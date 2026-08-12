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ЕС предоставя 2 милиона евро помощ на пострадалите от земетресението в Колумбия

ЕС предоставя 2 милиона евро помощ на пострадалите от земетресението в Колумбия

12 Август, 2026 09:53 486 7

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  • помощ

Урсула фон дер Лайен обяви финансовата подкрепа, докато спасително-издирвателните операции продължават след разрушителния трус

ЕС предоставя 2 милиона евро помощ на пострадалите от земетресението в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще предостави 2 милиона евро в помощ на общностите в Колумбия, засегнати от силното земетресение тази седмица, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БТА.

„Докато спасително-издирвателните операции продължават, ЕС подкрепя Колумбия по всички възможни начини. Предоставяме 2 милиона евро в подкрепа на общностите в най-засегнатите райони“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Земетресението с магнитуд 7,4 е нанесло сериозни щети в западната част на страната и е предизвикало мащабни спасителни операции. Европейският съюз вече активира и сателитната си система „Коперник“, за да подпомогне оценяването на щетите и работата на спасителните екипи.

По последни данни броят на жертвите е нараснал значително, като спасителните екипи продължават да издирват хора под разрушените сгради.

Земетресението е сред най-тежките природни бедствия, засегнали Колумбия през последните десетилетия, а международната помощ е насочена към най-пострадалите общности и продължаващите спасителни дейности.


Колумбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Милосърдие до смърдие

    11 0 Отговор
    Колкото подарява на взвод бандеровци за месец, ДА УБИВАТ.

    09:55 12.08.2026

  • 2 За Украина

    14 0 Отговор
    стотици милиарди да убиват, за Колумбия 2млн. за пострадалите. Дотук с хуманизма на ЕС, сами си показват лицемерието!

    09:57 12.08.2026

  • 3 тоапа

    14 0 Отговор
    на Украйна стотици милиарди на Колумбия два милиона .....без думи

    09:57 12.08.2026

  • 4 Сократ

    8 0 Отговор
    За пострадалите от земетресение в Колумбия 2 милиона, а на зеления наркоман подаряват милиарди. Лицемери.

    10:13 12.08.2026

  • 5 млад еврас

    5 0 Отговор
    А на европейците в клуба на богатите кой ще помогне, 150 милиона европейци не могат да си позволят едноседмична почивка на година, още 150 милиона могат да си я позволят но не са за завиждане, в клуба на богатите почти 300 милиона са работещи бедни, та до там ни докара тая ЕС другарка доня марсулиня ваксулиня.

    10:57 12.08.2026

  • 6 Голяма

    0 0 Отговор
    Подигравка ! Ама ко да са прай, беднички са нашите !

    11:31 12.08.2026

  • 7 Пак век Пенев

    1 0 Отговор
    Браво на ЕС. Два милиона за пострадалите в Колумбия, и два милиарда за фашагите в Украйна.

    11:35 12.08.2026