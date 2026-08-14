Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Българската лекоатлетка Александра Начева донесе втори медал за България от Европейското първенство по лека атлетика 2026 в Бирмингам, след като завоюва бронзовото отличие в драматичния финал на дисциплината троен скок при жените. На стадион „Александър Стейдиъм“ в английския град, родната скачачка демонстрира невероятна воля и характер, записвайки най-големия успех в кариерата си при жените до момента.

Пътят до подиума в Бирмингам

Пловдивчанката, която след броени дни (на 20 август) навършва 25 години, си осигури третото място с резултат от 14.40 метра, постигнат още във втория ѝ опит при попътен вятър от 3.4 м/сек. Опитът се оказа единственият успешен за Начева в състезанието, тъй като в останалите си скокове тя рискува максимално на дъската и регистрира фаулове в стремежа си да подобри постижението.

Титлата на Стария континент грабна представителката на Италия Дария Деркач. 33-годишната италианка записа личен рекорд и най-добър резултат в Европа за сезона с фантастичните 14.60 метра. Сребърното отличие отиде в ръцете на белгийката Салия Гис, която изненада конкуренцията и скочи 14.46 метра в четвъртия си опит, изместваing българката от втората позиция.

Драматичен ден за българския троен скок

България имаше две представителки във финалната двайсетица в сектора. Другата ни голяма надежда Габриела Петрова обаче нямаше ден и остана на 11-о място в крайното класиране. 34-годишната Петрова направи два фаула на старта, а в третия си опит скочи твърде предпазливо далеч преди дъската (цели 33 см аванс), регистрирайки 13.75 метра, което не ѝ позволи да влезе в Топ 8 за допълнителните три скока.

Постижението на Александра Начева в Бирмингам е с историческа стойност – това е първият ѝ голям медал на открито при жените, след като на предходното Европейско първенство в Рим през 2024 г. остана в подножието на отличията на четвърто място. В досегашната си кариера тя бе световна шампионка за девойки под 20 години в Тампере и златна медалистка от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018 година.

Емоциите на шампионката: „Това ми е най-сладкият медал!“

„В момента не знам какво да кажа точно. Едновременно знаех, че ще спечеля медал и не можех да повярвам... Просто съм много щастлива. През последните две години преминах през толкова тежки неща и контузии, че знам – заслужавам го! Всеки медал е ценен, но този е най-трудно извоюван и най-сладък от всички, защото при мъжете и жените тежи повече“, сподели развълнуваната Начева веднага след състезанието пред камерите на БНТ.

Тя допълни пред Sportal.bg, че голямата ѝ цел остава сбъдването на мечтата на всяка скачачка – достигането на границата от 15 метра по време на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Отличието на Алекс Начева е общо 42-ри медал за България в историята на европейските първенства по лека атлетика на открито. То е второ за страната ни в Бирмингам 2026, след като броени дни по-рано Божидар Саръбоюков също извоюва бронзов медал в дисциплината скок на дължина при мъжете.