Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Селище от незаконни палатки и каравани в местността Паша дере

Селище от незаконни палатки и каравани в местността Паша дере

14 Август, 2026 07:57 1 781 36

  • селище-
  • паша дере-
  • палатки-
  • каравани

Собствениците на обекти, намиращи се в землището на община Аврен, имат срок до 23 август да ги премахнат

Селище от незаконни палатки и каравани в местността Паша дере - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Междуведомствена комисия установи множество незаконно разположени палатки, каравани и автомобили в местността Паша дере край Варна при проверка, разпоредена от областния управител Марио Смърков, съобщи Дарикнюз.

В инспекцията участваха представители на Областната администрация, полицията, Регионалната дирекция по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, пожарната и Община Аврен. От Община Варна не са изпратили свои представители.

Главният експерт в Областната администрация Милен Илиев обясни, че проверката е обхванала къмпингуването в зони А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. По думите му местността Паша дере попада на територията на общините Варна и Аврен, като част от района е и защитената местност „Лиман“.

При обхода проверяващите са открили обособено селище от палатки, каравани и автомобили, разположени в горски територии. За обектите, намиращи се в землището на община Аврен, са поставени уведомления с разпореждане собствениците да ги премахнат до 23 август.

За незаконно разположените палатки и каравани на територията на община Варна такива уведомления не са били поставени заради отсъствието на представители на местната администрация. Според Илиев обаче собствениците им подлежат на санкции както по Закона за горите, така и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и действащата наредба за къмпингуването.

По думите на експерта подобни проверки вече дават резултат. След инспекцията в Кара дере край Бяла около 80% от незаконно разположените палатки и каравани са били премахнати. Аналогични проверки са извършени и в община Долни чифлик, където също е отчетено освобождаване на терените.

Милен Илиев посочи, че освен незаконното къмпингуване сериозен проблем остава и замърсяването след напускането на биваците, тъй като общините са принудени да почистват оставените отпадъци и временни постройки със собствени средства.

Той припомни, че къмпингуването извън определените за това места е забранено. По думите му в района на вилна зона Шкорпиловци вече има подадено заявление за изграждане на регламентиран къмпинг, където при спазване на законовите изисквания ще могат да бъдат разполагани палатки, каравани и кемпери.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не Мисля Че Има Незаконни Палатки !

    47 5 Отговор
    Продават Се В Магазина !

    Коментиран от #2, #3

    08:00 14.08.2026

  • 2 Не Е Законно !

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не Мисля Че Има Незаконни Палатки !":

    Да продаваш !

    Чужда Собственост !

    08:02 14.08.2026

  • 3 Явно

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Не Мисля Че Има Незаконни Палатки !":

    Опъването на палатки и туристки в гората е незаконно.

    Коментиран от #18

    08:03 14.08.2026

  • 4 Хахо

    40 2 Отговор
    И Варненски представител пак няма при проверката, ама те си имат нов незаконен град и никой не го е …., та някакви си незаконни палатки и каравани ….

    08:09 14.08.2026

  • 5 само на мутрите хотелите

    52 2 Отговор
    са законни

    Коментиран от #24

    08:11 14.08.2026

  • 6 Въй

    6 4 Отговор
    местността Опашато дере

    08:15 14.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    37 1 Отговор
    То в България има ли нещо законно,ресторантите и кафетата на мутрите са окупирали тротоари и зелени площи ,вижте само Витошка ,другите цървули са окупирали гората ,селяните по селата са окупирали тротоарите като са складирали всякакви боклуци пред къщите ,изобщо държава кочина

    08:15 14.08.2026

  • 8 ТИМ-аджии застроиха всичко около Варна

    32 4 Отговор
    Незаконно, разбира се, но никой не ги закача, нали са хора на руснаците
    Хората преди ходеха на Фичоза, след това ги изтикаха на плаж Черноморец, но от както там се заселиха нови концесионери преди 5-6 години със заведение и чадъри, свободно къмпингуващите отидоха още по-далече от Варна, на Паша дере

    08:16 14.08.2026

  • 9 Миризлив пор

    30 2 Отговор
    Има места за биваци и къмпинг, ако общините са малко по гъвкави може да печелят добре от тях. Лошото е, че слушаме мутро-хотелиери при които никой не желае да отсяда и никой не желае да работи. Вместо да се вслушаме в пазара ги обслужваме.

    08:20 14.08.2026

  • 10 морския

    35 5 Отговор
    защо да е незаконно !? дори при Баай Тошо можеше да разпънеш палатка на свободни площи. и на морето , и в планината. и никой не идваше да те гони. хората се самоорганизираха и изникваха цели селища в сезона на почивките и екскурзии ! имам дори снимки от това време. имаше и десетки къмпинги ! сега мутрите определят правилата и законите !

    Коментиран от #16

    08:21 14.08.2026

  • 11 Айде в кофата

    8 19 Отговор
    Марш на циганските катуни от природата.

    08:21 14.08.2026

  • 12 Муньо на Шиши стбаря палатките

    33 1 Отговор
    но не смее да пипне палатите в незаконния укроанклав Баба Алино!

    08:23 14.08.2026

  • 13 Мдаа

    20 4 Отговор
    Коя ли групировка е решила да монополизира къмпингуването и защо до сега общините не са изградили паркинги, тоалетни и душове, така че да няма "престъпници" по горите и дерета покрай морето

    Коментиран от #15

    08:25 14.08.2026

  • 14 Точно това е летуване!

    19 3 Отговор
    А хотелиерите с бетони да си ги чукат в главите. По морето трябват не скъпи хотели, а къмпинзи за истинска почивка, а общината да събира поносими такси. Това го имаше при Тошово време, защо да го няма и сега?

    08:26 14.08.2026

  • 15 зоната е в натура 2000

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа":

    Какво да изгради общината? Марш на катуните

    08:27 14.08.2026

  • 16 Тик-Ток

    23 4 Отговор

    До коментар #10 от "морския":

    При Бай Тошо имаше ред и свобода ,сега при демокрация всичко е хаос ,единствената свобода е да консумираш ,а и също свобода в корупцията и кражбите

    Коментиран от #17

    08:28 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 2554

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Явно":

    Само на палатки е незаконно.

    08:30 14.08.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 4 Отговор
    Да са премахнат след 23 АВГУСТ.
    Па то сезона свърши бре.
    Общината СПИ.

    08:34 14.08.2026

  • 20 ИВАН

    20 1 Отговор
    Аха, мутрите си построиха хотели на самия плаж в Слънчев бряг, тука някакви палатки незаконни били.

    Коментиран от #22

    08:36 14.08.2026

  • 21 Кирил

    15 4 Отговор
    Хората просто искат да почиват. Бягат от скъпотията.
    За управляващите всичко е безплатно по резиденциите

    Коментиран от #23

    08:37 14.08.2026

  • 22 Тик-Ток

    19 1 Отговор

    До коментар #20 от "ИВАН":

    Половината от хотелите по морето трябва да бъдат съборени , абе някой знае ли какво стана с оня хотел подпорна стена

    08:39 14.08.2026

  • 23 каква е тая почивка

    6 10 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    Ежегодно забита каравана в зона от натура 2000? Нали уж милеят за природата тез хипари

    Коментиран от #33

    08:39 14.08.2026

  • 24 Феликс Дж

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "само на мутрите хотелите":

    именно ЩЕ. Само там да отсядате, ако няма украински нуждаещи се, които са запълнили целия капацитет на хотела.

    Коментиран от #26

    08:40 14.08.2026

  • 25 Баба Алино може

    13 2 Отговор
    А Паша дере не може! Айде бе!

    08:44 14.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мдаа...

    7 1 Отговор
    Добре де, ще си оставям парите в Турция.

    08:47 14.08.2026

  • 29 Да обобщим

    6 2 Отговор
    Значи малцинствени гета в градовете може,но в гората временен бивак не може!?Да плащаме на администрация и държавни органи да ни тормозят може, но когато искаме действия с/у гетата не може! Защото водители те имали права. Какво за правата на тия , които ви плащат заплатите и помощите за тия с правата?

    08:48 14.08.2026

  • 30 Васил

    9 1 Отговор
    Парадокса е че гонят някакви палатки а града дето го вдигнаха карай Варна и то цели три години никой не ги е закачал поредният пример че се гонят кокошкарите да не ми обясняват от Нап че вършат нещо.

    08:51 14.08.2026

  • 31 Имам си местенце в Гърция

    6 0 Отговор
    Дето никой не ме бара. Изкарвам там два пъти по две седмици. Купувам си хляб от фурната, мляко и козе сирене от мандрата. Общувам си с местните. Полицаят идва, записва ми името и телефона и ме пита докога ще остана. Пожарникарите си оставиха местния телефонен номер да им звънна ако забележа пожар. Харча по някое евро в магазина и кръчмата. Всички са доволни.

    09:10 14.08.2026

  • 32 оня с коня

    1 4 Отговор
    Ходи и си паркирай караваната или кемпера където ти скимне в Гърция.Тогава много бързо и незабравимо за теб ще разбереш какво е Държава.Такава глоба ще ти лепнат,че ще ти държи влага поне 5 лета.

    Коментиран от #36

    09:13 14.08.2026

  • 33 Блажко (не)корумпето

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "каква е тая почивка":

    Ами то и украинският анклав в месността Баба Алино е в НАТУРА 2000, но не смеете да мръцнете за там!

    Коментиран от #34

    09:14 14.08.2026

  • 34 Блажко е корумпе, но...

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Блажко (не)корумпето":

    Блажко е корумпе, но сградите на КУБ не са в територия на Натура 2000, а в близост до нея.

    09:19 14.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Може и да е така

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Но щом в Гърция за лемпер или каравана глобяват, ако не е паркиран акъдето рябва, какво правят за незаконно построени цял квартал къщи?
    Щото това в случая е смешното, да правят проблем за незаконни палатки и каравани а да допускат незаконен квартал.

    09:44 14.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове