Кирил Петков обвини Румен Радев в защита на руските опорки срещу ценностите на Европа

"Вярвам, че няма смисъл да се коментира всяко политическо изказване, продиктувано от популизъм и теснопартиен интерес. Но когато то подменя истината, отклонява общественото внимание и обслужва чужди внушения, мълчанието е безотговорност". Това написа в профила си във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.

Днешните думи на премиера Румен Радев според него са опасно отклоняване на разговора.

"Вместо да се постави въпросът кои институции не са си свършили работата и защо усещането за безнаказаност продължава да расте, разговорът се пренасочва към удобна политическа теза. Това е демагогия, която измества отговорността на институциите и реалните причини за трагедията", коментира бившият премиер.

"Случилото се няма общо с Паметника на Съветската армия. Инцидентът е в Пловдив, в сянката на "Альоша".

Но още по-тежко е отсъствието на човешкото измерение: има убит човек, млади хора, извършили тежко престъпление, семейства и съдби, белязани завинаги. Вместо за тях, се говори чрез фалшива политическа конструкция", пише още бившият премиер.

В днешното изказване на Радев той вижда и подмяна на въпроса за руските крайнодесни и фашистки групировки и тяхното влияние в България през социалните мрежи

"Символите, които се виждат на снимките на младежите, повдигат сериозен въпрос за влиянието на руски фашистки движения в социалните мрежи, които фокусират върху подрастващите в цяла Европа.

Това би трябвало да интересува службите и киберсигурността: как подобни послания достигат до български младежи и какъв е мащабът на това влияние?", пита Кирил Петков.

"Вместо това се стига до защита на съветските паметници и кремълска реторика. Паметници на режим, свързан с репресии срещу българския политически, военен и интелектуален елит, са поставяни в мащаб, който засенчва монументите на Левски, Ботев и Стамболов", допълва Петков.

"Когато една човешка трагедия се използва за политическа подмяна, когато се измества отговорността на институциите и се повтарят тези, удобни за чужда пропаганда, това вече не е просто популизъм. Това е хибридно внушение с цел зловредно влияние на българското национално самосъзнание", категоричен е Кирил Петков, цитиран от news.bg.