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Съпругата на Алек Болдуин призна за психично заболяване

Съпругата на Алек Болдуин призна за психично заболяване

12 Август, 2026 08:43 1 600 10

  • алек болдуин-
  • хилария болдуин-
  • психично заболяване-
  • adhd-
  • хранително разстройство

ADHD с хранително разстройство е диагнозата на Хилария Болдуин

Съпругата на Алек Болдуин призна за психично заболяване - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хилария Болдуин разкри, че диагнозите ѝ влияят върху концентрацията, паметта, речта и начина, по който обработва информация

Съпругата на холивудския актьор Алек Болдуин – Хилария Болдуин, отново проговори открито за проблемите си с психичното здраве и невроразличията, признавайки, че живее с ADHD (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) и дислексия. 42-годишната авторка и инструктор по йога разказа и за продължилата около две десетилетия битка с тежки хранителни разстройства.

Последният повод Хилария Болдуин да заговори за диагнозите си беше негативен коментар в социалните мрежи. Тя разказа с чувство за хумор, че заради дислексията първоначално прочела английската дума vacuous („празноглав“, „лишен от съдържание“) като vivacious („жизнен“, „енергичен“) и дори решила, че е получила комплимент.

ADHD и дислексията влияят на ежедневието ѝ

Болдуин не за първи път говори открито за състоянията си. В книгата си „Manual Not Included“, издадена през 2025 г., тя разказва, че ADHD и дислексията оказват сериозно влияние върху начина, по който говори, чете, слуша и запомня информация.

По думите ѝ проблемите засягат също концентрацията и самочувствието ѝ. Хилария Болдуин описва усещането, че в съзнанието ѝ постоянно има прекалено много информация и мисли едновременно. Като дете тя чувствала, че трябва да полага много повече усилия в училище в сравнение с хората около себе си.

Важно е да се уточни, че ADHD се определя като невроразвитийно разстройство, а дислексията – като специфично нарушение на ученето, затова определението „психично заболяване“ не е най-прецизният медицински термин за тях.

20 години борба с хранителни разстройства

По-сериозната част от признанията на Хилария Болдуин е свързана с дългогодишната ѝ борба с хранителните разстройства. Наскоро тя разкри, че в продължение на приблизително 20 години е преминавала през периоди на анорексия, булимия, преяждане и силно ограничаване на храната.

Според Болдуин проблемите с отношението ѝ към храната започнали още в ранното детство. С течение на времето ограниченията и непрекъснатото мислене за калории станали толкова силни, че тя загубила нормалното усещане кога е гладна и кога е сита. В най-тежките моменти хранителното разстройство затруднявало дори срещите ѝ с други хора и обикновени вечери навън.

Хилария смята, че ADHD вероятно е допринесло за обсебващата концентрация върху храната и теглото. Същата склонност към силно фокусиране обаче по-късно ѝ помогнала да насочи усилията си към възстановяването.

Искала да се възстанови преди да стане майка

Съпругата на Алек Болдуин признава, че една от основните ѝ мотивации да преодолее проблемите си била желанието да има деца, без да им предаде собственото си нездравословно отношение към храната и тялото.

Днес тя твърди, че се опитва да се вслушва повече в сигналите на организма си и да не разделя храните на „забранени“ и „разрешени“.

Семейство с Алек Болдуин

Хилария и Алек Болдуин са женени от юни 2012 г. и имат седем общи деца. Актьорът има и по-голяма дъщеря – Айрланд Болдуин, от брака си с актрисата Ким Бейсинджър.

Само преди дни Хилария Болдуин коментира и отношенията си със 68-годишния актьор. Според нея ключът към запазването на брака им през трудните периоди е желанието и на двамата да останат заедно независимо от кризите.

През последните години семейството премина през силен медиен натиск, а самата Хилария все по-често говори публично за личните си трудности, невроразличията и годините, през които се е опитвала да прикрива проблемите си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Познавах

    5 0 Отговор
    Една със сексуално разстройство! Едвам жив останАх! Но не й избягах заради многото секс, а защото с нея нищо друго не можеше да се прави или да се говори!
    - После ще ядем, дай го!
    - После ще си говорим, дай го!
    - После ще се разхождаме, дай го!

    Ее.........аз да не съм само един О Й...?!

    Коментиран от #5

    08:50 12.08.2026

  • 2 Ръст

    6 0 Отговор
    Според психиатрите, всеки е с диагноза, както и според КАТ, всеки е нарушител.

    08:56 12.08.2026

  • 3 бушприт

    4 0 Отговор
    авторка и инструкторка по йога

    08:59 12.08.2026

  • 4 Анита Цветанова ескорт Хайлайф

    1 0 Отговор
    Долче вита сладък живот , тази сутрин негъра от Уганда ми се исцръцка в кафето , доста хубава сутрин имах. Страхотен ден мили 🥳🤭🤡🐐

    09:40 12.08.2026

  • 5 Мъж

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Познавах":

    Нимфоманка е тва

    Коментиран от #6

    09:41 12.08.2026

  • 6 Благодаря

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мъж":

    Явно това е било!

    09:50 12.08.2026

  • 7 Мераклията

    0 0 Отговор
    поеблива ли е ?

    09:58 12.08.2026

  • 8 Мюмюн

    3 0 Отговор
    Вземаш една лопата, мотика и ставаш в 5 часа до 19 часа - на зело, на полето да копаш. Гарантирам ти, че след месец ще забравиш за всички проблеми - ще гледаш ка кда седнеш, че д-то ти да си почине малко до следващия ден. Всички тези измислени болежки са от нищонеправене.

    10:05 12.08.2026

  • 9 С какъвто се

    2 0 Отговор
    събереш , такъв ставаш . Само не е ясно ясно кой кого е заразил .

    11:08 12.08.2026

  • 10 Ем то проста работа

    0 0 Отговор
    Жената е в депресия...има нужда от инжекция! Оно си требе минимум 2 седмична терапия...

    11:29 12.08.2026