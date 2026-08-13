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Румъния: Българската АЕЦ „Козлодуй“ е в безопасност и към този момент няма перспектива за предстоящо спиране

Румъния: Българската АЕЦ „Козлодуй“ е в безопасност и към този момент няма перспектива за предстоящо спиране

13 Август, 2026 12:14 1 697 12

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  • енергетика

Заради спада в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките, Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор

Румъния: Българската АЕЦ „Козлодуй“ е в безопасност и към този момент няма перспектива за предстоящо спиране - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ „Черна вода“ заради ниския дебит на река Дунав, причинен от сушата, пише в. „Адевърул“, като цитира държавния секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой, предаде БТА.

Днес в 07:00 ч. румънските власти започнаха контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ заради ниското ниво на водите на Дунав, които се използват за охлаждане на турбините. В края на юли по същите причини бе спрян и първи реактор на централата.

Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой заяви в интервю за в. "Адевърул", че количеството от 680-700 мегавата, които нормално се произвеждат от втори реактор на атомната централа, ще бъдат заместени в следващия период от различни източници – внос и вятърна енергия, а ако се наложи – и от хидроенергийни резерви.

АЕЦ „Черна вода“ разполага с два реактора с мощност от по 700 мегавата. Централата осигурява около 20 процента от производството на електроенергия в Румъния. Операторът на централата - националната компания "Нуклеарелектрика", съобщи днес в изявление до Букурещката фондова борса, че решението за контролирано спиране и на втори реактор е продиктувано от продължаващото значително понижаване на нивото на река Дунав.

"В зависимост от развитието на прогнозите за нивото на Дунав специалистите от АЕЦ „Черна вода“ ще вземат решение за повторно включване на ядрените блокове, като приоритет има ядрената безопасност“, посочиха от компанията-оператор. По данни на "Нуклеарелектрика" поддържането и на двата блока в безопасно спряно състояние не оказва влияние върху параметрите на ядрената безопасност, включително върху безопасността на персонала, околната среда и населението, информира Аджерпрес.

Според прогнозата на Националния институт по хидрология и управление на водите за периода 12–19 август дебитът на Дунав при влизането му в Румъния ще бъде от порядъка на 1350-1400 куб. м/сек., което е под многогодишната средна стойност за месец август от 3900 куб. м/сек. Телевизия Диджи 24 отбелязва, че към момента не е ясно колко време няма да работи атомната централа.

Министерството на енергетиката съобщи снощи, че националната електроенергийна система разполага с няколко ресурса за покриване на производствения дефицит, произтичащ от спирането на втори реактор, предаде Аджерпрес.

От министерството напомниха, че националната електроенергийна система разполага с висок трансграничен капацитет – около 4000 MW, който позволява внос на електроенергия.

Всички оператори на преносни мрежи и системи в Европа са запознати с регионалната енергийна кризисна ситуация и координират действията си, за да гарантират сигурността на електроснабдяването за всички засегнати енергийни системи в условията на метеорологичните условия, посочи румънското Министерство на енергетиката.

Държавният секретар във ведомството Кристиан Бушой съобщи пред в. "Адевърул", че в момента Румъния използва голямо количество вятърна енергия. Производството на ток от вятър може да достигне максимум от около 1500 MW, при прогнозна средна стойност от 500–600 MW, посочи Бушой пред изданието.

По думите му, ако вносът и вятърната енергия не бъдат достатъчни, властите разполагат и с други мощности. През следващата седмица се предвижда пускане на четвърти блок на ТЕЦ „Ровинари“, с мощност около 300 MW, а недостигът може да бъде покрит от водноелектрическите резерви, заяви представителят на Министерството на енергетиката.

„Това ще бъде решено от специалистите на Националния енергиен диспечер, ако е необходимо, ако количествата от внос не са достатъчни, ако имаме по-ниско производство на вятърна енергия“, уточни Бушой пред „Адевърул“.

На въпрос дали Румъния рискува да остане без източници за внос на електроенергия, при положение че и България се сблъсква с проблеми в АЕЦ „Козлодуй“, държавният секретар изключи подобен сценарий, пише вестникът.

Кристиан Бушой каза, че Румъния е участвала в координационна среща с държавите от ЕС и представителите на Европейска мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E), на която са били анализирани прогнозите за региона.

„Разгледахме всички прогнози, няма проблеми в региона за следващите дни и седмици“, заяви държавният секретар в Министерството на енергетиката.

По думите му българската АЕЦ „Козлодуй“ е в безопасност и към този момент няма перспектива за предстоящо спиране.

„Адевърул“ припомня, че българската атомна централа произвежда около 2000 MW, което е важен компонент за балансирането на регионалната електроенергийна система.

Заради спада в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките, Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия месец август.

Властите предприеха поредица от мерки, за да осигурят продължаване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но без успех. За да се увеличи речният поток към централата бе взривено скално образувание и бяха потопени четири шлепа, натоварени с камъни, с цел създаване на изкуствен праг в реката и увеличаване на дебита в ръкава „Стария Дунав“ в района на централата. Правителството отпусна милиони леи и за удълбочаване на речното дъно, но мерките не доведоха до желания резултат.

Правителството одобри и схема за ограничаване на потреблението на електроенергия на големите индустриални потребители. Според плана електропреносната компания "Транселектрика" ще може да уведомява големите клиенти с 24-часово предизвестие, че предстои да бъде ограничено потреблението им и в определени ситуации ще може да уведомява някои компании, че ще бъдат изключени от системата.

Временният премиер Илие Боложан уточни, че домакинствата, болниците и други ключови институции няма да подлежат на подобни ограничения.

Министерството на енергетиката също така повтори призива си за отговорно потребление, особено в периода 19:00–23:00 ч., с цел да се намали натоварването на системата в пиковите часове.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 20 Отговор
    До една седмица АЕЦ Козлодуй ще спре и режим на тока.

    Коментиран от #7

    12:17 13.08.2026

  • 2 Ей разгеле значи. Имало Господ.

    19 0 Отговор
    Едно време нали французите подкупиха Куневата за да спре блоковете на Козлодуй, че да върви тяхната централа в Румъния и сега Господ им спря водата. Добре, че е Господ да се бори с корупцията, че иначе здраво щяхме да го загазим!

    12:21 13.08.2026

  • 3 СДС спряха Козлодуй

    26 1 Отговор
    Нашата централа загуби 4 здрави блока преди години, при това при добро ниво на реката. Да похвалим демократичните сили, за жертвата в името на демокрацията и корупцията.

    Пубавото е, че почти закриха икономиката ни, затова нямаме много нужда от ток, защото заводите вче не консумират ток.

    На внуците ни няма да им трябва ток, защото няма да имаме внуци.

    Наздраве за Демокрацията!

    Коментиран от #10

    12:27 13.08.2026

  • 4 Читател

    15 1 Отговор
    Няма да спре , защото е проектирана от предвидливи и умни хора .А нашите “умници” искат да се спре , защото не са виждали атомна енергия и като заглавие .Възмутително е поведението им!

    12:29 13.08.2026

  • 5 СЛОНА

    3 0 Отговор
    ПРА БАБА МИ ПРЕДИ 100 ГОДИНИ С Е ОТРЕКЛА ОТ МАМАЛИГАРИЯ И СЕ Е ОМЪЖИЛА ТУК НА 10 КМ ПРЕДИ КОДОЗЛУЙ И НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ Е ЖИВЯЛА ТАМ .
    РАДВАМ СЕ ЗА СПИРАНЕТО ,ПРЕДИ ВСИЧКО БЕЗОПАСНОСТТА...

    12:33 13.08.2026

  • 6 чорбаджия на частен ВЕЦ

    2 0 Отговор
    а така, да спират и нашия АЕЦ, че да позахлебим малко повече, щото досега малко ни пускат да бачкаме

    12:38 13.08.2026

  • 7 дядо Петър

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами то дедовото, подскачащите полуидиоти вече 50 години чакат АЕЦ "Козлодуй" да гръмне, щото видиш ли била комунистическа. Пък тя за миналия месец ни е докарала 90 милиона евро печалба. Така е, защото всичко е проектирано и строено с ум.

    12:41 13.08.2026

  • 8 Гретка с моторетка

    2 0 Отговор
    Даши па нена глобално затопляне...

    12:42 13.08.2026

  • 9 Гост

    15 0 Отговор
    Румънците са имали 300 завода, а ние 2500 през социализма. Тодор Живков много по-добра планова икономика е съградил от целия соц блок. От производство на пирони и електронни компоненти до АЕЦ, ВЕЦ-ве и ТЕЦ-ве , всичко е направено с български материали. Младите гледат само останките и не знаят как е изглеждало като ново. Имахме Държавник, сега 37 години престъпници ни управляват и за това България е 5 милиона население. Живите организми се развиват в благоприятна среда, така и с хората.

    12:45 13.08.2026

  • 10 Това са

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "СДС спряха Козлодуй":

    Престъпници и Бог вижда всичко. Продадоха българския народ.

    12:47 13.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не прибързвайте да се радвате ,след обед пак ще я спират ,иначе тока как да го намалят

    12:53 13.08.2026

  • 12 Авропеец

    1 0 Отговор
    Не става ясно в качеството си на какви, румънците казват кога има или няма опастност? Да се разбира ли вече, че сме под тяхно управление ?

    13:00 13.08.2026

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