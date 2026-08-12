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Отлагат с още един ден обявяването на града-домакин на „Евровизия“ 2027

Отлагат с още един ден обявяването на града-домакин на „Евровизия“ 2027

12 Август, 2026 07:36 1 575 57

  • евровизия-
  • град-
  • домакин

Засега Бургас остава явният фаворит на букмейкърите, като шансовете му в момента надхвърлят 75%

Отлагат с още един ден обявяването на града-домакин на „Евровизия“ 2027 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С още един ден се отлага обявяването на града-домакин на „Евровизия 2027. Събитието няма да се състои в сряда, 12 август, както съобщиха по-рано българските медии, а 24 часа по-късно, в четвъртък, 13 август, съобщават от Eurovisionfun.

Българските медии разкриха, че се очаква градът-домакин на 71-вия конкурс за песен на Евровизия да бъде обявен в сряда, 12 август. Пресконференцията, насрочена от българското правителство за същия ден, относно неидентифицирания дрон, който експлодира след навлизане в българското въздушно пространство, неизбежно е довела до леко забавяне на дългоочакваното обявяване, твърдят от Eurovisionfun.

Според последната информация, с която разполага Eurovisionfun, обявяването на града-домакин ще се състои в четвъртък, 13 август.

Следователно и София, и Бургас ще трябва да почакат малко повече, преди БНТ и EBU официално да обявят града-домакин, както и датите, на които ще се проведе Евровизия 2027.

Засега Бургас остава явният фаворит на букмейкърите, като шансовете му в момента надхвърлят 75%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА

    37 1 Отговор
    с тези глупости !

    Коментиран от #32

    07:37 12.08.2026

  • 2 Всичката

    37 2 Отговор
    радките втасали само барангата останала

    07:39 12.08.2026

  • 3 Търсят

    37 0 Отговор
    далаверата и сделката !

    07:40 12.08.2026

  • 4 Само дано да не е нашия град

    25 2 Отговор
    Бангаранга, гангаманга…

    07:43 12.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    Ако не е София как може да не е Варна?

    Коментиран от #37

    07:43 12.08.2026

  • 6 Ироничен

    26 2 Отговор
    Не ви ли омръзна пъДара?

    07:44 12.08.2026

  • 7 Моарейн

    34 3 Отговор
    Да заминава към Бургас и да се свършва с тая мъка. София и без подобни дандании е пълен отврат. Какво ще им покажем на певачките - препълнените контейнери на кметчето и калните улици? Или заведенията на мазнокосия по "Витошка"? В Бургас поне има море.

    Коментиран от #38, #44

    07:46 12.08.2026

  • 8 Отвратен

    35 2 Отговор
    Какво проповядва текста на Бангаранга на децата и младите хора?
    И след това се възмущаваме на престъпните действия на убийците от Пловдив

    07:49 12.08.2026

  • 9 хахаха

    23 3 Отговор
    Дарина откакто стана голяма звезда ни вопъл, ни стон от нея:) Скоро ще пее бангаманга в селски кръчми:)

    07:58 12.08.2026

  • 10 Чорбангаранга

    24 0 Отговор
    Поради съображения за сигурност, София и Бургас отпадат и остава само село Аврен.

    08:00 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 фАНТОМасс

    17 2 Отговор
    Сега да не се окаже , че отлагането е , за да обявят , че победител е Банкя !? А на откриването ще пее лично най-видния банкянец ББ ! Че напоследък много му е паднал рейтинг0 , а и няма много работа !

    08:04 12.08.2026

  • 13 свиреп ОХЛЮВ

    15 2 Отговор
    Нали УЖ изискванията бяха да има зала с определен капацитет , на който отговаряше само зала Армеец в София ? Новата зала на входа на Бургас е с доста по-малко места !

    Коментиран от #35

    08:06 12.08.2026

  • 14 123

    28 3 Отговор
    С парите от Гейвизия можехме да направим две детски болници, но явно за някои хора тридневни пеераски шествия са по важни от здравето на българските деца!!!

    Коментиран от #40

    08:08 12.08.2026

  • 15 Българин

    0 16 Отговор
    Мястото е в София, не в Бургас.

    08:09 12.08.2026

  • 16 Трол

    5 2 Отговор
    Васко Терзиев срещу Митко Николов.

    08:09 12.08.2026

  • 17 66666

    4 7 Отговор
    Мърлячи в Бургас не искаме.Само в София,там й е мястото,залата е по-голяма.Защо не и във Варна.

    08:13 12.08.2026

  • 18 Българин

    14 4 Отговор
    Града с най много гейове ще спечели. В момента тече преброяване.

    08:15 12.08.2026

  • 19 Ключаря

    17 2 Отговор
    И аз съм за Бургас в София и без това е фраш от амбриажи!

    08:16 12.08.2026

  • 20 хахаха

    24 2 Отговор
    Този конкурс е толкова прекрасен, че за домакинството му всеки град вика на другия "вземи го ти":)

    08:23 12.08.2026

  • 21 Любопитен

    10 1 Отговор
    Тази на снимката коя беше?

    Коментиран от #28

    08:24 12.08.2026

  • 22 Бургас е градът!

    10 1 Отговор
    Хем конкурс, хем курорт.

    Кво да прави човек в София през лятото-жега, смог и скука.
    Всички артисти, певци и музиканти са на морето.

    08:33 12.08.2026

  • 23 Разцветников

    10 5 Отговор
    Бургас е най-хубавия български град. Залата му е най-нова и най-голяма, а наоколо, парко места бол.. Легловата база е огромна, а точно през този период ще е незаета.
    Ако бъде избрана София за домакин, ще е възмотително.

    Коментиран от #24

    08:34 12.08.2026

  • 24 Гешевче

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Разцветников":

    Най-голяма е друг път. Но по-добре в Бургас, в София ще стане пълна лудница.
    От възмОтен неграмотник.

    08:43 12.08.2026

  • 25 хихи

    14 2 Отговор
    Ако Кауфланд издигнат двойката Христо Стоичков-ДАРА за президентските избори, Йотова ще го отнесе...
    Даже и двойката Емили Тротинетката-Леля Асеня ще е трета...

    08:44 12.08.2026

  • 26 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    12 0 Отговор
    Да са търкалят дрогирани, пияни, заляни по плажа.
    Залата в Бургас.

    08:49 12.08.2026

  • 27 Доротея

    12 1 Отговор
    На единия кадидат със сигурност липсва духовен фон за такова меропрятие! Възможно е точно заради това да посочат него! Защото това не е конкурс за поезия и литературно четене, а за масово интелектуално извращение и фестивал на пошлостта! Щом не обявиха града навреме, дори в ентусиастите се насади усещането за нещо не толкова красиво и почтено! Щом ще се гледат кой е кмета и да не му правят кампания, че след Бангарангата следва местен вот, това вече е само бизнес и политика, а другите критерии нямат място!

    08:49 12.08.2026

  • 28 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Любопитен":

    А ти кой си...

    08:50 12.08.2026

  • 29 Кмета Митю Момата от Бургас

    4 3 Отговор
    е жената направила снимките от спалнята на Борисов.

    Коментиран от #50

    08:53 12.08.2026

  • 30 само си представете

    6 3 Отговор
    избират града домакин и веднага почват масови протести на гражданите срещу събитието ...

    09:02 12.08.2026

  • 31 Кочо

    8 2 Отговор
    Пропуснаха момента! Вече не са нтересни! Дара за момент промени Евровизия, но след първата еуфория и задкулисни игри и сметки, Евровизия се върна към грозния си лик! Три пропуснати месеца за реална подготовка! Тогава всички в чужбина казваха - ,,След година в София!" Сега какво ще им кажат - София, ама друг път! Бай Ганев бе във Виена! За кратко! Върна се където си беше, в целия си местен блясък! А защо преди година отнехте на Варна европейското по волейбол!?

    09:09 12.08.2026

  • 32 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "СТИГА":

    Съгласен съм с коментара ти.... Много добре би било България да не дава пари провежда тая пошлост..... Отново ще бъдат изхарчени милиони , за да доказват , че бг територията е нещо, а всъщност е една територия без държава и държавност....

    09:29 12.08.2026

  • 33 в кратце

    5 0 Отговор
    Бургезията трябва да е градът на Юровижъна догодина.

    09:30 12.08.2026

  • 34 Хляб !

    3 3 Отговор
    Зрелища !

    И Мракобесие !

    09:32 12.08.2026

  • 35 Ще карат !

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "свиреп ОХЛЮВ":

    На Две Смени !

    09:36 12.08.2026

  • 36 На времето !

    6 1 Отговор
    Имаше Световен Фестивал На Младежта и Студентите В София !

    И Никой Нещеше Да Ходи В София Тогава !

    09:38 12.08.2026

  • 37 Защото

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Бургас се развива, а Варна остана Бай Тошевата Варна. Бай Тошо обичаше много Варна и я обгрижваше /за разлика от Бургас/. От Бай Тошово време насам, само бул. Левски е нещо ново. Варна "случи" на некадърни и крадливи кметове, които нехаят за града.

    09:44 12.08.2026

  • 38 Вторият Софиянец / Първият предозира /

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Моарейн":

    Нали в селото ти улиците са с жълти павета, защо плачеш за София. Как беше ?..." София и без подобни дандании е пълен отврат...... препълнените контейнери на кметчето и калните улици? Или заведенията на мазнокосия по "Витошка"..... Много завист и голям, ама много голям комплекс за малоценност избива от написаното. Вредно е за психическото здраве, ама ти вече го знаеш от опит. Лечението е елементарно. Ела в София. Няма да си първият който плюе от разстояние. Откакто София е столица,селяните и завиждат. За това махнахме жителството. Сега всички могат да се уверят, че тук е хубаво и това е причината 1/3 от България да иска да живее тук. Още римляните са го знаели. Само не трябва да стъпваш по релсите на травая, за да не те удари тока. Друго страшно няма.

    Коментиран от #41

    09:47 12.08.2026

  • 39 софиянец

    5 0 Отговор
    Не ща да гледам геювски двойки да ми се натискат по улиците на родния ми град София. Така че айде в Бургас.

    09:47 12.08.2026

  • 40 Ха Ха

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    То досега, като нямаше Евровизия в Бг, се строяха по две болници на година, а през 2027 г. тази тенденция изведнъж ще секне!
    Българинът си е българин - кило злато да му дадеш пак ще мрънка че му тежи и е трудно за носене.

    09:50 12.08.2026

  • 41 Моарейн

    10 3 Отговор

    До коментар #38 от "Вторият Софиянец / Първият предозира /":

    Рожбенце, от 40 и кусур години живея в София и толкова мръсна и грозна не съм я виждала дори по времето на Янчулев, нито по време на боклучавата криза на Софиянски. Мини през "елитните" квартали "Изток" и "Гео Милев" да видиш какво чудо е - още не могат да изчистят боклука от "борбата с мафията" на Терзиев.

    Коментиран от #43

    10:06 12.08.2026

  • 42 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    3 4 Отговор
    2026: БАНГАРАНГА.
    2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    10:09 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Евдокия

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Моарейн":

    Ама вие полудяхте бе, три дни след са битието са ви забравили ама не парите парите ви валнуват вас, и спрете да плюват София щото хората от провинцията я направиха такава ама за всичко тичате в София

    Коментиран от #46, #48

    10:22 12.08.2026

  • 45 ?????

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Доротея":

    Защо обиждаш Странджа и хората от там. Ти от кое село си, та даваш оценки на хората от тази прекрасна планина?

    Коментиран от #49

    10:23 12.08.2026

  • 46 Ха Ха

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Евдокия":

    Така е, то в тая София, освен хора от провинцията, други няма. Затова София си е един дълбоко провинциален град. След обединяването на двете Българи, Пловдив трябваше да стане столица, но наглите шопи не изпуснаха келепира.

    10:26 12.08.2026

  • 47 Моарейн

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Доротея":

    Може и да съм дребна душица, не споря и нямам претенции за аристократизъм и превъзходство като неумните и кресливите. Обичам София и ме боли, че е толкова неугледна. Затова никога няма да се примиря в какво я превърнаха, особено настоящият кмет. В момента Бургас изглежда по-добре и затова мястото на Евровизия е там. Сори, истината боли.

    Коментиран от #51

    10:27 12.08.2026

  • 48 Моарейн

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Евдокия":

    Мнението щеше да тежи повече, ако беше поне малко грамотно написано. Има препинателни знаци. Ползвайте ги, не е трудно.

    10:30 12.08.2026

  • 49 Доротея

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "?????":

    Айде, ся и обяснения ще ти давам! Ако си хубав човек, хич няма да задаваш отговори, а ще поставиш одобрение или отминеш с /не/ разбиращо мълчание! Не намирам смисъл да ти ояснявам! Може и да си някой форумен деятел! Повечето сте такива! ,,В някои демокрации управляват бростаците! Просто са повече и клонят към болшевизъм!" - чешки интелектуалец!

    Коментиран от #54

    10:30 12.08.2026

  • 50 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кмета Митю Момата от Бургас":

    Жената на другаря Бобоков е направила снимките.

    10:36 12.08.2026

  • 51 Доротея

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Моарейн":

    Кмета си е кмет, София си е вечна София! Мястото ти е в Бургас и тогава София ще бъде това, което заслужава да бъде, след като бъде освободена от претенциозни нищожества! Вземайте си и Евровизията, аз ще се задоволява с класическа музика и истинската БГ естрада! 100 години да не ви виждам, ще прекарам още 2 пъти по толкова! Намъкнало се тук, а си мечтае за Меден рудник! Ей го Ориент експрес Диана - щастлив път! Еднопосочен билет, 3 класа, Прешълец Уилсон!

    Коментиран от #55

    10:37 12.08.2026

  • 52 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    4 0 Отговор
    Пълно е с хотели, заведения, а и плажа е супер.
    Слънчака може да побере всички, че и още ша иска.
    Ядене, пиене на корем и сгодни женици бол.
    Чудесен старт на летния сезон.

    Коментиран от #53

    10:42 12.08.2026

  • 53 Чума

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    И кво!? Ще поканиш Виктория Сваровска и ще я транспортираш в Меден курник да води фестивал на простотията?! Може и да ви се получи! То самото мероприятие е такова! Хич не ме интересува вашата евровизия! Таз годишната я гледах във финалната фаза, от избора на песен тук, когато Дара изпя трите песни и посочи Бангаранга! Загледах се, когато познати ми зададоха въпроса, дали гледам нашето дете, някаква родственица, как участва там!? Аз като пукал и вечерта се загледах, да бъда информиран и не мълча като пукал, когато коментират хората!

    Коментиран от #56

    10:48 12.08.2026

  • 54 Ха Ха

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Доротея":

    Наистина няма нужда да ми се обясняваш. Първо бъди наясно със семе си, а после прави опити /макар и твърде неудачни/ да обясняваш.
    Това, което съм ти писал не в очакване на отговор, а по-скоро израз на огромно възмущение от злобата и омразата към хора, които не познаваш.

    10:55 12.08.2026

  • 55 Е......

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Доротея":

    Стига с тази злъч! Прекали! Ти си пример за не за до во лена жена. Намери си мъж, да те зарадва и да не си толкова злъчна и неудовлетворена.

    10:59 12.08.2026

  • 56 О......

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Чума":

    Меден рудник е за тия, като теб! Ти само тази част на града познаваш, нормално. Но дори Меден рудник е хай левъл за теб, която от Каспичан навън не си излизала.

    11:03 12.08.2026

  • 57 Чума

    0 0 Отговор
    Хе-хе!

    Постнало си коментарче, поставило си плюс
    Като фонетика - прилично, по смисъл просто - гнус!

    Вие сте точно публика за Евровизия! И не съм от Меден рудник, а от Квартал Победа! Каспичан не знам, Полски Тръмбеш - да!

    11:20 12.08.2026

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