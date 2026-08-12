Новини
Спорт »
Бг футбол »
Играч на Славия преминава в отбор от Израел

Играч на Славия преминава в отбор от Израел

12 Август, 2026 09:29 575 1

  • илиян стефанов-
  • футбол-
  • славия-
  • макаби херцилия

Илиян Стефанов преминава в израелския втородивизионен Макаби (Херцилия)

Играч на Славия преминава в отбор от Израел - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илиян Стефанов ще играе в Макаби (Херцилия). Футболистът на Славия ще пътува до Израел през тази седмица, за да финализира трансфера си.

"Илиян Стефанов преминава в израелския втородивизионен Макаби (Херцилия). 27-годишният бивш национал има 35 мача и 3 гола с екипа на "белите" след трансфера си през сезон 2025-2026. ПФК Славия благодари на Илиян Стефанов за съвместната работа и му пожелава успех в бъдеще", се казва в съобщението на "белите".

Стефанов не беше в състава на столичани при успеха с 3:0 срещу Ботев (Враца) в четвъртия кръг на efbet Лига.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славист Варна

    1 0 Отговор
    От над 15 г школата на Славия е най-добрата в България.

    10:50 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове