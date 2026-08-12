Апоел Беер Шева изненада Цървена звезда в Шампионската

Апоел Беер Шева поднесе една от големите изненади в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като победи с 2:0 Цървена звезда като гост на стадион „Райко Митич“ в Белград. Израелският шампион, в чиито редици е и българският национал Йоан Стоянов, се класира за плейофите с общ резултат 3:0.

Българският защитник Кристиян Балов, който през това лято премина в Цървена звезда от Славия, остана на резервната скамейка и не се появи в игра.

Домакините получиха сериозен удар в 57-ата минута, когато старши треньорът Деян Станкович беше изгонен с директен червен картон.

Само четири минути по-късно Апоел Беер Шева откри резултата. След отлично центриране в наказателното поле Игор Златанович се измъкна от защитата и с прецизен удар от района на точката за изпълнение на дузпа не остави шанс на вратаря Матеуш за 1:0.

Израелският тим сложи точка на спора в 79-ата минута. При бърза контраатака Елиел Перец изведе Джавон Ийст на отлична позиция, а ямайският нападател запази хладнокръвие и реализира второто попадение за своя отбор.

С категоричния успех Апоел Бер Шева си осигури място в плейофите на Шампионската лига, където ще срещне шампиона на Азербайджан – Сабах Баку.