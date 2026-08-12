Путин вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията

Путин е загрижен за личната си сигурност и запазването на властта. Затова в Руската федерация започнаха да въвеждат твърда система на автокрация, където всичко зависи от тотален контрол над елитите, потушаване на всяко несъгласие и укрепване на специалните служби. Подобна политика е продиктувана от страх от вътрешни и външни заплахи, пише Bloomberg. Според социолозите подкрепата за Путин в Руската федерация намалява. А Кремъл вече сериозно се страхува да не загуби контрол над ситуацията, предаде FREEДОМ.
Путин е все по-загрижен за украинските атаки на руска територия и евентуални предизвикателства в страната. На този фон Кремъл засилва мерките за сигурност около президента и натиска върху политическите опоненти. На 10 август Върховният съд на Руската федерация отмени регистрацията за изборите на единствената антивоенна партия в Русия, „Яблоко“. Сред обвиненията срещу „Яблоко“ са призиви за екстремизъм и чуждестранно финансиране.
„Властите трябва да разберат кого подкрепят с подобни действия. Те подкрепят онези хора, които водят страната към бедствие. Те подкрепят онези хора, които засилват агресията в нашето общество. Засилват гнева, засилват омразата. Тези хора предизвикаха опит за военен преврат“, каза Николай Рибаков, лидер на антивоенната партия „Яблоко“.
Всичко това се случва на фона на тотална реторика в подкрепа на „вечната война“. Всъщност става въпрос за всички партии, подкрепящи продължаването на военните действия срещу Украйна, заявява Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Според него администрацията на руския диктатор Путин е наредила на своите подчинени в окупираните територии на Украйна да осигурят на партията „Единна Русия“ поне 70% „подкрепа“ на изборите за Държавната дума на Руската федерация. „Яблоко“ беше демонстративно отстранено от изборите, за да не спечели забележим процент от гласовете.
„Това е поредното доказателство, че режимът на Путин не вижда бъдеще без война и се страхува да демонстрира подкрепа за антивоенните настроения. В същото време все по-голям сегмент от населението в Русия се противопоставя на продължаването на войната. Това са предимно жители на регионите на Русия, въпреки че същите настроения се регистрират и в Москва, където слуховете за евентуална мобилизация се възприемат изключително негативно“, каза Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията.
Руснаците все по-често се обявяват против продължаването на войната. Нещо повече, всички последни проучвания показват, че мнозинството руснаци искат незабавно прекратяване на военните действия, чиито последици напоследък все по-силно усещат руските граждани. Обществените настроения сред руснаците са повлияни от украинските удари по петролни рафинерии, логистични центрове, горивната криза, атаките срещу складове, както и слуховете за евентуална нова вълна на мобилизация, отбелязва The Moscow Times. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските сили ще продължат да нанасят удари на далечни разстояния по руски цели. И това трябва да демонстрира на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната.
На фона на войната, икономическите трудности и атаките на руска територия, Путин все повече се дистанцира от обществото. Според вестник „Експрес“, руският президент е започнал да избягва пътувания до региони, които биха могли да бъдат атакувани от украински дронове. По време на неотдавнашното му посещение в Казан улиците бяха блокирани, електрическите скутери бяха забранени, а достъпът до интернет беше ограничен. По време на друго пътуване до Сибир, на фона на недостиг на гориво, на местните жители временно бяха предложени по-ниски цени на бензина, но след като президентът си тръгна, цените отново се повишиха. А в деня на пристигането на Путин, местните жители бяха посъветвани да не излизат навън по време на кортежа, да не се приближават до прозорци и да не използват електронни и оптични устройства. Същата ситуация беше и в Улан-Уде.
„Цялото правителство днес разчита единствено на сплашване, на принуждаване на гражданите да се подчиняват. Но ми се струва, че колкото по-нататък се стига, толкова по-трудно е за правителството да се справи... Революционната ситуация все още не е узряла. Но фактът, че хората вече са уморени от това, това просто ги вбесява ужасно, вече е ясен“, подчерта Баир Циренов, депутат от Народния хурал на Бурятия.
Експертите свързват всичко това с реалната ситуация в Русия след 4,5 години война срещу Украйна. В навечерието на изборите за Държавната дума властите вече не разчитат на максимален резултат. Затова се опитват да осигурят контролиран и сравнително правдоподобен изход от предизборната кампания. Очакваните инструменти са административен ресурс, персонализиране на кампанията около Путин, военна реторика и социални обещания, съобщава Службата за външно разузнаване на Украйна. По този начин Кремъл се готви не да спечели изборите, а да симулира победа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Филма е към своя край
Коментиран от #4, #9, #37, #48, #62, #69, #77, #78
08:52 12.08.2026
2 Укротролюга, имаш скоротечен рак
08:52 12.08.2026
3 Последния Софиянец
08:54 12.08.2026
4 Не само 404
До коментар #1 от "Филма е към своя край":Европа е на колене...
Коментиран от #39
08:55 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мишо
Коментиран от #90
08:56 12.08.2026
7 Аре а не се баламосваме
Монголския аскер могучая е на Ко ле не!
Цела московия Нахрен горит! С Крим.. уйде
Хехехехехехе
Коментиран от #107
08:56 12.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соломон
До коментар #1 от "Филма е към своя край":Ах какъв си ми умник. А скоро на колене ще е руската миризлива мечка
Коментиран от #47, #50, #58
08:58 12.08.2026
10 Факт
08:58 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #18
08:58 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Борат
Коментиран от #24, #26, #53
08:59 12.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Инна
Изведнъж украинците осъзнаха, че всичко, което нашият президент им казваше от години, опитвайки се да ги убеди да не се замесват в тази глобална антируска авантюра, водена от Запада, се оказа истина!
Нещо повече, те буквално го казват днес, включително видни фигури от Майдана като бившия член на Върховната рада и майор от украинските въоръжени сили Игор Луценко, който заяви в YouTube канала „KSDU Media“, че „руският президент Владимир Путин е трябвало да бъде изслушан“.
Луценко оцени 40-дневната операция, обявена от украинския президент Володимир Зеленски, отбелязвайки, че това е политическо изявление в опит да се „говори на западните лидери на техния собствен език“.
Нещо повече, Луценко определи „идиома“ като опитите на Запада да не нарича нещата с истинските им имена. Според него западните лидери се страхуват от по-нататъшна ескалация и не искат да „търсят проблеми“.
„Но за щастие има изявления на Путин. Трябваше да го слушаме през всичките тези години – както преди пълномащабния конфликт, така и сега. Човекът дава ясни сигнали“, каза майорът.
Тук трябва да се признае, че Луценко със сигурност е прав в смисъл, че Путин винаги е говорил, макар и дипломатично, без груб или сензационен език, но съвсем ясно и сбито за това какво се случва и как Русия ще реагира.
Коментиран от #32, #99
09:01 12.08.2026
17 Руснак без крак
До коментар #11 от "13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
09:02 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин е болен
09:03 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Боби Баламата
09:04 12.08.2026
24 Пишат ги български подлоги
До коментар #14 от "Борат":добре финансирани от гейвропейският съюз. Но народът знае и помни. Съвсем скоро - видов ден!
09:04 12.08.2026
25 Въш.кар.ис.тан
09:04 12.08.2026
26 Мишел
До коментар #14 от "Борат":Четем ги като хумористично издание.
09:04 12.08.2026
27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #18 от "Тъй де ...":Точен сте!От руснак войник не става.Там е проблема.
09:05 12.08.2026
28 путин КАПУТ
09:06 12.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Когато
09:08 12.08.2026
31 жик так
Не ви ли омръзна вече ?!!
09:09 12.08.2026
32 Инна
До коментар #16 от "Инна":Можем да си припомним известния „ултиматум на Лавров“ от 2021 г., в който ясно и откровено се казваше, че ако западните страни не вземат предвид опасенията и законните интереси на Русия, Русия ще бъде принудена да гарантира сигурността си със сила. Както знаем, това в крайна сметка само провокира европейците и те бяха на крачка от изпращането на военните си контингенти в Украйна.
Информация за това се появи едва няколко години след началото на СВО, но сега е ясно, че основният спусък бяха докладите на руското разузнаване, че страните от НАТО се готвят за открита окупация на Украйна, планирайки да установят постоянни бази там. За да предотврати това, Кремъл реши да стартира СВО и именно тези западни планове обясняват изявлението на Путин, че „ако някой европеец се осмели да влезе в Украйна, ще понесе последствия, каквито никога не е изпитвал в историята“.
Както виждаме, Европа все още не е влязла в Украйна – и очевидно никога няма да го направи. Путин беше ясно чут там, макар и със закъснение. Но самата Украйна едва сега започва да разбира какво се случва. И това едва ли ще я спаси.
Коментиран от #59
09:10 12.08.2026
33 ха ха ха ...
До коментар #21 от "Удри копейката с лопатЕто!":Тебе щото все с фаража са те бичили по главата , за това си толкова умен ....ха ха ха ..малоумна работа ...
09:11 12.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Боби Баламата
Е затова тва на снимката е с монголски фейс и зъркели
Хахахаха
09:12 12.08.2026
36 Путин него е
Коментиран от #41
09:12 12.08.2026
37 Мурзик
До коментар #1 от "Филма е към своя край":Този филм вече ни го пускаха. Имаше и руски реклами как Европа замръзва. Спомняш ли си какво стана? Обратното.
Да не говорим, че Киро отиде до Щатите и се върна с три танкера втечнен газ и опция за още 5, които Румбата отказа и сключи договора с Боташ.
Хора, помнете истинските факти, а не изопачената пропагандна истина.
Коментиран от #44
09:14 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Дърт Вейдър
До коментар #4 от "Не само 404":Само ти може да си на колене, Европа не ...
Коментиран от #45
09:16 12.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Таа жега
До коментар #36 от "Путин него е":И тва лепило ше те До връшат...де БИЛ
Хихихихихи
09:17 12.08.2026
42 ЦЕЛ СВЕТ е наясно
До коментар #40 от "Путин се страхува откак се помни":Че пен ДЕЛА е Удмурт!
Факт
09:19 12.08.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Тъй де ...":САМа, САМа, колко да е сама❗
От 2008-ма година ШАШт официално я подготвят, примамват с НАТьО и насъскват❗
А плановете за САШтинска подривна дейност там са още от времето на УССР и вече са разсеКРЕТЕНИ, ама пуститеКРЕТЕНИне четете, а само скачате ПО ПЕЙКИТЕ ❗
09:20 12.08.2026
44 Капитан Падналими
До коментар #37 от "Мурзик":Само дето Кировия демократичен газ по топ цени се оказа зачислен в Боташ. Може да си го получим когато искаме, но никой не го ще.
Коментиран от #55
09:23 12.08.2026
45 Така е,
До коментар #39 от "Дърт Вейдър":на колене съм пред бара, но ти стоиш изправен пред струга...
09:24 12.08.2026
46 Колко сме се смели на путиновия страх
09:24 12.08.2026
47 Думите издават мисли
До коментар #9 от "Соломон":Та каква казваш била мечката?
09:25 12.08.2026
48 Глупости,
До коментар #1 от "Филма е към своя край":хората в Европа си живеят живота, а проблемите не са им от Русия. Кризата с газта е от войната срещу Иран, другият проблем е от безконтролната емиграция стимулирана от партийната секретарка от ГДР. Германия измести Япония по БВП и е на 3 място след САЩ и Китай. ЕС има $21,2 трлн. БВП, а Китай $19,5трлн. при 3 пъти по-голямо население.
Коментиран от #70
09:26 12.08.2026
49 Мит
09:26 12.08.2026
50 Цък
До коментар #9 от "Соломон":Запада прегази санкциите си. Яко купува скъп втечнен руски газ и всеки ден поставя нови рекорди. До не си мислите , че го купува чрез посредници, директно от Русия. Кораби с изписани имена на чист руски акустират в западните терминали . Санкциите са за идиоти като нас.
09:28 12.08.2026
51 НАСКО
Коментиран от #64
09:28 12.08.2026
52 Путин смело се среща с народа
Коментиран от #60
09:28 12.08.2026
53 А читателите
До коментар #14 от "Борат":са русофили и путинофили.
Коментиран от #68
09:34 12.08.2026
54 Звездоброец
09:34 12.08.2026
55 Мурзик
До коментар #44 от "Капитан Падналими":Пак ли чете руска преса? Кировия газ отиде в Чирен, защото първо беше платен и второ нямахме газ, защото Русия ни го спря, понеже искаше плащане в рубли, а договорът е в долари!
09:34 12.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Русофобиии,
09:41 12.08.2026
58 Шамаел
До коментар #9 от "Соломон":Вече влизаш в категорията на мазохистите.
09:42 12.08.2026
59 Специалист
До коментар #32 от "Инна":Перфектно казано.Според мен Одеса ще стане руска и Украйна ще бъде разделена както Германия след втората световна.Това е добрият вариант лошия няма Украйна
09:46 12.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Васил
09:47 12.08.2026
62 Да те питам
До коментар #1 от "Филма е към своя край":Ти какво толкова си се загрижил за Европа? Нека да замръзва. Важното е, че Русия е много добре! Цъфти и скоро ще върже!
09:47 12.08.2026
63 Сън не спят
09:48 12.08.2026
64 Зла хибридна копейка
До коментар #51 от "НАСКО":Още днес следобед ще измислят. Бг мисирките не са за подценяване.
09:49 12.08.2026
65 Абсурдистан
09:49 12.08.2026
66 Да бе
09:50 12.08.2026
67 Като те гледам, друго ближеш май
До коментар #60 от "Близач на сладолед":Дано поне не ти плащат с рубли.
Коментиран от #71
09:50 12.08.2026
68 Функционална неграмотност
До коментар #53 от "А читателите":Поне могат да четат, за разлика от вас.
09:50 12.08.2026
69 Човече
До коментар #1 от "Филма е към своя край":Иди в Русия да се увериш. Няма по-смахната държава от Русия.
09:51 12.08.2026
70 А колко
До коментар #48 от "Глупости,":са дълговете?
Коментиран от #79
09:52 12.08.2026
71 Тролче слаботелесно
До коментар #67 от "Като те гледам, друго ближеш май":Искаш ли да видиш отблизо нещо друго и да си събираш зъбките по асфалта?
Коментиран от #89
09:53 12.08.2026
72 Пламен
Няма друг който така успешно да разсипе русия
Коментиран от #100
09:58 12.08.2026
73 като знам как
Речта му на 9 май помните ли я? А парада?
09:58 12.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Бг гражданин
10:04 12.08.2026
77 не може да бъде
До коментар #1 от "Филма е към своя край":И аз също считам че краят се приближава -и тази статия е индикация за това както и воплите и стенанията на Зеленски за примирие за принуждаване на Путин към мир и т.н!?За това намекват и разни известни личности в изказванията си като се позовават на вътрешна информация -напр.Янис Варуфакис!?За мен допълнително свидетелство е и неочакваното изпускане на нервите на разни хора -проявление на безсилна злоба и ярост - захранени и възпитани в пещерна омраза към всичко руско!?на фона на това което се случи в последно време се изяснява и картината на противоборството на колективния Запад с Русия от 15 г.насам.Аз бих казал следното и двете страни сгрешиха -Путин сгреши в преценката си за договороспособността на Запада а Западът сгреши в преценката си да пречупи и подчини Русия!?И от това най-много сега ще пострада машата Украйна -тя ще престане да съществува в сегашния си вид това я ясно както и това че много дълго време украинците ще изгубят най.ценните си неща и ще живуркат- няма да живеят както досега!?Колективният Запад ще трябва да отстъпи с нанесени много големи загуби а Русия ще трябва да се възстановява доста време- но парадоксът и иронията е че тя ще спечели от това !?
10:05 12.08.2026
78 димо.
До коментар #1 от "Филма е към своя край":Защо тоя Кремълски иди...от чака от 2014 до 2022 година Западът да финансира да подготви Украйна за предстоящата война когато за тези 8 години всеки ден Украйна обстрелваше Донецк и Луганск разрушаваше и инфраструктурата и всеки ден бяха убити Русскоговорящие - мирни граждани --повече от 15 Хиляди - а той само наблюдава . ? Вече 5- та година тая война от СВО се превърна в широкомащабна война между Запада и Русия превърнаха в полигон където около 50 страни доставят всякакво оръжие без да има опасност за тях . Същият ид...от продължава да се усмихва --последно време по -малко -- и да маха с ръка сякаш всичко е под негов контрол . Тая братоубийствена война можеше да бъде избегната ако Русия по точно тоя Кремълски ид..от беше предотвратил когато Западът назначи предателите които управляват сега Украйна . Той само наблюдаваше без никаква реакция и чакаше какво ще стане --тоя е болен --не знам от каква болест -- но това което се случва пред очите ни е достатъчно е , да разберем ,че той е не способен на нищо . Нито да защити Руските национални интереси ? , Нито Русия има червени линии , някоя страна да се съобразява с нея ? --никой за нищо не я счита защото знае ,че за 26 години тоя на никой или никоя страна не е направил нещо . Освен да хленчи да се оплаква на Руският народ и да чака какво ще стане . Русия е безпомощна , унижена , не способна на нищо даже да защити своите граждани или своята територия докато Иран въпреки както иконом
Коментиран от #83, #84, #94
10:06 12.08.2026
79 Не гледай дълговете,
До коментар #70 от "А колко":Япония има дълг от 250% от БВП, но е най-големият кредитор на САЩ които също имат дълг от 120% от БВП. Страните от ЕС също имат по 80-120% дългове, но те са си между тях. Нашият е най-нисък от 29,8% като най-бедна в ЕС. Във всичките тия държави хората живеят с висок стандарт и с щедри социални помощи. Не можем да не похвалим Северна Корея с 0% дълг и Афганистан с 8%.
10:15 12.08.2026
80 Маринов
10:18 12.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Боко
10:24 12.08.2026
83 Явно не разбираш
До коментар #78 от "димо.":От война, тактика и стратегия. Първо истината ще излезне наяве и всички ще разберат колко струва НАТО, колко струват лъжите на Европа в лицето на Меркел и всички останали. Но това е нищо в сравнение с това, че ако не бяха изхвърляли оръжие в Украйна, Иран можеше и да не издържи. Тук има ходове напред. Целта е хегемона да умре, както и порочния запад. Не случайно се разбра, че всички който са в досиетата Епщайн са против политиката на аятолаха. Къде е доброто и правата на човека. Кой е сатанист и кой е педофил. Аятолаха ли измъчва малки деца или западната управляваща клика. Ти как мислиш заслужаваше ли си освен всички останали задачи на СВО.
10:25 12.08.2026
84 Така е!
До коментар #78 от "димо.":Дойде времето на новия Сталин. И за Русия и за извън Русия. Трябва смяна на президента с човек с твърда ръка. Историята го иска. Това неминуемо ще стане и колкото по рано, толкова по малко жертви и разрушения ще има. Войната много бързо се приближава до включването на тактически ядрени бомби - видно е от всички. Не трябва да се допуска това, защото до стратегическите бомби е една крачка след това.
Коментиран от #85, #87
10:26 12.08.2026
85 Боко
До коментар #84 от "Така е!":Зануляване на 404 и еСеС 🧨💣🔥🍄🟫👌
10:29 12.08.2026
86 Празни мисли,
10:30 12.08.2026
87 Наблюдател
До коментар #84 от "Така е!":Разликата между Сталин и Путин е, че в репресиите на Сталин има рационалност, докато Путин е движен от инстинктите си на някогашен далавераджия от КГБ. Това не прави единият по-добър от другия, просто показва разликата между историческа личност и нищожество.
10:32 12.08.2026
88 Т90
10:34 12.08.2026
89 Цървул общува с хора
До коментар #71 от "Тролче слаботелесно":Ха-ха
10:36 12.08.2026
90 Тръмп пътува в контейнер като бежанец
До коментар #6 от "мишо":Докато Путин пътува с два влака за заблуда на врага, като другаря Ким.
10:40 12.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 НАБЛЮДАТЕЛ
10:43 12.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Чудя се...
До коментар #78 от "димо.":....само, когато киевските т е. западните фа.ше.та капитулират от какво ще се храниш , какъвто си фейкинфомейкър
10:55 12.08.2026
95 Копейка от дивана
Императора е велик, има бензин, има храна, има интернет, има всичко в браЦка расия. Ама ние там не щем.
Коментиран от #98
11:00 12.08.2026
96 Тагаренко Грантович
11:01 12.08.2026
97 АБДУЛАЗИЗ ШИХАБИДОВ
ГОВОРИ ПО ТЕЛЕФОНА
СЪС ХОРА
КОИТО СА УБИТИ
ПРЕЗ 2025 ГОДИНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДЪРТ ИЗДУХАН ПОЛУРЪСТ.
11:02 12.08.2026
98 Асан Мюмюнов
До коментар #95 от "Копейка от дивана":Ми ходи в украйна бе, гратаджия! :)
11:02 12.08.2026
99 Ама как така.
До коментар #16 от "Инна":Ние в райска русия немаме бензин....
11:03 12.08.2026
100 Така е
До коментар #72 от "Пламен":Да му пожелаем успех!
11:05 12.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Движухаров
11:12 12.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Свободен
В Русия няма избори!
Царя не се избира, а се целува по краката!
Всеки руснак и русофил го знаят много добре и с основание се възмущават от лъжите за тези избори!
11:16 12.08.2026
106 Някой
11:16 12.08.2026
107 Някой
До коментар #7 от "Аре а не се баламосваме":Тъй ли? Пък аз гледах, ка ксе среща на лидери на други държави. Това по телевизията - руската, разбира се. Също така, вчера Путин е отишъл на о. Сахалин. Срещал се е с местните. Помня и как го посрещаха в Китай преди няколко месеца... Нещо не се връзва това, което казваш за бункера...
11:19 12.08.2026