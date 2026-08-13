Българският вицешампион ЦСКА преживя истински кошмар, но в крайна сметка успя да елиминира Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

След категоричната победа с 3:0 в първия мач, избраниците на Христо Янев допуснаха домакинско поражение с 1:3 на стадион „Васил Левски". С общ резултат 4:3 „армейците“ се класираха за плейофния кръг, спечелвайки стратегическата война, въпреки загубената битка тази вечер.

Ето какви са първите реакции, мнения и отзиви от двата лагера непосредствено след последния съдийски сигнал.

Щабът на ЦСКА: „Важно е класирането, но имаме сериозни поуки“

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри облекчението си, но и изрази сериозни критики към представянето на своя тим в дефанзивен план.

Христо Янев (старши треньор на ЦСКА): „Целта е изпълнена, ЦСКА е на плейоф в Лига Европа. Това е най-важното за клуба и за феновете. Не мога обаче да си затворя очите за грешките, които допуснахме. Макаби ни притисна сериозно, а автоголът ни вкара в ненужна паника. Трябваше да контролираме срещата много по-добре след гола на Сенси. Играхме с огъня, но характерът на момчетата в последните минути ни спаси. Сега мислим за следващия съперник.“

„Целта е изпълнена, ЦСКА е на плейоф в Лига Европа. Това е най-важното за клуба и за феновете. Не мога обаче да си затворя очите за грешките, които допуснахме. Макаби ни притисна сериозно, а автоголът ни вкара в ненужна паника. Трябваше да контролираме срещата много по-добре след гола на Сенси. Играхме с огъня, но характерът на момчетата в последните минути ни спаси. Сега мислим за следващия съперник.“ Стефано Сенси (полузащитник на ЦСКА и автор на гола): „Щастлив съм от гола, защото той се оказа решителен за общия изход от сблъсъка. Мачът беше изключително труден физически. Израелците нямаше какво да губят и рискуваха всичко. Направихме мача труден за самите нас, но в Европа големите отбори продължават напред дори в лошите си дни. Благодаря на публиката, която ни подкрепи в тежките моменти.“

Лагерът на Макаби: Гордост от играта и съжаление за пропуснатия шанс

В лагера на Макаби Тел Авив емоциите бяха смесени – разочарование от отпадането, но и гордост от факта, че почти са заличили пасива от три гола на българска земя.

Кени Милър (старши треньор на Макаби): „Гордея се с тактическото израстване и реакцията на момчетата след фиаското в първия мач. Днес бяхме по-добрият отбор на терена и заслужавахме да пратим срещата поне в продължения. Футболът обаче е игра на детайли. Една неточност ни коства гола на Сенси, който се оказа фатален за нас. Пожелавам успех на ЦСКА в плейофите.“

„Гордея се с тактическото израстване и реакцията на момчетата след фиаското в първия мач. Днес бяхме по-добрият отбор на терена и заслужавахме да пратим срещата поне в продължения. Футболът обаче е игра на детайли. Една неточност ни коства гола на Сенси, който се оказа фатален за нас. Пожелавам успех на ЦСКА в плейофите.“ Дор Перец (капитан на Макаби): „Дадохме всичко от себе си. Вярвахме в обрата от първата секунда. Когато поведеш с 2:0 в София, вярваш, че можеш да направиш чудото. За съжаление, времето не ни стигна за четвърти гол. Отпадаме с вдигнати глави.“

Медиите в България и Израел: От „прескачане на ада“ до „достойно отпадане“

Спортните издания в двете страни реагираха светкавично на драматичния развой:

Българските медии: Водещите спортни сайтове у нас акцентираха върху факта, че „червените“ са потреперили сериозно преди триумфа. Заглавия като „ЦСКА се промъкна до плейоф на ЛЕ след загуба с 1:3“ и „ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой“ описват точно състоянието на българските фенове през втората част. Анализаторите отбелязват, че ЦСКА трябва бързо да стабилизира защитата си преди следващото европейско предизвикателство.

Водещите спортни сайтове у нас акцентираха върху факта, че „червените“ са потреперили сериозно преди триумфа. Заглавия като „ЦСКА се промъкна до плейоф на ЛЕ след загуба с 1:3“ и „ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой“ описват точно състоянието на българските фенове през втората част. Анализаторите отбелязват, че ЦСКА трябва бързо да стабилизира защитата си преди следващото европейско предизвикателство. Израелските медии: Пресата в Израел изрази съжаление за късното събуждане на Макаби. Журналистите подчертават, че отборът е измил срамното петно от първата среща в Грузия, но „тактическите грешки отпреди седмица са се оказали твърде тежка котва“. Изданията хвалят агресивния стил на Милър в София, определяйки представянето като „героичен опит за обрат, останал на крачка от чудото“.

ЦСКА вече очаква своя съперник за финалния плейоф по пътя към основната фаза на Лига Европа, а мачът на „Васил Левски“ ще остане в историята като един от най-инфарктните за българския футбол през този евросезон.