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Станаха ясни плейофите на Шампионската лига, вижте резултатите от III квалификационен кръг

Станаха ясни плейофите на Шампионската лига, вижте резултатите от III квалификационен кръг

12 Август, 2026 06:30 681 0

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Сериозно внимание приковава срещата между Фенербахче и Лион, която е от нешампионския поток на турнира

Станаха ясни плейофите на Шампионската лига, вижте резултатите от III квалификационен кръг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече са ясни всички участници в плейофите на Шампионската лига. Сред тях е и родният първенец Левски, който елиминира Кайрат Алмати след две победи по 1:0. В предпоследната крачка на ШЛ, „сините“ ще се изправят срещу гръцкия гранд АЕК Атина, като срещите са на 18 и 26 август.

Сериозно внимание приковава срещата между Фенербахче и Лион, която е от нешампионския поток на турнира.

ШАМПИОНСКА ЛИГА, III КВ. КРЪГ, РЕВАНШИ

Кайрат – ЛЕВСКИ 0:1

Бодьо/Глимт – Сен Жилоаз 3:2 след прод.

Сабах – Орхус 4:0

Кауно Жалгирис – Динамо Загреб 1:2

НЕК Наймеген – Олимпаикос 2:1 след прод.

Цървена звезда – Апоел Беер Шева 0:2

Целие – Арарат 2:0

Слован Братислава – Мялби 2:0

Щурм Грац – Фенербахче 0:1

Лион – Спарта Прага 3:0

ШАМПИОНСКА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ

На 18 и 26 август

Левски – АЕК Атина

Динамо Загреб – Викинг

Фенербахче – Лион

На 19 и 25 август

Селтик – ЛАСК Линц

Слован Браитслава – Целие

Апоел Беер Шева – Сабах

НЕК Наймеген - Бодьо/Глимт


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