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Христо Стоичков: ЦСКА може да е в Европа и след Нова година!

Христо Стоичков: ЦСКА може да е в Европа и след Нова година!

14 Август, 2026 07:30 1 148 19

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  • футбол-
  • цска-
  • лига европа

Камата призова футболистите да си вземат необходимите поуки, преди да насочат вниманието си към предстоящите мачове срещу Ботев Враца и ОФИ Крит

Христо Стоичков: ЦСКА може да е в Европа и след Нова година! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков не спести критиките си към представянето на „червените“, но подчерта най-важното - битката с Макаби Тел Авив е спечелена. Тимът на Христо Янев загуби реванша с 1:3, но с общ резултат 4:3 достигна до плейофите на Лига Европа, където ще се изправи срещу носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит. Дори при отпадане ЦСКА ще продължи европейското си участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

Стоичков направи ясна разлика между представянето на отбора в двата мача и отдаде най-голямо значение на крайния успех.

„Действително двата мача са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и на Ицо и момчетата, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%. В първия мач играха отлично като гости, 3:0 – отличен резултат. Важно е, че успяха да устоят“, започна Стоичков пред медиите.

Камата призна класата на Макаби и посочи прекаленото спокойствие като една от причините за трудния реванш.

„Съперникът е класен, с големи изпълнители. И смените дадоха повод, че можем да търсим контраатаки. Не беше най-добрият мач, но такива турнирни битки трябва да ги печелиш. И аз да съм, при 3:0, като играеш навън, можеш да играеш с по-голямо спокойствие, но беше прибързано спокойствие“, продължи Камата.

Според него ЦСКА трябва да покаже повече тактическа зрялост, защото сблъсъкът с ОФИ Крит ще бъде още по-тежък.

„Отборът борави с топката, търси да отваря играта по крилата, което затрудни отбора. Следващият мач ще бъде много по-труден от този. Както тренираш, така и играеш. Видяхме го в първия мач. Да спечелиш с 3:0 навън не е лесно. Когато трябва да се брани и да има повече тактическа зрялост, има време да стъпят още малко“, добави Христо Стоичков.

Носителят на „Златната топка“ отличи качествата на състава и специално похвали представянето на новото попълнение Стефано Сенси.

„Има уникални футболисти, но им трябва време. Имаме играчи на няколко месеца. Радвам се, че Сенси е един от футболистите, които дават сигурност. Искаше топката, забави играта и даваше възможност на крайните защитници да отворят повече играта“, сподели №8 за №8.

Запитан докога може да продължи европейският поход на „червените“, Стоичков отговори в типичния си стил.

„До Нова година? А, поне… Може и след Нова (година)“, заяви той.

Камата призова футболистите да си вземат необходимите поуки, преди да насочат вниманието си към предстоящите мачове срещу Ботев Враца и ОФИ Крит.

„Нека да си починат, да си вземат поуки. Предполагам, че Ицо ще си направи изводите с неговия екип. Оттам нататък имат три дни до мача с Враца, където трите точки са задължителни. Важният мач за ЦСКА е следващият с ОФИ“, коментира той.

В заключение Стоичков изрази надежда, че отборът ще продължи да се бори и да радва своите привърженици.

„Няма да ме има, защото утре пътувам. Дано им дам късмет. Следващите мачове няма да ме има, знаете каква ми е работата. Надявам се, че няма да спрат да се борят и да ме радват. Със Саша Везенков (б.р. – също беше на мача) се гордеем всички като българи“, завърши Христо Стоичков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    15 1 Отговор
    Много е уменъ.🦍👍

    07:31 14.08.2026

  • 2 Де бил

    15 9 Отговор
    Тоя сърмата на всяка манджа мерудия. Да се обади и той селяка.

    07:34 14.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 знаете каква ми е работата

    11 7 Отговор
    Не не знаем олигофрен. Що не ни разкажеш?

    07:39 14.08.2026

  • 5 Само Левски

    13 14 Отговор
    Можи или не може същите некъдърници са като теб никога не можеш да стигнеш ГУНДИ

    Коментиран от #12, #15

    07:50 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 отбор с цвета на лютеницата в кухланд

    7 3 Отговор
    не може да бъде унищожен!

    08:06 14.08.2026

  • 8 Почти сигурно

    4 5 Отговор
    Падат от Офи Крит . Левски повече задържат топката и имат някакъв шанс срещу АЕК, но също е малък.

    08:07 14.08.2026

  • 9 Дарвин

    5 4 Отговор
    А в Кауфланд дали ще влязат!?

    08:25 14.08.2026

  • 10 Коментиращите

    4 7 Отговор
    Тук са едни пълни неудачници .Завиждайте никога няма дори да се приближите до него.

    Коментиран от #18

    08:44 14.08.2026

  • 11 Специалист

    3 5 Отговор
    Този и от футбол почна да разбира.Не беше ли продавач на зеленчуци в един магазин

    08:58 14.08.2026

  • 12 ДрБр

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само Левски":

    Кой е Гундьо?

    09:14 14.08.2026

  • 13 С тази

    1 2 Отговор
    игра ЦСКА е по-добре да си стоят в българското първенство, и другите отбори да ги ползват за вътрешна консумация. Всички други опити да играят в Европа, ще бъдат едно фиаско, нищо повече.

    09:17 14.08.2026

  • 14 Пустиня(к)

    1 2 Отговор
    Дедо, глей си лютеницата и комара и не давай акъл за неща, дет не разбираш!

    Коментиран от #16

    09:26 14.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ах, колко жалко е да си уефскар

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пустиня(к)":

    Носителят на Златната топка ли не разбира от футбол? :)))))

    09:29 14.08.2026

  • 17 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Смешен си":

    Но Стоичков не е юноша на ФАЛИРАЛИЯ отбор.

    09:29 14.08.2026

  • 18 Абсурд е верно да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментиращите":

    Да се приближат хората до неговият "мега интелект" Тва ще да е като да се доближиш до Голямата стъпка или големият воден слон от ЛохНес

    09:32 14.08.2026

  • 19 Жалък изкуфелник

    1 0 Отговор
    Перач на пари който отдавна трябваше да е в затвора.

    09:35 14.08.2026

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