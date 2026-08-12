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Захари Бахаров на 46: От „Дзифт“ до „Игра на тронове“

Захари Бахаров на 46: От „Дзифт“ до „Игра на тронове“

12 Август, 2026 07:53 988 17

  • захари бахаров-
  • рожден ден

За българската публика обаче едва ли има по-разпознаваем телевизионен образ от Иво Андонов в сериала „Под прикритие“

Захари Бахаров на 46: От „Дзифт“ до „Игра на тронове“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Захари Бахаров празнува 46-ия си рожден ден днес, 12 август. Актьорът, превърнал Иво Андонов от „Под прикритие“ в един от най-запомнящите се образи в родната телевизия, продължава да работи активно в киното и театъра и през 2026 г.

Захари Бахаров е роден на 12 август 1980 г. в София. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Надежда Сейкова, а професионалният му път го отвежда както на сцената на Народния театър „Иван Вазов“, така и в редица български и международни филмови продукции.

„Дзифт“ го превръща в едно от големите имена на българското кино

Големият пробив на Бахаров идва през 2008 г. с филма „Дзифт“ на режисьора Явор Гърдев, в който той изпълнява ролята на Молеца. Превъплъщението му носи широка популярност и редица отличия, сред които награда за най-добър актьор на Българската филмова академия.

Следват роли в продукции като „Love.net“, „Възвишение“, „Уют“, както и участия в международни заглавия.

За българската публика обаче едва ли има по-разпознаваем телевизионен образ от Иво Андонов в сериала „Под прикритие“. Героят му се превърна в една от емблемите на криминалната поредица и затвърди позицията на Захари Бахаров сред най-популярните актьори в страната.

От „Игра на тронове“ до „Мисията невъзможна“

Кариерата на Захари Бахаров отдавна надхвърля границите на България.

През 2015 г. той се появи в един от най-гледаните сериали в света – „Игра на тронове“, където изигра Лобода в знаменития епизод „Hardhome“. Участието му го нареди сред малкото български актьори, получили роля в глобална телевизионна продукция от подобен мащаб.

Сред международните му проекти са още „The Monuments Men“, френският сериал „Le Bureau des Légendes“, „Baptiste“, а през 2025 г. Бахаров се появи и в „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ с Том Круз.

Нови филми и активен театрален сезон

През последните месеци Захари Бахаров продължава да бъде активен и пред камерата. Сред по-новите му продукции е италианско-българският филм „България Amore Mio“ на режисьора Антонио Пису, в който участва заедно с Александра Лашкова и италиански актьори. Филмът излезе по кината в България през октомври 2025 г.

За 2026 г. в актуалната му филмография фигурира и продукцията „Scrambled Eggs“, а актьорът участва и във филма „Залог“ на режисьора Светослав Овчаров.

Театърът обаче остава една от най-силните линии в кариерата му.

„Чамкория“ продължава да пълни залите

Един от най-емблематичните спектакли на Захари Бахаров е моноспектакълът „Чамкория“ по романа на Милен Русков и под режисурата на Явор Гърдев.

В него Бахаров влиза в ролята на Бае Славе – софийски шофьор от края на 20-те години на XX век. Постановката продължава да се играе и през 2026 г., като в актуалната програма са обявени представления през септември в София и Варна.

Друг успешен проект с негово участие е „Това не го казвай!“, където си партнира с Теодора Духовникова под режисурата отново на Явор Гърдев. Комедията по текст на френската авторка Саломе Льолуш е сред постановките, които продължават сценичния живот на актьора извън киното.

Наградите „Икар“ и „Аскеер“

Захари Бахаров е носител на редица театрални и филмови отличия.

Сред тях са „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля за участията му в „Крал Лир“ и „Три дъждовни дни“, както и „Икар“ за поддържаща мъжка роля за „Дон Жуан“.

Сред постановките, с които е свързано името му през годините, са още „Хъшове“, „Крал Лир“, „Дон Жуан“, „Вишнева градина“ и „Чамкория“.

Актьор и продуцент

Освен като актьор, през последните години Бахаров развива активно и продуцентска дейност.

Той е сред основните лица, свързвани с Artvent – компания, която продуцира, организира и популяризира театрални, музикални и културни събития. Компанията е основана през 2021 г. и стои зад множество спектакли и концерти в България и чужбина.

През 2026 г. Бахаров се включи и в публичния разговор около АКТА – Асоциацията на културните и творчески агенции, като подчерта, че организацията търси диалог и устойчив модел за развитие на независимия културен сектор, а не просто държавно финансиране.

В продължение на години Захари Бахаров е сред най-търсените български артисти както за драматични роли, така и за криминални и екшън продукции. Именно комбинацията от театрална школа, характерно екранно присъствие и специфичен глас му помага да изгради разпознаваем стил, който работи еднакво добре на театралната сцена и пред камера.

На 46 години актьорът остава сред малкото български имена, които успяват паралелно да поддържат активна кариера в театъра, родното кино и международните продукции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бахари

    12 0 Отговор
    кашерни предимства в живота

    08:01 12.08.2026

  • 3 123

    14 2 Отговор
    Нагъл и арогантен чфут

    08:03 12.08.2026

  • 4 да няма грешка

    6 1 Отговор
    по малко от 56 не му давам

    08:03 12.08.2026

  • 5 БеГемот

    10 1 Отговор
    А тоз го знам .....търкаше билетчета с черепа,Владко и Бойко.....

    08:06 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анита Цветанова ескорт хайлайф

    2 1 Отговор
    Турчолята най добре плащат 🥳🤡

    08:12 12.08.2026

  • 8 хоминид

    2 2 Отговор
    Бахари Захаров да е жиф и здрафф!

    08:18 12.08.2026

  • 9 Анита Цветанова ескорт ХАЙЛАЙФ

    2 0 Отговор
    Днес ще ходим с дъщеря ми в факултета да търсим зет да прави деца 🥳🥳🥳🐐🤭

    Коментиран от #10

    08:19 12.08.2026

  • 10 Бети старата мома

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анита Цветанова ескорт ХАЙЛАЙФ":

    Може и Филиповци и Христо Ботев 🤭🐐🥳

    Коментиран от #11

    08:23 12.08.2026

  • 11 Важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бети старата мома":

    да фурга..🤠

    08:53 12.08.2026

  • 12 Юлия

    2 2 Отговор
    Да е жив,здрав и щастлив! Много добър артист, цялото ни семейство го харесваме!

    09:15 12.08.2026

  • 13 Иван

    3 0 Отговор
    "Дзифт" е най-отвратителният филм, който съм гледал. Болни мозъци решиха, че това нещо трябва да представя България и на международни филмови фестивали преди 15 години.

    09:18 12.08.2026

  • 14 на село

    1 0 Отговор
    Хабари Хазаров защо не се е избръснал?

    09:25 12.08.2026

  • 15 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Дзифт е ужасен! Това обаче не отнема от качествата на Захари! А биографията му и шансът, който му е даден в Игра на тронове е най голямото признание на роден актьор в последните години! Тежка, скъпа продукция с колосален успех! Имали са възможностите да избират от цял свят и все пак я получи Захари! Дори има реплики!

    09:29 12.08.2026

  • 16 ШЕФА

    2 0 Отговор
    И този и брат му са изключително противни,нагли и некадърни индивиди.

    10:19 12.08.2026

  • 17 Варна

    2 0 Отговор
    Единственото което съм видял до сега в тоя псевдо актьор е че има самочувствие без абсолютно никакво покритие.

    10:23 12.08.2026