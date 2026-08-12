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Украйна: Русия на практика загуби Крим като военноморска база
  Тема: Украйна

Украйна: Русия на практика загуби Крим като военноморска база

12 Август, 2026 07:01 3 708 161

  • крим-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • дмитро плетенчук-
  • черно море

Заради украинските удари вече не може да се говори за базиране на руския флот на полуострова, обяви украинският флот

Украйна: Русия на практика загуби Крим като военноморска база - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия на практика загуби способността си да използва окупирания Крим като пълноценна военноморска база, тъй като корабите ѝ вече не могат безопасно да се базират на полуострова, обявиха украинските Военноморски сили.

В същото време Москва продължава да използва кримската военна инфраструктура, за да поддържа силите си и да нанася удари по Украйна, предимно от въздуха.

Това заяви говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук, предаде OBOZ.ua.

Плетенчук отбеляза, че след системната работа на украинските сили Русия вече не може да използва окупирания Крим, както го е правила преди.

„Те на практика загубиха Крим като военноморска база“, каза говорителят. Според него в момента вече не може да се говори за базиране на руския флот на полуострова. За Русия това означава загуба на важен елемент от военната инфраструктура, който преди това ѝ позволяваше да поддържа значителна част от военноморската групировка директно край украинското крайбрежие.

Украинските удари принудиха руските военноморски сили да променят подходите си към използването на кримските съоръжения и да преместят кораби и активи в райони, които в момента се считат за по-безопасни за тях.

Украинският полуостров Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г. Киев многократно е повтарял, че няма да признае руската окупация по време на преговорите с Владимир Путин за спиране на огъня.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СИГУРНО ИМА МЕДИЦИНСКО НАЗВАНИЕ

    148 175 Отговор
    На отклонението да възприемаш желаното да действително.

    Коментиран от #37

    07:04 12.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тигър

    163 181 Отговор
    "Западът крещи за изтощение, но самият той потъва в офшорни скандали и газови зависимости, докато гражданите му замръзват. Путин не се крие в бункер – той води флота си на другия край на света. 13 000 души, 60 кораба, 30 самолета – това не е театър, а синхрон и логистика, за които НАТО може само да мечтае. Това не се купува с долари, а се гради с характер. А характерът Западът отдавна е загубил..

    Коментиран от #100, #139, #155

    07:04 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много едностранчиво

    117 5 Отговор
    Това е мнението на едната страна. Няма обективност. Плетенчук ни казва неща, които няма как да проверим, но това не е и необходимо. Достоверността на всичко, което се публикува, на база на информация от Украйна е абсолютно гарантирана.

    Коментиран от #12, #107

    07:05 12.08.2026

  • 7 Марче

    126 9 Отговор
    Украинците стигнаха ли вече Москва?

    Коментиран от #143, #147

    07:05 12.08.2026

  • 8 очевидец

    83 9 Отговор
    Агентите от ДАНС купили в Киев "леко използван" дрон; взривили го в България и след това "случайно" го открили в полето; съобщили за "голяма опасност" за България и нужда от ТРОЙНО увеличаване на заплатите в ДАНС!... 😀😀

    Коментиран от #13

    07:06 12.08.2026

  • 9 Урконюзинформ

    111 6 Отговор
    Публикуването на фалшиви новини, непотвърдени данни и пропаганда на чужда и враждебно настроена "държава", не е много далновидно, защото рано или късно, ще се наложат регулации и в това отношение.

    07:06 12.08.2026

  • 10 Е, тя Украйна нали

    107 8 Отговор
    превзе Крим още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, някъде когато събори и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.После.Зеленски пи кафе в Крим, всичко както го казаха.

    Коментиран от #159

    07:07 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    8 74 Отговор

    До коментар #6 от "Много едностранчиво":

    На практика щаба на черноморския флот се изнесоха от Крим преди 2 месеца

    Коментиран от #17, #38, #117

    07:07 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Съгласни

    116 4 Отговор
    Сме затова ще създават нова база в Одеса и разчистват в момента терена .

    07:09 12.08.2026

  • 15 Кадир

    105 6 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува, това е Украйна.

    07:09 12.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шамаел

    52 4 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Засмърдянатролскопак.

    Коментиран от #27

    07:10 12.08.2026

  • 18 Уффф

    76 4 Отговор
    Очаквам утре укритие да обявят, че са превзели Крим.

    Коментиран от #114

    07:10 12.08.2026

  • 19 батСали

    83 5 Отговор
    Марийке, знаеш ли защо Крим вече не е важна военна база за Путин?
    Аки защото скоро ще си премести впенните бази в Украйна Ма!
    За да може поляци и германци да са му по-близо под ръка и да не шават много!

    07:10 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Kaлпазанин

    56 5 Отговор
    Укрия: Русия винаги губи сигурно защото е най голямата по площ и най богатата на ресурси без които няма да съществувате ,ще ви има но в състава на рф ,каквото и каквото глупости драскате

    07:12 12.08.2026

  • 22 Орк

    52 5 Отговор
    Пак измислили поредната перемога.

    07:13 12.08.2026

  • 23 Ъъъ

    64 5 Отговор
    "Украйна: Русия на практика загуби Крим...."

    Ми то ако гледаме кой какво е загубил, май Украйна е по-големият губещ.... Скоро търсачките ще запопнаг да връщат:

    404! the web server cannot find the page you requested.

    07:13 12.08.2026

  • 24 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    58 5 Отговор
    Каналната пропаганда им подхвърля подобни статии да се радват малко.

    07:13 12.08.2026

  • 25 Някой

    58 5 Отговор
    На практика Украйна загуби излаз на море. Руснаците могат да ви пуцат и от по-далеч.

    07:15 12.08.2026

  • 26 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    59 5 Отговор
    Напълно сте слънчасяли в тази редакция.
    Пазете се защото за днес също ще има високи температури в София.

    07:16 12.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ухажор

    53 4 Отговор
    Е за това няма да се откажа от "Факти". Винаги знаят как да те развеселят сутрин.

    Коментиран от #108

    07:19 12.08.2026

  • 30 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ

    55 6 Отговор
    В окраинските пристанища са акостирали точно НУЛА кораба. Пълна леш.

    07:20 12.08.2026

  • 31 Дзак

    23 1 Отговор
    Вероятно ще бъде след войната!

    07:21 12.08.2026

  • 32 ДА ЖЕРИ МОНЬО ДЕБИЛНИЯ

    23 2 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Не вярва на подобни новини.

    07:21 12.08.2026

  • 33 А колко

    45 2 Отговор
    кораба има Украинският флот? Че сега чувам за него🙄

    07:21 12.08.2026

  • 34 Механик

    25 1 Отговор
    Хубаво. И кво от това?

    07:22 12.08.2026

  • 35 Оня

    34 4 Отговор
    А бе моме що не напишеш нещо за нивата им база в Одеса?

    07:22 12.08.2026

  • 36 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    39 4 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    Коментиран от #146

    07:23 12.08.2026

  • 37 Механик

    36 61 Отговор

    До коментар #2 от "СИГУРНО ИМА МЕДИЦИНСКО НАЗВАНИЕ":

    Има. Нарича се "когнитивен дисонанс".
    Това е много тежко заболяване при което пациентът не усеща никакви страдния. Страдат околните.

    Коментиран от #151

    07:23 12.08.2026

  • 38 име

    32 60 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Качвай се на надуваемата натовска лодка и ходи в Крим да правиш десант.

    07:24 12.08.2026

  • 39 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    51 60 Отговор
    Британското присъствие по окраинското крайбрежие е успешно ликвидирано.

    Коментиран от #43

    07:24 12.08.2026

  • 40 Иванов

    2 33 Отговор

    До коментар #3 от "Ще спестят разходи":

    Това скоро стана като 3-дневната, копейка. Ходиш ли си скоро на лекар?

    07:25 12.08.2026

  • 41 Баце

    16 0 Отговор
    Ехааа.

    07:28 12.08.2026

  • 42 Ний ша Ва упрайм

    20 0 Отговор
    ти да видиш ццццц бря бря ко вика др Путин?!

    07:28 12.08.2026

  • 43 Соломон

    5 23 Отговор

    До коментар #39 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Британците да не са били в Новорусийск.Че там нещо в пристанището много дими

    Коментиран от #125

    07:28 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 2 Отговор
    Не мисля, че това ще спаси Бандерайна от капитулация...

    07:30 12.08.2026

  • 47 Украйна пак победила

    28 2 Отговор
    Жива да ни бях. Тия не се научиха да лъжат като хората.

    07:33 12.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Вместо да се хвалят,

    33 2 Отговор
    че са принудили руснаците да си преместят флота, да си погледнат пристанищата, че няма от къде да си изнасят зърното! И това ще е по-голяма беда за укрите отколкото местенето на флота за руснаците...

    07:34 12.08.2026

  • 50 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    38 1 Отговор
    И британците ще загубят интерес към тази война.

    07:34 12.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    21 2 Отговор
    Няма как да си получава оръжията от нато. ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ.

    07:36 12.08.2026

  • 53 Мими Кучева🐕

    29 2 Отговор
    Тека е,а на практка Окраина е спичелила войната!
    🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    07:37 12.08.2026

  • 54 На практика Одеса

    25 2 Отговор
    вече не приема и изпраща кораби, от известно време. Започнала е да използва сухопътните пътища, но пък там падат мостовете които до скоро Русия не нападаше.

    07:37 12.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ

    28 3 Отговор
    Руската армия бомби малко по-сериозно и Бандерия се разпада. Няма желаещи за коалицията на желаещите.

    07:38 12.08.2026

  • 57 Ехаааа

    28 3 Отговор
    Хи хи хи
    туй горе на снимката англицки десант в Крим ли е. ???!
    .......... еееех мераци, мераци

    Коментиран от #60

    07:39 12.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 САМО ЗНАМЕТО СМЕНЕНО С ФОТОШОПА

    24 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ехаааа":

    Иначе корабите и БТР-те са руски. Смеех.

    07:41 12.08.2026

  • 61 РуZкия поZор

    6 19 Отговор
    Няма край.

    07:42 12.08.2026

  • 62 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    23 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че британците губят войната.

    Коментиран от #124

    07:43 12.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ОТ БЕЗСИЛИЕ И ЗЛО БА..........

    24 3 Отговор
    ......С ВСЯКА "СТАТИЯ" ПИЩЕНЕТО СТАВА ВСЕ ПО ИСТЕ РИЧНО ............ЗАТОВА И ОДЕСКА ЩЕ ОТЕЧЕ.........

    Коментиран от #72

    07:49 12.08.2026

  • 68 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    3 22 Отговор
    ВТОРАЯ в Украйна.. уйде!
    НЕдорасляка пе Дофил...тоже
    Хехехехехехе

    07:50 12.08.2026

  • 69 Кирил

    2 22 Отговор
    Крим за русия е като тежък куфар без дръжка.
    Само загуби и никаква полза.

    Коментиран от #132

    07:50 12.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ти що пищиш?

    12 5 Отговор

    До коментар #67 от "ОТ БЕЗСИЛИЕ И ЗЛО БА..........":

    За пари ли?

    Коментиран от #73

    07:51 12.08.2026

  • 73 за шепа Копейки

    4 19 Отговор

    До коментар #72 от "Ти що пищиш?":

    И майките си продават

    07:55 12.08.2026

  • 74 Димитър Дончев -Манатарката

    19 2 Отговор
    Кво става ,нова Перемога и Контранаступ ли ще има или за поредна трета година да изчакаме до Димитровден?

    Коментиран от #78

    07:57 12.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ха ха ха ...

    21 1 Отговор
    Укрите кога превзеха Крим че не съм чул ....

    07:57 12.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 за пета година

    3 17 Отговор

    До коментар #74 от "Димитър Дончев -Манатарката":

    Убедително се печели тридневната специална военна операция 😉

    Коментиран от #85, #94

    07:58 12.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Майор Мишев

    21 0 Отговор
    Бледоликите кръвосмешанци от Мъгливия Албион ще видят военноморска база в Одеса или Крим през крив макарон ,още не могат да преглътнат загубата през Кримската война .

    08:01 12.08.2026

  • 82 Нещастници

    16 1 Отговор
    напрактика крайна е фалирала и 100 пр притежание на атлантиците. Руснаците ще си построят в Крим каквото искат отново.... и е РУСКИ

    08:01 12.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 свидетел

    17 4 Отговор
    Окраина изгуби Черноморието си .

    08:03 12.08.2026

  • 85 Ветеран от протеста

    16 1 Отговор

    До коментар #78 от "за пета година":

    Коментира се че на изток от Харков имало чисто нов мемориален военен комплекс с 80000 обитатели и това е един от многото построени напоследък ....

    08:03 12.08.2026

  • 86 Украинец

    15 1 Отговор
    Превзехме Крим . Аааааааааааааааааааааааа

    08:04 12.08.2026

  • 87 стоян георгиев

    15 1 Отговор
    Чеи будут Харков ,Херсон ,Николаев ,Одеса и Транснистрия ?

    Коментиран от #148

    08:05 12.08.2026

  • 88 Щип

    19 1 Отговор
    На практика Украйна си отива.

    08:06 12.08.2026

  • 89 А ЛЕВА?

    4 13 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #92

    08:06 12.08.2026

  • 90 оня с коня

    20 0 Отговор
    Обявил украинският флот....,че има ли изобщо такъв 😂😂😂?

    08:06 12.08.2026

  • 91 Последния софиянец

    5 20 Отговор
    От 190 държави, как па ни една не призна Крим за монголски?!?
    Само Фюрера педофил си фантазира

    Коментиран от #96, #135

    08:07 12.08.2026

  • 92 Димитър Георгиев- ДиДи

    17 0 Отговор

    До коментар #89 от "А ЛЕВА?":

    Кво ти пука за Лева ,нали си вече в клуба на богатите ,пари като вестници и цени в евро едно към едно 👈.

    08:08 12.08.2026

  • 93 БАНко

    23 2 Отговор
    САМО ГЛУПЕНДЪР МОЖЕ ДА НАПИШЕ ...,,ОКУПИРАН ОТ РУСИЯ УКРАИНСКИ ПОЛУОСТРОВ КРИМ "

    08:08 12.08.2026

  • 94 верно бе

    19 1 Отговор

    До коментар #78 от "за пета година":

    Укрите пета година настъпват към Москва.

    08:09 12.08.2026

  • 95 Поздравления

    8 2 Отговор
    За Мария Атанасова . Истинска след истинска статия ! Браво ! Топ журналистика !

    08:10 12.08.2026

  • 96 ха ха ха ...

    12 0 Отговор

    До коментар #91 от "Последния софиянец":

    А нещо за Косово да кажеш ....

    08:10 12.08.2026

  • 97 дядо дръмпир - да ви мръдне леко по чешк

    17 3 Отговор
    Интересното е че при присъединяването на Крим от 20000 украински гарнизон 15000 остават доброволно на руска военна служба .

    Коментиран от #103

    08:11 12.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 БАНко

    19 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПРИПОМНЯМЕ - АЗОВСКО МОРЕ БЕШЕ МОРЕ МЕЖДУ РУСИЯ И БИВШАТА ДЪРЖАВА У-КРАЙНА , СЕГА Е ВЪТРЕШНО РУСКО МОРЕ ; БИВШАТА ДЪРЖАВА У-КРАЙНА ИМАШЕ ПРИСТАНИЩА НА ЧЕРНО МОРЕ - СЕГА ВСЕ ОЩЕ ИМА САМО ПЛАЖОВЕ , НО ЗА ОЩЕ МАЛКО !!!

    Коментиран от #112

    08:13 12.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Боко

    4 0 Отговор
    Ще го гълтат лепиларите👌

    08:15 12.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Цел СВЕТ виде

    3 14 Отговор

    До коментар #97 от "дядо дръмпир - да ви мръдне леко по чешк":

    Хихихихихи
    Един Украински Боец къде изпрати... Монголския боен кораб...
    Хихихихихи

    Коментиран от #111, #118

    08:16 12.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Прав си

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много едностранчиво":

    Аз само от укромедиите се информирам и най вече от това което казва Злиенски и му вярвам. То в евроатлантика официално няма и откъде другаде, освен от нелегалните канали забранени от мърсулите.

    08:17 12.08.2026

  • 108 При това

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ухажор":

    с гриф "Извънредно!"

    08:18 12.08.2026

  • 109 Ей на това му се вика

    15 2 Отговор
    нагла опашката лъжа. Русщите братя лишиха укропонаzzистите от достъп до Черно море, ама те си слагат някакви пожелателните мисли и розови химери, резултат от кокаиновите пътечки от Колумбия. Всъщност укропитешки флот няма, тотално е унищожен и спорадичните атаки с дронове/вече без морски защото достъпа е отрязан тотално/, няма как да постигнеш нещо освен частично минимално нанасяне на щети на противника. С тероризъм война не се печели. Пълни глупости, лъжи и гьобелсова укронаzzистка пропаганда сте надробили с тази статия. Истината е че укрите нямат достъп до морето въобще, всичко се унищожава и пристащата им са унищожени, спряна е и логистиката от мамалигарника.

    08:18 12.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 А ГДЕ

    11 3 Отговор

    До коментар #103 от "Цел СВЕТ виде":

    Линдзито Греъма ,успяха ли най сетне да му репатрират главата в Сащ ?

    08:18 12.08.2026

  • 112 Тя па Русия много има

    5 9 Отговор

    До коментар #99 от "БАНко":

    пристанища на Азовско и Черно море!

    Анапа, Новоросийск, Туапсе, Геленджик и т.н. колко пъти горяха?

    08:20 12.08.2026

  • 113 Леонсио Парчето

    5 3 Отговор

    До коментар #110 от "Във Варна":

    Вярно е ,даже и в Максуда се навъртат и си падат много по мургави и надарени ,да не се хваля .

    08:20 12.08.2026

  • 114 Да бе

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Уффф":

    Беше им хубаво, като държаха кранчето за водата, ама сега не е тяхно, тъй, че не се знае

    08:20 12.08.2026

  • 115 Психото

    10 4 Отговор
    Ти си загуби държавата, седнал за Крим да реве - малко шантаво ми се види.

    08:21 12.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Пала Марко

    15 5 Отговор

    До коментар #103 от "Цел СВЕТ виде":

    Абе руснаците изпратиха цяла Осрайна в канала ,ти един стар съветски кораб ударен с английски ракети го дъвчиш вече 4години .Дъвчи друго .....

    Коментиран от #128

    08:23 12.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Ами

    7 6 Отговор
    Той Крим изгуби всякакво стратегическо значение за Русия.Мдам.

    08:26 12.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Последния софиянец

    8 10 Отговор
    56 монголски корабли и 2 подводници... Фира!
    Повече от 140 танкера с Нефт Фира и 42 ..конфискувани!!
    😄👍
    Направо нямам думи

    08:28 12.08.2026

  • 123 Демократ

    5 1 Отговор
    Колкото повече умирст от тия ше беци толкова чо добре. Продукт на едно и също мало умно соцобразование.

    08:30 12.08.2026

  • 124 Простият

    9 0 Отговор

    До коментар #62 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Пак не си разбрал. За фронта ги стягал човека, там щял да ходи и акъл да раздава - нали е пруфесур. Как така изпечен евроатлантик като него ще бяга - пълен ъпсурт, ама аз съм прозд и може само така да си мисля.

    08:31 12.08.2026

  • 125 Кадрите са от Николаев,

    12 3 Отговор

    До коментар #43 от "Соломон":

    но укро гьобелсовата пропаганда ти ги представя за руски. Мисиите си личните отдалеч. Да бе слушал бившата говорител ка на наркомана Дзиленски, кво обяснява пред американсщи канал, как ги е задължил да му правят пропаганда с пораженията по собствената му страна да ги приписва че са в Русия. Това е като краварските филми, пише че действието е в Африка, и хоп гледаш варненски номера, а после и софийски. Ама то за мисиите не е от значка.

    08:31 12.08.2026

  • 126 Възраждане

    5 13 Отговор
    Не знам ама за 2 Милиона и половина монголяци ЧЕРНОЗЕМ, нито един превзет ОБЛАСТЕН ГРАД или ОБЛАСТ!!
    А Главкомандващия ФЮРЕР извратеняк, Избега у бункера в Урал!
    Така... ТРИДНЕВНО Избега

    08:33 12.08.2026

  • 127 брбрбрбр

    13 2 Отговор
    Целта не е Крим да стане Руска база, а да не стане американска.

    08:34 12.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Санде Глухия

    7 6 Отговор
    Сите знаеме,че пръвите ..3 ПЕТИЛЕТКИ от... 3 дневната ДВИЖУХА на пиздоглазия са най трудните!
    Насетне...2 ДНЯ и ВСЕ
    АааааааХахахаха

    08:37 12.08.2026

  • 131 българина

    10 5 Отговор
    напрактика Крим е РУСКИ!

    08:37 12.08.2026

  • 132 Когато

    7 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кирил":

    Куфарът е пълен с пари, за какво ти е дръжка?

    08:39 12.08.2026

  • 133 Историк

    4 5 Отговор
    БРАВО!

    08:42 12.08.2026

  • 134 БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    Реалността е кошмарна:
    2 месеца Крим без ток! 12 г...без вОда, без интерНЕТ! Нема бензин, солярка, нема ручанье, транспорт, нема корабли, танкери,самальоти, нема.. подводници и ПВО (43 ПВО системи Фира за 2 месеца),.. Нема го и ТРИДНЕВНИЯ Главкомандващ Петушок...
    ЗАКРИВАЙ

    08:44 12.08.2026

  • 135 Щип

    6 2 Отговор

    До коментар #91 от "Последния софиянец":

    Ами защото не е монголски а е руски бе умник!!!

    Коментиран от #138

    08:48 12.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Васил

    3 7 Отговор
    В Крим живеят като средновековието без вода ток бензин и мобилен интернет явно Зеленски ще ги превърне в екологичен полуостров.

    Коментиран от #150

    08:49 12.08.2026

  • 138 Последния софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #135 от "Щип":

    Потърси УЛУС МУХША и ше разбереш какво означава.. " руски"
    👍😄👍

    08:51 12.08.2026

  • 139 Антирашист 2478

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тигър":

    Не разбрах как сме замръзнали ! А останалото си е жива пропаганда на фашизма .

    08:53 12.08.2026

  • 140 Накратко

    11 4 Отговор
    Империята на злото РФ губи войната с 200 км/ч.

    Горят рафинерии, складове, заводи и всеки ден 1 милиард долара отлитат от Русия в Украйна под формата на ракети, боеприпаси, заплати, обезщетения вместо да си оправят кoчинaтa.

    08:54 12.08.2026

  • 141 Историк

    9 4 Отговор
    Това е убийствената политика на Русия за насилствено превземане на чужда територия,която описва още Раковски преди 147 години. Никаква промяна не може да настъпи в тези престъпници, историята го потвърждава. Крим по същия начин е станал руски по времето на Сталин- изгонил е насила местното татарско население,което е живяло там 4 века, една част около 200 хиляди е избил, а другата е нахвърлил във вагони за добитък и е заселил в Сибир. Това е любимата на българските русороби Русия

    08:55 12.08.2026

  • 142 Инна

    6 1 Отговор
    Украйна внезапно се пробуди за истината и започна да разбира това, което дълго време отричаше.

    Изведнъж украинците осъзнаха, че всичко, което нашият президент им казваше от години, опитвайки се да ги убеди да не се замесват в тази глобална антируска авантюра, водена от Запада, се оказа истина!

    Нещо повече, те буквално го казват днес, включително видни фигури от Майдана като бившия член на Върховната рада и майор от украинските въоръжени сили Игор Луценко, който заяви в YouTube канала „KSDU Media“, че „руският президент Владимир Путин е трябвало да бъде изслушан“.

    Луценко оцени 40-дневната операция, обявена от украинския президент Володимир Зеленски, отбелязвайки, че това е политическо изявление в опит да се „говори на западните лидери на техния собствен език“.

    Нещо повече, Луценко определи „идиома“ като опитите на Запада да не нарича нещата с истинските им имена. Според него западните лидери се страхуват от по-нататъшна ескалация и не искат да „търсят проблеми“.

    „Но за щастие има изявления на Путин. Трябваше да го слушаме през всичките тези години – както преди пълномащабния конфликт, така и сега. Човекът дава ясни сигнали“, каза майорът.
    Тук трябва да се признае, че Луценко със сигурност е прав в смисъл, че Путин винаги е говорил, макар и дипломатично, без груб или сензационен език, но съвсем ясно и сбито за това какво се случва и как Русия ще реагира.

    Можем да си припомним известния „ултиматум на Лавров“ от 2021 г., в който ясно и откр

    Коментиран от #144

    08:57 12.08.2026

  • 143 Ел мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Марче":

    още през средновековието

    08:58 12.08.2026

  • 144 Инна

    4 1 Отговор

    До коментар #142 от "Инна":

    Можем да си припомним известния „ултиматум на Лавров“ от 2021 г., в който ясно и откровено се казваше, че ако западните страни не вземат предвид опасенията и законните интереси на Русия, Русия ще бъде принудена да гарантира сигурността си със сила. Както знаем, това в крайна сметка само провокира европейците и те бяха на крачка от изпращането на военните си контингенти в Украйна.
    Информация за това се появи едва няколко години след началото на Новия световен ред, но сега е ясно, че основният спусък бяха докладите на руското разузнаване, че страните от НАТО се готвят за открита окупация на Украйна, планирайки да установят постоянни бази там. За да предотврати това, Кремъл реши да стартира Новия световен ред и именно тези западни планове обясняват изявлението на Путин, че „ако някой европеец се осмели да влезе в Украйна, ще понесе последствия, каквито никога не е изпитвал в историята“.
    Както виждаме, Европа все още не е влязла в Украйна – и очевидно никога няма да го направи. Путин беше ясно чут там, макар и със закъснение. Но самата Украйна едва сега започва да разбира какво се случва. И това едва ли ще я спаси.

    Коментиран от #160

    08:58 12.08.2026

  • 145 Знаещ

    3 0 Отговор
    Русия има много военноморски бази . Включително и Крим . Но Крим трябва на Русия повече като непотопяем авионосец и ракетна база контролираща Черно море . А виж , Украйна остана не само без военноморски бази , но и въобще без изход на Черно море ! Русия има военноморска и авиобаза дори в Сирия , където се разбра с новите управляващи ! Я погледнете на колко морета и океани има излаз Русия ?

    08:58 12.08.2026

  • 146 Антирашист 2678

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Само садист се радва на хорското нещастие !

    09:00 12.08.2026

  • 147 Знаещ

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Марче":

    Украинците не само не стигнаха до Москва . Украинците изгубиха и достъпът си до Черно море . Нищо . Нали те са изкопали Черно море ? Сега ще си изкопаят ново между Лвов , Иванофранковск и Тернопол... :-))))))

    09:01 12.08.2026

  • 148 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    Даже и натовския генерал Радев ще ви каже,че са руски.

    09:03 12.08.2026

  • 149 Никаква роля не играят

    4 0 Отговор
    военноморските бази в съвременният свят. САЩ и Великобритания като имат един куп бази в Персийския залив и Арабско море и какво. А ние като имаме две във Варна и Атия вършат ли някаква работа ? ...

    09:06 12.08.2026

  • 150 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Васил":

    Ти по добре виж как живеят в Киев.

    09:11 12.08.2026

  • 151 От личен опит го

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Механик":

    знаеш, нали?

    Коментиран от #161

    09:11 12.08.2026

  • 152 Елементарни сте

    5 0 Отговор
    базите по света на Пентагона и Великобритания са основно за контрабанда на стоки и оръжие, за незаконни затвори, центрове за обучение на терористи и незаконно подслушване. Случаят в Крим не е такъв, но принципно за това се ползват от САЩ и Великобритания базите

    09:17 12.08.2026

  • 153 Моята къща

    3 0 Отговор
    изгоря, но на комшията плевнята и тя се запали...

    09:20 12.08.2026

  • 154 После братушките ще имат 2

    4 2 Отговор
    В Крим и Одеса

    09:20 12.08.2026

  • 155 Тежките халюцинации

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тигър":

    са признак за начална фаза на шизофрения .

    09:21 12.08.2026

  • 156 Прекрасно

    2 3 Отговор
    Значи Украйна вече няма причини да атакува Крим

    09:23 12.08.2026

  • 157 Еее

    4 1 Отговор
    Ако Русия е загубила морска база то кой е взел загубеното, със сигурност не е Украйна или НАТО. Мравката като е настъпиш и тя хапе, ще преживее тоя дето я настъпва , но за мравката не е сигурно

    09:41 12.08.2026

  • 158 Специалист

    4 0 Отговор
    Стига писахте глупости. Не се ли изморявате.Повече няма да обяснявам

    10:10 12.08.2026

  • 159 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е, тя Украйна нали":

    Е та РФ уж превзе Киев преди 5 години ама нещо с Малая Токмачка не им се получава.

    10:19 12.08.2026

  • 160 Тъжна картина

    0 2 Отговор

    До коментар #144 от "Инна":

    Европа няма нужда да влиза никъде. А Путин некадърника занули РФ. Няма вече база в Сирия,няма Венесуела,половината икономика рухна,над трилион долара потрошени и над милион убити. Това е резултатът о едно некадърно управление. Тепърва ще се видят последиците и РФ върви към разпад. Този път Буш го няма да ги спасява.

    10:26 12.08.2026

  • 161 Не...

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "От личен опит го":

    ...просто всеки ден показват по нЕкой от украинското правителство и командване ...типична клинична картина на когнитивен дисонанс.

    10:59 12.08.2026

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