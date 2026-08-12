Пол Погба си тръгна от Монако

Пол Погба вече няма да играе за Монако. Според информация на Nice-Matin, монегаските ще прекратят договора с полузащитника. Тези планове на клуба съществували още преди халфът да получи травма на бедрото по време на тренировъчния лагер.

Очаква се клубът от Лига 1 да изплати на 33-годишния полузащитник цялата заплата за оставащите месеци до края на контракта му (който е до лятото на 2027 г.).

Погба е изиграл 6 мача за Монако във френското първенство, без да се отчете с голови участия.