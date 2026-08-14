Лига Европа: Резултати от третия кръг и всички крайни победители (ОБЗОР)

Горещата футболна вечер във втория по сила европейски клубен турнир приключи, определяйки отборите, които продължават напред към заветната групова фаза.

Третият квалификационен кръг на Лига Европа предложи огромни емоции, сензации и драматични обрати до последната минута. Ето кои клубове ще премерят сили в решителните плейофи.

ЦСКА София продължава напред въпреки домашно поражение

Българският армейски клуб ЦСКА София успя да подпечата билета си за плейофния кръг. В реванша, изигран на Националния стадион "Васил Левски", "червените" отстъпиха пред израелския Макаби Тел Авив с 1:3. Ключов се оказа първият сблъсък, където родният тим записа разгромен успех с 3:0 като гост, което доведе до краен общ резултат 4:3 в полза на ЦСКА София. Повече детайли за представянето на българските тимове можете да следите в спортната секция на (fakti.bg/sport).

Фаворитите не сгрешиха: Бенфика и Бешикташ крачат уверено

Португалският гранд Бенфика не остави шансове на шотландския Хартс. След разгромното 6:1 в Лисабон преди седмица, реваншът в Единбург завърши при равенство 1:1, оформяйки внушителното 7:2 общ резултат за иберийците. Турският Бешикташ също записа чиста победа с 1:0 у дома срещу Храдец Кралове и с общ резултат 2:0 продължава към следващата фаза. Австрийският Ред Бул Залцбург изкова трудно 3:3 в Кипър срещу Пафос и с общо 4:3 продължава напред в надпреварата.

Глазгоу Рейнджърс обаче преживя истинско разочарование пред собствена публика на "Айброкс". Шотландците стигнаха само до 1:1 срещу полския Ягелония Бялисток и отпадат от турнира с общ резултат 2:3.

Всички резултати от реваншите в Лига Европа (13 август 2026 г.):

ЦСКА София (България) – Макаби Тел Авив (Израел) 1:3 (4:3 общ резултат)

– Макаби Тел Авив (Израел) (4:3 общ резултат) Хартс (Шотландия) – Бенфика (Португалия) 1:1 (2:7 общ резултат)

(2:7 общ резултат) Рейнджърс (Шотландия) – Ягелония Бялисток (Полша) 1:1 (2:3 общ резултат)

(2:3 общ резултат) Бешикташ (Турция) – Храдец Кралове (Чехия) 1:0 (2:0 общ резултат)

– Храдец Кралове (Чехия) (2:0 общ резултат) Пафос (Кипър) – Ред Бул Залцбург (Австрия) 3:3 (3:4 общ резултат)

(3:4 общ резултат) Андерлехт (Белгия) – ПАОК (Гърция) 3:2 (4:2 общ резултат)

– ПАОК (Гърция) (4:2 общ резултат) Гурник Забже (Полша) – Ференцварош (Унгария) 1:1 (1:2 общ резултат)

(1:2 общ резултат) Университатя Крайова (Румъния) – Куопио ПС (Финландия) 2:1 (3:2 общ резултат)

– Куопио ПС (Финландия) (3:2 общ резултат) Викингур Рейкявик (Исландия) – ФК Тун (Швейцария) 3:2 (3:5 общ резултат)

(3:5 общ резултат) Омония Никозия (Кипър) – Линколн Ред Импс (Гибралтар) 1:0 (2:1 общ резултат)

– Линколн Ред Импс (Гибралтар) (2:1 общ резултат) КФ Егнатия (Албания) – Шамрок Роувърс (Ирландия) 5:1 (6:4 общ резултат)

– Шамрок Роувърс (Ирландия) (6:4 общ резултат) Иберия Тбилиси (Грузия) – Ларн (Северна Ирландия) 2:1 след прод. (Изигран на 11 август, 2:1 общ резултат)

*Забележка: Двубоят КИ Клаксвик – Лех Познан е насрочен за 14 август поради промяна в графика на УЕФА. С удебелен шрифт са отбелязани крайните победители, които се класират за плейофната фаза на турнира. Официалната статистика и пълните протоколи от срещите са достъпни на уебсайта на УЕФА (uefa.com/uefaeuropaleague).