Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027 (ВИДЕО)

Бургас надви София в надпреварата за град домакин на „Евровизия 2027“.
Директорът на БНТ Милена Милотинова съобщи това на специално излъчване на живо, където обяви, че конкурсът ще се проведе съответно на 11 и 13 май, когато ще се състоят двата полуфинала, а големият финал ще бъде на 15 май, 2027 г., събота, в „Арена Бургас“.
В излъчването на живо специално участие взе кметът на Бургас - Димитър Николов, който обяви какви промени ще се състоят в града, за да може той да поеме туристическия поток, както и делегациите на страните участници.
Феновете ще имат възможност да закупят билети и за още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.
В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.
Амбицията на БНТ е „Евровизия 2027“ да бъде много повече от събитие, което се провежда в един град. В съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна - останалите три града, участвали в процеса за избор на град домакин, като бъдат включени техните ентусиазъм, идеи и ангажираност, които демонстрираха по време на процедурата.
Бургас е градът домакин, но България е страната домакин.
Голяма мисия на БНТ е чрез „Евровизия 2027“ да представи пред милиони зрители и посетители от Европа и извън нея многообразието на България – нейните градове, култура, музика, природа и хора.
„Беше интензивно, беше оспорвано, за това честито Бургас! Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на „Евровизия 2027“. Пред БНТ, EBU и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм“, заяви Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.
Мартин Грий, директор на конкурса „Евровизия“, каза: „Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса „Евровизия 2027“. Бургас ще придаде нещо наистина специално на „Евровизия“. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото семейство на „Евровизия“. За първия конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо „Евровизия“ – празник, който обединява хората чрез музиката. Благодарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандидатурите си да бъдат домакини на първата „Евровизия“ в България.
Заедно с БНТ, Община Бургас и нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на „Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас.“
Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание в незабравимо преживяване
„За нас е изключителна чест да бъдем домакин на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и EBU за доверието! Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света.
Като център на българското южно Черноморие Бургас разполага с най-съвременната зала в България уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност.
Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България! Добре дошли в Бургас!“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.
Бургас беше избран след силно конкурентен, многоетапен процес за избор на град домакин, проведен от БНТ в тясно сътрудничество с EBU. Специално създадена международна работна група, включваща представители на БНТ, EBU и международни експерти работили за „Евровизия“ през последните години, разгледа подадената документация, посети предложените зали, проведе допълнителни срещи с екипите на общините и множество работни заседания в хода на целия процес по оценяване.
Оценката обхвана пет ключови направления: предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания; ангажираността на града и неговия организационен и финансов капацитет; безопасността, сигурността и устойчивостта; транспорта, мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика; както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостното преживяване „Евровизия“. Четири града – Бургас, Варна, Пловдив и София – участваха в процеса за избор на град домакин. Всеки от тях представи професионална концепция, силни идеи и демонстрира сериозна ангажираност към възможността да бъде домакин на конкурса.
До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, които бяха поканени да доразвият предложенията си и да представят допълнителни концепции и подробни планове за организацията на събитието. И двата града финалисти представиха изключително силни и конкурентни кандидатури, което направи окончателния избор особено труден.
Бургас спечели със силно цялостно предложение, съчетаващо необходимия за „Евровизия“ потенциал на залата и техническата инфраструктура, капацитет за настаняване, транспортна и международна свързаност, силна ангажираност от страна на Общината и ясна визия за превръщането на целия град в част от преживяването „Евровизия“.
Като обществена медия, член на EBU и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ ще има водеща роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU.
Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди международни посетители, участващи делегации и представители на международни медии, а телевизионната и дигиталната аудитория да достигне до милиони зрители в Европа и извън нея.
За България домакинството на конкурса „Евровизия“ представлява изключителна възможност за международна видимост и за представяне на културата, творческия потенциал, гостоприемството и туристическите възможности на страната.
Изборът на град домакин следователно не е краят на процеса, а началото на един много по-мащабен национален и международен проект. БНТ ще надгради върху идеите, ентусиазма и ангажираността, демонстрирани от четирите кандидатстващи града, и ще включи останалите участници в съпътстващата програма на „Евровизия 2027“.
Бургас е готов да посрещне „Евровизия“. България е готова да посрещне Европа.
Икономически и туристически ефекти за Бургас
Опитът на последните градове домакини показва значителния ефект, който домакинството на „Евровизия“ може да има далеч отвъд сцената, превръщайки конкурса в платформа за представяне на града и страната пред аудитории от цял свят.
През 2023 г. конкурсът е донесъл на Ливърпул икономически ефект от 66 млн. евро, през 2024 г. – 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. – 58 млн. евро за Базел, като според публикуваните данни общият икономически ефект за Швейцария е достигнал 272 млн. евро.
Виена вече отчита значителни резултати от конкурса през 2026 г. – 88 000 допълнителни посетители, 160 000 продадени хотелски стаи и приблизителен икономически ефект от 57 млн. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гларус
Коментиран от #66, #103, #105
09:36 13.08.2026
2 Голяма
Коментиран от #30
09:37 13.08.2026
3 Трол
Коментиран от #5
09:40 13.08.2026
4 Дайте я на бургъзлиите
Коментиран от #14, #95
09:41 13.08.2026
5 Битката
До коментар #3 от "Трол":е между г-жа Терзиев, и г-н Николов. И в двата случая позора ще е огромен.
09:44 13.08.2026
6 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Залата в Бургас
09:51 13.08.2026
7 Истина
09:52 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
10:07 13.08.2026
10 Дано е село Павел
10:10 13.08.2026
11 Анонимен
Коментиран от #81
10:11 13.08.2026
12 Бургас заслужва!
10:18 13.08.2026
13 Аз не съм фен на Евровизия,
Хем конкурс, хем курорт.
10:20 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нико
10:46 13.08.2026
16 Майна
Коментиран от #57
10:57 13.08.2026
17 Майна
10:57 13.08.2026
18 Последния Софиянец
11:07 13.08.2026
19 Последния Софиянец
11:08 13.08.2026
20 Знаех си
11:09 13.08.2026
21 Уж беше "много престижен" конКУРс, ама
11:09 13.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Милена Милотинова
11:12 13.08.2026
24 Ивелин Михайлов
11:12 13.08.2026
25 Е така де
11:13 13.08.2026
26 Последния Софиянец
11:13 13.08.2026
27 Демократ
Коментиран от #39
11:14 13.08.2026
28 Голема
11:14 13.08.2026
29 Елизабет Кахъркова
11:14 13.08.2026
30 хъхъ
До коментар #2 от "Голяма":Трябваше да я направят в Перник.
11:15 13.08.2026
31 Пич
Коментиран от #47
11:15 13.08.2026
32 Софианец
Коментиран от #35
11:16 13.08.2026
33 до 27г има време . на морето е по лошо
11:17 13.08.2026
34 гост
11:18 13.08.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #32 от "Софианец":София е зарината с боклук.
Коментиран от #51
11:18 13.08.2026
36 Директора
Коментиран от #40
11:19 13.08.2026
37 Зъл пес
11:20 13.08.2026
38 батвесо
11:20 13.08.2026
39 да разбираме че
До коментар #27 от "Демократ":обичаш да гледаш извратеняците по улиците да си въртят задниците със забити в тях пера и да ти викат виж ме аз съм пе-дал? ако се крият по милите си дупки и не правят гнусните си прайдове и ние няма да ги мразим толкова много !!!
Коментиран от #41, #46
11:20 13.08.2026
40 Последния Софиянец
До коментар #36 от "Директора":Заради Терзиев София е кочина.
Коментиран от #45
11:21 13.08.2026
41 да се чете
До коментар #39 от "да разбираме че":милите=мишите
11:21 13.08.2026
42 на боки
11:22 13.08.2026
43 НИЩО МУ НЯМА
КОЙ ПРЕЦAKA СОФИЯ
ГН.КМЕТ ТЕРЗИЕВ...
СЕГА СПИРАЙ СМЕТО ИЗВОЗВАНЕТО
НА БЕНЕТЕТО И ВСИЧКИ УЛИЧКИ
НАОКОЛО ...ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО☝
11:22 13.08.2026
44 Варна
11:23 13.08.2026
45 тъкмо се зарадвах че са те прибрали
До коментар #40 от "Последния Софиянец":в лечебно заведение понеже беше изчезнал няколко дена и пак се върна на работа само толкова ли ти дават да почиваш от редакцията???
11:23 13.08.2026
46 Демократ
До коментар #39 от "да разбираме че":Кой те кара да ги гледаш или може би ти се иска да погледнеш? Някой кара ли те?
11:23 13.08.2026
47 Гресирана ватенка
До коментар #31 от "Пич":А ти що продължаваш да си го слагаш😁😁😁
11:23 13.08.2026
48 Хейтърите да започват
11:23 13.08.2026
49 Някой
Коментиран от #52
11:25 13.08.2026
50 Камион
11:25 13.08.2026
51 добре че ти не си от там
До коментар #35 от "Последния Софиянец":защото щеше да си най-големия на сметището…
11:26 13.08.2026
52 Да не си
До коментар #49 от "Някой":Трол случайно?
11:26 13.08.2026
53 Бургазлии
Коментиран от #54
11:27 13.08.2026
54 Ми вземи се обръсни,
До коментар #53 от "Бургазлии":мадам!
Ще имаш повече мераклиии!
11:32 13.08.2026
55 Софиянец
11:33 13.08.2026
56 Георги
11:33 13.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 спупер
11:37 13.08.2026
59 Честито на Бургас!
Честито и на Димитър Николов- след Джиро д Италия това е второ голямо събитие.
Честито и на Бойко Борисов- може да се чувства отмъстен!
11:40 13.08.2026
60 Исторически факти
11:40 13.08.2026
61 Моля!
Коментиран от #64
11:40 13.08.2026
62 007 лиценз ту кил
11:41 13.08.2026
63 Браво !
Тъкмо !
По -Лесно !
Да Измият !
Помията !
11:41 13.08.2026
64 Простотията !
До коментар #61 от "Моля!":Не Заслужава !
Коментари !
11:43 13.08.2026
65 Василев
11:44 13.08.2026
66 Честито
До коментар #1 от "Гларус":Прайда е в Бургас. Каквото си пожелахме, това получихме.
11:45 13.08.2026
67 Ивелин Михайлов
11:48 13.08.2026
68 Павел Пенев
11:49 13.08.2026
69 Александър 3
11:50 13.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А толкова
Коментиран от #96
11:51 13.08.2026
72 Въъх
Коментиран от #109
11:52 13.08.2026
73 Наше момче
11:54 13.08.2026
74 Хейт
Коментиран от #83, #85
11:54 13.08.2026
75 Ура! По - далече.
11:54 13.08.2026
76 az СВО Победа 81
Бургас ще страда....
11:55 13.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Кауфленд
11:57 13.08.2026
79 Потресен
12:00 13.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Боа
12:11 13.08.2026
83 54321
До коментар #74 от "Хейт":Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂
12:11 13.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Заеш, нали?
До коментар #74 от "Хейт":Ти нали знаеш че в русия гейвете са повече от България, и то като процент, а не като число?
12:13 13.08.2026
86 Синя София
12:14 13.08.2026
87 Истински софиянец, не от новите
Достатъчно селтаци надойдоха и цапат София.
Само това чудо, наречено евровизия ни липсваше
два-три месеца да се допълни София с чужди навлеци!?
Щастлив съм!
Коментиран от #98
12:17 13.08.2026
88 Факти
12:17 13.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Факти
12:20 13.08.2026
91 Дид
12:23 13.08.2026
92 Ленко
заслужи доверието на агент Буда, Бабата, Бойко Борисов-Тиквони! Този го спрягат Гробарите за вожд на държавата!?
Крадец до крадеца, майноле!!!
12:23 13.08.2026
93 Небензня
12:24 13.08.2026
94 Браво
12:25 13.08.2026
95 Да те открехна само
До коментар #4 от "Дайте я на бургъзлиите":Откакто Бургас има този кмет, градът стана намален европейски град. Бай Тошо, а и ком. лидери преди него, пренебрегваха природните и културните му дадености. Бай Тошо обичаше САМО Варна и В. Търново. Както казваше Недялко Йорданов, Бургас беше град черноработник. Индустриален град /даваше 40% от продукцията на България/, с липса на грижа за хората.
12:25 13.08.2026
96 Ами - да,
До коментар #71 от "А толкова":тя Хемус свържва на Тройката в Бургас!
Къде ви копаят такива?!
12:30 13.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Aлфа Вълкът
До коментар #87 от "Истински софиянец, не от новите":Добре че дойдохме момчетата от провинцията да ви оправим генофонда и да ви научим да говорите български, че бяхте по-зле и от забравените от Бога родопски села.
12:33 13.08.2026
99 мутри
12:33 13.08.2026
100 Морския
12:39 13.08.2026
101 ЕДИН
12:40 13.08.2026
102 Пак казвам…
12:42 13.08.2026
103 12-13 май
До коментар #1 от "Гларус":Много е важна датата. Да не би някой да се сети да празнува деня на Победата на 9-ти. Вместо победа, ще посрешнем прайда. Честито Бургазлии!
12:46 13.08.2026
104 ГЕРБ
12:46 13.08.2026
105 СЗО
До коментар #1 от "Гларус":Бургас от край време копират Варна. И сега тъй като Варна е морската столица, Бургас става....гей столицата на България
Коментиран от #111
12:46 13.08.2026
106 Ний ша Ва упрайм
12:47 13.08.2026
107 Ха,Ха,Ха супер
Да му мислят сега печалбарите където се готвиха да лапат у столицата.
12:47 13.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Да разбира се, ноооо
До коментар #72 от "Въъх":само ментолов, освежава и продухва ауспуха
12:51 13.08.2026
110 Анонимен
12:55 13.08.2026
111 Не си прав!
До коментар #105 от "СЗО":От Варна съм, но Бургас се превърна в град бижу. Варна не случи на нормални кметове. Всички кметове тук бяха и са некадърни и крадливи.
Коментиран от #113
12:57 13.08.2026
112 До ниско
13:04 13.08.2026
113 Траката
До коментар #111 от "Не си прав!":...особено последните двама! Няма такива боклуци и корумпета. И мога да се хвана на бас, че уж незаконното Баба Алино, не само че няма да го съборят ами най-вероятно ще се и дострои.
13:04 13.08.2026