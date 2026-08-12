Адв. Марковски за убийството в Пловдив: Разследването трябва да провери контактите и активността на младежите в социалните мрежи

Възможно е в побоя над Георги Кузев да са участвали и други лица, освен петимата обвиняеми. Това заяви пред NOVA адвокатът на семейството на починалия - Димитър Марковски.
По думите му разследването трябва да установи кой каква роля е имал преди, по време и след смъртта на Георги.
Според Марковски данните, с които разполага съдът, сочат, че всеки от петимата обвиняеми е участвал в нанасянето на удари. Той обаче подчерта, че те все още са обвиняеми и за тях важи презумпцията за невиновност.
Адвокатът коментира и хората, които са присъствали на побоя и са заснемали случващото се. Ако се докаже, че те са насърчавали извършителите да продължат насилието, действията им могат да бъдат разглеждани като подбудителство.
Марковски заяви, че според информацията, известна от публичното пространство, младежите са използвали символи на неонацизма. По думите му това поставя въпроса дали зад случая не стои по-организирана група с определена идеология.
„Тези младежи според мен са тръгнали с идеята да започнат да прилагат някакъв техен закон на базата на правилата на неонацизма“, каза адвокатът. Той уточни, че това е отправна точка за разследването, а не установен факт.
По думите му трябва да бъдат проверени контактите на младежите, активността им в социалните мрежи и идеите, които са споделяли, за да се изясни дали действията им са били част от по-широка организация.
Адвокатът допуска и версията за предварително планиран капан. Ако се докаже, че срещата с Георги е била подготвена с намерение той да бъде убит, прокуратурата може да повдигне обвинение за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост.
Междувременно разследването продължава да изяснява ролята на всички лица, свързани със случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овце
08:39 12.08.2026
2 Тошко
Коментиран от #4
08:40 12.08.2026
3 Последния Софиянец
08:43 12.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Тошко":Не с руската а с АНТИРУСКАТА ❗
Няколко немски журналисти питат ZE ,
с какво ЕсеС може да помогне на У...йна
"ДА УБИВА ПОВЕЧЕ РУСНАЦИ"❗
Никой руски журналист не е питал нещо подобно Путин❗
Коментиран от #12
08:44 12.08.2026
5 Рускиня
Полицията на Виктория съобщава, че разследва петима тийнейджъри в Мелбърн, за които се твърди, че са използвали приложения за запознанства, за да намерят мъже за нападение, грабеж и сексуално насилие.
Коментиран от #9
08:46 12.08.2026
6 Марковски дава акъл
08:48 12.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Деянието е извършено след ПРЕДВАРИТЕЛНО планиране и ПОДМАМВАНЕ на жертвата и с ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ ❗ С последваща СМЪРТ ПО МЪЧИТЕЛЕН за жертвата НАЧИН❗
08:48 12.08.2026
8 Рускиня
08:49 12.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Рускиня":И там ли са обвинили Русия ❗❓
08:50 12.08.2026
10 ЦК на БКП
08:50 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чума
08:57 12.08.2026
14 Реалност
До коментар #12 от "Във":А ти освен з...ка си вече и вибратора си боядисал в украинското знаме в чест на Лама Калушев, който изнасилваше деца, а едно застреля в демократично в главата.
08:59 12.08.2026
15 браво на пловдивската полиция
09:00 12.08.2026
16 Любопитен
П.П. Ще видим на колко ще осъдят педофила задържан в Своге, аз залагам на условна присъда.
Коментиран от #20, #30, #31, #34
09:05 12.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дзак
09:09 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Любопитен":Това с какво променя факта, че жертвата е МЪЧИТЕЛНО убита ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК НАЧИН след предварителен сговор между извършителите❓
Да бяха го заловили, като натиска "малката изкусителка" и да го предадат на полиция и прокуратура❗
09:12 12.08.2026
21 Авраам Шимен
09:14 12.08.2026
22 Защо?
09:15 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 имаше един мангасарец от русе дето на 17
09:24 12.08.2026
28 Чума
09:26 12.08.2026
29 Фори
09:33 12.08.2026
30 Пилотът Гошу
До коментар #16 от "Любопитен":Въпросните снимки от чат са пуснати точно от 1 човек. Телефонът на това момиче е обаче в полицията. Не е нищо особено да генерираш един чат. Това са великите доказателства, че жертвата е педофил.
В България педофилията е много успешен параван - подмяташ, че става въпрос за педофил и Ганчо скача с двата крака в трапа...
Участниците в побоя със сигурност не са само тези три момчета и двете момичета. Освен това пребиването на непалците също е от членове на групичката. Там какво правим? Педофили ли ги пишем и непалците?
Абсолютно очевадно става дума за ОПГ, възрастта им няма значение.
Ако ловяха педофили, щяха да го пребият. Те са се гаврили над час, гасили са цигари в отворените рани на черепа му... Накрая отиват да хапнат с парите му...
Обясни ми, моля те, как това момиче, което уж той зарибявал, вместо да се оплаче на баща си, прави цялата инсценировка и това за вас умните е логично?
Афектиран родител да пребие педофил би имало логика и причина, тези хлапета не са засегнати по никакъв начин, за да убият някого просто няма оправдание.
Нищо в набързо скалъпеното им оправдание няма смисъл, просто у нас подмяташ термина педофилия и голяма част от хората се връзват веднага...
Реалните факти са, че има голяма група от малолетни престъпници, които с особена жестокост са убили човек, други от тях са пребили двама чужди граждани без никаква причина и въобще като цяло явно това им е редовно занимание...
Последно, ей така за размисъл - мислиш ли, че момичетат
09:36 12.08.2026
31 Пилотът Гошу
До коментар #16 от "Любопитен":Мислиш ли, че момичетата около тях не ходят или не спят с други над 18г?
Ако търсят педофили, в маалата в Пловдив е пълно...
Този обаче е набелязан, защото са решили, че могат да се справят с него. 10000%. Предтекстът с педофилията е за баламите...
09:44 12.08.2026
32 Господин и така може и иначе....
09:46 12.08.2026
33 Перо
09:49 12.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 родители русофили
Коментиран от #37, #40
09:52 12.08.2026
36 Стара чанта
ВСИТЕ. барабар с избраниците и
,, каймака" !
09:58 12.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "родители русофили":Те децата на КОМУНИСТИТЕ станаха първи АНТИКОМУНИСТИ и пак са във властта❗
Искаш ли примери или знаеш това , ама пишеш 🤔
10:16 12.08.2026
38 Децата са невинни!!!
10:56 12.08.2026
39 Абе
11:20 12.08.2026
40 де го чукаш, де се пука
До коментар #35 от "родители русофили":Если коти не котят, значит Путин виноват!
Тези ти разправяйте на децата си. Ваша семка са.
Политическият Запад е изградил собствената си идентичност върху враждебността към Русия и вече е неспособен да види света извън затворената си идеологическа система. И виждаме накъде върви.
Но такива друсофоби лесно се обръщат в русофили. Вече веднъж го направиха към друсофобията.
11:26 12.08.2026