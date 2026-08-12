ЕС предоставя 2 милиона евро помощ на пострадалите от земетресението в Колумбия

Европейският съюз ще предостави 2 милиона евро в помощ на общностите в Колумбия, засегнати от силното земетресение тази седмица, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БТА.

„Докато спасително-издирвателните операции продължават, ЕС подкрепя Колумбия по всички възможни начини. Предоставяме 2 милиона евро в подкрепа на общностите в най-засегнатите райони“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Земетресението с магнитуд 7,4 е нанесло сериозни щети в западната част на страната и е предизвикало мащабни спасителни операции. Европейският съюз вече активира и сателитната си система „Коперник“, за да подпомогне оценяването на щетите и работата на спасителните екипи.

По последни данни броят на жертвите е нараснал значително, като спасителните екипи продължават да издирват хора под разрушените сгради.

Земетресението е сред най-тежките природни бедствия, засегнали Колумбия през последните десетилетия, а международната помощ е насочена към най-пострадалите общности и продължаващите спасителни дейности.