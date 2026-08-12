Адв. Марковски за убийството в Пловдив: Разследването трябва да провери контактите и активността на младежите в социалните мрежи

Възможно е в побоя над Георги Кузев да са участвали и други лица, освен петимата обвиняеми. Това заяви пред NOVA адвокатът на семейството на починалия - Димитър Марковски.

По думите му разследването трябва да установи кой каква роля е имал преди, по време и след смъртта на Георги.

Според Марковски данните, с които разполага съдът, сочат, че всеки от петимата обвиняеми е участвал в нанасянето на удари. Той обаче подчерта, че те все още са обвиняеми и за тях важи презумпцията за невиновност.

Адвокатът коментира и хората, които са присъствали на побоя и са заснемали случващото се. Ако се докаже, че те са насърчавали извършителите да продължат насилието, действията им могат да бъдат разглеждани като подбудителство.

Марковски заяви, че според информацията, известна от публичното пространство, младежите са използвали символи на неонацизма. По думите му това поставя въпроса дали зад случая не стои по-организирана група с определена идеология.

„Тези младежи според мен са тръгнали с идеята да започнат да прилагат някакъв техен закон на базата на правилата на неонацизма“, каза адвокатът. Той уточни, че това е отправна точка за разследването, а не установен факт.

По думите му трябва да бъдат проверени контактите на младежите, активността им в социалните мрежи и идеите, които са споделяли, за да се изясни дали действията им са били част от по-широка организация.

Адвокатът допуска и версията за предварително планиран капан. Ако се докаже, че срещата с Георги е била подготвена с намерение той да бъде убит, прокуратурата може да повдигне обвинение за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост.

Междувременно разследването продължава да изяснява ролята на всички лица, свързани със случая.