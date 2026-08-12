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Путин вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията
  Тема: Украйна

Путин вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията

12 Август, 2026 08:51 2 789 107

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война

Кремъл засилва мерките за сигурност около президента и натиска върху политическите си опоненти. Руските граждани все по-често се обявяват против продължаването на войната.

Путин вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Путин е загрижен за личната си сигурност и запазването на властта. Затова в Руската федерация започнаха да въвеждат твърда система на автокрация, където всичко зависи от тотален контрол над елитите, потушаване на всяко несъгласие и укрепване на специалните служби. Подобна политика е продиктувана от страх от вътрешни и външни заплахи, пише Bloomberg. Според социолозите подкрепата за Путин в Руската федерация намалява. А Кремъл вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията, предаде FREEДОМ.

Путин е все по-загрижен за украинските атаки на руска територия и евентуални предизвикателства в страната. На този фон Кремъл засилва мерките за сигурност около президента и натиска върху политическите опоненти. На 10 август Върховният съд на Руската федерация отмени регистрацията за изборите на единствената антивоенна партия в Русия, „Яблоко“. Сред обвиненията срещу „Яблоко“ са призиви за екстремизъм и чуждестранно финансиране.

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„Властите трябва да разберат кого подкрепят с подобни действия. Те подкрепят онези хора, които водят страната към бедствие. Те подкрепят онези хора, които засилват агресията в нашето общество. Засилват гнева, засилват омразата. Тези хора предизвикаха опит за военен преврат“, каза Николай Рибаков, лидер на антивоенната партия „Яблоко“.

Всичко това се случва на фона на тотална реторика в подкрепа на „вечната война“. Всъщност става въпрос за всички партии, подкрепящи продължаването на военните действия срещу Украйна, заявява Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Според него администрацията на руския диктатор Путин е наредила на своите подчинени в окупираните територии на Украйна да осигурят на партията „Единна Русия“ поне 70% „подкрепа“ на изборите за Държавната дума на Руската федерация. „Яблоко“ беше демонстративно отстранено от изборите, за да не спечели забележим процент от гласовете.

„Това е поредното доказателство, че режимът на Путин не вижда бъдеще без война и се страхува да демонстрира подкрепа за антивоенните настроения. В същото време все по-голям сегмент от населението в Русия се противопоставя на продължаването на войната. Това са предимно жители на регионите на Русия, въпреки че същите настроения се регистрират и в Москва, където слуховете за евентуална мобилизация се възприемат изключително негативно“, каза Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията.

Руснаците все по-често се обявяват против продължаването на войната. Нещо повече, всички последни проучвания показват, че мнозинството руснаци искат незабавно прекратяване на военните действия, чиито последици напоследък все по-силно усещат руските граждани. Обществените настроения сред руснаците са повлияни от украинските удари по петролни рафинерии, логистични центрове, горивната криза, атаките срещу складове, както и слуховете за евентуална нова вълна на мобилизация, отбелязва The Moscow Times. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили ще продължат да нанасят удари на далечни разстояния по руски цели. И това трябва да демонстрира на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната.

На фона на войната, икономическите трудности и атаките на руска територия, Путин все повече се дистанцира от обществото. Според вестник „Експрес“, руският президент е започнал да избягва пътувания до региони, които биха могли да бъдат атакувани от украински дронове. По време на неотдавнашното му посещение в Казан улиците бяха блокирани, електрическите скутери бяха забранени, а достъпът до интернет беше ограничен. По време на друго пътуване до Сибир, на фона на недостиг на гориво, на местните жители временно бяха предложени по-ниски цени на бензина, но след като президентът си тръгна, цените отново се повишиха. А в деня на пристигането на Путин, местните жители бяха посъветвани да не излизат навън по време на кортежа, да не се приближават до прозорци и да не използват електронни и оптични устройства. Същата ситуация беше и в Улан-Уде.

„Цялото правителство днес разчита единствено на сплашване, на принуждаване на гражданите да се подчиняват. Но ми се струва, че колкото по-нататък се стига, толкова по-трудно е за правителството да се справи... Революционната ситуация все още не е узряла. Но фактът, че хората вече са уморени от това, това просто ги вбесява ужасно, вече е ясен“, подчерта Баир Циренов, депутат от Народния хурал на Бурятия.

Експертите свързват всичко това с реалната ситуация в Русия след 4,5 години война срещу Украйна. В навечерието на изборите за Държавната дума властите вече не разчитат на максимален резултат. Затова се опитват да осигурят контролиран и сравнително правдоподобен изход от предизборната кампания. Очакваните инструменти са административен ресурс, персонализиране на кампанията около Путин, военна реторика и социални обещания, съобщава Службата за външно разузнаване на Украйна. По този начин Кремъл се готви не да спечели изборите, а да симулира победа.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филма е към своя край

    82 26 Отговор
    "Русия има стратегия, която Западът отказва да види – докато те удрят със санкции, Москва удря там, където ги боли най-много – енергетиката. Украйна вече е на колене – Одеската ТЕЦ и седем подстанции са извадени от строя, южният енергиен възел е парализиран. Но това е само началото. В Европа газовите хранилища са запълнени едва на 55–57% – най-ниското ниво от 2021 г.. Ако Русия реши да затвори крановете напълно през зимата, ЕС ще замръзне. Няма ток, няма отопление, няма индустрия. Европа сама си изрови гроба, като отряза руския газ, а сега плаща цената. Зимата идва и тя няма да прости глупостта на Брюксел. Русия не блъфира – тя само чака студът да свърши нейната работа."

    Коментиран от #4, #9, #37, #48, #62, #69, #77, #78

    08:52 12.08.2026

  • 2 Укротролюга, имаш скоротечен рак

    28 9 Отговор
    Укротролюга, имаш скоротечен рак с разсейки.

    08:52 12.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    45 11 Отговор
    Ако загуби контрол над ядрените оръжия да си палим свещите.

    08:54 12.08.2026

  • 4 Не само 404

    63 18 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    Европа е на колене...

    Коментиран от #39

    08:55 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мишо

    58 10 Отговор
    незнам за Путин ама тръмпоча вече пътува с контейнери и преоблечен като жена не му е лесно

    Коментиран от #90

    08:56 12.08.2026

  • 7 Аре а не се баламосваме

    32 67 Отговор
    Извратеняка от 4 месеца не е излизал от бункера в Урал.
    Монголския аскер могучая е на Ко ле не!
    Цела московия Нахрен горит! С Крим.. уйде
    Хехехехехехе

    Коментиран от #107

    08:56 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    28 55 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    Ах какъв си ми умник. А скоро на колене ще е руската миризлива мечка

    Коментиран от #47, #50, #58

    08:58 12.08.2026

  • 10 Факт

    18 11 Отговор
    Това означава, че скоро ще ги приключи

    08:58 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 18 Отговор
    Ами нормално! Путин няма желание да воюва нито с ЕсеС, нито с НАТьО❗Но след като очевАдно не могат да победят Русия насъсквайки укр...ите и ЗАПАДНалИТЕ политици решат явно да се включат във войната- Путин вече няма да има контрол и избор, да воюва повече само с агитката на ЦСКА❗

    Коментиран от #18

    08:58 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Борат

    54 17 Отговор
    Хора спрете да четете факти - статиите ги пишат украинци и редакторите са украинци

    Коментиран от #24, #26, #53

    08:59 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Инна

    36 12 Отговор
    Украйна внезапно се пробуди за истината и започна да разбира това, което дълго време отричаше.

    Изведнъж украинците осъзнаха, че всичко, което нашият президент им казваше от години, опитвайки се да ги убеди да не се замесват в тази глобална антируска авантюра, водена от Запада, се оказа истина!

    Нещо повече, те буквално го казват днес, включително видни фигури от Майдана като бившия член на Върховната рада и майор от украинските въоръжени сили Игор Луценко, който заяви в YouTube канала „KSDU Media“, че „руският президент Владимир Путин е трябвало да бъде изслушан“.

    Луценко оцени 40-дневната операция, обявена от украинския президент Володимир Зеленски, отбелязвайки, че това е политическо изявление в опит да се „говори на западните лидери на техния собствен език“.

    Нещо повече, Луценко определи „идиома“ като опитите на Запада да не нарича нещата с истинските им имена. Според него западните лидери се страхуват от по-нататъшна ескалация и не искат да „търсят проблеми“.

    „Но за щастие има изявления на Путин. Трябваше да го слушаме през всичките тези години – както преди пълномащабния конфликт, така и сега. Човекът дава ясни сигнали“, каза майорът.
    Тук трябва да се признае, че Луценко със сигурност е прав в смисъл, че Путин винаги е говорил, макар и дипломатично, без груб или сензационен език, но съвсем ясно и сбито за това какво се случва и как Русия ще реагира.

    Коментиран от #32, #99

    09:01 12.08.2026

  • 17 Руснак без крак

    20 22 Отговор

    До коментар #11 от "13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    09:02 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин е болен

    27 18 Отговор
    Путин е умрял, Путин е диктатор, Путин ви е виновен за всичко. Да ама не тъпата ви пропаганда вече отдавна не върши работа, само харчите неправомерно нашите пари. Бедната и нещастна Европа се опитва да се прави на велика. Както е тръгнала ще остане само на мигрантите със лъжите и лицемерието си ще прогони собствените си граждани за който не и пука въобще.

    09:03 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боби Баламата

    14 11 Отговор
    Я дайте инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ Петушок и Ким у Киев, Дамаск и Лиса бон

    09:04 12.08.2026

  • 24 Пишат ги български подлоги

    28 11 Отговор

    До коментар #14 от "Борат":

    добре финансирани от гейвропейският съюз. Но народът знае и помни. Съвсем скоро - видов ден!

    09:04 12.08.2026

  • 25 Въш.кар.ис.тан

    11 17 Отговор
    Опъ.рдя украинския масур Дре.босъ.чко. Робите му започнаха да се събуждат и скоро ще го линчуват като либийския и.зрод Када.фи

    09:04 12.08.2026

  • 26 Мишел

    19 6 Отговор

    До коментар #14 от "Борат":

    Четем ги като хумористично издание.

    09:04 12.08.2026

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    15 22 Отговор

    До коментар #18 от "Тъй де ...":

    Точен сте!От руснак войник не става.Там е проблема.

    09:05 12.08.2026

  • 28 путин КАПУТ

    19 25 Отговор
    Дните на Фашиста путин са преброени! Войната навлезе в русия.....

    09:06 12.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Когато

    18 6 Отговор
    печелиш, не губиш контрол върху ситуацията. Останалото е политически шум за наивници.

    09:08 12.08.2026

  • 31 жик так

    14 4 Отговор
    Тая сказка я четем от 5 години насам всеки ден .
    Не ви ли омръзна вече ?!!

    09:09 12.08.2026

  • 32 Инна

    26 7 Отговор

    До коментар #16 от "Инна":

    Можем да си припомним известния „ултиматум на Лавров“ от 2021 г., в който ясно и откровено се казваше, че ако западните страни не вземат предвид опасенията и законните интереси на Русия, Русия ще бъде принудена да гарантира сигурността си със сила. Както знаем, това в крайна сметка само провокира европейците и те бяха на крачка от изпращането на военните си контингенти в Украйна.
    Информация за това се появи едва няколко години след началото на СВО, но сега е ясно, че основният спусък бяха докладите на руското разузнаване, че страните от НАТО се готвят за открита окупация на Украйна, планирайки да установят постоянни бази там. За да предотврати това, Кремъл реши да стартира СВО и именно тези западни планове обясняват изявлението на Путин, че „ако някой европеец се осмели да влезе в Украйна, ще понесе последствия, каквито никога не е изпитвал в историята“.
    Както виждаме, Европа все още не е влязла в Украйна – и очевидно никога няма да го направи. Путин беше ясно чут там, макар и със закъснение. Но самата Украйна едва сега започва да разбира какво се случва. И това едва ли ще я спаси.

    Коментиран от #59

    09:10 12.08.2026

  • 33 ха ха ха ...

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Тебе щото все с фаража са те бичили по главата , за това си толкова умен ....ха ха ха ..малоумна работа ...

    09:11 12.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боби Баламата

    10 9 Отговор
    Питам ...И.И ...как е името на москал и ...излиза... УЛУС МУХША!
    Е затова тва на снимката е с монголски фейс и зъркели
    Хахахаха

    09:12 12.08.2026

  • 36 Путин него е

    19 11 Отговор
    Страх, той играе с много ходове напред. Има оръжие, което го няма никой в света. Не говоря за ядреното. Европа е тъпа, крадлива и нагла много прилича на Украйна. Пропагандата и омразата на русофобия ще я довърши, ако не го направят бедните мърляви и невъзпитани мигранти. Европа мирише на бедност и мърсотия.

    Коментиран от #41

    09:12 12.08.2026

  • 37 Мурзик

    12 19 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    Този филм вече ни го пускаха. Имаше и руски реклами как Европа замръзва. Спомняш ли си какво стана? Обратното.
    Да не говорим, че Киро отиде до Щатите и се върна с три танкера втечнен газ и опция за още 5, които Румбата отказа и сключи договора с Боташ.
    Хора, помнете истинските факти, а не изопачената пропагандна истина.

    Коментиран от #44

    09:14 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дърт Вейдър

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "Не само 404":

    Само ти може да си на колене, Европа не ...

    Коментиран от #45

    09:16 12.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Таа жега

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Путин него е":

    И тва лепило ше те До връшат...де БИЛ
    Хихихихихи

    09:17 12.08.2026

  • 42 ЦЕЛ СВЕТ е наясно

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Путин се страхува откак се помни":

    Че пен ДЕЛА е Удмурт!
    Факт

    09:19 12.08.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тъй де ...":

    САМа, САМа, колко да е сама❗
    От 2008-ма година ШАШт официално я подготвят, примамват с НАТьО и насъскват❗
    А плановете за САШтинска подривна дейност там са още от времето на УССР и вече са разсеКРЕТЕНИ, ама пуститеКРЕТЕНИне четете, а само скачате ПО ПЕЙКИТЕ ❗

    09:20 12.08.2026

  • 44 Капитан Падналими

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Мурзик":

    Само дето Кировия демократичен газ по топ цени се оказа зачислен в Боташ. Може да си го получим когато искаме, но никой не го ще.

    Коментиран от #55

    09:23 12.08.2026

  • 45 Така е,

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Дърт Вейдър":

    на колене съм пред бара, но ти стоиш изправен пред струга...

    09:24 12.08.2026

  • 46 Колко сме се смели на путиновия страх

    6 5 Отговор
    Помните ли оная 20 метрова маса по време на ковида? Путин от единия край, гостът му, дезинфекциран преди това, от другия.

    09:24 12.08.2026

  • 47 Думите издават мисли

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Та каква казваш била мечката?

    09:25 12.08.2026

  • 48 Глупости,

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    хората в Европа си живеят живота, а проблемите не са им от Русия. Кризата с газта е от войната срещу Иран, другият проблем е от безконтролната емиграция стимулирана от партийната секретарка от ГДР. Германия измести Япония по БВП и е на 3 място след САЩ и Китай. ЕС има $21,2 трлн. БВП, а Китай $19,5трлн. при 3 пъти по-голямо население.

    Коментиран от #70

    09:26 12.08.2026

  • 49 Мит

    9 3 Отговор
    Марче, Путин ти е постоянна дъвка. Това което пишеш е пълни фантасмагории.Явно добре заработваш.

    09:26 12.08.2026

  • 50 Цък

    11 7 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Запада прегази санкциите си. Яко купува скъп втечнен руски газ и всеки ден поставя нови рекорди. До не си мислите , че го купува чрез посредници, директно от Русия. Кораби с изписани имена на чист руски акустират в западните терминали . Санкциите са за идиоти като нас.

    09:28 12.08.2026

  • 51 НАСКО

    6 8 Отговор
    По-нискоинтелигантна статия не бях виждал!

    Коментиран от #64

    09:28 12.08.2026

  • 52 Путин смело се среща с народа

    9 9 Отговор
    Обикаля смело улиците с придружаващите го лица, смело разговаря, купува си сладолед. Излъчват го по телевизията. И се оказва, че три години подред продавачката на сладолед е една и съща, в различни краища на Русия.

    Коментиран от #60

    09:28 12.08.2026

  • 53 А читателите

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Борат":

    са русофили и путинофили.

    Коментиран от #68

    09:34 12.08.2026

  • 54 Звездоброец

    0 2 Отговор
    "Жълтата Змия ще се опита да бяга,но примката около врата й все повече ще се затяга ! Накрая тя ще бъде уловена и завинаги в златна клетка пленена !" Това "на звездите го пише" и е "огромен знак свисше" !

    09:34 12.08.2026

  • 55 Мурзик

    8 4 Отговор

    До коментар #44 от "Капитан Падналими":

    Пак ли чете руска преса? Кировия газ отиде в Чирен, защото първо беше платен и второ нямахме газ, защото Русия ни го спря, понеже искаше плащане в рубли, а договорът е в долари!

    09:34 12.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Русофобиии,

    2 6 Отговор
    Страхувайте се да не загубите Путин!

    09:41 12.08.2026

  • 58 Шамаел

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Вече влизаш в категорията на мазохистите.

    09:42 12.08.2026

  • 59 Специалист

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Инна":

    Перфектно казано.Според мен Одеса ще стане руска и Украйна ще бъде разделена както Германия след втората световна.Това е добрият вариант лошия няма Украйна

    09:46 12.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Васил

    2 5 Отговор
    Той отдавна е изгубил контрол.

    09:47 12.08.2026

  • 62 Да те питам

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    Ти какво толкова си се загрижил за Европа? Нека да замръзва. Важното е, че Русия е много добре! Цъфти и скоро ще върже!

    09:47 12.08.2026

  • 63 Сън не спят

    5 1 Отговор
    ВВП и Марето всеки ден си пият кафето рано сабалън и той постоянно ѝ споделя душевните си терзания, които тя, естествено публикува незабавно. Каква идилия...

    09:48 12.08.2026

  • 64 Зла хибридна копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "НАСКО":

    Още днес следобед ще измислят. Бг мисирките не са за подценяване.

    09:49 12.08.2026

  • 65 Абсурдистан

    3 6 Отговор
    Касапинът се страхува и от сянката си.

    09:49 12.08.2026

  • 66 Да бе

    4 3 Отговор
    Човекът го е страх, да не вземе да му падне пердето и то към края на операцията.

    09:50 12.08.2026

  • 67 Като те гледам, друго ближеш май

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Близач на сладолед":

    Дано поне не ти плащат с рубли.

    Коментиран от #71

    09:50 12.08.2026

  • 68 Функционална неграмотност

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "А читателите":

    Поне могат да четат, за разлика от вас.

    09:50 12.08.2026

  • 69 Човече

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    Иди в Русия да се увериш. Няма по-смахната държава от Русия.

    09:51 12.08.2026

  • 70 А колко

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Глупости,":

    са дълговете?

    Коментиран от #79

    09:52 12.08.2026

  • 71 Тролче слаботелесно

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Като те гледам, друго ближеш май":

    Искаш ли да видиш отблизо нещо друго и да си събираш зъбките по асфалта?

    Коментиран от #89

    09:53 12.08.2026

  • 72 Пламен

    6 5 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    Коментиран от #100

    09:58 12.08.2026

  • 73 като знам как

    3 7 Отговор
    Путин се криеше в бункера с 12 метрова маса за гости по време на Ковид и при него се влизаше само след ПСР тест и иРНК ваксина и то след 20 дневна карантина, представям си какъв страх бере сега, когато украинците вече удрят в Омск и Орск!

    Речта му на 9 май помните ли я? А парада?

    09:58 12.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Бг гражданин

    5 1 Отговор
    Нека "колективният Запад" продължи да воюва с Русия и ще видите наистина загуба на контрол,но над ядреният арсенал.. Хубавото е ,че бързо ще стоне и ние и те, няма да усетиме нищо и ще отидеме на по добро място !!!

    10:04 12.08.2026

  • 77 не може да бъде

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    И аз също считам че краят се приближава -и тази статия е индикация за това както и воплите и стенанията на Зеленски за примирие за принуждаване на Путин към мир и т.н!?За това намекват и разни известни личности в изказванията си като се позовават на вътрешна информация -напр.Янис Варуфакис!?За мен допълнително свидетелство е и неочакваното изпускане на нервите на разни хора -проявление на безсилна злоба и ярост - захранени и възпитани в пещерна омраза към всичко руско!?на фона на това което се случи в последно време се изяснява и картината на противоборството на колективния Запад с Русия от 15 г.насам.Аз бих казал следното и двете страни сгрешиха -Путин сгреши в преценката си за договороспособността на Запада а Западът сгреши в преценката си да пречупи и подчини Русия!?И от това най-много сега ще пострада машата Украйна -тя ще престане да съществува в сегашния си вид това я ясно както и това че много дълго време украинците ще изгубят най.ценните си неща и ще живуркат- няма да живеят както досега!?Колективният Запад ще трябва да отстъпи с нанесени много големи загуби а Русия ще трябва да се възстановява доста време- но парадоксът и иронията е че тя ще спечели от това !?

    10:05 12.08.2026

  • 78 димо.

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Филма е към своя край":

    Защо тоя Кремълски иди...от чака от 2014 до 2022 година Западът да финансира да подготви Украйна за предстоящата война когато за тези 8 години всеки ден Украйна обстрелваше Донецк и Луганск разрушаваше и инфраструктурата и всеки ден бяха убити Русскоговорящие - мирни граждани --повече от 15 Хиляди - а той само наблюдава . ? Вече 5- та година тая война от СВО се превърна в широкомащабна война между Запада и Русия превърнаха в полигон където около 50 страни доставят всякакво оръжие без да има опасност за тях . Същият ид...от продължава да се усмихва --последно време по -малко -- и да маха с ръка сякаш всичко е под негов контрол . Тая братоубийствена война можеше да бъде избегната ако Русия по точно тоя Кремълски ид..от беше предотвратил когато Западът назначи предателите които управляват сега Украйна . Той само наблюдаваше без никаква реакция и чакаше какво ще стане --тоя е болен --не знам от каква болест -- но това което се случва пред очите ни е достатъчно е , да разберем ,че той е не способен на нищо . Нито да защити Руските национални интереси ? , Нито Русия има червени линии , някоя страна да се съобразява с нея ? --никой за нищо не я счита защото знае ,че за 26 години тоя на никой или никоя страна не е направил нещо . Освен да хленчи да се оплаква на Руският народ и да чака какво ще стане . Русия е безпомощна , унижена , не способна на нищо даже да защити своите граждани или своята територия докато Иран въпреки както иконом

    Коментиран от #83, #84, #94

    10:06 12.08.2026

  • 79 Не гледай дълговете,

    4 4 Отговор

    До коментар #70 от "А колко":

    Япония има дълг от 250% от БВП, но е най-големият кредитор на САЩ които също имат дълг от 120% от БВП. Страните от ЕС също имат по 80-120% дългове, но те са си между тях. Нашият е най-нисък от 29,8% като най-бедна в ЕС. Във всичките тия държави хората живеят с висок стандарт и с щедри социални помощи. Не можем да не похвалим Северна Корея с 0% дълг и Афганистан с 8%.

    10:15 12.08.2026

  • 80 Маринов

    5 1 Отговор
    Да, войната трябва да се прекрати. Но при какви условия? Всяка от страните очаква нейните условия. Докато за Русия е ясно, тия против нея не съвсем. Поставянето на крайни искания ще доведе до пълноценна Трета световна война. Засега тя е скрита. Участието на НАТО се представя за помощи. Какви помощи, когато англичаните с английски ракети, с техни спътници и Старлинк бият руски заводи в Сибир? Като че ли е време Путин да смени плочата. Той не можел да обстрелва граждани, защото те са бивши съветски граждани и не е хуманно. Ами подай сигнал 12 часа по рано за бомбене и сривай важните обекти. Блокирай доставките и по душа, спри им тока.... Ноти до Полша, Румъния, Англия, Франция - да спрат участието си в тази война. Тази линия с 300 км ширина без оръжие не значи нищо.

    10:18 12.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Боко

    4 1 Отговор
    Путин не знам , ама вие се 💩асирате от страх😁👌

    10:24 12.08.2026

  • 83 Явно не разбираш

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "димо.":

    От война, тактика и стратегия. Първо истината ще излезне наяве и всички ще разберат колко струва НАТО, колко струват лъжите на Европа в лицето на Меркел и всички останали. Но това е нищо в сравнение с това, че ако не бяха изхвърляли оръжие в Украйна, Иран можеше и да не издържи. Тук има ходове напред. Целта е хегемона да умре, както и порочния запад. Не случайно се разбра, че всички който са в досиетата Епщайн са против политиката на аятолаха. Къде е доброто и правата на човека. Кой е сатанист и кой е педофил. Аятолаха ли измъчва малки деца или западната управляваща клика. Ти как мислиш заслужаваше ли си освен всички останали задачи на СВО.

    10:25 12.08.2026

  • 84 Така е!

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "димо.":

    Дойде времето на новия Сталин. И за Русия и за извън Русия. Трябва смяна на президента с човек с твърда ръка. Историята го иска. Това неминуемо ще стане и колкото по рано, толкова по малко жертви и разрушения ще има. Войната много бързо се приближава до включването на тактически ядрени бомби - видно е от всички. Не трябва да се допуска това, защото до стратегическите бомби е една крачка след това.

    Коментиран от #85, #87

    10:26 12.08.2026

  • 85 Боко

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Така е!":

    Зануляване на 404 и еСеС 🧨💣🔥🍄‍🟫👌

    10:29 12.08.2026

  • 86 Празни мисли,

    2 1 Отговор
    С празни изводи от една празноглавка!

    10:30 12.08.2026

  • 87 Наблюдател

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Така е!":

    Разликата между Сталин и Путин е, че в репресиите на Сталин има рационалност, докато Путин е движен от инстинктите си на някогашен далавераджия от КГБ. Това не прави единият по-добър от другия, просто показва разликата между историческа личност и нищожество.

    10:32 12.08.2026

  • 88 Т90

    1 2 Отговор
    Залагам си главата, че от фондация америка за българия ви казаха тази секретна информация! До сега на шега са се страхували но вече сериозно се страхуват руснаците. Умират от страх! Треперят! Я проверете самоубийствата в русия дали не са скочили тройно през последните дни на украинската смазваща офанзива!

    10:34 12.08.2026

  • 89 Цървул общува с хора

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тролче слаботелесно":

    Ха-ха

    10:36 12.08.2026

  • 90 Тръмп пътува в контейнер като бежанец

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "мишо":

    Докато Путин пътува с два влака за заблуда на врага, като другаря Ким.

    10:40 12.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 НАБЛЮДАТЕЛ

    3 2 Отговор
    Когато се прокрадне страхът, то неминуемо идва и нсирането... Паулу Коелю..

    10:43 12.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Чудя се...

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "димо.":

    ....само, когато киевските т е. западните фа.ше.та капитулират от какво ще се храниш , какъвто си фейкинфомейкър

    10:55 12.08.2026

  • 95 Копейка от дивана

    1 3 Отговор
    Глупости!
    Императора е велик, има бензин, има храна, има интернет, има всичко в браЦка расия. Ама ние там не щем.

    Коментиран от #98

    11:00 12.08.2026

  • 96 Тагаренко Грантович

    3 0 Отговор
    Марчееее, пак си объркала Путин със Zeлю! Ако падне от власт, ще висне на въжето насред площада в Киев :))

    11:01 12.08.2026

  • 97 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ

    0 1 Отговор
    ДА ЗАТОВА ПОЧНА ДА
    ГОВОРИ ПО ТЕЛЕФОНА
    СЪС ХОРА
    КОИТО СА УБИТИ
    ПРЕЗ 2025 ГОДИНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДЪРТ ИЗДУХАН ПОЛУРЪСТ.

    11:02 12.08.2026

  • 98 Асан Мюмюнов

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Копейка от дивана":

    Ми ходи в украйна бе, гратаджия! :)

    11:02 12.08.2026

  • 99 Ама как така.

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Инна":

    Ние в райска русия немаме бензин....

    11:03 12.08.2026

  • 100 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пламен":

    Да му пожелаем успех!

    11:05 12.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Движухаров

    9 2 Отговор
    Путлера е толкова пpocт ,че не осъзнава как ескалацията на войната ще рефлектира в Русия когато Украйна започне също да убива много цивилни руснаци и ще събуди крепостните да се бунтуват срещу хунтата и искат да спре това безумие.

    11:12 12.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Свободен

    0 0 Отговор
    Статията е фейк!
    В Русия няма избори!
    Царя не се избира, а се целува по краката!
    Всеки руснак и русофил го знаят много добре и с основание се възмущават от лъжите за тези избори!

    11:16 12.08.2026

  • 106 Някой

    1 0 Отговор
    Само по заглавието се познава, че източника на "информацията" е DW или FREEDOM. Все "достоверни" източници. Човек може да се ориентира лесно в ситуацията - чете информацията от тези изтчоници, инвертира я на 180 градуса и получава обективната истина. Лесно е!

    11:16 12.08.2026

  • 107 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аре а не се баламосваме":

    Тъй ли? Пък аз гледах, ка ксе среща на лидери на други държави. Това по телевизията - руската, разбира се. Също така, вчера Путин е отишъл на о. Сахалин. Срещал се е с местните. Помня и как го посрещаха в Китай преди няколко месеца... Нещо не се връзва това, което казваш за бункера...

    11:19 12.08.2026

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