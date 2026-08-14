Христо Стоичков: ЦСКА може да е в Европа и след Нова година!

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков не спести критиките си към представянето на „червените“, но подчерта най-важното - битката с Макаби Тел Авив е спечелена. Тимът на Христо Янев загуби реванша с 1:3, но с общ резултат 4:3 достигна до плейофите на Лига Европа, където ще се изправи срещу носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит. Дори при отпадане ЦСКА ще продължи европейското си участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

Стоичков направи ясна разлика между представянето на отбора в двата мача и отдаде най-голямо значение на крайния успех.

„Действително двата мача са съвсем различни, но битката е спечелена. Това казах и на Ицо и момчетата, че това са турнирни битки, където трябва да играеш на 100%. В първия мач играха отлично като гости, 3:0 – отличен резултат. Важно е, че успяха да устоят“, започна Стоичков пред медиите.

Камата призна класата на Макаби и посочи прекаленото спокойствие като една от причините за трудния реванш.

„Съперникът е класен, с големи изпълнители. И смените дадоха повод, че можем да търсим контраатаки. Не беше най-добрият мач, но такива турнирни битки трябва да ги печелиш. И аз да съм, при 3:0, като играеш навън, можеш да играеш с по-голямо спокойствие, но беше прибързано спокойствие“, продължи Камата.

Според него ЦСКА трябва да покаже повече тактическа зрялост, защото сблъсъкът с ОФИ Крит ще бъде още по-тежък.

„Отборът борави с топката, търси да отваря играта по крилата, което затрудни отбора. Следващият мач ще бъде много по-труден от този. Както тренираш, така и играеш. Видяхме го в първия мач. Да спечелиш с 3:0 навън не е лесно. Когато трябва да се брани и да има повече тактическа зрялост, има време да стъпят още малко“, добави Христо Стоичков.

Носителят на „Златната топка“ отличи качествата на състава и специално похвали представянето на новото попълнение Стефано Сенси.

„Има уникални футболисти, но им трябва време. Имаме играчи на няколко месеца. Радвам се, че Сенси е един от футболистите, които дават сигурност. Искаше топката, забави играта и даваше възможност на крайните защитници да отворят повече играта“, сподели №8 за №8.

Запитан докога може да продължи европейският поход на „червените“, Стоичков отговори в типичния си стил.

„До Нова година? А, поне… Може и след Нова (година)“, заяви той.

Камата призова футболистите да си вземат необходимите поуки, преди да насочат вниманието си към предстоящите мачове срещу Ботев Враца и ОФИ Крит.

„Нека да си починат, да си вземат поуки. Предполагам, че Ицо ще си направи изводите с неговия екип. Оттам нататък имат три дни до мача с Враца, където трите точки са задължителни. Важният мач за ЦСКА е следващият с ОФИ“, коментира той.

В заключение Стоичков изрази надежда, че отборът ще продължи да се бори и да радва своите привърженици.

„Няма да ме има, защото утре пътувам. Дано им дам късмет. Следващите мачове няма да ме има, знаете каква ми е работата. Надявам се, че няма да спрат да се борят и да ме радват. Със Саша Везенков (б.р. – също беше на мача) се гордеем всички като българи“, завърши Христо Стоичков.