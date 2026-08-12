Линдзи Вон куфее на яхта с ново гадже

Олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 Линдзи Вон публикува снимки от почивката си, от които стана ясно, че не е сама. Компания ѝ прави американският журналист, писател и сценарист Сам Лански (37). Според медиите отвъд Океана двамата са просто приятели, но не е изключено между тях да има и романтични чувства. Самият Лански написа „Обичам те“ под един от постовете на Линдзи, а Ледената кралица му отговори: „И аз теб“.
Докато се възстановяваше от тежкото падане на игрите в Милано-Кортина, Вон започна връзка с френския си колега Матийо Беле. Явно обаче нещата между тях са приключили, след като американката сподели в друга публикация от Миконос: „Спонтанните пътувания са едни от най-хубавите. Никога не знаеш къде ще те отведе животът. Защото, когато една врата се затвори, друга се отваря... дръж очите и сърцето си отворени.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къси щеки
07:57 12.08.2026
2 Простокурин
Коментиран от #7
08:05 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пак ли в Гърция ходят световният Хай Лай
Или нямат пари за нашият ВИП!
08:11 12.08.2026
5 Пожелавам й
08:37 12.08.2026
6 Под такива новини
Вижте коментарите на злобното, завистливо, мразещо племе!
Коментиран от #11
08:39 12.08.2026
7 А на тебе-
До коментар #2 от "Простокурин":ушите!
08:40 12.08.2026
8 Психолог
08:41 12.08.2026
9 И аз ще ходя в Гърция
Мутри Випаджий и нацупени кифли
08:41 12.08.2026
10 Ехаа!
Дръж...!!!
Дай дай дай...
08:41 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кънчо
09:10 12.08.2026
14 Кубрат
09:21 12.08.2026
15 Чума
09:37 12.08.2026
16 яяяя
09:49 12.08.2026