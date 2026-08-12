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Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор на Уругвай

Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор на Уругвай

12 Август, 2026 08:15 580 0

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Вчера Диего Форлан застана начело на тима, заменяйки на поста Марсело Биелса

Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор на Уругвай - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Луис Суарес може отново да облече фланелката на националния отбор на Уругвай след смяната на селекционера.

Вчера Диего Форлан застана начело на тима, заменяйки на поста Марсело Биелса. 47-годишният специалист не изключва възможността да повика отново ветерана.

„Изпитвам огромно уважение към Луис и наистина вярвам в него. Ако е на разположение, защо да не повикаме играч, който бележи голове, притежава опит и се доказва седмица след седмица? Ще видим какво ще стане, но никой не може да оспорва качествата на Луис“, заяви Форлан.

За последно Суарес игра за националния отбор през 2024 г. Нападателят на Интер Маями е на 39 години.


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