Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха брак! СНИМКИ

Футболната мегазвезда Кристиано Роналдо и дългогодишната му половинка Джорджина Родригес вече официално са съпруг и съпруга.

41-годишният нападател на саудитския Ал Насър и петкратен носител на „Златната топка“ сключи граждански брак с 32-годишния модел и инфлуенсър на 11 август 2026 г. Събитието се проведе в изключително тесен кръг в живописния португалски курорт Кашкайш, намиращ се на около 20 мили западно от Лисабон.

Интимна сватба далеч от медийния шум

Въпреки десетките слухове през последните седмици, предричащи грандиозно и пищно тържество в родния град на футболиста Мадейра, двойката изненада света, избирайки уединението. Официално изявление на комуникационната агенция „Брънзуик Груп“ (Brunswick Group), която представлява Кристиано Роналдо пред световните медии, потвърди новината пред Франс Прес (AFP).

„Церемонията беше личен и интимен момент, на който присъстваха само петте им деца“, се посочва в разпространеното съобщение. Говорител на агенцията изрично подчерта, че по желание на младоженците няма да бъдат предоставяни допълнителни кадри, детайли или видеозаписи от сватбения ден.

Снимката, която взриви социалните мрежи

Потвърждението за дългоочакваното събитие дойде директно от личните профили на Кристиано и Джорджина в Instagram. Двамата споделиха съвместна, изчистена публикация, показваща преплетените им ръце, облечени в бяло, с лаконичен надпис: „C❤️G“. На преден план се виждат техните стилни и класически брачни халки. В рамките на едва 30 минути публикацията събра над 3 милиона харесвания, превръщайки се в най-обсъжданата новина в мрежата.

Една година от годежа и 10 години любов

Датата 11 август не е избрана случайно. Точно на този ден през 2025 г. Джорджина Родригес за първи път показа своя масивен годежен пръстен с овален диамант, оценяван от експерти на стойност над 5 милиона долара, и написа съдбовното: „Да! В този и във всичките ми животи“.

Връзката на двамата започна през 2016 г., когато Джорджина работеше като продавач-консултант в бутик на Gucci в Мадрид, а Кристиано защитаваше цветовете на Реал Мадрид. Към днешна дата голямото им семейство включва пет деца: 16-годишният Кристиано-младши, 9-годишните близнаци Ева Мария и Матео, 8-годишната Алана Мартина и 4-годишната Бела Есмералда.

Сватбата идва броени дни преди старта на новия сезон 2026/2027 в Саудитската професионална лига, където Кристиано Роналдо ще продължи да води атаката на своя клуб Ал Насър. Това лято португалецът записа историческо шесто участие на Световно първенство по футбол, след което обяви, че това е бил неговият последен Мондиал. Към днешна дата Роналдо остава най-близо до границата от 1000 официални гола в кариерата си, но вече може да се похвали и с най-важната титла в личния си живот – тази на законен съпруг.