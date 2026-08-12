Украйна: Русия на практика загуби Крим като военноморска база

Русия на практика загуби способността си да използва окупирания Крим като пълноценна военноморска база, тъй като корабите ѝ вече не могат безопасно да се базират на полуострова, обявиха украинските Военноморски сили.
В същото време Москва продължава да използва кримската военна инфраструктура, за да поддържа силите си и да нанася удари по Украйна, предимно от въздуха.
Това заяви говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук, предаде OBOZ.ua.
Плетенчук отбеляза, че след системната работа на украинските сили Русия вече не може да използва окупирания Крим, както го е правила преди.
„Те на практика загубиха Крим като военноморска база“, каза говорителят. Според него в момента вече не може да се говори за базиране на руския флот на полуострова. За Русия това означава загуба на важен елемент от военната инфраструктура, който преди това ѝ позволяваше да поддържа значителна част от военноморската групировка директно край украинското крайбрежие.
Украинските удари принудиха руските военноморски сили да променят подходите си към използването на кримските съоръжения и да преместят кораби и активи в райони, които в момента се считат за по-безопасни за тях.
Украинският полуостров Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г. Киев многократно е повтарял, че няма да признае руската окупация по време на преговорите с Владимир Путин за спиране на огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 СИГУРНО ИМА МЕДИЦИНСКО НАЗВАНИЕ
Коментиран от #37
07:04 12.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тигър
Коментиран от #100, #139, #155
07:04 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много едностранчиво
Коментиран от #12, #107
07:05 12.08.2026
7 Марче
Коментиран от #143, #147
07:05 12.08.2026
8 очевидец
Коментиран от #13
07:06 12.08.2026
9 Урконюзинформ
07:06 12.08.2026
10 Е, тя Украйна нали
Коментиран от #159
07:07 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #6 от "Много едностранчиво":На практика щаба на черноморския флот се изнесоха от Крим преди 2 месеца
Коментиран от #17, #38, #117
07:07 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Съгласни
07:09 12.08.2026
15 Кадир
07:09 12.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шамаел
До коментар #12 от "Соломон":Засмърдянатролскопак.
Коментиран от #27
07:10 12.08.2026
18 Уффф
Коментиран от #114
07:10 12.08.2026
19 батСали
Аки защото скоро ще си премести впенните бази в Украйна Ма!
За да може поляци и германци да са му по-близо под ръка и да не шават много!
07:10 12.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Kaлпазанин
07:12 12.08.2026
22 Орк
07:13 12.08.2026
23 Ъъъ
Ми то ако гледаме кой какво е загубил, май Украйна е по-големият губещ.... Скоро търсачките ще запопнаг да връщат:
404! the web server cannot find the page you requested.
07:13 12.08.2026
24 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:13 12.08.2026
25 Някой
07:15 12.08.2026
26 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Пазете се защото за днес също ще има високи температури в София.
07:16 12.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ухажор
Коментиран от #108
07:19 12.08.2026
30 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
07:20 12.08.2026
31 Дзак
07:21 12.08.2026
32 ДА ЖЕРИ МОНЬО ДЕБИЛНИЯ
До коментар #27 от "Соломон":Не вярва на подобни новини.
07:21 12.08.2026
33 А колко
07:21 12.08.2026
34 Механик
07:22 12.08.2026
35 Оня
07:22 12.08.2026
36 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #146
07:23 12.08.2026
37 Механик
До коментар #2 от "СИГУРНО ИМА МЕДИЦИНСКО НАЗВАНИЕ":Има. Нарича се "когнитивен дисонанс".
Това е много тежко заболяване при което пациентът не усеща никакви страдния. Страдат околните.
Коментиран от #151
07:23 12.08.2026
38 име
До коментар #12 от "Соломон":Качвай се на надуваемата натовска лодка и ходи в Крим да правиш десант.
07:24 12.08.2026
39 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #43
07:24 12.08.2026
40 Иванов
До коментар #3 от "Ще спестят разходи":Това скоро стана като 3-дневната, копейка. Ходиш ли си скоро на лекар?
07:25 12.08.2026
41 Баце
07:28 12.08.2026
42 Ний ша Ва упрайм
07:28 12.08.2026
43 Соломон
До коментар #39 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Британците да не са били в Новорусийск.Че там нещо в пристанището много дими
Коментиран от #125
07:28 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:30 12.08.2026
47 Украйна пак победила
07:33 12.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Вместо да се хвалят,
07:34 12.08.2026
50 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
07:34 12.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ДРАПАТИ НАЦИСТА
07:36 12.08.2026
53 Мими Кучева🐕
🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
07:37 12.08.2026
54 На практика Одеса
07:37 12.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
07:38 12.08.2026
57 Ехаааа
туй горе на снимката англицки десант в Крим ли е. ???!
.......... еееех мераци, мераци
Коментиран от #60
07:39 12.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 САМО ЗНАМЕТО СМЕНЕНО С ФОТОШОПА
До коментар #57 от "Ехаааа":Иначе корабите и БТР-те са руски. Смеех.
07:41 12.08.2026
61 РуZкия поZор
07:42 12.08.2026
62 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #124
07:43 12.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ОТ БЕЗСИЛИЕ И ЗЛО БА..........
Коментиран от #72
07:49 12.08.2026
68 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
НЕдорасляка пе Дофил...тоже
Хехехехехехе
07:50 12.08.2026
69 Кирил
Само загуби и никаква полза.
Коментиран от #132
07:50 12.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ти що пищиш?
До коментар #67 от "ОТ БЕЗСИЛИЕ И ЗЛО БА..........":За пари ли?
Коментиран от #73
07:51 12.08.2026
73 за шепа Копейки
До коментар #72 от "Ти що пищиш?":И майките си продават
07:55 12.08.2026
74 Димитър Дончев -Манатарката
Коментиран от #78
07:57 12.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ха ха ха ...
07:57 12.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 за пета година
До коментар #74 от "Димитър Дончев -Манатарката":Убедително се печели тридневната специална военна операция 😉
Коментиран от #85, #94
07:58 12.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Майор Мишев
08:01 12.08.2026
82 Нещастници
08:01 12.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 свидетел
08:03 12.08.2026
85 Ветеран от протеста
До коментар #78 от "за пета година":Коментира се че на изток от Харков имало чисто нов мемориален военен комплекс с 80000 обитатели и това е един от многото построени напоследък ....
08:03 12.08.2026
86 Украинец
08:04 12.08.2026
87 стоян георгиев
Коментиран от #148
08:05 12.08.2026
88 Щип
08:06 12.08.2026
89 А ЛЕВА?
Коментиран от #92
08:06 12.08.2026
90 оня с коня
08:06 12.08.2026
91 Последния софиянец
Само Фюрера педофил си фантазира
Коментиран от #96, #135
08:07 12.08.2026
92 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #89 от "А ЛЕВА?":Кво ти пука за Лева ,нали си вече в клуба на богатите ,пари като вестници и цени в евро едно към едно 👈.
08:08 12.08.2026
93 БАНко
08:08 12.08.2026
94 верно бе
До коментар #78 от "за пета година":Укрите пета година настъпват към Москва.
08:09 12.08.2026
95 Поздравления
08:10 12.08.2026
96 ха ха ха ...
До коментар #91 от "Последния софиянец":А нещо за Косово да кажеш ....
08:10 12.08.2026
97 дядо дръмпир - да ви мръдне леко по чешк
Коментиран от #103
08:11 12.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 БАНко
Коментиран от #112
08:13 12.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Боко
08:15 12.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Цел СВЕТ виде
До коментар #97 от "дядо дръмпир - да ви мръдне леко по чешк":Хихихихихи
Един Украински Боец къде изпрати... Монголския боен кораб...
Хихихихихи
Коментиран от #111, #118
08:16 12.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Прав си
До коментар #6 от "Много едностранчиво":Аз само от укромедиите се информирам и най вече от това което казва Злиенски и му вярвам. То в евроатлантика официално няма и откъде другаде, освен от нелегалните канали забранени от мърсулите.
08:17 12.08.2026
108 При това
До коментар #29 от "Ухажор":с гриф "Извънредно!"
08:18 12.08.2026
109 Ей на това му се вика
08:18 12.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 А ГДЕ
До коментар #103 от "Цел СВЕТ виде":Линдзито Греъма ,успяха ли най сетне да му репатрират главата в Сащ ?
08:18 12.08.2026
112 Тя па Русия много има
До коментар #99 от "БАНко":пристанища на Азовско и Черно море!
Анапа, Новоросийск, Туапсе, Геленджик и т.н. колко пъти горяха?
08:20 12.08.2026
113 Леонсио Парчето
До коментар #110 от "Във Варна":Вярно е ,даже и в Максуда се навъртат и си падат много по мургави и надарени ,да не се хваля .
08:20 12.08.2026
114 Да бе
До коментар #18 от "Уффф":Беше им хубаво, като държаха кранчето за водата, ама сега не е тяхно, тъй, че не се знае
08:20 12.08.2026
115 Психото
08:21 12.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Пала Марко
До коментар #103 от "Цел СВЕТ виде":Абе руснаците изпратиха цяла Осрайна в канала ,ти един стар съветски кораб ударен с английски ракети го дъвчиш вече 4години .Дъвчи друго .....
Коментиран от #128
08:23 12.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Ами
08:26 12.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Последния софиянец
Повече от 140 танкера с Нефт Фира и 42 ..конфискувани!!
😄👍
Направо нямам думи
08:28 12.08.2026
123 Демократ
08:30 12.08.2026
124 Простият
До коментар #62 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Пак не си разбрал. За фронта ги стягал човека, там щял да ходи и акъл да раздава - нали е пруфесур. Как така изпечен евроатлантик като него ще бяга - пълен ъпсурт, ама аз съм прозд и може само така да си мисля.
08:31 12.08.2026
125 Кадрите са от Николаев,
До коментар #43 от "Соломон":но укро гьобелсовата пропаганда ти ги представя за руски. Мисиите си личните отдалеч. Да бе слушал бившата говорител ка на наркомана Дзиленски, кво обяснява пред американсщи канал, как ги е задължил да му правят пропаганда с пораженията по собствената му страна да ги приписва че са в Русия. Това е като краварските филми, пише че действието е в Африка, и хоп гледаш варненски номера, а после и софийски. Ама то за мисиите не е от значка.
08:31 12.08.2026
126 Възраждане
А Главкомандващия ФЮРЕР извратеняк, Избега у бункера в Урал!
Така... ТРИДНЕВНО Избега
08:33 12.08.2026
127 брбрбрбр
08:34 12.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Санде Глухия
Насетне...2 ДНЯ и ВСЕ
АааааааХахахаха
08:37 12.08.2026
131 българина
08:37 12.08.2026
132 Когато
До коментар #69 от "Кирил":Куфарът е пълен с пари, за какво ти е дръжка?
08:39 12.08.2026
133 Историк
08:42 12.08.2026
134 БЪЛГАРИЯ
2 месеца Крим без ток! 12 г...без вОда, без интерНЕТ! Нема бензин, солярка, нема ручанье, транспорт, нема корабли, танкери,самальоти, нема.. подводници и ПВО (43 ПВО системи Фира за 2 месеца),.. Нема го и ТРИДНЕВНИЯ Главкомандващ Петушок...
ЗАКРИВАЙ
08:44 12.08.2026
135 Щип
До коментар #91 от "Последния софиянец":Ами защото не е монголски а е руски бе умник!!!
Коментиран от #138
08:48 12.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Васил
Коментиран от #150
08:49 12.08.2026
138 Последния софиянец
До коментар #135 от "Щип":Потърси УЛУС МУХША и ше разбереш какво означава.. " руски"
👍😄👍
08:51 12.08.2026
139 Антирашист 2478
До коментар #4 от "Тигър":Не разбрах как сме замръзнали ! А останалото си е жива пропаганда на фашизма .
08:53 12.08.2026
140 Накратко
Горят рафинерии, складове, заводи и всеки ден 1 милиард долара отлитат от Русия в Украйна под формата на ракети, боеприпаси, заплати, обезщетения вместо да си оправят кoчинaтa.
08:54 12.08.2026
141 Историк
08:55 12.08.2026
142 Инна
Изведнъж украинците осъзнаха, че всичко, което нашият президент им казваше от години, опитвайки се да ги убеди да не се замесват в тази глобална антируска авантюра, водена от Запада, се оказа истина!
Нещо повече, те буквално го казват днес, включително видни фигури от Майдана като бившия член на Върховната рада и майор от украинските въоръжени сили Игор Луценко, който заяви в YouTube канала „KSDU Media“, че „руският президент Владимир Путин е трябвало да бъде изслушан“.
Луценко оцени 40-дневната операция, обявена от украинския президент Володимир Зеленски, отбелязвайки, че това е политическо изявление в опит да се „говори на западните лидери на техния собствен език“.
Нещо повече, Луценко определи „идиома“ като опитите на Запада да не нарича нещата с истинските им имена. Според него западните лидери се страхуват от по-нататъшна ескалация и не искат да „търсят проблеми“.
„Но за щастие има изявления на Путин. Трябваше да го слушаме през всичките тези години – както преди пълномащабния конфликт, така и сега. Човекът дава ясни сигнали“, каза майорът.
Тук трябва да се признае, че Луценко със сигурност е прав в смисъл, че Путин винаги е говорил, макар и дипломатично, без груб или сензационен език, но съвсем ясно и сбито за това какво се случва и как Русия ще реагира.
Можем да си припомним известния „ултиматум на Лавров“ от 2021 г., в който ясно и откр
Коментиран от #144
08:57 12.08.2026
143 Ел мунчо
До коментар #7 от "Марче":още през средновековието
08:58 12.08.2026
144 Инна
До коментар #142 от "Инна":Можем да си припомним известния „ултиматум на Лавров“ от 2021 г., в който ясно и откровено се казваше, че ако западните страни не вземат предвид опасенията и законните интереси на Русия, Русия ще бъде принудена да гарантира сигурността си със сила. Както знаем, това в крайна сметка само провокира европейците и те бяха на крачка от изпращането на военните си контингенти в Украйна.
Информация за това се появи едва няколко години след началото на Новия световен ред, но сега е ясно, че основният спусък бяха докладите на руското разузнаване, че страните от НАТО се готвят за открита окупация на Украйна, планирайки да установят постоянни бази там. За да предотврати това, Кремъл реши да стартира Новия световен ред и именно тези западни планове обясняват изявлението на Путин, че „ако някой европеец се осмели да влезе в Украйна, ще понесе последствия, каквито никога не е изпитвал в историята“.
Както виждаме, Европа все още не е влязла в Украйна – и очевидно никога няма да го направи. Путин беше ясно чут там, макар и със закъснение. Но самата Украйна едва сега започва да разбира какво се случва. И това едва ли ще я спаси.
Коментиран от #160
08:58 12.08.2026
145 Знаещ
08:58 12.08.2026
146 Антирашист 2678
До коментар #36 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Само садист се радва на хорското нещастие !
09:00 12.08.2026
147 Знаещ
До коментар #7 от "Марче":Украинците не само не стигнаха до Москва . Украинците изгубиха и достъпът си до Черно море . Нищо . Нали те са изкопали Черно море ? Сега ще си изкопаят ново между Лвов , Иванофранковск и Тернопол... :-))))))
09:01 12.08.2026
148 Моряка
До коментар #87 от "стоян георгиев":Даже и натовския генерал Радев ще ви каже,че са руски.
09:03 12.08.2026
149 Никаква роля не играят
09:06 12.08.2026
150 Моряка
До коментар #137 от "Васил":Ти по добре виж как живеят в Киев.
09:11 12.08.2026
151 От личен опит го
До коментар #37 от "Механик":знаеш, нали?
Коментиран от #161
09:11 12.08.2026
152 Елементарни сте
09:17 12.08.2026
153 Моята къща
09:20 12.08.2026
154 После братушките ще имат 2
09:20 12.08.2026
155 Тежките халюцинации
До коментар #4 от "Тигър":са признак за начална фаза на шизофрения .
09:21 12.08.2026
156 Прекрасно
09:23 12.08.2026
157 Еее
09:41 12.08.2026
158 Специалист
10:10 12.08.2026
159 Ха ха ха
До коментар #10 от "Е, тя Украйна нали":Е та РФ уж превзе Киев преди 5 години ама нещо с Малая Токмачка не им се получава.
10:19 12.08.2026
160 Тъжна картина
До коментар #144 от "Инна":Европа няма нужда да влиза никъде. А Путин некадърника занули РФ. Няма вече база в Сирия,няма Венесуела,половината икономика рухна,над трилион долара потрошени и над милион убити. Това е резултатът о едно некадърно управление. Тепърва ще се видят последиците и РФ върви към разпад. Този път Буш го няма да ги спасява.
10:26 12.08.2026
161 Не...
До коментар #151 от "От личен опит го":...просто всеки ден показват по нЕкой от украинското правителство и командване ...типична клинична картина на когнитивен дисонанс.
10:59 12.08.2026