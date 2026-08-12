Станаха ясни плейофите на Шампионската лига, вижте резултатите от III квалификационен кръг

Вече са ясни всички участници в плейофите на Шампионската лига. Сред тях е и родният първенец Левски, който елиминира Кайрат Алмати след две победи по 1:0. В предпоследната крачка на ШЛ, „сините“ ще се изправят срещу гръцкия гранд АЕК Атина, като срещите са на 18 и 26 август.
Сериозно внимание приковава срещата между Фенербахче и Лион, която е от нешампионския поток на турнира.
ШАМПИОНСКА ЛИГА, III КВ. КРЪГ, РЕВАНШИ
Кайрат – ЛЕВСКИ 0:1
Бодьо/Глимт – Сен Жилоаз 3:2 след прод.
Сабах – Орхус 4:0
Кауно Жалгирис – Динамо Загреб 1:2
НЕК Наймеген – Олимпаикос 2:1 след прод.
Цървена звезда – Апоел Беер Шева 0:2
Целие – Арарат 2:0
Слован Братислава – Мялби 2:0
Щурм Грац – Фенербахче 0:1
Лион – Спарта Прага 3:0
ШАМПИОНСКА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ
На 18 и 26 август
Левски – АЕК Атина
Динамо Загреб – Викинг
Фенербахче – Лион
На 19 и 25 август
Селтик – ЛАСК Линц
Слован Браитслава – Целие
Апоел Беер Шева – Сабах
НЕК Наймеген - Бодьо/Глимт
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