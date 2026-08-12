Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Линдзи Вон куфее на яхта с ново гадже

Линдзи Вон куфее на яхта с ново гадже

12 Август, 2026 07:45 2 261 16

  • линдзи вон-
  • ски-
  • спорт-
  • сексапил-
  • секси-
  • ледената кралица

Ледената кралица е на ваканция на гръцкия остров Миконос

Линдзи Вон куфее на яхта с ново гадже - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 Линдзи Вон публикува снимки от почивката си, от които стана ясно, че не е сама. Компания ѝ прави американският журналист, писател и сценарист Сам Лански (37). Според медиите отвъд Океана двамата са просто приятели, но не е изключено между тях да има и романтични чувства. Самият Лански написа „Обичам те“ под един от постовете на Линдзи, а Ледената кралица му отговори: „И аз теб“.

Докато се възстановяваше от тежкото падане на игрите в Милано-Кортина, Вон започна връзка с френския си колега Матийо Беле. Явно обаче нещата между тях са приключили, след като американката сподели в друга публикация от Миконос: „Спонтанните пътувания са едни от най-хубавите. Никога не знаеш къде ще те отведе животът. Защото, когато една врата се затвори, друга се отваря... дръж очите и сърцето си отворени.“


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къси щеки

    10 1 Отговор
    Като нова, след основен ремонт.

    07:57 12.08.2026

  • 2 Простокурин

    2 4 Отговор
    Ръцете и са космати.

    Коментиран от #7

    08:05 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пак ли в Гърция ходят световният Хай Лай

    11 0 Отговор
    В нашата Тоалетна защо не идват?

    Или нямат пари за нашият ВИП!

    08:11 12.08.2026

  • 5 Пожелавам й

    9 0 Отговор
    пълно възстановяване и щастие!

    08:37 12.08.2026

  • 6 Под такива новини

    8 2 Отговор
    хората пожелават добри неща , сърчица и усмивки.

    Вижте коментарите на злобното, завистливо, мразещо племе!

    Коментиран от #11

    08:39 12.08.2026

  • 7 А на тебе-

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Простокурин":

    ушите!

    08:40 12.08.2026

  • 8 Психолог

    2 2 Отговор
    колко и е акъла на блондинката ?

    08:41 12.08.2026

  • 9 И аз ще ходя в Гърция

    6 1 Отговор
    Омръзна ми от нашата СОЦ култура

    Мутри Випаджий и нацупени кифли

    08:41 12.08.2026

  • 10 Ехаа!

    3 1 Отговор
    Егати и кефа! Мъж и жена сами, на хубаво място!!
    Дръж...!!!
    Дай дай дай...

    08:41 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кънчо

    3 0 Отговор
    Пуснете снимки от половия ѝ живот !

    09:10 12.08.2026

  • 14 Кубрат

    3 0 Отговор
    ха.... тоя път бял

    09:21 12.08.2026

  • 15 Чума

    0 0 Отговор
    Те и в Птиците загиват сами ходеха в Гърция! Тоя на пръста му написал на гръцки татуровка - вярвам!

    09:37 12.08.2026

  • 16 яяяя

    0 0 Отговор
    Не я слуша главата тая Линдзи ли е ква е.

    09:49 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове