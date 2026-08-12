Как в Бургас се справиха с група деца, действала като „ловци на педофили“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас преди 3 години е успяла да се справи с група деца, обединили се около идеята да "ловят” педофили.
Младежите се вдъхновили от телевизионно предаване, обединили се и успели да поканят на среща с непълнолетно момиче мъж, върху когото упражнили физическо насилие. След този случай институциите в Бургас са се обединили, за да работят с младежите,така, че подобни „акции” да не станат практика.
Секретарят на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Десислава Василева каза в ефира на „Здравей, България”, че към момента няма информация за такива групи в Бургас, но преди три години е имало две преписки за деца - „ловци на педофили”. Тя посочи, че и през тази учебна година ще се говори с учениците за този проблем.
Експертът подчерта, че децата в тази възраст искат да се доказват и затова „лесно се запалват по такива теми”. Тя беше категорична, че семейната среда е от огромно значение. Василева уточни, че най-често децата, с които Комисията трябва да работи, са оставяни часове наред без контрол от страна на родителите им. Те не знаят къде са, в какви компании са и са много изненадани, че тяхното дете е направило нещо.
Според експерта трябва да има по-тежки мерки за престъпления извършени от деца. Тя уточни, че по-голямата част от престъпленията се причисляват към противообществените прояви, а би следвало при тежко престъпление или рецидиви на прояви да има по-тежки наказания.
Василева подчерта, че заснемането на агресия е съучастие и при всички лекции, които водят в училищата, говорят затова, че „да гледаш и разпространяваш насилие, да се радваш на насилие е садизъм по всички учебници в психологията”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #18, #29
09:52 12.08.2026
2 Политици- паткани
Коментиран от #10
09:53 12.08.2026
3 МНОГО СА ДОБРИ И СМЕЛИ ДА ЛОВЯТ ДЕЦА
09:55 12.08.2026
4 Гост
Коментиран от #34
09:59 12.08.2026
5 Риболовеца
Коментиран от #30
09:59 12.08.2026
6 българина
10:00 12.08.2026
7 като си под 18 г и си малък
10:01 12.08.2026
8 Последния Софиянец
10:04 12.08.2026
9 Опа
10:05 12.08.2026
10 Да бе ,да ! 😜
До коментар #2 от "Политици- паткани":Няма никакви доказателства на внушенията , че при комунизма затворници са били " хвърляни на прасетата " . Това беше част от пропагандата на СДС с цел демонизиране на БКП .
Коментиран от #12
10:13 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уточнение
До коментар #10 от "Да бе ,да ! 😜":Лафът тръгва от разказа на бивш затворник при комунизма , който след 10 разказва , че надзирател го заплашил , че щял да го хвърли на прасетата , ако не се подчинява . СДС умело разду това пререкание за пропагандните си цели тогава .
Коментиран от #33
10:16 12.08.2026
13 Фриволната употреба
10:16 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 факт
10:19 12.08.2026
17 Боко
10:22 12.08.2026
18 А бе
До коментар #1 от "гост":Смее ли Аален да отиде там... По-е лесно да изработиш некой и да се правиш на герой. У маалата ще го смажат.
10:22 12.08.2026
19 Новата игра на общините "Спаси педофила"
10:23 12.08.2026
20 Отврат
10:29 12.08.2026
21 Муньо току-що
10:29 12.08.2026
22 Да питам
10:33 12.08.2026
23 Мдаа!🤔
10:37 12.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това, че учениците
10:38 12.08.2026
26 Някой
10:41 12.08.2026
27 дали имаме държава
Целта е деградация на обществото ни. Целевата група са младежи. Инструментите за осъществяване са ниските страсти. А мишените са пълнолетните граждани по принцип.
Тази деградация и тези мрежи са прекаено разпространени, за да говорим за единични случаи.
А локалите? Там дори няма педофилски орпавдания, директно насилие срещу по-възрастни, което се аплодира в нета. Аплаузите, лайковете и пр действат много силни на неукрепналата психика....
Имаме ли държава която да отрази тази агентурна атака по Отечеството??
10:41 12.08.2026
28 още нещо
Най-вероятно и те са мишени, но просто поддават по-трудно от нашия разграден двор.
10:42 12.08.2026
29 Анархия по избор..
До коментар #1 от "гост":Цялата история прилича на петроханска схема. Някаква група от хора упражнява власт и насилие. Ами, добре, остава да се въоръжат и да почнат да патрулират улиците и да наказват на място.
Не ви ли прилича на нещо подобно в Германия през 30-те години?
10:59 12.08.2026
30 Както винаги
До коментар #5 от "Риболовеца":се спуска избрана информация . Пропагандата е в пълен ход .
11:13 12.08.2026
31 бащи русофили деца насилници
11:17 12.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Какво е казано
До коментар #12 от "Уточнение":за лъжата ? Изречена сто пъти - става истина .
11:22 12.08.2026
34 Снежанка Димитрова
До коментар #4 от "Гост":Зад борбата с педофилството се крият садисти ,които зарибяват непълнолетни със своята фашезоидна идеология. Борбата с педофилията не е работа на деца, а на полицията.
11:27 12.08.2026