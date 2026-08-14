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Лига на конференциите: Ясни са всички резултати и крайни победители в третия кръг

Лига на конференциите: Ясни са всички резултати и крайни победители в третия кръг

14 Август, 2026 03:41, обновена 14 Август, 2026 03:47 455 0

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Драми с продължения, дузпи и тежки отпадания определиха финалните плейофни двойки в третия по сила европейски клубен турнир

Лига на конференциите: Ясни са всички резултати и крайни победители в третия кръг - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изиграха се вълнуващите реванши от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите на УЕФА за сезон 2026/27.

Футболната вечер предложи огромна доза адреналин, сензации и драматични обрати, които определиха отборите, продължаващи към финалното стъпало преди груповата фаза. За съжаление, българското участие в лицето на ФК „Централен спортен клуб на армията 1948“ приключи след истински трилър на националния стадион.

Всички 30 двубоя от тази фаза вече са в историята, а победителите насочват поглед към плейофите на 20 и 27 август.

Горчиво отпадане за ЦСКА 1948 в София

Българският представител ЦСКА 1948 изигра изключително достоен мач срещу Панатинайкос, но в крайна сметка отстъпи с 1:2 след продължения (общ резултат 2:3). Двубоят в София предложи много битка, като „червените“ бяха близо до вкарването на мача в дузпи, но по-големият международен опит на гърците си каза думата в допълнителните 30 минути. Така Панатинайкос продължава напред към плейофния кръг, където ще премери сили с чешкия Храдец Кралове.

Фаворитите не сгрешиха: Аякс, Копенхаген и Гент продължават напред

Нидерландският гранд Аякс преживя лек уплах в Ирландия срещу Шелборн, завършвайки наравно 2:2, но благодарение на аванса си от първия мач се класира напред с общ резултат 5:3.

ФК Копенхаген демонстрира пълна доминация, разгромявайки унгарския Дебрецен с 5:1 в реванша (общо 8:1). Белгийският Гент също си подпечата билета за следващата фаза след тактическо равенство 1:1 срещу ИФК Гьотеборг (общо 2:1 в полза на белгийците).

Истинско зрелище предложиха отборите на МЛ Витебск и Борац Баня Лука. Беларусите спечелиха реванша с 2:1, което изравни общия резултат (2:2). При рулетката на дузпите Борац Баня Лука показа по-здрави нерви и триумфира с 4:2. Хърватският Хайдук Сплит пък не остави шансове на Жалгирис и след 4:0 в реванша продължава напред с разгромното общо 9:2.

Всички резултати от реваншите и крайни победители в турнира

Ето пълния списък с крайните изходи от двубоите - първият посочен отбор е крайният победител, продължаващ в следващия кръг:

  • Панатинайкос – ФК „ЦСКА 1948“ 2:1 след продължения (3:2 общ резултат)
  • СК Бран – Аполон Лимасол 4:2 след продължения (4:3 общ резултат)
  • ШК Рапид Виена – ФК Пайде 2:0 (6:1 общ резултат)
  • ФК Копенхаген – Дебрецен 5:1 (8:1 общ резултат)
  • Апоел Тел Авив – ГКС Катовице 1:2 (3:2 общ резултат в полза на Апоел)
  • ФК Партизан – ФК Тобол 2:1 (5:1 общ резултат)
  • ХФК Риека – Илвес Тампере 1:1 (2:1 общ резултат)
  • ФК Карабах – Динамо Киев 2:0 (2:1 общ резултат)
  • КМ Интер клуб – ФК Флора 4:0 (6:0 общ резултат)
  • Яблонец – Ригас 2:1 (4:1 общ резултат)
  • Борац Баня Лука – МЛ Витебск 1:2, 4:2 след дузпи (2:2 общ резултат)
  • ФК Мидтиланд – Бохемианс 3:2 (5:2 общ резултат)
  • Тромсьо ИЛ – ЧФР Клуж 2:1 (7:1 общ резултат)
  • Раков Ченстохова – Хамарбю ИФ 1:0 (1:0 общ резултат)
  • ФК Твенте – Дунайска Стреда 3:3 (9:3 общ резултат)
  • ФК Спортинг – ФК Динамо (Бг) 0:0 (1:0 общ резултат)
  • ФК Норшелан – ФК Валур 5:0 (7:0 общ резултат)
  • ФК Лугано – НСИ Рунавик 2:2 (4:2 общ резултат)
  • ФК Интер – ФК Вадуц 2:2 (4:3 общ резултат)
  • ФК Санкт Гален – ФК Шериф 5:1 (8:2 общ резултат)
  • Дрита Гниляне – СП Тре Фиори 5:0 (9:1 общ резултат)
  • Хибърниън – ФК Шкендия 0:0 (2:1 общ резултат)
  • ФК Сион – ФК Ноа 2:1 (4:3 общ резултат)
  • ФК Mъдъруел – ХЯК Хелзинки 2:0 (3:1 общ резултат)
  • Рига ФК – ФК Дьор 1:1 (2:1 общ резултат)
  • ФК Аустрия – Бейтар Йерусалим 2:1, 4:2 след дузпи (3:3 общ резултат)
  • КАА Гент – ИФК Гьотеборг 1:1 (2:1 общ резултат)
  • АФК Аякс – ФК Шелборн 2:2 (5:3 общ резултат)
  • КС Динамо Тирана – ФК Ауда 4:0 (4:1 общ резултат)
  • ФК Хайдук Сплит – ФК Жалгирис 4:0 (9:2 общ резултат)

Какво предстои в плейофите?

Плейофният кръг обещава още по-голямо напрежение. Спечелилите тези двубои влизат директно в историческата нова шампионатна фаза на Лига на конференциите с 36 отбора. Първите срещи ще се изиграят на 20 август, а реваншите, които окончателно ще определят участниците в същинската част на турнира, са насрочени за 27 август 2026 г.


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