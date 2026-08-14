Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (14 август)

Спортът по ТВ в петък (14 август)

14 Август, 2026 07:15 942 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (14 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3

12.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - пети ден Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

14.30 Снукър: Чайна оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

14.35 Колоездене: Арктик рейс, втори етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Колоездене: Обиколка на Чехия, втори етап, мъже Евроспорт 2

17.00 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

18.00 Колоездене: Арктик рейс, втори етап, мъже Евроспорт 2

18.45 Фратрия – Берое Диема спорт

19.30 Холщайн – Санкт Паули Диема спорт 3

19.30 Айнтрахт ( Брауншвайг) – Бохум Нова спорт

19.30 Плуване, европейско първенство БНТ 3

21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

21.15 ЦСКА 1948 – Черно море Диема спорт

21.30 Реал Сосиедад Б – Кастейон МАХ Спорт 4

21.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - пети ден Евроспорт 1, БНТ 3

21.45 Сент Етиен – Клермон Нова спорт

22.00 Уулвърхемптън – Блекбърн Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове