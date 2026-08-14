Германия с нов пенсионен инвестиционен модел от 2027 година

Германия променя съществено системата за частно пенсионно осигуряване. От 1 януари 2027 г. гражданите ще могат да използват нов тип държавно стимулирано пенсионно инвестиционно депо – Altersvorsorgedepot, което позволява инвестиции на капиталовите пазари без задължителна гаранция на внесените средства. Реформата вече е приета от Бундестага, одобрена е от Бундесрата и влиза в сила след окончателното ѝ законодателно приключване през май 2026 г.

Новият модел е замислен като наследник на системата Riester за новите договори. Съществуващите Riester договори няма да бъдат прекратявани автоматично и могат да продължат да се обслужват, но след началото на 2027 г. вече няма да се сключват нови договори по стария модел. Желаещите ще могат доброволно да прехвърлят натрупаните средства към нов продукт.

ETF-и и фондове вече могат да бъдат част от държавно стимулираната пенсия

Една от най-съществените промени е премахването на задължителната капиталова гаранция при новото пенсионно депо. Така спестителите ще могат да инвестират в допустими финансови инструменти, включително акции, фондове и борсово търгувани фондове – ETF. Целта е да се увеличи потенциалната доходност при дълъг инвестиционен хоризонт.

За хората, които предпочитат по-нисък риск, остават и продукти с гаранция. Законодателството допуска варианти, при които към началото на фазата на изплащане са гарантирани 80% или 100% от внесените средства.

Паралелно с това се създава и стандартизирано пенсионно депо, което трябва да бъде по-лесно за избор и управление. При стандартния продукт ефективните годишни разходи са ограничени до 1%.

До 540 евро годишна основна субсидия

Променя се и начинът, по който държавата стимулира личните вноски.

За първите 360 EUR, които човек внесе за една година, държавата добавя по 0,50 EUR за всяко собствено евро. Това означава максимална подкрепа от 180 EUR за тази част от спестяванията.

За следващите до 1440 EUR лични вноски държавата добавя по 0,25 EUR за всяко внесено евро. Така максималната основна субсидия достига 540 EUR годишно, когато собствените вноски са общо 1800 EUR.

Вноски могат да бъдат правени и над този праг – до 6840 EUR годишно, но сумата над 1800 EUR вече не увеличава размера на директната държавна субсидия.

Допълнителни средства за родители и млади хора

Семействата получават отделен стимул. За всяко дете един от родителите може да получава държавна добавка в размер на 100% върху личните вноски до 300 EUR годишно. Така пълната детска субсидия достига 300 евро на дете и може да бъде получена при лична вноска от 25 EUR месечно.

Предвиден е и еднократен бонус от 200 EUR за хора, които сключат договор за частно пенсионно осигуряване преди да навършат 25 години.

Самонаетите също получават достъп

Друга важна промяна е разширяването на кръга на лицата, които могат да се възползват от държавната подкрепа.

Освен наетите служители, новата система ще бъде достъпна по принцип и за самонаети, лица със свободни професии и предприемачи, както и за определени членове на професионални пенсионни схеми.

Това е съществена промяна спрямо досегашния модел и разширява потенциалния пазар за банки, инвестиционни дружества и други доставчици на пенсионни продукти.

Данъчният принцип остава

Германия запазва модела на отложено данъчно облагане. Вноските и държавните субсидии се ползват с данъчни облекчения през периода на натрупване, докато плащанията при пенсиониране се облагат с индивидуалната данъчна ставка на получателя.

Съществува и възможност данъчната администрация да провери дали спестителят има право на допълнително данъчно предимство над получените субсидии.

Натрупаните средства по принцип са предназначени за пенсионна възраст, но законът запазва някои изключения, включително възможност средствата да бъдат използвани при определени условия за придобиване на собствено жилище.

По-голяма доходност означава и по-голям риск

Основната разлика спрямо традиционните гарантирани пенсионни продукти е, че при депото без гаранция стойността на инвестициите може да се колебае.

По-високият дял на акции и ETF-и увеличава потенциала за доходност при продължителен период на инвестиране, но не гарантира конкретен резултат. При неблагоприятно развитие на пазарите стойността на натрупания капитал може временно или трайно да бъде по-ниска от очакваната.

Именно затова реформата оставя избор между инвестиционен продукт без гаранция и варианти със запазване на 80% или 100% от внесения капитал.

Нов пазар за финансовия сектор

Реформата има значение не само за бъдещите пенсионери. Тя отваря и сериозен нов пазар за банки, фондови мениджъри, застрахователи и ETF доставчици.

Бундестагът аргументира реформата с необходимостта частното пенсионно осигуряване да стане по-евтино, по-гъвкаво и по-ориентирано към капиталовия пазар, след като системата Riester беше критикувана за сложност, разходи и ограничени възможности за доходност.

С новото пенсионно депо Германия прави значима крачка към по-широко използване на капиталовите пазари за дългосрочно натрупване на средства. За финансовата индустрия това означава конкуренция за потенциално милиони нови инвестиционни сметки, а за спестителите – повече избор, но и по-голяма лична отговорност за поетия риск.