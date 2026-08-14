Селище от незаконни палатки и каравани в местността Паша дере

Междуведомствена комисия установи множество незаконно разположени палатки, каравани и автомобили в местността Паша дере край Варна при проверка, разпоредена от областния управител Марио Смърков, съобщи Дарикнюз.

В инспекцията участваха представители на Областната администрация, полицията, Регионалната дирекция по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, пожарната и Община Аврен. От Община Варна не са изпратили свои представители.

Главният експерт в Областната администрация Милен Илиев обясни, че проверката е обхванала къмпингуването в зони А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. По думите му местността Паша дере попада на територията на общините Варна и Аврен, като част от района е и защитената местност „Лиман“.

При обхода проверяващите са открили обособено селище от палатки, каравани и автомобили, разположени в горски територии. За обектите, намиращи се в землището на община Аврен, са поставени уведомления с разпореждане собствениците да ги премахнат до 23 август.

За незаконно разположените палатки и каравани на територията на община Варна такива уведомления не са били поставени заради отсъствието на представители на местната администрация. Според Илиев обаче собствениците им подлежат на санкции както по Закона за горите, така и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и действащата наредба за къмпингуването.

По думите на експерта подобни проверки вече дават резултат. След инспекцията в Кара дере край Бяла около 80% от незаконно разположените палатки и каравани са били премахнати. Аналогични проверки са извършени и в община Долни чифлик, където също е отчетено освобождаване на терените.

Милен Илиев посочи, че освен незаконното къмпингуване сериозен проблем остава и замърсяването след напускането на биваците, тъй като общините са принудени да почистват оставените отпадъци и временни постройки със собствени средства.

Той припомни, че къмпингуването извън определените за това места е забранено. По думите му в района на вилна зона Шкорпиловци вече има подадено заявление за изграждане на регламентиран къмпинг, където при спазване на законовите изисквания ще могат да бъдат разполагани палатки, каравани и кемпери.