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Адв. Марковски за убийството в Пловдив: Разследването трябва да провери контактите и активността на младежите в социалните мрежи

Адв. Марковски за убийството в Пловдив: Разследването трябва да провери контактите и активността на младежите в социалните мрежи

12 Август, 2026 08:35 995 40

  • димитър марковски-
  • убийство-
  • пловдив-
  • георги кузев

Тези младежи според мен са тръгнали с идеята да започнат да прилагат някакъв техен закон на базата на правилата на неонацизма

Адв. Марковски за убийството в Пловдив: Разследването трябва да провери контактите и активността на младежите в социалните мрежи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно е в побоя над Георги Кузев да са участвали и други лица, освен петимата обвиняеми. Това заяви пред NOVA адвокатът на семейството на починалия - Димитър Марковски.

По думите му разследването трябва да установи кой каква роля е имал преди, по време и след смъртта на Георги.

Според Марковски данните, с които разполага съдът, сочат, че всеки от петимата обвиняеми е участвал в нанасянето на удари. Той обаче подчерта, че те все още са обвиняеми и за тях важи презумпцията за невиновност.

Адвокатът коментира и хората, които са присъствали на побоя и са заснемали случващото се. Ако се докаже, че те са насърчавали извършителите да продължат насилието, действията им могат да бъдат разглеждани като подбудителство.

Марковски заяви, че според информацията, известна от публичното пространство, младежите са използвали символи на неонацизма. По думите му това поставя въпроса дали зад случая не стои по-организирана група с определена идеология.

„Тези младежи според мен са тръгнали с идеята да започнат да прилагат някакъв техен закон на базата на правилата на неонацизма“, каза адвокатът. Той уточни, че това е отправна точка за разследването, а не установен факт.

По думите му трябва да бъдат проверени контактите на младежите, активността им в социалните мрежи и идеите, които са споделяли, за да се изясни дали действията им са били част от по-широка организация.

Адвокатът допуска и версията за предварително планиран капан. Ако се докаже, че срещата с Георги е била подготвена с намерение той да бъде убит, прокуратурата може да повдигне обвинение за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост.

Междувременно разследването продължава да изяснява ролята на всички лица, свързани със случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овце

    7 0 Отговор
    "Адвокати, бе? Те са легализирани крадци, дето спят на съвестта си и се будят с хонорар. Не ти решават проблема – продават ти надежда на грам, ама скъпо. Кешът им стига за коли и вили, ама за твоето дело – сложно е, колега. Ми ти си ми колега, ама ми взе 300 лв., за да ми кажеш, че нямало как. Брутална простотия е, че в тая държава адвокатската правда се върти около кеш, не около закон. Като им дадеш пари – свиват рамене, като спреш – стават агресивни. Тъпи паразити, дето живеят от чуждата мизерия. И най-гъзото е, че хората ги търпят, защото нямат избор. Ама аз ще ви кажа – по-добре да загубиш делото, отколкото да дадеш 500 лв. на някой адвокатски дребосък, дето не знае член 9 от НК, ама знае колко струва експертизата. Гнус."

    08:39 12.08.2026

  • 2 Тошко

    5 17 Отговор
    С тая руска пропаганда направиха подрастващите фашисти.

    Коментиран от #4

    08:40 12.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Адвокат Марковски кой му плаща огромният хонорар?

    08:43 12.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко":

    Не с руската а с АНТИРУСКАТА ❗

    Няколко немски журналисти питат ZE ,
    с какво ЕсеС може да помогне на У...йна
    "ДА УБИВА ПОВЕЧЕ РУСНАЦИ"❗

    Никой руски журналист не е питал нещо подобно Путин❗

    Коментиран от #12

    08:44 12.08.2026

  • 5 Рускиня

    11 1 Отговор
    Същото престъпление е извършено вчера в Австралия гр. Мелбърн в картал Данденонг. Петима момчета 14-17 годишни са примамили млад мъж по интернет за запознанства.
    Полицията на Виктория съобщава, че разследва петима тийнейджъри в Мелбърн, за които се твърди, че са използвали приложения за запознанства, за да намерят мъже за нападение, грабеж и сексуално насилие.

    Коментиран от #9

    08:46 12.08.2026

  • 6 Марковски дава акъл

    2 0 Отговор
    На следствието как да си върши работата. Изключително глупав публичен ход от негова страна.

    08:48 12.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Какво НЕясно има и защо всички отбягват истината, че
    Деянието е извършено след ПРЕДВАРИТЕЛНО планиране и ПОДМАМВАНЕ на жертвата и с ОСОБЕНА ЖЕСТОКОСТ ❗ С последваща СМЪРТ ПО МЪЧИТЕЛЕН за жертвата НАЧИН❗

    08:48 12.08.2026

  • 8 Рускиня

    5 0 Отговор
    Трима са обвинени в сексуално посегателство, а един е обвинен в отвличане, съобщи полицията.

    08:49 12.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рускиня":

    И там ли са обвинили Русия ❗❓

    08:50 12.08.2026

  • 10 ЦК на БКП

    2 0 Отговор
    ГНЮ Сна и тлъста фамилия безбожни кръво пиячи !!!

    08:50 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чума

    9 1 Отговор
    Айде, бе! Идеология! Да не би да имат и Конгрес, Манифест, ЦК, Програма?! Колкото хиените имат, когато нападнат някое ранено от лъвовете мирно окапи, което пасе кротко и си ближе болните рани по анималистичните телевизии! Прекалено одухотворени качества им приписахте на тези нищожества! Адвокатски изгъзици!

    08:57 12.08.2026

  • 14 Реалност

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Във":

    А ти освен з...ка си вече и вибратора си боядисал в украинското знаме в чест на Лама Калушев, който изнасилваше деца, а едно застреля в демократично в главата.

    08:59 12.08.2026

  • 15 браво на пловдивската полиция

    2 1 Отговор
    тези десетимата се оказаха изпечени престъпници . както знаем престъпника го интересуват само парите . крадат, бият , взломяват . то един от богоров го бяха гръмнали . идел в софия с рейса вечер и крадел и биел и сутрин се прибирал . такъв наин на живот е опасен за другите и пострадалите . в русе един 15 г преби полицаи със средна телесна . тогава полицая го беше нападнал . малките съдисти и убийци са също толкова опасни колкото големите убийци . доктора гръмна плъха щото му крадел . стана убиец и лъжец .

    09:00 12.08.2026

  • 16 Любопитен

    6 2 Отговор
    А няма ли да се провери дали жертвата не е действително педофил? Не вярвам да си е уредил среща с 15 годишна за да я пита дали може да прави секс с майка и или баба и.
    П.П. Ще видим на колко ще осъдят педофила задържан в Своге, аз залагам на условна присъда.

    Коментиран от #20, #30, #31, #34

    09:05 12.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    5 0 Отговор
    Правилно. Като тръгнат по телефоните, ще установят много свързаности!

    09:09 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Това с какво променя факта, че жертвата е МЪЧИТЕЛНО убита ПО ОСОБЕНО ЖЕСТОК НАЧИН след предварителен сговор между извършителите❓
    Да бяха го заловили, като натиска "малката изкусителка" и да го предадат на полиция и прокуратура❗

    09:12 12.08.2026

  • 21 Авраам Шимен

    0 0 Отговор
    Хайде, диктатура на пролета.. демократите.. новия световен ред, бате! Да следим всеки и всичко, без да си мръднем пръста, защото сме много загрижени за вас, ама не ни пука защото гледаме само нас си- своите мрши с власт!

    09:14 12.08.2026

  • 22 Защо?

    4 0 Отговор
    Защо съдии, прокурори и прочее "съдебна система" в злочестата ни България продължава да крие мутрите на сиврепите убийци, изроди, изверги, садисти и чудовища? Защо не им показва мутрите, че да ги види и цяла България, и цял свят? Защо крият мутрите на големите чудовища - родителите на малките чудовища, покажете и тях! В крайна сметка, те са родили и отгледали тези изверги, не ние, нали? И веднага щом започне работа Нардоното събрание, първият закон, който да гласуват е доживотен затвор за такива свирепи и жестоки убийци, както и временно въвеждане на смъртно накаизаине!

    09:15 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 имаше един мангасарец от русе дето на 17

    4 1 Отговор
    с удър уби една полугола тичаща сутринта месна сайтъджиика и инфлуенсърка . него го мразеха щото я оправял на амфети цял час . мислел че е жива . злото е зло . една закла баба си артиска . с над 50 мушкания с кухненски нож . да не се заблуждаваме за злото . отгледани убийци има доста . легали . тея 5 ще ги осъдят . 90 те имаше от малцинствата убийци влизащи в селски къщи и насилвали старици и старци и ги убивали . за 10 г над 320 случая .

    09:24 12.08.2026

  • 28 Чума

    4 0 Отговор
    Пълното понятие на Мастит Адвокат!

    09:26 12.08.2026

  • 29 Фори

    4 0 Отговор
    За по-малко ученическо прегрешение изключваха от училище .За убийство не изключват. Директорката на училището ХР.Г.Данов каза по телевизичта че по-добри и прекрасни деца не са учили в повереното и училище.Много помагали , били съпричастни и др.

    09:33 12.08.2026

  • 30 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Въпросните снимки от чат са пуснати точно от 1 човек. Телефонът на това момиче е обаче в полицията. Не е нищо особено да генерираш един чат. Това са великите доказателства, че жертвата е педофил.
    В България педофилията е много успешен параван - подмяташ, че става въпрос за педофил и Ганчо скача с двата крака в трапа...
    Участниците в побоя със сигурност не са само тези три момчета и двете момичета. Освен това пребиването на непалците също е от членове на групичката. Там какво правим? Педофили ли ги пишем и непалците?
    Абсолютно очевадно става дума за ОПГ, възрастта им няма значение.
    Ако ловяха педофили, щяха да го пребият. Те са се гаврили над час, гасили са цигари в отворените рани на черепа му... Накрая отиват да хапнат с парите му...
    Обясни ми, моля те, как това момиче, което уж той зарибявал, вместо да се оплаче на баща си, прави цялата инсценировка и това за вас умните е логично?
    Афектиран родител да пребие педофил би имало логика и причина, тези хлапета не са засегнати по никакъв начин, за да убият някого просто няма оправдание.
    Нищо в набързо скалъпеното им оправдание няма смисъл, просто у нас подмяташ термина педофилия и голяма част от хората се връзват веднага...
    Реалните факти са, че има голяма група от малолетни престъпници, които с особена жестокост са убили човек, други от тях са пребили двама чужди граждани без никаква причина и въобще като цяло явно това им е редовно занимание...
    Последно, ей така за размисъл - мислиш ли, че момичетат

    09:36 12.08.2026

  • 31 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Мислиш ли, че момичетата около тях не ходят или не спят с други над 18г?
    Ако търсят педофили, в маалата в Пловдив е пълно...
    Този обаче е набелязан, защото са решили, че могат да се справят с него. 10000%. Предтекстът с педофилията е за баламите...

    09:44 12.08.2026

  • 32 Господин и така може и иначе....

    1 0 Отговор
    С огромно уважение, но и от човешка гледна точка, съвсем субективно, не бива да се обръща внимание на поведение, бълващо различни тези в зависимост от страната я дадена ситуация. Това народа го нарича фурнаджийска лопата и с право.

    09:46 12.08.2026

  • 33 Перо

    6 1 Отговор
    Не може гей и джендър паради и шествия да ни се натрапват от държавата и общината с охрана от МВР и това да не избие на някъде, рано или късно!

    09:49 12.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 родители русофили

    4 4 Отговор
    Такова възпитание получават деца с родители путинисти!

    Коментиран от #37, #40

    09:52 12.08.2026

  • 36 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Кви са ТИЯ съвети, кво е това чудо ? Все едно да кажеш на готвача -,, Ами требе у манджата да сложиш СОЛ и ПИПЕР ! Да не забрайш ?! " Като малоумните почнахме да ставаме !
    ВСИТЕ. барабар с избраниците и
    ,, каймака" !

    09:58 12.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "родители русофили":

    Те децата на КОМУНИСТИТЕ станаха първи АНТИКОМУНИСТИ и пак са във властта❗
    Искаш ли примери или знаеш това , ама пишеш 🤔

    10:16 12.08.2026

  • 38 Децата са невинни!!!

    3 1 Отговор
    Виновни са еврастите и либерастите

    10:56 12.08.2026

  • 39 Абе

    1 0 Отговор
    Тоа същия тапа нар като баща си.

    11:20 12.08.2026

  • 40 де го чукаш, де се пука

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "родители русофили":

    Если коти не котят, значит Путин виноват!
    Тези ти разправяйте на децата си. Ваша семка са.

    Политическият Запад е изградил собствената си идентичност върху враждебността към Русия и вече е неспособен да види света извън затворената си идеологическа система. И виждаме накъде върви.
    Но такива друсофоби лесно се обръщат в русофили. Вече веднъж го направиха към друсофобията.

    11:26 12.08.2026

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