамерикански футболист, който се търкалял по тревата.

Пит дори демонстрирал собствена версия на "падане", с отпуснати ръце и подкосени крака, мръщейки се от преувеличена, фалшива болка.

"Това е едва ли не най-лошата актьорска игра, която съм виждал. Разбирам, че провокирането на фалове е част от тактиката, но, по дяволите, приятелю, те имат нужда от сериозна помощ," безпощадно коментира той.

Холивудската икона не скрива и конкретните си мишени.

"И ще започна с Неймар, защото той е на терена като от балет и има нужда от помощ. Ще му покажа как да „продава“ фал, как да го прави сдържано, как да не прекалява, за да изглежда правдоподобно. Имам цяла тренировъчна програма."

Сравнявайки футболните симулации с "актьорската игра от 40-те години, когато актрисите просто припадаха от възторг" (което също демонстрирал с висок женски глас "О, Боже мой!"), Пит завършва с ударна констатация: "Лошата игра ме побърква. Ето защо не мога да гледам порно."

Дали футболният свят ще приеме предизвикателството на Брад Пит и дали скоро ще видим Неймар да "пада" с холивудска прецизност, предстои да разберем.