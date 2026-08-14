Селище от незаконни палатки и каравани в местността Паша дере

Междуведомствена комисия установи множество незаконно разположени палатки, каравани и автомобили в местността Паша дере край Варна при проверка, разпоредена от областния управител Марио Смърков, съобщи Дарикнюз.
В инспекцията участваха представители на Областната администрация, полицията, Регионалната дирекция по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, пожарната и Община Аврен. От Община Варна не са изпратили свои представители.
Главният експерт в Областната администрация Милен Илиев обясни, че проверката е обхванала къмпингуването в зони А и Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. По думите му местността Паша дере попада на територията на общините Варна и Аврен, като част от района е и защитената местност „Лиман“.
При обхода проверяващите са открили обособено селище от палатки, каравани и автомобили, разположени в горски територии. За обектите, намиращи се в землището на община Аврен, са поставени уведомления с разпореждане собствениците да ги премахнат до 23 август.
За незаконно разположените палатки и каравани на територията на община Варна такива уведомления не са били поставени заради отсъствието на представители на местната администрация. Според Илиев обаче собствениците им подлежат на санкции както по Закона за горите, така и по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и действащата наредба за къмпингуването.
По думите на експерта подобни проверки вече дават резултат. След инспекцията в Кара дере край Бяла около 80% от незаконно разположените палатки и каравани са били премахнати. Аналогични проверки са извършени и в община Долни чифлик, където също е отчетено освобождаване на терените.
Милен Илиев посочи, че освен незаконното къмпингуване сериозен проблем остава и замърсяването след напускането на биваците, тъй като общините са принудени да почистват оставените отпадъци и временни постройки със собствени средства.
Той припомни, че къмпингуването извън определените за това места е забранено. По думите му в района на вилна зона Шкорпиловци вече има подадено заявление за изграждане на регламентиран къмпинг, където при спазване на законовите изисквания ще могат да бъдат разполагани палатки, каравани и кемпери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не Мисля Че Има Незаконни Палатки !
Коментиран от #2, #3
08:00 14.08.2026
2 Не Е Законно !
До коментар #1 от "Не Мисля Че Има Незаконни Палатки !":Да продаваш !
Чужда Собственост !
08:02 14.08.2026
3 Явно
До коментар #1 от "Не Мисля Че Има Незаконни Палатки !":Опъването на палатки и туристки в гората е незаконно.
Коментиран от #18
08:03 14.08.2026
4 Хахо
08:09 14.08.2026
5 само на мутрите хотелите
Коментиран от #24
08:11 14.08.2026
6 Въй
08:15 14.08.2026
7 Тик-Ток
08:15 14.08.2026
8 ТИМ-аджии застроиха всичко около Варна
Хората преди ходеха на Фичоза, след това ги изтикаха на плаж Черноморец, но от както там се заселиха нови концесионери преди 5-6 години със заведение и чадъри, свободно къмпингуващите отидоха още по-далече от Варна, на Паша дере
08:16 14.08.2026
9 Миризлив пор
08:20 14.08.2026
10 морския
Коментиран от #16
08:21 14.08.2026
11 Айде в кофата
08:21 14.08.2026
12 Муньо на Шиши стбаря палатките
08:23 14.08.2026
13 Мдаа
Коментиран от #15
08:25 14.08.2026
14 Точно това е летуване!
08:26 14.08.2026
15 зоната е в натура 2000
До коментар #13 от "Мдаа":Какво да изгради общината? Марш на катуните
08:27 14.08.2026
16 Тик-Ток
До коментар #10 от "морския":При Бай Тошо имаше ред и свобода ,сега при демокрация всичко е хаос ,единствената свобода е да консумираш ,а и също свобода в корупцията и кражбите
Коментиран от #17
08:28 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 2554
До коментар #3 от "Явно":Само на палатки е незаконно.
08:30 14.08.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Па то сезона свърши бре.
Общината СПИ.
08:34 14.08.2026
20 ИВАН
Коментиран от #22
08:36 14.08.2026
21 Кирил
За управляващите всичко е безплатно по резиденциите
Коментиран от #23
08:37 14.08.2026
22 Тик-Ток
До коментар #20 от "ИВАН":Половината от хотелите по морето трябва да бъдат съборени , абе някой знае ли какво стана с оня хотел подпорна стена
08:39 14.08.2026
23 каква е тая почивка
До коментар #21 от "Кирил":Ежегодно забита каравана в зона от натура 2000? Нали уж милеят за природата тез хипари
Коментиран от #33
08:39 14.08.2026
24 Феликс Дж
До коментар #5 от "само на мутрите хотелите":именно ЩЕ. Само там да отсядате, ако няма украински нуждаещи се, които са запълнили целия капацитет на хотела.
Коментиран от #26
08:40 14.08.2026
25 Баба Алино може
08:44 14.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мдаа...
08:47 14.08.2026
29 Да обобщим
08:48 14.08.2026
30 Васил
08:51 14.08.2026
31 Имам си местенце в Гърция
09:10 14.08.2026
32 оня с коня
Коментиран от #36
09:13 14.08.2026
33 Блажко (не)корумпето
До коментар #23 от "каква е тая почивка":Ами то и украинският анклав в месността Баба Алино е в НАТУРА 2000, но не смеете да мръцнете за там!
Коментиран от #34
09:14 14.08.2026
34 Блажко е корумпе, но...
До коментар #33 от "Блажко (не)корумпето":Блажко е корумпе, но сградите на КУБ не са в територия на Натура 2000, а в близост до нея.
09:19 14.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Може и да е така
До коментар #32 от "оня с коня":Но щом в Гърция за лемпер или каравана глобяват, ако не е паркиран акъдето рябва, какво правят за незаконно построени цял квартал къщи?
Щото това в случая е смешното, да правят проблем за незаконни палатки и каравани а да допускат незаконен квартал.
09:44 14.08.2026