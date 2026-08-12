Линдзи Вон куфее на яхта с ново гадже

Олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 Линдзи Вон публикува снимки от почивката си, от които стана ясно, че не е сама. Компания ѝ прави американският журналист, писател и сценарист Сам Лански (37). Според медиите отвъд Океана двамата са просто приятели, но не е изключено между тях да има и романтични чувства. Самият Лански написа „Обичам те“ под един от постовете на Линдзи, а Ледената кралица му отговори: „И аз теб“.

Докато се възстановяваше от тежкото падане на игрите в Милано-Кортина, Вон започна връзка с френския си колега Матийо Беле. Явно обаче нещата между тях са приключили, след като американката сподели в друга публикация от Миконос: „Спонтанните пътувания са едни от най-хубавите. Никога не знаеш къде ще те отведе животът. Защото, когато една врата се затвори, друга се отваря... дръж очите и сърцето си отворени.“