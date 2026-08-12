Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал „Еър Форс Уан“ и е отпътувал с друг самолет по настояване на Сикрет Сървис и военните заради заплаха за сигурността му, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
„Съобразявам се със Сикрет Сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет“, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещение в щата Охайо. „Просто трябва да правя това, което ми казват“, добави той.
С думите си президентът потвърди информацията на в. „Вашингтон Пост“, че в Турция е бил превозен с камион за самолетен кетъринг до друга машина. Междувременно „Еър Форс Уан“, на борда на който се намирали служители на Белия дом, охранители, помощен персонал и журналисти, излетял като примамка заради достоверна информация за възможно иранско нападение.
Тръмп заяви също, че според него самолетът, с който действително е пътувал, е бил изложен на по-голяма опасност, предаде Ройтерс.
„Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него“, каза американският президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
07:21 12.08.2026
2 Пиерлуиджи Колина
Коментиран от #18
07:22 12.08.2026
3 единия
Коментиран от #8
07:22 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 име
07:26 12.08.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #30
07:27 12.08.2026
7 КОЙ СИ ГО МОЖЕ ПЪТНИЧЕСКИ ЕРБУС ДРУГ
07:27 12.08.2026
8 Копейка
До коментар #3 от "единия":Нашият е висок, смел и едноходов. И не носи токчета и преди това не е бил таксиджия.
07:28 12.08.2026
9 ПРАТИЛИ СА ГО ОБРАТНО ПО DHL
07:30 12.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мими Кучева🐕
🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍
07:39 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Механик
п.п.
Тръм дали се е сетил да се преоблече като кадъна? Сикрит сървиз вероятно са се достили за тази хитра мярка за сигурност?
07:39 12.08.2026
14 ПАРАНОИЦИТЕ СИ
07:44 12.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фейк - либераст
07:45 12.08.2026
17 Атина Паднала
07:47 12.08.2026
18 Доналд Дък, паток
До коментар #2 от "Пиерлуиджи Колина":Адашчето се е скрило във WC контейнер.
07:51 12.08.2026
19 100% ГАРАНЦИЯ
07:54 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Даааа
Коментиран от #25
07:59 12.08.2026
22 ЩОТО
08:06 12.08.2026
23 Някой съобщил ли е
Предствавет си за момент ситуацията- Иран свалят самолета с персонала и журналистите, защото мислят , че Тръмп е в него, той е тяхната цел
Но се оказва в последствие, че Тръмп ТАЙНО е летял с друг самолет. И не е казал на никого, т съображения за сигурност.
Коментиран от #31
08:09 12.08.2026
24 фсцес
08:09 12.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Даааа":Какъв по-добър пример, че на властниците не им дреме за живота на хората, а само за техния животец❗
08:10 12.08.2026
26 Всички мераклиии за световни господари
08:12 12.08.2026
27 нещастници
08:13 12.08.2026
28 Нещастници
08:16 12.08.2026
29 Иван
08:18 12.08.2026
30 Иван
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":6,7 или 8.
08:20 12.08.2026
31 Иван
До коментар #23 от "Някой съобщил ли е":Сатаниста Роналд Рейгън така прати южнокорейски пътнически самолет над СССР, който беше свален.
Коментиран от #32
08:25 12.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Иван":А сегашните САШтанисти свалиха МН-17 със стотици хора на борда, за да обвинят Путин и да накарат Света да приеме налагането на санкции на Русия❗
08:29 12.08.2026
33 Перо
08:33 12.08.2026
34 мишо
08:39 12.08.2026
35 8289
10:01 12.08.2026
36 Специалист
10:05 12.08.2026