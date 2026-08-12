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Медиите в Казахстан: Левски ни върна на земята!

Медиите в Казахстан: Левски ни върна на земята!

12 Август, 2026 08:45 1 568 3

  • левски-
  • футбол-
  • кайрат-
  • шампионска лига-
  • казахстан

Още в София се видя, че българите са по-добри

Медиите в Казахстан: Левски ни върна на земята! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Медиите в Казахстан признаха класата на Левски след победата на „сините“ над Кайрат в Туркестан с 1:0 в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският първенец записа минимални победи и в двата мача, като по този начин се класира за плейофите, където ще се изправи срещу гръцкия шампион АЕК Атина в битка за влизане в основната фаза.

„Напълно заслужена победа на Левски. Още в София се видя, че българите са по-добрият отбор. Само предпазливата тактика на нашия треньор помогна за такава малка загуба. В реванша обаче Левски напълно използва факта, че Кайрат този път трябваше да атакува, за да върне поне един гол. Не само го използва, но и можеше да победи с по-голяма разлика“, пише най-популярният сайт в страната sportkz.

„В 82-ата минута, когато Юкола бе на хубава позиция, но стреля някак апатично и вяло, треньорът подписа капитулацията си. И след това атаките на Кайрат продължиха, но някак по инерция, без страст, без огън. Да бъдем честни, Левски продължава напред заслужено, докато Кайрат трябва да проведе сериозен разговор. Защото следващите съперници - Андерлехт или ПАОК (б.р. - в плейфите на Лига Европа), не са по-слаби от българите“, пише още в материала.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 3 Отговор
    Павка, земя и Земя са различни думи❗

    Коментиран от #3

    08:51 12.08.2026

  • 2 Кога

    0 3 Отговор
    Винаги са били слаби.

    09:10 12.08.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно, де. Правилно го е написал човекът. Не са били в Космоса, та да се връщат на Земята. С главна буква се пише само , когато става дума за планетата Земя.

    09:45 12.08.2026

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