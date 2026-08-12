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Атанас Илиев: Ние сме много добри футболисти и ще се борим за титлата

Атанас Илиев: Ние сме много добри футболисти и ще се борим за титлата

12 Август, 2026 07:15 1 153 7

  • атанас илиев-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • лига на конференциите-
  • олимпиакос

Малко късмет не ни достигна

Атанас Илиев: Ние сме много добри футболисти и ще се борим за титлата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев бе разочарован от загубата от Панатинайкос и отпадането от Лигата на конференциите. Все пак голаджията е горд от представянето на тима в двата мача с гръцкия гранд и предупреди Левски и другите конкуренти за титлата, че “червените” също ще за в битката за шампион.

“Малко късмет не ни достигна. Много съжаляваме, че така загубихме, но аз съм горд с представянето на момчетата и в двата мача. Ние сме много добри футболисти всички и стои добре на терена. Панатинайкос още не са започнали първенство и накрая се измориха и трябваше да натиснем. Сега ще се концентрираме изцяло в първенството и Левски и другите отбори ще имат сериозна конкуренция. Надявам се да сме в битката за титлата”, каза Илиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    Достигнаха си лимита. Няма да могат да се възстановят до мача с Черно море, но нататък реално ще станат по-силни в първенството, че сумати играчи реално дори не са играли за него, а само за евротурнирите - например Лаша Двали и от новите. Така че тепърва ще станат по-силни в първенството, нищо че изпуснаха равенство само първият мач след пак поредица от грешки.
    Трябва да продават, че ни им трябва толкова голям състав. И да намерят играч ставащ за правилото за роден до 2003г. Предни срещи играят като с човек по-малко първото полувреме. Последната ползваха за това вратаря Божев взет под наем. Реално за 4 срещи в първенството ползваха 3 вратаря. За какво са им толкова? Най-добре да продадат единия.

    07:27 12.08.2026

  • 2 Възраждане

    6 1 Отговор
    Каква титла бе. Отпадналите от византийците срамно

    08:03 12.08.2026

  • 3 Така е

    5 1 Отговор
    Не се справиха с един слаб Панатинайкос !
    А вратаря им е ,,гола вода" !

    08:15 12.08.2026

  • 4 мучо

    3 0 Отговор
    ама ти си най-слабият от добрите.....

    08:43 12.08.2026

  • 5 Насе,

    1 0 Отговор
    Но ти не си от добрите .Даже само им пречиш.

    09:29 12.08.2026

  • 6 Да,бе,да

    1 0 Отговор
    После да не си изкарате червени картони срещу Левски .

    09:30 12.08.2026

  • 7 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    изключително СЛАБИ И НЕОРГАНИЗИРАНИ, ИМАХ УСЕЩАНЕ ЧЕ СРЕЩУ ПАНАТИТАИКОС ИГРАЕ НЯКАКЪВ СЕЛСКИ ОТБОР. ТАКА НЯМА ДА СТИГНАТ ДО НИКЪДЕ

    10:15 12.08.2026

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