Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027 (ВИДЕО)

Бургас надви София в надпреварата за град домакин на „Евровизия 2027“.

Директорът на БНТ Милена Милотинова съобщи това на специално излъчване на живо, където обяви, че конкурсът ще се проведе съответно на 11 и 13 май, когато ще се състоят двата полуфинала, а големият финал ще бъде на 15 май, 2027 г., събота, в „Арена Бургас“.

В излъчването на живо специално участие взе кметът на Бургас - Димитър Николов, който обяви какви промени ще се състоят в града, за да може той да поеме туристическия поток, както и делегациите на страните участници.

Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

Амбицията на БНТ е „Евровизия 2027“ да бъде много повече от събитие, което се провежда в един град. В съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна - останалите три града, участвали в процеса за избор на град домакин, като бъдат включени техните ентусиазъм, идеи и ангажираност, които демонстрираха по време на процедурата.

Бургас е градът домакин, но България е страната домакин.

Голяма мисия на БНТ е чрез „Евровизия 2027“ да представи пред милиони зрители и посетители от Европа и извън нея многообразието на България – нейните градове, култура, музика, природа и хора.

„Беше интензивно, беше оспорвано, за това честито Бургас! Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на „Евровизия 2027“. Пред БНТ, EBU и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм“, заяви Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

Мартин Грий, директор на конкурса „Евровизия“, каза: „Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса „Евровизия 2027“. Бургас ще придаде нещо наистина специално на „Евровизия“. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на „Евровизия“. За първия конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо „Евровизия“ – празник, който обединява хората чрез музиката. Благодарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандидатурите си да бъдат домакини на първата „Евровизия“ в България.

Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас.“

Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание в незабравимо преживяване

„За нас е изключителна чест да бъдем домакин на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и EBU за доверието! Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света.

Като център на българското южно Черноморие Бургас разполага с най-съвременната зала в България уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност.

Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България! Добре дошли в Бургас!“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

Бургас беше избран след силно конкурентен, многоетапен процес за избор на град домакин, проведен от БНТ в тясно сътрудничество с EBU. Специално създадена международна работна група, включваща представители на БНТ, EBU и международни експерти работили за „Евровизия“ през последните години, разгледа подадената документация, посети предложените зали, проведе допълнителни срещи с екипите на общините и множество работни заседания в хода на целия процес по оценяване.

Оценката обхвана пет ключови направления: предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания; ангажираността на града и неговия организационен и финансов капацитет; безопасността, сигурността и устойчивостта; транспорта, мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика; както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостното преживяване „Евровизия“. Четири града – Бургас, Варна, Пловдив и София – участваха в процеса за избор на град домакин. Всеки от тях представи професионална концепция, силни идеи и демонстрира сериозна ангажираност към възможността да бъде домакин на конкурса.

До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, които бяха поканени да доразвият предложенията си и да представят допълнителни концепции и подробни планове за организацията на събитието. И двата града финалисти представиха изключително силни и конкурентни кандидатури, което направи окончателния избор особено труден.

Бургас спечели със силно цялостно предложение, съчетаващо необходимия за „Евровизия“ потенциал на залата и техническата инфраструктура, капацитет за настаняване, транспортна и международна свързаност, силна ангажираност от страна на Общината и ясна визия за превръщането на целия град в част от преживяването „Евровизия“.

Като обществена медия, член на EBU и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ ще има водеща роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU.

Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди международни посетители, участващи делегации и представители на международни медии, а телевизионната и дигиталната аудитория да достигне до милиони зрители в Европа и извън нея.

За България домакинството на конкурса „Евровизия“ представлява изключителна възможност за международна видимост и за представяне на културата, творческия потенциал, гостоприемството и туристическите възможности на страната.

Изборът на град домакин следователно не е краят на процеса, а началото на един много по-мащабен национален и международен проект. БНТ ще надгради върху идеите, ентусиазма и ангажираността, демонстрирани от четирите кандидатстващи града, и ще включи останалите участници в съпътстващата програма на „Евровизия 2027“.

Бургас е готов да посрещне „Евровизия“. България е готова да посрещне Европа.

Икономически и туристически ефекти за Бургас

Опитът на последните градове домакини показва значителния ефект, който домакинството на „Евровизия“ може да има далеч отвъд сцената, превръщайки конкурса в платформа за представяне на града и страната пред аудитории от цял свят.

През 2023 г. конкурсът е донесъл на Ливърпул икономически ефект от 66 млн. евро, през 2024 г. – 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. – 58 млн. евро за Базел, като според публикуваните данни общият икономически ефект за Швейцария е достигнал 272 млн. евро.

Виена вече отчита значителни резултати от конкурса през 2026 г. – 88 000 допълнителни посетители, 160 000 продадени хотелски стаи и приблизителен икономически ефект от 57 млн. евро.