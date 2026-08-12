Отлагат с още един ден обявяването на града-домакин на „Евровизия“ 2027

С още един ден се отлага обявяването на града-домакин на „Евровизия 2027. Събитието няма да се състои в сряда, 12 август, както съобщиха по-рано българските медии, а 24 часа по-късно, в четвъртък, 13 август, съобщават от Eurovisionfun.
Българските медии разкриха, че се очаква градът-домакин на 71-вия конкурс за песен на Евровизия да бъде обявен в сряда, 12 август. Пресконференцията, насрочена от българското правителство за същия ден, относно неидентифицирания дрон, който експлодира след навлизане в българското въздушно пространство, неизбежно е довела до леко забавяне на дългоочакваното обявяване, твърдят от Eurovisionfun.
Според последната информация, с която разполага Eurovisionfun, обявяването на града-домакин ще се състои в четвъртък, 13 август.
Следователно и София, и Бургас ще трябва да почакат малко повече, преди БНТ и EBU официално да обявят града-домакин, както и датите, на които ще се проведе Евровизия 2027.
Засега Бургас остава явният фаворит на букмейкърите, като шансовете му в момента надхвърлят 75%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТИГА
Коментиран от #32
07:37 12.08.2026
2 Всичката
07:39 12.08.2026
3 Търсят
07:40 12.08.2026
4 Само дано да не е нашия град
07:43 12.08.2026
5 Лопата Орешник
Коментиран от #37
07:43 12.08.2026
6 Ироничен
07:44 12.08.2026
7 Моарейн
Коментиран от #38, #44
07:46 12.08.2026
8 Отвратен
И след това се възмущаваме на престъпните действия на убийците от Пловдив
07:49 12.08.2026
9 хахаха
07:58 12.08.2026
10 Чорбангаранга
08:00 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 фАНТОМасс
08:04 12.08.2026
13 свиреп ОХЛЮВ
Коментиран от #35
08:06 12.08.2026
14 123
Коментиран от #40
08:08 12.08.2026
15 Българин
08:09 12.08.2026
16 Трол
08:09 12.08.2026
17 66666
08:13 12.08.2026
18 Българин
08:15 12.08.2026
19 Ключаря
08:16 12.08.2026
20 хахаха
08:23 12.08.2026
21 Любопитен
Коментиран от #28
08:24 12.08.2026
22 Бургас е градът!
Кво да прави човек в София през лятото-жега, смог и скука.
Всички артисти, певци и музиканти са на морето.
08:33 12.08.2026
23 Разцветников
Ако бъде избрана София за домакин, ще е възмотително.
Коментиран от #24
08:34 12.08.2026
24 Гешевче
До коментар #23 от "Разцветников":Най-голяма е друг път. Но по-добре в Бургас, в София ще стане пълна лудница.
От възмОтен неграмотник.
08:43 12.08.2026
25 хихи
Даже и двойката Емили Тротинетката-Леля Асеня ще е трета...
08:44 12.08.2026
26 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Залата в Бургас.
08:49 12.08.2026
27 Доротея
08:49 12.08.2026
28 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #21 от "Любопитен":А ти кой си...
08:50 12.08.2026
29 Кмета Митю Момата от Бургас
Коментиран от #50
08:53 12.08.2026
30 само си представете
09:02 12.08.2026
31 Кочо
09:09 12.08.2026
32 Европеец
До коментар #1 от "СТИГА":Съгласен съм с коментара ти.... Много добре би било България да не дава пари провежда тая пошлост..... Отново ще бъдат изхарчени милиони , за да доказват , че бг територията е нещо, а всъщност е една територия без държава и държавност....
09:29 12.08.2026
33 в кратце
09:30 12.08.2026
34 Хляб !
И Мракобесие !
09:32 12.08.2026
35 Ще карат !
До коментар #13 от "свиреп ОХЛЮВ":На Две Смени !
09:36 12.08.2026
36 На времето !
И Никой Нещеше Да Ходи В София Тогава !
09:38 12.08.2026
37 Защото
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Бургас се развива, а Варна остана Бай Тошевата Варна. Бай Тошо обичаше много Варна и я обгрижваше /за разлика от Бургас/. От Бай Тошово време насам, само бул. Левски е нещо ново. Варна "случи" на некадърни и крадливи кметове, които нехаят за града.
09:44 12.08.2026
38 Вторият Софиянец / Първият предозира /
До коментар #7 от "Моарейн":Нали в селото ти улиците са с жълти павета, защо плачеш за София. Как беше ?..." София и без подобни дандании е пълен отврат...... препълнените контейнери на кметчето и калните улици? Или заведенията на мазнокосия по "Витошка"..... Много завист и голям, ама много голям комплекс за малоценност избива от написаното. Вредно е за психическото здраве, ама ти вече го знаеш от опит. Лечението е елементарно. Ела в София. Няма да си първият който плюе от разстояние. Откакто София е столица,селяните и завиждат. За това махнахме жителството. Сега всички могат да се уверят, че тук е хубаво и това е причината 1/3 от България да иска да живее тук. Още римляните са го знаели. Само не трябва да стъпваш по релсите на травая, за да не те удари тока. Друго страшно няма.
Коментиран от #41
09:47 12.08.2026
39 софиянец
09:47 12.08.2026
40 Ха Ха
До коментар #14 от "123":То досега, като нямаше Евровизия в Бг, се строяха по две болници на година, а през 2027 г. тази тенденция изведнъж ще секне!
Българинът си е българин - кило злато да му дадеш пак ще мрънка че му тежи и е трудно за носене.
09:50 12.08.2026
41 Моарейн
До коментар #38 от "Вторият Софиянец / Първият предозира /":Рожбенце, от 40 и кусур години живея в София и толкова мръсна и грозна не съм я виждала дори по времето на Янчулев, нито по време на боклучавата криза на Софиянски. Мини през "елитните" квартали "Изток" и "Гео Милев" да видиш какво чудо е - още не могат да изчистят боклука от "борбата с мафията" на Терзиев.
Коментиран от #43
10:06 12.08.2026
42 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).
2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).
10:09 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Евдокия
До коментар #7 от "Моарейн":Ама вие полудяхте бе, три дни след са битието са ви забравили ама не парите парите ви валнуват вас, и спрете да плюват София щото хората от провинцията я направиха такава ама за всичко тичате в София
Коментиран от #46, #48
10:22 12.08.2026
45 ?????
До коментар #43 от "Доротея":Защо обиждаш Странджа и хората от там. Ти от кое село си, та даваш оценки на хората от тази прекрасна планина?
Коментиран от #49
10:23 12.08.2026
46 Ха Ха
До коментар #44 от "Евдокия":Така е, то в тая София, освен хора от провинцията, други няма. Затова София си е един дълбоко провинциален град. След обединяването на двете Българи, Пловдив трябваше да стане столица, но наглите шопи не изпуснаха келепира.
10:26 12.08.2026
47 Моарейн
До коментар #43 от "Доротея":Може и да съм дребна душица, не споря и нямам претенции за аристократизъм и превъзходство като неумните и кресливите. Обичам София и ме боли, че е толкова неугледна. Затова никога няма да се примиря в какво я превърнаха, особено настоящият кмет. В момента Бургас изглежда по-добре и затова мястото на Евровизия е там. Сори, истината боли.
Коментиран от #51
10:27 12.08.2026
48 Моарейн
До коментар #44 от "Евдокия":Мнението щеше да тежи повече, ако беше поне малко грамотно написано. Има препинателни знаци. Ползвайте ги, не е трудно.
10:30 12.08.2026
49 Доротея
До коментар #45 от "?????":Айде, ся и обяснения ще ти давам! Ако си хубав човек, хич няма да задаваш отговори, а ще поставиш одобрение или отминеш с /не/ разбиращо мълчание! Не намирам смисъл да ти ояснявам! Може и да си някой форумен деятел! Повечето сте такива! ,,В някои демокрации управляват бростаците! Просто са повече и клонят към болшевизъм!" - чешки интелектуалец!
Коментиран от #54
10:30 12.08.2026
50 Я пъ тоа
До коментар #29 от "Кмета Митю Момата от Бургас":Жената на другаря Бобоков е направила снимките.
10:36 12.08.2026
51 Доротея
До коментар #47 от "Моарейн":Кмета си е кмет, София си е вечна София! Мястото ти е в Бургас и тогава София ще бъде това, което заслужава да бъде, след като бъде освободена от претенциозни нищожества! Вземайте си и Евровизията, аз ще се задоволява с класическа музика и истинската БГ естрада! 100 години да не ви виждам, ще прекарам още 2 пъти по толкова! Намъкнало се тук, а си мечтае за Меден рудник! Ей го Ориент експрес Диана - щастлив път! Еднопосочен билет, 3 класа, Прешълец Уилсон!
Коментиран от #55
10:37 12.08.2026
52 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Слънчака може да побере всички, че и още ша иска.
Ядене, пиене на корем и сгодни женици бол.
Чудесен старт на летния сезон.
Коментиран от #53
10:42 12.08.2026
53 Чума
До коментар #52 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":И кво!? Ще поканиш Виктория Сваровска и ще я транспортираш в Меден курник да води фестивал на простотията?! Може и да ви се получи! То самото мероприятие е такова! Хич не ме интересува вашата евровизия! Таз годишната я гледах във финалната фаза, от избора на песен тук, когато Дара изпя трите песни и посочи Бангаранга! Загледах се, когато познати ми зададоха въпроса, дали гледам нашето дете, някаква родственица, как участва там!? Аз като пукал и вечерта се загледах, да бъда информиран и не мълча като пукал, когато коментират хората!
Коментиран от #56
10:48 12.08.2026
54 Ха Ха
До коментар #49 от "Доротея":Наистина няма нужда да ми се обясняваш. Първо бъди наясно със семе си, а после прави опити /макар и твърде неудачни/ да обясняваш.
Това, което съм ти писал не в очакване на отговор, а по-скоро израз на огромно възмущение от злобата и омразата към хора, които не познаваш.
10:55 12.08.2026
55 Е......
До коментар #51 от "Доротея":Стига с тази злъч! Прекали! Ти си пример за не за до во лена жена. Намери си мъж, да те зарадва и да не си толкова злъчна и неудовлетворена.
10:59 12.08.2026
56 О......
До коментар #53 от "Чума":Меден рудник е за тия, като теб! Ти само тази част на града познаваш, нормално. Но дори Меден рудник е хай левъл за теб, която от Каспичан навън не си излизала.
11:03 12.08.2026
57 Чума
Постнало си коментарче, поставило си плюс
Като фонетика - прилично, по смисъл просто - гнус!
Вие сте точно публика за Евровизия! И не съм от Меден рудник, а от Квартал Победа! Каспичан не знам, Полски Тръмбеш - да!
11:20 12.08.2026