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Влахович каза "да" на милионите на Бешикташ

Влахович каза "да" на милионите на Бешикташ

12 Август, 2026 09:01 856 0

  • ювентус-
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  • футбол

Влахович стана свободен агент, след като договорът му с Ювентус изтече на 30 юни

Влахович каза "да" на милионите на Бешикташ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Ювентус Душан Влахович е постигнал споразумение за тригодишен договор с Бешикташ, съобиха редица турски медии. Така той отново ще работи с треньора Винченцо Италиано.

Влахович стана свободен агент, след като договорът му с Ювентус изтече на 30 юни. Очакваше се към него да има сериозен интерес от клубове като Милан, Наполи и Рома в Серия "А", както и от Атлетико Мадрид, Арсенал и Манчестър Юнайтед в чужбина. Въпреки това, нито един от тези отбори не беше готов да отговори на високите финансови изисквания на сърбина.

Според турския трансферен експерт Яъз Сабунджуоглу, Влахович най-накрая е договорил личните си условия с Бешикташ. Смята се, че контрактът ще бъде за три години със заплата от 8 млн. евро на сезон, която може да достигне до 10 млн. евро с бонусите, свързани с представянето му. Освен това, Влахович и неговият агент ще получат значителна сума при подписването с клуба.

Според „А Спор“, директорът на Бешикташ Сердал Адалъ е отлетял за Белград, за да финализира документите. Очаква се той да се завърне на летище „Ататюрк“ в Истанбул днес в 14:30 ч. местно време.

Този трансфер е голям успех за Италиано, който искаше да се събере отново с играча, с когото работи по време на най-резултатния му сезон във Фиорентина.

26-годишният Влахович напуска Серия "А", където пристигна през 2018 г. от Партизан.


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