Украйна: Русия на практика загуби Крим като военноморска база

Русия на практика загуби способността си да използва окупирания Крим като пълноценна военноморска база, тъй като корабите ѝ вече не могат безопасно да се базират на полуострова, обявиха украинските Военноморски сили.

В същото време Москва продължава да използва кримската военна инфраструктура, за да поддържа силите си и да нанася удари по Украйна, предимно от въздуха.

Това заяви говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук, предаде OBOZ.ua.

Плетенчук отбеляза, че след системната работа на украинските сили Русия вече не може да използва окупирания Крим, както го е правила преди.

„Те на практика загубиха Крим като военноморска база“, каза говорителят. Според него в момента вече не може да се говори за базиране на руския флот на полуострова. За Русия това означава загуба на важен елемент от военната инфраструктура, който преди това ѝ позволяваше да поддържа значителна част от военноморската групировка директно край украинското крайбрежие.

Украинските удари принудиха руските военноморски сили да променят подходите си към използването на кримските съоръжения и да преместят кораби и активи в райони, които в момента се считат за по-безопасни за тях.

Украинският полуостров Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г. Киев многократно е повтарял, че няма да признае руската окупация по време на преговорите с Владимир Путин за спиране на огъня.