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Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027 (ВИДЕО)

Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027 (ВИДЕО)

13 Август, 2026 09:35, обновена 13 Август, 2026 11:31 5 046 113

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  • град-
  • софия-
  • бургас

EBU и БНТ направиха своя избор

Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027 (ВИДЕО) - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бургас надви София в надпреварата за град домакин на „Евровизия 2027“.

Директорът на БНТ Милена Милотинова съобщи това на специално излъчване на живо, където обяви, че конкурсът ще се проведе съответно на 11 и 13 май, когато ще се състоят двата полуфинала, а големият финал ще бъде на 15 май, 2027 г., събота, в „Арена Бургас“.

В излъчването на живо специално участие взе кметът на Бургас - Димитър Николов, който обяви какви промени ще се състоят в града, за да може той да поеме туристическия поток, както и делегациите на страните участници.

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

Амбицията на БНТ е „Евровизия 2027“ да бъде много повече от събитие, което се провежда в един град. В съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна - останалите три града, участвали в процеса за избор на град домакин, като бъдат включени техните ентусиазъм, идеи и ангажираност, които демонстрираха по време на процедурата.

Бургас е градът домакин, но България е страната домакин.

Голяма мисия на БНТ е чрез „Евровизия 2027“ да представи пред милиони зрители и посетители от Европа и извън нея многообразието на България – нейните градове, култура, музика, природа и хора.

„Беше интензивно, беше оспорвано, за това честито Бургас! Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на „Евровизия 2027“. Пред БНТ, EBU и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм“, заяви Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

Мартин Грий, директор на конкурса „Евровизия“, каза: „Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса „Евровизия 2027“. Бургас ще придаде нещо наистина специално на „Евровизия“. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на „Евровизия“. За първия конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо „Евровизия“ – празник, който обединява хората чрез музиката. Благодарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандидатурите си да бъдат домакини на първата „Евровизия“ в България.

Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас.“

Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание в незабравимо преживяване

„За нас е изключителна чест да бъдем домакин на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и EBU за доверието! Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света.

Като център на българското южно Черноморие Бургас разполага с най-съвременната зала в България уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност.

Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България! Добре дошли в Бургас!“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

Бургас беше избран след силно конкурентен, многоетапен процес за избор на град домакин, проведен от БНТ в тясно сътрудничество с EBU. Специално създадена международна работна група, включваща представители на БНТ, EBU и международни експерти работили за „Евровизия“ през последните години, разгледа подадената документация, посети предложените зали, проведе допълнителни срещи с екипите на общините и множество работни заседания в хода на целия процес по оценяване.

Оценката обхвана пет ключови направления: предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания; ангажираността на града и неговия организационен и финансов капацитет; безопасността, сигурността и устойчивостта; транспорта, мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика; както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостното преживяване „Евровизия“. Четири града – Бургас, Варна, Пловдив и София – участваха в процеса за избор на град домакин. Всеки от тях представи професионална концепция, силни идеи и демонстрира сериозна ангажираност към възможността да бъде домакин на конкурса.

До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, които бяха поканени да доразвият предложенията си и да представят допълнителни концепции и подробни планове за организацията на събитието. И двата града финалисти представиха изключително силни и конкурентни кандидатури, което направи окончателния избор особено труден.

Бургас спечели със силно цялостно предложение, съчетаващо необходимия за „Евровизия“ потенциал на залата и техническата инфраструктура, капацитет за настаняване, транспортна и международна свързаност, силна ангажираност от страна на Общината и ясна визия за превръщането на целия град в част от преживяването „Евровизия“.

Като обществена медия, член на EBU и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ ще има водеща роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU.

Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди международни посетители, участващи делегации и представители на международни медии, а телевизионната и дигиталната аудитория да достигне до милиони зрители в Европа и извън нея.

За България домакинството на конкурса „Евровизия“ представлява изключителна възможност за международна видимост и за представяне на културата, творческия потенциал, гостоприемството и туристическите възможности на страната.

Изборът на град домакин следователно не е краят на процеса, а началото на един много по-мащабен национален и международен проект. БНТ ще надгради върху идеите, ентусиазма и ангажираността, демонстрирани от четирите кандидатстващи града, и ще включи останалите участници в съпътстващата програма на „Евровизия 2027“.

Бургас е готов да посрещне „Евровизия“. България е готова да посрещне Европа.

Икономически и туристически ефекти за Бургас

Опитът на последните градове домакини показва значителния ефект, който домакинството на „Евровизия“ може да има далеч отвъд сцената, превръщайки конкурса в платформа за представяне на града и страната пред аудитории от цял свят.

През 2023 г. конкурсът е донесъл на Ливърпул икономически ефект от 66 млн. евро, през 2024 г. – 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. – 58 млн. евро за Базел, като според публикуваните данни общият икономически ефект за Швейцария е достигнал 272 млн. евро.

Виена вече отчита значителни резултати от конкурса през 2026 г. – 88 000 допълнителни посетители, 160 000 продадени хотелски стаи и приблизителен икономически ефект от 57 млн. евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    23 28 Отговор
    Дано да не е в Бургас

    Коментиран от #66, #103, #105

    09:36 13.08.2026

  • 2 Голяма

    46 13 Отговор
    излагация ще бъде, София столица на джендъри за.

    Коментиран от #30

    09:37 13.08.2026

  • 3 Трол

    23 10 Отговор
    Оспорвана битка между г-н Терзиев и г-н Николов.

    Коментиран от #5

    09:40 13.08.2026

  • 4 Дайте я на бургъзлиите

    55 16 Отговор
    Митю Момата дето им е кмет докато не засере съвсем този хубав град няма да миряса.

    Коментиран от #14, #95

    09:41 13.08.2026

  • 5 Битката

    32 14 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    е между г-жа Терзиев, и г-н Николов. И в двата случая позора ще е огромен.

    09:44 13.08.2026

  • 6 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    50 11 Отговор
    Да са търкалят дрогирани, пияни, заляни на огромния плаж.
    Залата в Бургас

    09:51 13.08.2026

  • 7 Истина

    31 6 Отговор
    Бургас е само за параван !

    09:52 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    35 4 Отговор
    Дано да е Бургас.

    10:07 13.08.2026

  • 10 Дано е село Павел

    9 12 Отговор
    да му е гусно на оня врякащия пенсионер без ден трудов стаж, носещ се само по потници.

    10:10 13.08.2026

  • 11 Анонимен

    31 17 Отговор
    Дано изобщо да няма европедераzтия!

    Коментиран от #81

    10:11 13.08.2026

  • 12 Бургас заслужва!

    40 9 Отговор
    За последните 10- 15 години градът коренно се промени!

    10:18 13.08.2026

  • 13 Аз не съм фен на Евровизия,

    44 6 Отговор
    аз слушам друга музика, но мисля, че мястото е Бургас.

    Хем конкурс, хем курорт.

    10:20 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нико

    35 7 Отговор
    Ако е наделяла софиянката Милутинова ще е в София Ако са наделяли Западняците от Евровизия ще е Бургас..И двата града е ок за България. Но морския град е по уреден и уютен да приеме толкова много гости от чужбина А около Бургас е също много красиво и уредено

    10:46 13.08.2026

  • 16 Майна

    19 4 Отговор
    Дано не е Пловдив!

    Коментиран от #57

    10:57 13.08.2026

  • 17 Майна

    37 2 Отговор
    Че ще ни напълнят с брадати жени и други подобни.

    10:57 13.08.2026

  • 18 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Ураааа!

    11:07 13.08.2026

  • 19 Последния Софиянец

    30 4 Отговор
    Днес ще черпя всички в заведението ми!

    11:08 13.08.2026

  • 20 Знаех си

    13 7 Отговор
    Глупаци

    11:09 13.08.2026

  • 21 Уж беше "много престижен" конКУРс, ама

    33 5 Отговор
    провинциланите селтаци от Софето натресоха цялата жендърастия на бургашките батки, ХАХАХАХА!

    11:09 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Милена Милотинова

    20 1 Отговор
    В Пловдив ще бъде на Младежкият хълм.

    11:12 13.08.2026

  • 24 Ивелин Михайлов

    24 5 Отговор
    браво стига сте се тъпкали в тая софия

    11:12 13.08.2026

  • 25 Е така де

    15 3 Отговор
    Ама внимавайте защото там мразят шарените 😀

    11:13 13.08.2026

  • 26 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    Да спасят сезона на морето догодина.

    11:13 13.08.2026

  • 27 Демократ

    15 19 Отговор
    Българите са полудели с някакви джендъри и пдрси всичко това идва от соц възпотанието и директно от Русия. Тя възпотаваше и все още възпитава омраза към такива групи от хора. Никъде на Запад няма такъв феномен Никъде.

    Коментиран от #39

    11:14 13.08.2026

  • 28 Голема

    23 2 Отговор
    слава ни донесе онова разпърцан@ парче миндара ,дето си поверява,че е голямата"работа"!Сборище на олита е таз Визия.

    11:14 13.08.2026

  • 29 Елизабет Кахъркова

    15 1 Отговор
    Сите КаЪри ще сме там с шарените знаменца

    11:14 13.08.2026

  • 30 хъхъ

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Голяма":

    Трябваше да я направят в Перник.

    11:15 13.08.2026

  • 31 Пич

    26 9 Отговор
    Супер!!! Целата чуждестранна гейска гад няма да замърсява София!!!

    Коментиран от #47

    11:15 13.08.2026

  • 32 Софианец

    16 3 Отговор
    Що се излагате там обратни почти няма!

    Коментиран от #35

    11:16 13.08.2026

  • 33 до 27г има време . на морето е по лошо

    11 14 Отговор
    но другия вариант беше софия . кой град е по музикален . ами софия . бургас е западнал . гарата, пристанището , но както са избрали . бургазлии ще се радват . там има доста обратни .

    11:17 13.08.2026

  • 34 гост

    20 10 Отговор
    София е развалина, как ще докараме толкова хора тук, то още от летището като минат през Дружба и ще се чудят къде са, направо излагация е т.нар. Столица

    11:18 13.08.2026

  • 35 Последния Софиянец

    28 6 Отговор

    До коментар #32 от "Софианец":

    София е зарината с боклук.

    Коментиран от #51

    11:18 13.08.2026

  • 36 Директора

    17 1 Отговор
    Извъртяха го Терзиев

    Коментиран от #40

    11:19 13.08.2026

  • 37 Зъл пес

    31 4 Отговор
    Чудисна новина за жителите на София.Отървахме се от навлеци и паплач.

    11:20 13.08.2026

  • 38 батвесо

    14 8 Отговор
    Пълно безумие! Още в началото писаха какви са изискванията. В Бургас залата първо имала малък капацитет, освен това таванът не можел да издържи тоновете оборудване, което трябвало да се монтира-монитори и т.н. Легловата база-Слънчака е на 35 км. Как мислят да превозват 15-20 000 души насам-натам, това са примерно 500 автобуса, които трябва да пътуват по едно и също време.

    11:20 13.08.2026

  • 39 да разбираме че

    15 7 Отговор

    До коментар #27 от "Демократ":

    обичаш да гледаш извратеняците по улиците да си въртят задниците със забити в тях пера и да ти викат виж ме аз съм пе-дал? ако се крият по милите си дупки и не правят гнусните си прайдове и ние няма да ги мразим толкова много !!!

    Коментиран от #41, #46

    11:20 13.08.2026

  • 40 Последния Софиянец

    17 11 Отговор

    До коментар #36 от "Директора":

    Заради Терзиев София е кочина.

    Коментиран от #45

    11:21 13.08.2026

  • 41 да се чете

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "да разбираме че":

    милите=мишите

    11:21 13.08.2026

  • 42 на боки

    11 1 Отговор
    мутраците ще понапълнят хотелите...

    11:22 13.08.2026

  • 43 НИЩО МУ НЯМА

    6 6 Отговор
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ..
    КОЙ ПРЕЦAKA СОФИЯ
    ГН.КМЕТ ТЕРЗИЕВ...
    СЕГА СПИРАЙ СМЕТО ИЗВОЗВАНЕТО
    НА БЕНЕТЕТО И ВСИЧКИ УЛИЧКИ
    НАОКОЛО ...ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО☝

    11:22 13.08.2026

  • 44 Варна

    11 2 Отговор
    Не е готова за нищо, Коцев- Оставка!

    11:23 13.08.2026

  • 45 тъкмо се зарадвах че са те прибрали

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Последния Софиянец":

    в лечебно заведение понеже беше изчезнал няколко дена и пак се върна на работа само толкова ли ти дават да почиваш от редакцията???

    11:23 13.08.2026

  • 46 Демократ

    5 9 Отговор

    До коментар #39 от "да разбираме че":

    Кой те кара да ги гледаш или може би ти се иска да погледнеш? Някой кара ли те?

    11:23 13.08.2026

  • 47 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    А ти що продължаваш да си го слагаш😁😁😁

    11:23 13.08.2026

  • 48 Хейтърите да започват

    16 7 Отговор
    Бургас и южното черноморие е приказката на България

    11:23 13.08.2026

  • 49 Някой

    14 6 Отговор
    Терзийски пак се "доказа". Но пък софиянци поне малко ще си отдъхнат.

    Коментиран от #52

    11:25 13.08.2026

  • 50 Камион

    9 9 Отговор
    Пълни, завършени идиоти! Живото им предаване беше пълна скръб, ЕВ тръгват да правят и то в Бургас?! Закривайте БНТ, малко разходаи да ни спестите....

    11:25 13.08.2026

  • 51 добре че ти не си от там

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    защото щеше да си най-големия на сметището…

    11:26 13.08.2026

  • 52 Да не си

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    Трол случайно?

    11:26 13.08.2026

  • 53 Бургазлии

    16 7 Отговор
    Нека сега да целуват брадати жени

    Коментиран от #54

    11:27 13.08.2026

  • 54 Ми вземи се обръсни,

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "Бургазлии":

    мадам!

    Ще имаш повече мераклиии!

    11:32 13.08.2026

  • 55 Софиянец

    23 4 Отговор
    И аз съм доволен, че се отървахме от навалицата другата година.

    11:33 13.08.2026

  • 56 Георги

    8 6 Отговор
    това си е ритник в петроханските стафиди на ДСил

    11:33 13.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 спупер

    10 3 Отговор
    Розовият таратор ще е хит догодина. Само трябва да му завишат цената, за да си личи че е премиум. Може и Бургаско да разработят "карфт" бира (царевичак) с морска сол - има такива испански, немски варианти. И разбира се да пуснат въздушните таксита между Слънчака и Бургас.

    11:37 13.08.2026

  • 59 Честито на Бургас!

    21 6 Отговор
    Заслужено- градът се промени коренно за последните 15 години!

    Честито и на Димитър Николов- след Джиро д Италия това е второ голямо събитие.
    Честито и на Бойко Борисов- може да се чувства отмъстен!

    11:40 13.08.2026

  • 60 Исторически факти

    4 8 Отговор
    Бангаранга ще е в Бургас... Демократ... - Българите са полудели с някакви джендъри и пдрси... всичко това идва от соц възпитанието и директно от Русия. Русия е виновна... Проби на Регионалната здравна инспекция в Бургас показаха завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. А Атлантическия и Тихия океан… имат проблем..... ха ха ха

    11:40 13.08.2026

  • 61 Моля!

    11 7 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    Коментиран от #64

    11:40 13.08.2026

  • 62 007 лиценз ту кил

    19 6 Отговор
    Така е справедливо. София под управлението на петроханците се превърна в кочина.

    11:41 13.08.2026

  • 63 Браво !

    15 5 Отговор
    На Морето !

    Тъкмо !

    По -Лесно !

    Да Измият !

    Помията !

    11:41 13.08.2026

  • 64 Простотията !

    8 0 Отговор

    До коментар #61 от "Моля!":

    Не Заслужава !

    Коментари !

    11:43 13.08.2026

  • 65 Василев

    11 7 Отговор
    Отново провал на кмета на София. Няма как с улици като "Източна тангента" и "Мими Балканска", свързващи София с магистралата да посрещнеш хиляди чужденци.

    11:44 13.08.2026

  • 66 Честито

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Прайда е в Бургас. Каквото си пожелахме, това получихме.

    11:45 13.08.2026

  • 67 Ивелин Михайлов

    10 3 Отговор
    Трябваше да е в Историческия парк,зоопарк

    11:48 13.08.2026

  • 68 Павел Пенев

    18 3 Отговор
    В Бургас ЛГБТ психопатите са много по малко от тези в София, което гарантира по качествена публика, макар че това събитие е вече нищо.

    11:49 13.08.2026

  • 69 Александър 3

    16 5 Отговор
    Софиянци трябва ура да викат ! Европедалското сборище ще е в Бургас !

    11:50 13.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А толкова

    8 5 Отговор
    Много народ как ще стигне до Бургас ,по пътеката Хемус ли?

    Коментиран от #96

    11:51 13.08.2026

  • 72 Въъх

    10 4 Отговор
    Голям бизнес очаква аптеките в Бургас .От сега се зареждали с ВАЗЕЛИН...

    Коментиран от #109

    11:52 13.08.2026

  • 73 Наше момче

    11 12 Отговор
    В по селски град не можахте ли да го набутате както например Пловдив Варна Монтана или Лом. Вдичко извън София е брутално село. Всрки пцуе София но вече няма къде да минеш от селяци всичко натам се бута

    11:54 13.08.2026

  • 74 Хейт

    14 3 Отговор
    Гей парадът ще е някъде другаде! Благодарим ти, Боже!

    Коментиран от #83, #85

    11:54 13.08.2026

  • 75 Ура! По - далече.

    8 2 Отговор
    Че не се трае това

    11:54 13.08.2026

  • 76 az СВО Победа 81

    14 5 Отговор
    София ще черпи!
    Бургас ще страда....

    11:55 13.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Кауфленд

    3 1 Отговор
    Ако бяхме пратили Стойчков,щеше да спечели и сега да е Пловдив.

    11:57 13.08.2026

  • 79 Потресен

    11 3 Отговор
    ДС-арското внуче е основен виновник за това. Можеше барем да почисти и да прибере боклука да не смърди покрай кофите, докато минаваха инспекторите на ЕБУ. Ама и това не направи. Хората са се ужасили като са видели руините покрай Арената.

    12:00 13.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Боа

    6 1 Отговор
    И без пари няма да гледам!

    12:11 13.08.2026

  • 83 54321

    6 5 Отговор

    До коментар #74 от "Хейт":

    Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂

    12:11 13.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Заеш, нали?

    7 2 Отговор

    До коментар #74 от "Хейт":

    Ти нали знаеш че в русия гейвете са повече от България, и то като процент, а не като число?

    12:13 13.08.2026

  • 86 Синя София

    5 3 Отговор
    Винаги мафията печели,градът бастион на ГЕРБ,а вече и на Радев печели,

    12:14 13.08.2026

  • 87 Истински софиянец, не от новите

    13 3 Отговор
    Много се радвам, че не избраха София!
    Достатъчно селтаци надойдоха и цапат София.
    Само това чудо, наречено евровизия ни липсваше
    два-три месеца да се допълни София с чужди навлеци!?
    Щастлив съм!

    Коментиран от #98

    12:17 13.08.2026

  • 88 Факти

    6 2 Отговор
    Ужас! Цените ще избухнат съвсем с тая простотия.

    12:17 13.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Факти

    3 7 Отговор
    Бургас е лесна мишена за терористичен атентат. Видяхме го преди 14 години с Хизбула на летището. Радев както ги ядоса...

    12:20 13.08.2026

  • 91 Дид

    10 1 Отговор
    Лелеее, страхотна новина. Тук сме! Софиянци вдигнаха цените до 5 хиляди на вечер...сега се радвам, че няма да им се случи лакомията. Тук поне бол места за настаняване.

    12:23 13.08.2026

  • 92 Ленко

    2 3 Отговор
    Собственикът на Мастерхаус, с многото откраднати народни пари, за пореден път
    заслужи доверието на агент Буда, Бабата, Бойко Борисов-Тиквони! Този го спрягат Гробарите за вожд на държавата!?
    Крадец до крадеца, майноле!!!

    12:23 13.08.2026

  • 93 Небензня

    1 0 Отговор
    Тук Местим, СтархидияМу

    12:24 13.08.2026

  • 94 Браво

    6 4 Отговор
    Така трябваше да стане. Море, хотели, комуникации, летище, зала, заведения за изхранване. И най-важното, за разлика от другите три града - имат кмет с безспорни организаторски качества и визия, който знае какво прави и как да го направи

    12:25 13.08.2026

  • 95 Да те открехна само

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дайте я на бургъзлиите":

    Откакто Бургас има този кмет, градът стана намален европейски град. Бай Тошо, а и ком. лидери преди него, пренебрегваха природните и културните му дадености. Бай Тошо обичаше САМО Варна и В. Търново. Както казваше Недялко Йорданов, Бургас беше град черноработник. Индустриален град /даваше 40% от продукцията на България/, с липса на грижа за хората.

    12:25 13.08.2026

  • 96 Ами - да,

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "А толкова":

    тя Хемус свържва на Тройката в Бургас!

    Къде ви копаят такива?!

    12:30 13.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Aлфа Вълкът

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Истински софиянец, не от новите":

    Добре че дойдохме момчетата от провинцията да ви оправим генофонда и да ви научим да говорите български, че бяхте по-зле и от забравените от Бога родопски села.

    12:33 13.08.2026

  • 99 мутри

    2 3 Отговор
    Мутрите са платили за да може да спят в техните хотели.

    12:33 13.08.2026

  • 100 Морския

    3 0 Отговор
    Попътен вятър на Бургас и неговите гларуси

    12:39 13.08.2026

  • 101 ЕДИН

    0 5 Отговор
    Аз предлагам да не го позволяваме да бъде в Бургас.Трябва да е в София.

    12:40 13.08.2026

  • 102 Пак казвам…

    5 1 Отговор
    …София дори германците 1941-ва - 1944-та не знаеха какво да я правят, а те бяха умни хора. Заграждайте го тва гето овреме и нищо да не излиза от там, навеки… няма такова пропаднало място просто -> същински Содом и Гомора!

    12:42 13.08.2026

  • 103 12-13 май

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Много е важна датата. Да не би някой да се сети да празнува деня на Победата на 9-ти. Вместо победа, ще посрешнем прайда. Честито Бургазлии!

    12:46 13.08.2026

  • 104 ГЕРБ

    1 3 Отговор
    МУТРИТЕ СА НЕПОБЕДИМИ.РЕЗЕРВЕН ВАРИАНТ Е ПРАВЕЦ.

    12:46 13.08.2026

  • 105 СЗО

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Бургас от край време копират Варна. И сега тъй като Варна е морската столица, Бургас става....гей столицата на България

    Коментиран от #111

    12:46 13.08.2026

  • 106 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    брау брау ша стани лудница и са напълни с пи ди ра си. Ша се носи аромат на гръсти

    12:47 13.08.2026

  • 107 Ха,Ха,Ха супер

    3 0 Отговор
    отървахме се от хот доци по 50 евро и бира по 20 евро да не говорим за наемите просто супер.
    Да му мислят сега печалбарите където се готвиха да лапат у столицата.

    12:47 13.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Да разбира се, ноооо

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Въъх":

    само ментолов, освежава и продухва ауспуха

    12:51 13.08.2026

  • 110 Анонимен

    2 0 Отговор
    С този кмет София нямаше шанс.Цяло лято няма нищо организирано в столицата.

    12:55 13.08.2026

  • 111 Не си прав!

    3 0 Отговор

    До коментар #105 от "СЗО":

    От Варна съм, но Бургас се превърна в град бижу. Варна не случи на нормални кметове. Всички кметове тук бяха и са некадърни и крадливи.

    Коментиран от #113

    12:57 13.08.2026

  • 112 До ниско

    0 0 Отговор
    Интелигента от Ком 10 , никое българско село не заслужава този позор такива , като теб да влизат в селата на истинските трудолюбиви българи . Кланяите се на извратения западен свят , и създаваите убиици !

    13:04 13.08.2026

  • 113 Траката

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Не си прав!":

    ...особено последните двама! Няма такива боклуци и корумпета. И мога да се хвана на бас, че уж незаконното Баба Алино, не само че няма да го съборят ами най-вероятно ще се и дострои.

    13:04 13.08.2026

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