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ЦСКА 1948 и Черно море откриват 5-ия кръг в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват 5-ия кръг в efbet Лига

14 Август, 2026 07:59 538 2

  • цска 1948-
  • черно море-
  • футбол

"Червените" приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинайкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат

ЦСКА 1948 и Черно море откриват 5-ия кръг в efbet Лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 и Черно море откриват 5-ия кръг в efbet Лига със сблъсък на стадион "Витоша". Двубоят е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

"Червените" приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинайкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До този момент отборът на Александър Александров записа три успеха и едно равенство, дошло още на старта на новия сезон.

"Моряците" пък все още не познават вкуса на победата, като в актива си имат едва една точка. Тимът на Илиан Илиев е в серия от три поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици.

Добрата новина за столичани е, че защитникът Андре Хофман се завръща след изтърпяно наказание.

За "зелено-белите" аут са Идрис Бунаас, Асен Дончев и Александър Колев, които са с травми.

През миналата кампания двата отбора си размениха по една победа като гост. Черно море спечели с 1:0 в София, а ЦСКА 1948 разби варненци с 4:0 на "Тича".

ЦСКА 1948 - Черно море

Начало: 21:15 часа
Съдия: Мариян Гребенчарски
Стадион: "Витоша", Бистрица


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Този мач ЦСКА 1948 пак трябва да го играе с резервите и може да се издъни, че след 120 минути игра преди 3 дни, титулярите няма да са готови. Но нататък ще са много по-силни от досега. Разни играчи изобщо не са играли още за първенството. Ще са по-силни от предният шампионат.

    08:35 14.08.2026

  • 2 ТотоМилионер

    0 0 Отговор
    твърда 2-ка

    08:39 14.08.2026

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