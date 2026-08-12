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Албания е увеличила площта на обществените си плажове с над 10 процента

Албания е увеличила площта на обществените си плажове с над 10 процента

12 Август, 2026 07:51 1 166 9

  • туризъм-
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  • албания-
  • бленди гонджа

През настоящия летен сезон площта на обществените плажни зони в Албания е достигнала 3,18 милиона квадратни метра

Албания е увеличила площта на обществените си плажове с над 10 процента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. Албания е увеличила площта на обществените си плажове с над 300 000 квадратни метра, отбелязвайки ръст от над 10 процента на годишна база, съобщи АТА, позовавайки се на изявление на албанския министър на туризма, културата и спорта Бленди Гонджа, предаде БТА.

По думите на Гонджа през настоящия летен сезон площта на обществените плажни зони в Албания е достигнала 3,18 милиона квадратни метра, което представлява увеличение с 10,5 на сто (или малко над 303 хиляди квадратни метра) спрямо миналата година, когато тя е била 2,88 милиона квадратни метра.

През същия период броят на парцелите, изплзвани за обществени плажове, е нараснал с 67 процента – от 1014 до общо 1689. За разширяването на площта на обществените плажове допринася и връщането под държавно управление на общо 665 парцела с обща площ от близо 768 000 квадратни метра, които по-рано са се стопанисвали от частни лица, допълва министърът.

Гонджа отбелязва още, че през настоящия сезон Албания за първи път е предоставила 124 общински плажа с обща територия от около 475 000 квадратни метра за директно администриране от страна на местните власти. Най-голям дял от тази територия около 316 000 квадратни метра получава община Дуръс, а след нея се нареждат още общините Лежа (75 000 кв. м), Химара (51 000 кв. м), Вльора (21 000 кв. м) и Шкодра (13 000 кв. м).


Албания
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