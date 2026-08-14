Спортът по ТВ в петък (14 август)

09.00 Снукър: Чайна оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3
12.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - пети ден Евроспорт 1, БНТ 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Чайна оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
14.35 Колоездене: Арктик рейс, втори етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Чехия, втори етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
18.00 Колоездене: Арктик рейс, втори етап, мъже Евроспорт 2
18.45 Фратрия – Берое Диема спорт
19.30 Холщайн – Санкт Паули Диема спорт 3
19.30 Айнтрахт ( Брауншвайг) – Бохум Нова спорт
19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
21.15 ЦСКА 1948 – Черно море Диема спорт
21.30 Реал Сосиедад Б – Кастейон МАХ Спорт 4
21.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - пети ден Евроспорт 1, БНТ 3
21.45 Сент Етиен – Клермон Нова спорт
22.00 Уулвърхемптън – Блекбърн Диема спорт 2
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