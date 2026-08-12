Путин вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията

Путин е загрижен за личната си сигурност и запазването на властта. Затова в Руската федерация започнаха да въвеждат твърда система на автокрация, където всичко зависи от тотален контрол над елитите, потушаване на всяко несъгласие и укрепване на специалните служби. Подобна политика е продиктувана от страх от вътрешни и външни заплахи, пише Bloomberg. Според социолозите подкрепата за Путин в Руската федерация намалява. А Кремъл вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията, предаде FREEДОМ.

Путин е все по-загрижен за украинските атаки на руска територия и евентуални предизвикателства в страната. На този фон Кремъл засилва мерките за сигурност около президента и натиска върху политическите опоненти. На 10 август Върховният съд на Руската федерация отмени регистрацията за изборите на единствената антивоенна партия в Русия, „Яблоко“. Сред обвиненията срещу „Яблоко“ са призиви за екстремизъм и чуждестранно финансиране.

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„Властите трябва да разберат кого подкрепят с подобни действия. Те подкрепят онези хора, които водят страната към бедствие. Те подкрепят онези хора, които засилват агресията в нашето общество. Засилват гнева, засилват омразата. Тези хора предизвикаха опит за военен преврат“, каза Николай Рибаков, лидер на антивоенната партия „Яблоко“.

Всичко това се случва на фона на тотална реторика в подкрепа на „вечната война“. Всъщност става въпрос за всички партии, подкрепящи продължаването на военните действия срещу Украйна, заявява Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Според него администрацията на руския диктатор Путин е наредила на своите подчинени в окупираните територии на Украйна да осигурят на партията „Единна Русия“ поне 70% „подкрепа“ на изборите за Държавната дума на Руската федерация. „Яблоко“ беше демонстративно отстранено от изборите, за да не спечели забележим процент от гласовете.

„Това е поредното доказателство, че режимът на Путин не вижда бъдеще без война и се страхува да демонстрира подкрепа за антивоенните настроения. В същото време все по-голям сегмент от населението в Русия се противопоставя на продължаването на войната. Това са предимно жители на регионите на Русия, въпреки че същите настроения се регистрират и в Москва, където слуховете за евентуална мобилизация се възприемат изключително негативно“, каза Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията.

Руснаците все по-често се обявяват против продължаването на войната. Нещо повече, всички последни проучвания показват, че мнозинството руснаци искат незабавно прекратяване на военните действия, чиито последици напоследък все по-силно усещат руските граждани. Обществените настроения сред руснаците са повлияни от украинските удари по петролни рафинерии, логистични центрове, горивната криза, атаките срещу складове, както и слуховете за евентуална нова вълна на мобилизация, отбелязва The Moscow Times. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили ще продължат да нанасят удари на далечни разстояния по руски цели. И това трябва да демонстрира на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната.

На фона на войната, икономическите трудности и атаките на руска територия, Путин все повече се дистанцира от обществото. Според вестник „Експрес“, руският президент е започнал да избягва пътувания до региони, които биха могли да бъдат атакувани от украински дронове. По време на неотдавнашното му посещение в Казан улиците бяха блокирани, електрическите скутери бяха забранени, а достъпът до интернет беше ограничен. По време на друго пътуване до Сибир, на фона на недостиг на гориво, на местните жители временно бяха предложени по-ниски цени на бензина, но след като президентът си тръгна, цените отново се повишиха. А в деня на пристигането на Путин, местните жители бяха посъветвани да не излизат навън по време на кортежа, да не се приближават до прозорци и да не използват електронни и оптични устройства. Същата ситуация беше и в Улан-Уде.

„Цялото правителство днес разчита единствено на сплашване, на принуждаване на гражданите да се подчиняват. Но ми се струва, че колкото по-нататък се стига, толкова по-трудно е за правителството да се справи... Революционната ситуация все още не е узряла. Но фактът, че хората вече са уморени от това, това просто ги вбесява ужасно, вече е ясен“, подчерта Баир Циренов, депутат от Народния хурал на Бурятия.

Експертите свързват всичко това с реалната ситуация в Русия след 4,5 години война срещу Украйна. В навечерието на изборите за Държавната дума властите вече не разчитат на максимален резултат. Затова се опитват да осигурят контролиран и сравнително правдоподобен изход от предизборната кампания. Очакваните инструменти са административен ресурс, персонализиране на кампанията около Путин, военна реторика и социални обещания, съобщава Службата за външно разузнаване на Украйна. По този начин Кремъл се готви не да спечели изборите, а да симулира победа.