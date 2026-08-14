Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

14 Август, 2026 03:48, обновена 14 Август, 2026 03:53 530 0

  • алекс начева-
  • троен скок-
  • евро 2026-
  • бирмингам-
  • лека атлетика-
  • медал

Българската лекоатлетка грабна исторически бронз в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Англия, преодолявайки тежки контузии

Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам! - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската лекоатлетка Александра Начева донесе втори медал за България от Европейското първенство по лека атлетика 2026 в Бирмингам, след като завоюва бронзовото отличие в драматичния финал на дисциплината троен скок при жените. На стадион „Александър Стейдиъм“ в английския град, родната скачачка демонстрира невероятна воля и характер, записвайки най-големия успех в кариерата си при жените до момента.

Пътят до подиума в Бирмингам

Пловдивчанката, която след броени дни (на 20 август) навършва 25 години, си осигури третото място с резултат от 14.40 метра, постигнат още във втория ѝ опит при попътен вятър от 3.4 м/сек. Опитът се оказа единственият успешен за Начева в състезанието, тъй като в останалите си скокове тя рискува максимално на дъската и регистрира фаулове в стремежа си да подобри постижението.

Титлата на Стария континент грабна представителката на Италия Дария Деркач. 33-годишната италианка записа личен рекорд и най-добър резултат в Европа за сезона с фантастичните 14.60 метра. Сребърното отличие отиде в ръцете на белгийката Салия Гис, която изненада конкуренцията и скочи 14.46 метра в четвъртия си опит, изместваing българката от втората позиция.

Драматичен ден за българския троен скок

България имаше две представителки във финалната двайсетица в сектора. Другата ни голяма надежда Габриела Петрова обаче нямаше ден и остана на 11-о място в крайното класиране. 34-годишната Петрова направи два фаула на старта, а в третия си опит скочи твърде предпазливо далеч преди дъската (цели 33 см аванс), регистрирайки 13.75 метра, което не ѝ позволи да влезе в Топ 8 за допълнителните три скока.

Постижението на Александра Начева в Бирмингам е с историческа стойност – това е първият ѝ голям медал на открито при жените, след като на предходното Европейско първенство в Рим през 2024 г. остана в подножието на отличията на четвърто място. В досегашната си кариера тя бе световна шампионка за девойки под 20 години в Тампере и златна медалистка от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018 година.

Емоциите на шампионката: „Това ми е най-сладкият медал!“

„В момента не знам какво да кажа точно. Едновременно знаех, че ще спечеля медал и не можех да повярвам... Просто съм много щастлива. През последните две години преминах през толкова тежки неща и контузии, че знам – заслужавам го! Всеки медал е ценен, но този е най-трудно извоюван и най-сладък от всички, защото при мъжете и жените тежи повече“, сподели развълнуваната Начева веднага след състезанието пред камерите на БНТ.

Тя допълни пред Sportal.bg, че голямата ѝ цел остава сбъдването на мечтата на всяка скачачка – достигането на границата от 15 метра по време на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Отличието на Алекс Начева е общо 42-ри медал за България в историята на европейските първенства по лека атлетика на открито. То е второ за страната ни в Бирмингам 2026, след като броени дни по-рано Божидар Саръбоюков също извоюва бронзов медал в дисциплината скок на дължина при мъжете.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове