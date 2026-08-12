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Пол Погба си тръгна от Монако

Пол Погба си тръгна от Монако

12 Август, 2026 07:59 853 0

  • пол погба-
  • монако-
  • футбол

Очаква се клубът от Лига 1 да изплати на 33-годишния полузащитник цялата заплата за оставащите месеци до края на контракта му (който е до лятото на 2027 г.)

Пол Погба си тръгна от Монако - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пол Погба вече няма да играе за Монако. Според информация на Nice-Matin, монегаските ще прекратят договора с полузащитника. Тези планове на клуба съществували още преди халфът да получи травма на бедрото по време на тренировъчния лагер.

Очаква се клубът от Лига 1 да изплати на 33-годишния полузащитник цялата заплата за оставащите месеци до края на контракта му (който е до лятото на 2027 г.).

Погба е изиграл 6 мача за Монако във френското първенство, без да се отчете с голови участия.


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