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Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция

Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция

12 Август, 2026 07:20 1 813 36

  • доналд тръмп-
  • самолет-
  • сащ-
  • анкара-
  • сикрет сървис-
  • иран

Просто трябва да правя това, което ми казват службите, заяви американският президент

Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал „Еър Форс Уан“ и е отпътувал с друг самолет по настояване на Сикрет Сървис и военните заради заплаха за сигурността му, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Съобразявам се със Сикрет Сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет“, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещение в щата Охайо. „Просто трябва да правя това, което ми казват“, добави той.

С думите си президентът потвърди информацията на в. „Вашингтон Пост“, че в Турция е бил превозен с камион за самолетен кетъринг до друга машина. Междувременно „Еър Форс Уан“, на борда на който се намирали служители на Белия дом, охранители, помощен персонал и журналисти, излетял като примамка заради достоверна информация за възможно иранско нападение.

Тръмп заяви също, че според него самолетът, с който действително е пътувал, е бил изложен на по-голяма опасност, предаде Ройтерс.

„Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него“, каза американският президент.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    33 2 Отговор
    Смелият шахматист Тръмп.

    07:21 12.08.2026

  • 2 Пиерлуиджи Колина

    53 5 Отговор
    "Ето го големият световен лидер, дето разпали войни на три континента, а после се уплашил от Иран и се набутал в кетъринг контейнер, за да бяга от Турция като крадец посред нощ. Свалили го от Air Force One, сложили го в камион за храна като сандвич и го прекарали покрай камерите, докато журналистите летели с празния самолет-примамка. Това е човекът, който дрънка за американско величие, а реално се вози в контейнер, защото се страхува от собствената си сянка. Ама викайте после, че Русия била слаба – нейният президент поне не се крие в кашони за банички, а обикаля флота си на другия край на света. Този страхливец подпали света и избяга в контейнер. Жалка гледка за жалък човек."

    Коментиран от #18

    07:22 12.08.2026

  • 3 единия

    13 24 Отговор
    Единия се крие в контейнер, другия в бункер. Не разбирам, какво ви харесват тези страхливец.

    Коментиран от #8

    07:22 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    26 2 Отговор
    Дано иранците го издумкат накъде. Дано поживее още години и да живее само в страх.

    07:26 12.08.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    26 2 Отговор
    Сега да каже и колко памперса смени Рижото ПСЕ...

    Коментиран от #30

    07:27 12.08.2026

  • 7 КОЙ СИ ГО МОЖЕ ПЪТНИЧЕСКИ ЕРБУС ДРУГ

    3 11 Отговор
    КОЙ СИ ИМА САМОЛЕТ ЩЕ СИ ГИ СМЕНЯВА КОЛКО ПЪТИ ИСКА. ДА ПИТАМ А БЪЛГАРСКИЯ ДЕТО МУ ПАДНА КОЛЕСНИКА БЛОКИРА И ЕДИ СЛЕД НЯКОЛКО ОПИТА ДА КУПИМ НОВ НА ГОДИНА ПАРИТЕ ОТИДОХА В ПЛОВДИВ ЗА КОЗИРКА. ЗА СВЕДЕНИЯ Gulfstream G650ER е ултра-дълголетен частен самолет на стойност около 70 милиона долара, който може да лети 13 890 км без спиране със скорост до 982 км/ч, свързвайки градове като Сингапур и Лондон.ПОЛЗВАТ ГО ПРАВИТЕЛСТВОТО , ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ НА САЩ И ЕВРОПА.

    07:27 12.08.2026

  • 8 Копейка

    4 20 Отговор

    До коментар #3 от "единия":

    Нашият е висок, смел и едноходов. И не носи токчета и преди това не е бил таксиджия.

    07:28 12.08.2026

  • 9 ПРАТИЛИ СА ГО ОБРАТНО ПО DHL

    19 1 Отговор
    За по-евтино.

    07:30 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мими Кучева🐕

    19 2 Отговор
    Некой иска да премахне Тръмпанзето Дончо.
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    07:39 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    24 1 Отговор
    Те, америте си го имат т оя навик така да се излузват като мокра връв от прани гащи. Така с е излузиха и от Виетнам, и от Корея, че и от Афганистан. Висят по колесниците на самолетите а петите им се търкат по пистата.
    п.п.
    Тръм дали се е сетил да се преоблече като кадъна? Сикрит сървиз вероятно са се достили за тази хитра мярка за сигурност?

    07:39 12.08.2026

  • 14 ПАРАНОИЦИТЕ СИ

    25 2 Отговор
    МИСЛЯТ ,ЧЕ И ДРУГИТЕ ОТВЛИЧАТ ИЛИ УБИВАТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВНИ ГЛАВИ.ИДИОТСКО ПЛЕМЕ.

    07:44 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фейк - либераст

    21 0 Отговор
    Болния мозък на Тръмпоча си измисля ситуации за да изглежда "ВЕЛИК ГЕРОЙ" в собствените си очи! още има ли хора, които да му вЕрват?

    07:45 12.08.2026

  • 17 Атина Паднала

    19 1 Отговор
    Що така бе Дони,страх ли те е за жалкия ти живот?3337

    07:47 12.08.2026

  • 18 Доналд Дък, паток

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":

    Адашчето се е скрило във WC контейнер.

    07:51 12.08.2026

  • 19 100% ГАРАНЦИЯ

    11 1 Отговор
    И ПАМПЕРСА Е СМЕНИЛ....."СМЕЛИЯМИРОТВОРЕЦ"

    07:54 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даааа

    20 0 Отговор
    Аз друго не разбирам, сваляш чичо ти Дончо, но оставяш пълен самолет с журналисти и персонал ей така каквото стане....тоест бягаш като женичка...

    Коментиран от #25

    07:59 12.08.2026

  • 22 ЩОТО

    12 0 Отговор
    ТЕРОРИСТА СИ МИСЛИ ЧЕ И ДРУГИТЕ СА КАТО НЕГО

    08:06 12.08.2026

  • 23 Някой съобщил ли е

    14 0 Отговор
    на хората в другия самолет, че излитат като примамка?!

    Предствавет си за момент ситуацията- Иран свалят самолета с персонала и журналистите, защото мислят , че Тръмп е в него, той е тяхната цел
    Но се оказва в последствие, че Тръмп ТАЙНО е летял с друг самолет. И не е казал на никого, т съображения за сигурност.

    Коментиран от #31

    08:09 12.08.2026

  • 24 фсцес

    14 1 Отговор
    Преоблечен като жена ли е пътувал този дърт пръдльо??? Това им е патент на америка, пред камерите се правят на бабаити, а когато наближи да ги ритат и се преобличат като жени и бягат кои колкото може да бяга. Дони, Дони палячо да си обираш крушите и да се махате с талибаните си във вашата кочина, мИрси.

    08:09 12.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "Даааа":

    Какъв по-добър пример, че на властниците не им дреме за живота на хората, а само за техния животец❗

    08:10 12.08.2026

  • 26 Всички мераклиии за световни господари

    6 2 Отговор
    са смели, само за живота на другите, а за собствения си жалък животец са страхливи мишки- Тръмп, Путин.

    08:12 12.08.2026

  • 27 нещастници

    11 2 Отговор
    службите да му кажат, че Персия е на 3000 г, не на 250 и спомените за американските убийства на деца и аятоласи няма да бъдат изтрити освен с кръв.......

    08:13 12.08.2026

  • 28 Нещастници

    7 2 Отговор
    възмездието ще насригне всеки кравар и юдеин рано или късно. След 1945 тотално самозабравяне и вакханария! Това няма как да продължи до безкрай, ще има ужасен край за терористите!

    08:16 12.08.2026

  • 29 Иван

    10 0 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп продава дюнери.

    08:18 12.08.2026

  • 30 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    6,7 или 8.

    08:20 12.08.2026

  • 31 Иван

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Някой съобщил ли е":

    Сатаниста Роналд Рейгън така прати южнокорейски пътнически самолет над СССР, който беше свален.

    Коментиран от #32

    08:25 12.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    А сегашните САШтанисти свалиха МН-17 със стотици хора на борда, за да обвинят Путин и да накарат Света да приеме налагането на санкции на Русия❗

    08:29 12.08.2026

  • 33 Перо

    8 0 Отговор
    И какво, иранците свалиха ли Еър форс 1 или важното е да кипи измислен труд и да се оправдае излишна дейност с подмазване? А може би шубето е голям страх, при липса на информация в Сикрет сървис!

    08:33 12.08.2026

  • 34 мишо

    2 0 Отговор
    човека яко влиза в филми сам се вживява

    08:39 12.08.2026

  • 35 8289

    2 0 Отговор
    Тайната смяна на самолета на Тръмп в Анкара по време на срещата на върха на НАТО има символично значение, което надхвърля рамките на самите Съединени щати. Не е нужно да твърдим, че всички държави членки на НАТО са изпаднали в паника, но значителна част от основните сили в алианса вече е обхваната от чувство на несигурност и безпокойство.

    10:01 12.08.2026

  • 36 Специалист

    3 0 Отговор
    Значи да отвличаш законни венецуелски президенти може.А когато ловуват за твоята кожа се криеш като плъх. Не си мъжага.Спец.службите направо сринаха авторитета на президента на най великата държава ДАЩ

    10:05 12.08.2026

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