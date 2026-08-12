Атанас Илиев: Ние сме много добри футболисти и ще се борим за титлата

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев бе разочарован от загубата от Панатинайкос и отпадането от Лигата на конференциите. Все пак голаджията е горд от представянето на тима в двата мача с гръцкия гранд и предупреди Левски и другите конкуренти за титлата, че “червените” също ще за в битката за шампион.

“Малко късмет не ни достигна. Много съжаляваме, че така загубихме, но аз съм горд с представянето на момчетата и в двата мача. Ние сме много добри футболисти всички и стои добре на терена. Панатинайкос още не са започнали първенство и накрая се измориха и трябваше да натиснем. Сега ще се концентрираме изцяло в първенството и Левски и другите отбори ще имат сериозна конкуренция. Надявам се да сме в битката за титлата”, каза Илиев.