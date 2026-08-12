Атанас Илиев: Ние сме много добри футболисти и ще се борим за титлата

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев бе разочарован от загубата от Панатинайкос и отпадането от Лигата на конференциите. Все пак голаджията е горд от представянето на тима в двата мача с гръцкия гранд и предупреди Левски и другите конкуренти за титлата, че “червените” също ще за в битката за шампион.
“Малко късмет не ни достигна. Много съжаляваме, че така загубихме, но аз съм горд с представянето на момчетата и в двата мача. Ние сме много добри футболисти всички и стои добре на терена. Панатинайкос още не са започнали първенство и накрая се измориха и трябваше да натиснем. Сега ще се концентрираме изцяло в първенството и Левски и другите отбори ще имат сериозна конкуренция. Надявам се да сме в битката за титлата”, каза Илиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Трябва да продават, че ни им трябва толкова голям състав. И да намерят играч ставащ за правилото за роден до 2003г. Предни срещи играят като с човек по-малко първото полувреме. Последната ползваха за това вратаря Божев взет под наем. Реално за 4 срещи в първенството ползваха 3 вратаря. За какво са им толкова? Най-добре да продадат единия.
07:27 12.08.2026
2 Възраждане
08:03 12.08.2026
3 Така е
А вратаря им е ,,гола вода" !
08:15 12.08.2026
4 мучо
08:43 12.08.2026
5 Насе,
09:29 12.08.2026
6 Да,бе,да
09:30 12.08.2026
7 ДРТ ПРЧ
10:15 12.08.2026