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Как в Бургас се справиха с група деца, действала като „ловци на педофили“

Как в Бургас се справиха с група деца, действала като „ловци на педофили“

12 Август, 2026 09:50 1 789 34

  • ловци-
  • педофили-
  • бургас

Василева подчерта, че заснемането на агресия е съучастие и при всички лекции, които водят в училищата, говорят затова, че „да гледаш и разпространяваш насилие, да се радваш на насилие е садизъм по всички учебници в психологията”

Как в Бургас се справиха с група деца, действала като „ловци на педофили“ - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас преди 3 години е успяла да се справи с група деца, обединили се около идеята да "ловят” педофили.

Младежите се вдъхновили от телевизионно предаване, обединили се и успели да поканят на среща с непълнолетно момиче мъж, върху когото упражнили физическо насилие. След този случай институциите в Бургас са се обединили, за да работят с младежите,така, че подобни „акции” да не станат практика.

Секретарят на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Десислава Василева каза в ефира на „Здравей, България”, че към момента няма информация за такива групи в Бургас, но преди три години е имало две преписки за деца - „ловци на педофили”. Тя посочи, че и през тази учебна година ще се говори с учениците за този проблем.

Експертът подчерта, че децата в тази възраст искат да се доказват и затова „лесно се запалват по такива теми”. Тя беше категорична, че семейната среда е от огромно значение. Василева уточни, че най-често децата, с които Комисията трябва да работи, са оставяни часове наред без контрол от страна на родителите им. Те не знаят къде са, в какви компании са и са много изненадани, че тяхното дете е направило нещо.

Според експерта трябва да има по-тежки мерки за престъпления извършени от деца. Тя уточни, че по-голямата част от престъпленията се причисляват към противообществените прояви, а би следвало при тежко престъпление или рецидиви на прояви да има по-тежки наказания.

Василева подчерта, че заснемането на агресия е съучастие и при всички лекции, които водят в училищата, говорят затова, че „да гледаш и разпространяваш насилие, да се радваш на насилие е садизъм по всички учебници в психологията”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    51 2 Отговор
    Абе в "маалите" всеки втори е педофил, защо не отидат там ?

    Коментиран от #18, #29

    09:52 12.08.2026

  • 2 Политици- паткани

    25 10 Отговор
    "Педофили в Бургас, а? На времето такива ги хвърляха на прасетата в Белене и никой не плачеше. Днес ги ловят, пускат ги, съдят ги, оправдават ги – и пак излизат на улицата. Това ли е справедливостта, дето ни я продават? Аз помня когато народът сам си правеше правосъдието – бързо, чисто и без адвокати. Сега тия изроди се разхождат, сякаш нищо не са направили, докато жертвите им живота си плачат. И държавата? Пуска им заповеди за защита и им вика не приближавай. Смях. Жалка гледка – съдебна система, дето пази извергите, а не децата. Ако питате мене – време е старата школа да се върне. Прасетата са гладни."

    Коментиран от #10

    09:53 12.08.2026

  • 3 МНОГО СА ДОБРИ И СМЕЛИ ДА ЛОВЯТ ДЕЦА

    23 3 Отговор
    ИСКАМЕ ДА ХВАНАТ ГОЛЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ-КТБ , МАГИСТРАЛИТЕ , МИЛИОНИТЕ ОТ ХАЗАРТА.САМО ЗАЛЪГАЛКИ НИ СЕ ПРЕДЛАГАТ.НЕ Е ГЕРОЙСТВО ДА НАБИЕШ ДЕТЕ ПРИМЕРНО НА 3 ГОДИНИ , Я ИДИ НАБИЙ НЯКОЙ 100 КГ ЗДРАВЕНЯК

    09:55 12.08.2026

  • 4 Гост

    7 24 Отговор
    Педофилите нямат човешки права. Похвала на децата.

    Коментиран от #34

    09:59 12.08.2026

  • 5 Риболовеца

    15 3 Отговор
    Вероятно става въпрос за предаването "На лов за педофили", излъчено по телевизията преди три години и снимано в Бургас. Само че новинарите пропускат факта, че онези момчета никога не са осъществявали побой над заловените педофили. Нещо повече, родителите им са знаели с какво се занимават, полицията - също.

    Коментиран от #30

    09:59 12.08.2026

  • 6 българина

    9 11 Отговор
    само вижте властта кой резултат отчита и кого преследва, тези които вършат работата на полицията!!!! вместо властта да преследва и гони педофилите, те гонят помагащите им! който се е родил на тази територия е прокълнат и за наказание да живее в лумпенска държава

    10:00 12.08.2026

  • 7 като си под 18 г и си малък

    12 0 Отговор
    не работиш , нямаш мъни . малък си за любов ама пубертета те тресе . напълно ненужен и неправещ брутен вътрешен продукт субект . затова растат хитри . обсъждат другите , обиждат а по нахалните се бият и пушат цигари . и все пак на границата на закона не са престъпници . обаче като прекрачат границата са бандити . ами до 18 г са кат мангасарците .

    10:01 12.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Педофил в Своге насили момченце.С него как се справяте?

    10:04 12.08.2026

  • 9 Опа

    18 1 Отговор
    Тези агресивни "уж деца" просто търсят начин да се проявят и им харесва да бият и да убиват, а лозунги издигат за парлама. Те са много жестоки и няма да се променят. Може и да има водачи, но всеки един от тях трябва да отговаря за постъпките си. От хиляди деца се връзват само изроди и това е факт. Трябва да се пресичат такива случаи и да ги наказват за назидание.

    10:05 12.08.2026

  • 10 Да бе ,да ! 😜

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Политици- паткани":

    Няма никакви доказателства на внушенията , че при комунизма затворници са били " хвърляни на прасетата " . Това беше част от пропагандата на СДС с цел демонизиране на БКП .

    Коментиран от #12

    10:13 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уточнение

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе ,да ! 😜":

    Лафът тръгва от разказа на бивш затворник при комунизма , който след 10 разказва , че надзирател го заплашил , че щял да го хвърли на прасетата , ако не се подчинява . СДС умело разду това пререкание за пропагандните си цели тогава .

    Коментиран от #33

    10:16 12.08.2026

  • 13 Фриволната употреба

    8 0 Отговор
    на понятието педофилия вреди предимно на младежите. Ако в училище се учи "психология" там трябва да се обсъждат такива теми, с които се злоупотребява в публичното пространство. Вакуумът в знанията лесно се запълва с агресия

    10:16 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 факт

    9 1 Отговор
    Мисля, че към такива дечица, като тези от Младежкия хълм, трябва да се приложи хомеопатия. Имам предвид децата да бъдат подложени на същото, което те самите са сторили, без крайния резултат - смъртта. Бият ги, унижават ги, обиждат ги, ритат ги в главата, в гръдния кош, в бъбреците, гасят си цигарите в телата им, пръскат кървящите им рани с дезодорант за дезинфекция и след тази терапия децата ще са съвсем различни хора. Не само няма полза да ги изпращаме в затворите, където още повече ще се озлобят и ще затъпеят, трябва да изживеят абсолютно същото, което са причинили на жертвата си. Това е достатъчно и ще работи перфектно.

    10:19 12.08.2026

  • 17 Боко

    5 1 Отговор
    ТВУ-та, Бойчиновци … и т.н. Да се развиват “децата “👌

    10:22 12.08.2026

  • 18 А бе

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Смее ли Аален да отиде там... По-е лесно да изработиш некой и да се правиш на герой. У маалата ще го смажат.

    10:22 12.08.2026

  • 19 Новата игра на общините "Спаси педофила"

    6 6 Отговор
    По някаква причина, може би поради презумпцията за невинност, в България педофилите, а и другите престъпници се радват на комфортен живот. Всеки опит децата да се самозащитят и да извадят педофилите от зоната им на комфорт (при бездействаща полиция и правосъдие) се санкционира. Работили били с децата. И какво са им казали, че следващия път трябва да дадат на чичкото да прави с тях каквото иска и да не се оплакват, защото той е болен и по този начин му помагат ли?

    10:23 12.08.2026

  • 20 Отврат

    2 9 Отговор
    Такава любов към педофилите няма никъде по света! Отвратен съм от педофилската кампания на ппдб/ЛГБТ!

    10:29 12.08.2026

  • 21 Муньо току-що

    3 2 Отговор
    направи изявление по значими за обществото теми. За пореден път показа липса на знания или на приличен интелект. Дежурните обвинения към опозицията, за какво ли не, вкл за агресията на младежи. Противниците на въвеждане в училище на "Религия и добродетели" били причина за агресивното поведения на учениците. Муньо едва ли разбира от религия и не му е ясно, че няма задължителна връзка с добродетелите. Какво си мисли муньо в римен план не е важно. Лошото е че в изявата си като ментор на обществото е вреден

    10:29 12.08.2026

  • 22 Да питам

    1 2 Отговор
    Който забременява 12,13 годишни,миже ли да преследва педюфилчо?

    10:33 12.08.2026

  • 23 Мдаа!🤔

    1 6 Отговор
    Несъмнено целта на педофилската кампания е легализирането на педофилията! Това ще е първият законопроект на ППДБ след ваканцията!

    10:37 12.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това, че учениците

    3 0 Отговор
    нямат основни знания по значими за обществото теми е разбираемо. За това са отговорни институциите и най-вече образователните. Много хора в зряла възраст, хора, които сами биха могли да попълнят липсващите им знания изобщо не им минава през ум да го правят. Те като папагали дърдорят някакви първосигнални глупости

    10:38 12.08.2026

  • 26 Някой

    2 1 Отговор
    МВР и прокуратурата трябваше да са ловци на педофили и да организират такива капани те! Това се прави по други държави - например Германия. Но понеже в МВР и прокуратурата гледат как нищо да не вършат, някои се хващат да върши тяхната работа. Правилният въпрос е, къде са МВР и прокуратурата и защо народа им плаща?

    10:41 12.08.2026

  • 27 дали имаме държава

    13 0 Отговор
    Очевидно е, че тези младежки банди са под влияне на станизма. Но освен това се усеща и чуждото агентурно вмешателство.
    Целта е деградация на обществото ни. Целевата група са младежи. Инструментите за осъществяване са ниските страсти. А мишените са пълнолетните граждани по принцип.

    Тази деградация и тези мрежи са прекаено разпространени, за да говорим за единични случаи.
    А локалите? Там дори няма педофилски орпавдания, директно насилие срещу по-възрастни, което се аплодира в нета. Аплаузите, лайковете и пр действат много силни на неукрепналата психика....
    Имаме ли държава която да отрази тази агентурна атака по Отечеството??

    10:41 12.08.2026

  • 28 още нещо

    2 0 Отговор
    Редно е да информираме партньорите си за тези ужасяващи мрежи сред младежите, рекламиращи и провокиращи насилие.
    Най-вероятно и те са мишени, но просто поддават по-трудно от нашия разграден двор.

    10:42 12.08.2026

  • 29 Анархия по избор..

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Цялата история прилича на петроханска схема. Някаква група от хора упражнява власт и насилие. Ами, добре, остава да се въоръжат и да почнат да патрулират улиците и да наказват на място.
    Не ви ли прилича на нещо подобно в Германия през 30-те години?

    10:59 12.08.2026

  • 30 Както винаги

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Риболовеца":

    се спуска избрана информация . Пропагандата е в пълен ход .

    11:13 12.08.2026

  • 31 бащи русофили деца насилници

    3 2 Отговор
    Култа към путин и неговото агресивно терористично поведение до това води!

    11:17 12.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Какво е казано

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уточнение":

    за лъжата ? Изречена сто пъти - става истина .

    11:22 12.08.2026

  • 34 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Зад борбата с педофилството се крият садисти ,които зарибяват непълнолетни със своята фашезоидна идеология. Борбата с педофилията не е работа на деца, а на полицията.

    11:27 12.08.2026

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