Кирил Петков обвини Румен Радев в защита на руските опорки срещу ценностите на Европа

"Вярвам, че няма смисъл да се коментира всяко политическо изказване, продиктувано от популизъм и теснопартиен интерес. Но когато то подменя истината, отклонява общественото внимание и обслужва чужди внушения, мълчанието е безотговорност". Това написа в профила си във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.
Днешните думи на премиера Румен Радев според него са опасно отклоняване на разговора.
"Вместо да се постави въпросът кои институции не са си свършили работата и защо усещането за безнаказаност продължава да расте, разговорът се пренасочва към удобна политическа теза. Това е демагогия, която измества отговорността на институциите и реалните причини за трагедията", коментира бившият премиер.
"Случилото се няма общо с Паметника на Съветската армия. Инцидентът е в Пловдив, в сянката на "Альоша".
Но още по-тежко е отсъствието на човешкото измерение: има убит човек, млади хора, извършили тежко престъпление, семейства и съдби, белязани завинаги. Вместо за тях, се говори чрез фалшива политическа конструкция", пише още бившият премиер.
В днешното изказване на Радев той вижда и подмяна на въпроса за руските крайнодесни и фашистки групировки и тяхното влияние в България през социалните мрежи
"Символите, които се виждат на снимките на младежите, повдигат сериозен въпрос за влиянието на руски фашистки движения в социалните мрежи, които фокусират върху подрастващите в цяла Европа.
Това би трябвало да интересува службите и киберсигурността: как подобни послания достигат до български младежи и какъв е мащабът на това влияние?", пита Кирил Петков.
"Вместо това се стига до защита на съветските паметници и кремълска реторика. Паметници на режим, свързан с репресии срещу българския политически, военен и интелектуален елит, са поставяни в мащаб, който засенчва монументите на Левски, Ботев и Стамболов", допълва Петков.
"Когато една човешка трагедия се използва за политическа подмяна, когато се измества отговорността на институциите и се повтарят тези, удобни за чужда пропаганда, това вече не е просто популизъм. Това е хибридно внушение с цел зловредно влияние на българското национално самосъзнание", категоричен е Кирил Петков, цитиран от news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
Радев явно добре си върши работата!
Коментиран от #20, #49, #72, #80
22:05 12.08.2026
2 Какво
Коментиран от #75, #95, #97, #98, #99, #101
22:05 12.08.2026
3 Робот
22:05 12.08.2026
4 Хаха
22:07 12.08.2026
5 ППдебил
22:07 12.08.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #53
22:08 12.08.2026
7 Анонимен
22:08 12.08.2026
8 Мдаа!🤔
22:08 12.08.2026
9 браво харвард
22:08 12.08.2026
10 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
22:09 12.08.2026
11 Кирил Петков
22:09 12.08.2026
12 ганди
22:10 12.08.2026
13 Бесен - Язовец
22:10 12.08.2026
14 Фройд
И след това , да не забравите лошите новини.... Кой кого набил и защо не го ... Полюбвал, ама нали сме си толкова брачеди...
Я дай пет евр Ма какоооо.... Я дай ма.....
22:10 12.08.2026
15 Ганя Путинофила
Той и путен най добре знаят как се утилизират руските орди!
Коментиран от #30
22:10 12.08.2026
16 Янко
22:10 12.08.2026
17 еха розавите пеньоари от пп дб петрохан
22:11 12.08.2026
18 Кико пръчлето
22:11 12.08.2026
19 Реалист
22:12 12.08.2026
20 Анонимен
До коментар #1 от "Ти да видиш":Радев е оставка И цялата му червена служебница овладяла власт институции държава Оставка
Коментиран от #29
22:12 12.08.2026
21 Безсилие
22:12 12.08.2026
22 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22:12 12.08.2026
23 Радев
22:12 12.08.2026
24 Русодебил
Неква опорка им е спусната и все нея си я жвакат!
22:12 12.08.2026
25 Така Гака
22:12 12.08.2026
26 Българин
22:12 12.08.2026
27 Хахаха хахаха
22:13 12.08.2026
28 Анонимен
Щом дебилът Петков се изказва против него значи Радев е на прав път!
Коментиран от #39
22:13 12.08.2026
29 Исторически парк
До коментар #20 от "Анонимен":Радев ще управлява 12 години
Коментиран от #46
22:13 12.08.2026
30 аз знам как да пръскам с
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":спермолинпо муцуката ти като фонтан -също разбрах за клиника където ще ти сложат айциклетка от жена там с д-то има голям шанс да заченеш
Коментиран от #35
22:13 12.08.2026
31 Точен е
Още не мога да повярвам, че е истина случилото се с Гошето. Познавах го живееше в съседната махала. Описанието му като скромен и свит от братовчед му и комшиите е абсолютно вярно. Просто си е търсил приятелка в сайтове за запознанства и нищо повече. Правят го много хора. Спомням си и трагедията с родителите му, когато останаха сираци със сестра му.
Садистите, които го убиха, не трябва да получат никакво снизхождение от съда и прокуратурата. Това са хора без капка човещина. Оправдание за деянията им не може да бъде намерено. Мантрите, че били от нормални семейства и посещавали редовно училище, че са активисти на ПБ на бившият президент, че са русофили, не са оправдание за деянията им. Много жалко, че семействата им са проспали процеса на изграждането им, като завършени садисти.
Съболезнования на роднините и близките му. Мир на праха му!🙏
Коментиран от #65, #77
22:13 12.08.2026
32 Ивелин Михайлов
22:14 12.08.2026
33 Преди 2 часа в сайта факти
Коментиран от #94
22:15 12.08.2026
34 Анонимен
Коментиран от #85
22:15 12.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
Коментиран от #48, #55, #68
22:16 12.08.2026
37 Анонимен
За почест!!!
Коментиран от #51
22:16 12.08.2026
38 Град Козлодуй.
22:16 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Какво свърши Радев за народа за 108 дни
Коментиран от #59
22:17 12.08.2026
41 ППарапетман
22:17 12.08.2026
42 Хахах
Никога не са го правили.
Коментиран от #50
22:17 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Перо
22:18 12.08.2026
45 Корнелия Нинова лидер
Коментиран от #71, #76
22:18 12.08.2026
46 Анонимен
До коментар #29 от "Исторически парк":Хахахаха с лъжи ли или със счупените мадуровки или с червените олигарси хахахаха оставка е а тук е европейска България
Коментиран от #107
22:18 12.08.2026
47 Кирил Петков
Коментиран от #62
22:18 12.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Яде
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Или го яде.
22:22 12.08.2026
54 Шорт
22:22 12.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Амнести Интернешънъл
Абе, откъде се пръкна такова чудовище, бе?!
Държавата се тресе дни наред от жестоко убийство, хората са озлобени, обезверени, то мълчи и се крие, а накрая излиза и реве - опозицията е виновна, събаря паметници.
Абе, какъв изрод си ти, бе, Радев!?
Срам нямаш ли!?
Щото душа явно нямаш.
Поне съболезнования за жертвата да беше изказал, поне възмущение срещу престъплението...
Поне да успокоиш нацията...
Таратанци.
То мълчи и се крие и чака инструкции от Москва.
Излиза пред камерите и на фона на трагедията търси политически дивиденти.
Гнусно съветско изчадие си ти, Радев.
Нали два мандата президент беше?!
Нали 7 служебни кабинета имаш през последните години!?
С пълна информация от ДАНС, ПРОКУРАТУРА, МВР.
Какво направихте против тези нацистки групички!?
Какво направихте , за да спрете отровата, която идва от Русия!?
Повръща ми се , гнус ме е от теб, долен руски слуга.
Ама явно ти се осладиха милоните от Боташ по руската схема с Россатом, нали?!
Няма по-долни отрепки от русофилите в българската история !!!
22:22 12.08.2026
57 ертъу
22:23 12.08.2026
58 Град София
22:23 12.08.2026
59 Фройд
До коментар #40 от "Какво свърши Радев за народа за 108 дни":Йорданке... Ти ли си ма ?!
Йорданка Митова, ей зайо ....
22:24 12.08.2026
60 Шарлатани ООД
22:24 12.08.2026
61 ИСТИНАТА
Коментиран от #67
22:26 12.08.2026
62 Фройд
До коментар #47 от "Кирил Петков":Ами не, мумурандум ми е достатъчно.
Извинявай.
22:29 12.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 П.П.ПРОДЪЛЖАВАМЕ простотията
22:30 12.08.2026
65 Присъединявам се за съболезнованията
До коментар #31 от "Точен е":Към семейството и близките на убития Георги. Много добре си обяснил всичко. Говори се че първите минувачи подали сигнал за пострадал човек в безпомощно състояние били казали че "Има човек паднал от скалите". Всеки вижда колко стръмни са скалите. Представете си как е изглеждал човека. Бог да го прости. Съжалявам.
22:31 12.08.2026
66 Тоя брадясалия кои беше?
Една крива уста имаш и държеше лена за парапета
С нищо добро тебе не те помним
22:33 12.08.2026
67 Анонимен
До коментар #61 от "ИСТИНАТА":61 хахаха дядката няма партия има само Радев дядката 61 първо се лекувай
22:34 12.08.2026
68 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #36 от "Българин":Дедова ли ми крепиш още в ЕС? Ценности да видиш.
Коментиран от #108
22:35 12.08.2026
69 Киро точен си като 93% от народа
22:36 12.08.2026
70 тц, тц, тц
22:37 12.08.2026
71 Нинова е точна
До коментар #45 от "Корнелия Нинова лидер":Все пак е юрист и бивш прокурор и много добре вижда кражбите и неадекватността на радко и олигарсите му
22:38 12.08.2026
72 Така е
До коментар #1 от "Ти да видиш":Получаваш плюсове..
22:38 12.08.2026
73 604
22:39 12.08.2026
74 Цък
22:40 12.08.2026
75 Така е
До коментар #2 от "Какво":И на Кремъл и на Вашингтон..
Винаги със САЩ, никога против Русия..
22:40 12.08.2026
76 Аз нямам фейсбук и социални мрежи но
До коментар #45 от "Корнелия Нинова лидер":Подкрепям мнението на Корнелия Нинова което си цитирал предполагам. Призовавам Корнелия Нинова да се кандидатира за Президент и то напълно сериозно го казвам защото
Ако загуби губи само тя , но ако спечели Печели цял народ !!!
Коментиран от #86
22:41 12.08.2026
77 Това е най точно казано
До коментар #31 от "Точен е":Мунчо кауна боташ Крадев се опитва да оправдае убийците със събарянето на някакви паметници. Защото е разкрит че са активисти и членове на неговата клика родителите им. Утре ще убият вас,вашето дете или родител и долния продажен и крадлив мунчо боташ Крадев ще опита да оправдае и вашите убийци ..Точно е казано - " Това са хора без капка човещина. Оправдание за деянията им не може да бъде намерено. Мантрите, че били от нормални семейства и посещавали редовно училище, че са активисти на ПБ на бившият президент, че са русофили, не са оправдание за деянията им."
22:41 12.08.2026
78 Лама Кирчо
22:43 12.08.2026
79 Смешник
22:43 12.08.2026
80 Мнение
До коментар #1 от "Ти да видиш":Всичката евроатлантическа био маса са един дол продажни и чуждопоклонни дренки!
Ежедневното крякане на двуклетъчните от ппдб срещу новата марионетка на запада, в лицето на Румен Раде, отдавам на две възможности (или комбинация от тях):
1. Компрадорите от ппдб вече не са нужни и ще избършат следващите избори с тях, затова толкова много вият на умрело!
2. Господарите на ппдб, герб, дпс и пб, са им заповядали да объркат народа, за да може на президентските избори (които предстоят) да си поставят отново своя марионетка (като слугинята Йотова)!
Как да стане това (ще попитате)?! Много просто, едните компрадори хулят другите (управляващите) компрадори и така народа си мисли "щом продалата се био маса плюе по Радев, значи той наистина е срещу тях", А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ВСИЧКИТЕ ТИЯ ЕВРОАТЛАНТИЦИ СЛУГУВАТ НА ЕДИН И СЪЩИ ВЪНШЕН ГОСПОДАР, КОЙТО ВЕЧЕ СЪСИПА ДЕ ЩО ИМАШЕ ЗА СЪСИПВАНЕ В БЪЛГАРИЯ И СЕГА ОСТАНА ЕДИНСТВЕНО ДА НИ НАПРАВЯТ ЧАСТ ОТ РЕДИЦИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪС ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ!
АМА ТАКА Е, КОГАТО НАРОДЪТ НИ ВЯРВА НАСЛЯПО, ЧЕ НАТОВСКИЯТ ГЕНЕРАЛ ЩЯЛ ДА ПОДОБРЯВА ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ, А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НИ НАПРАВИ ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЧУЖД ВОЕНЕН КОНФЛИКТ, НЯМА НА КОЙ ДРУГ ДА СЕ СЪРДИ ОСВЕН НА СЕБЕ СИ!
ТИЯ В БЕЗМЕР МАСОВО ГЛАСУВАЛИ ЗА РАДЕВ, А СЕГА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ?!
НИКВИ ПРОТЕСТИ, ДА ОТИВАТ И ДА ПОСРЕЩАТ САМОЛЕТИТЕ ОТ ФАЩ С ХЛЯБ И СОЛ! ЗА ДА ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА В ЗАСПАЛИТЕ ГЛАВИЦИ!
Коментиран от #84
22:45 12.08.2026
81 Брадата не прави козела мъдрец
22:46 12.08.2026
82 Гробар
22:47 12.08.2026
83 Доктор
22:49 12.08.2026
84 Анонимен
До коментар #80 от "Мнение":80 чуждопоклонници сте ти и твоят Радев хахахахавземайте се и към Русия нямате място в европейска България
Коментиран от #89
22:50 12.08.2026
85 Така е замислено
До коментар #34 от "Анонимен":Лъже опозиция като в рассия.
22:51 12.08.2026
86 То не е цитирано
До коментар #76 от "Аз нямам фейсбук и социални мрежи но":Направо е направена екранна снимка от мнението и публикацията й заедно и с нейна снимка
Коментиран от #93
22:52 12.08.2026
87 Оги
Коментиран от #91
22:54 12.08.2026
88 Рамбо
22:54 12.08.2026
89 Мнение
До коментар #84 от "Анонимен":ТРОЛЕЙБУСЧО, А ПРОЧЕТЕ ЛИ МИ КОМЕНТАРА ПРЕДИ ДА НАДРАСКАШ ТИЯ БЕЗСМИСЛИЦИ, ИЛИ ЗА ВАС ПРОДАЛАТА СЕ БИО МАСА НЕ Е ВАЖНО ДА РАЗСЪЖДАВАТЕ ПО СЪЩЕСТВО, ВАЖНО ВИ Е ДА ПРЕИЗПЪЛНИТЕ НОРМАТА С КОМЕНТАРИТЕ?!
НИТО СЪМ ЗА РАДЕВ, НИТО СЪМ ЗА ГЕРБ, ДПС, БСП ИЛИ ППДБ!!! ЩОМ Е СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕВРОАТЛАНТИК, МОМЕНТАЛНО БИХ ГО ТИКНАЛ ЗАД РЕШЕТКИТЕ! ВИНАГИ ЩЕ ИМА ЗА КАКВО! ТИЯ СА КАЙМАКА НА ЗЛОТО В БЪЛГАРИЯ!!!
22:54 12.08.2026
90 Корнелия Нинова
22:56 12.08.2026
91 Хранителните добавки и лекарствата
До коментар #87 от "Оги":Както и медицинската козметика не би трябвало да се продават от хора като Кирчо когото успешно си нарекал обикновен продавач. В този бизнес трябва само образовани специалисти а не обикновени продавачи като Кирчо .
23:02 12.08.2026
92 киркир обвини радев
23:08 12.08.2026
93 В широкия смисъл на думата е цитирано
До коментар #86 от "То не е цитирано":Мнението на Корнелия Нинова. Технически погледнато да това е снимка която е качена в сайта. Но техническото изпълнение в случая е подробност. Мнението е важно !
Коментиран от #103
23:08 12.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Сатана Z
23:12 12.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мнение
До коментар #2 от "Какво":ЕДИНСТВЕНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ППДБ И ПБ Е В АБРЕВИАТУРАТА!!!
ТИЯ СА С ЕДИН И СЪЩИ ГОСПОДАР!!!
...
23:13 12.08.2026
100 Мдаа!🤔
Коментиран от #102
23:15 12.08.2026
101 Мнение
До коментар #2 от "Какво":...
ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ТОВА СА СЪВРЕМЕННИТЕ КОМПРАДОРИ (НАЙ-ЛОШАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО НИ, КОЯТО РАБОТИ УМИШЛЕНО СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ)!!!
ОЩЕ ПОМНИМ ПЕТРОХАНСКАТА АФЕРА, СПОНСОРИРАНА ОТ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ, КАКТО И МИЛИОНИТЕ НАРОДНА ПАРА ПОДАРЕНИ ОТ ГЮРОВ НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, ВЪВ ВРЕМЕ КОГАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!!!
НАРОДНАТА ЛЮБОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА СРЕЩУ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЩОТО ТИЯ ДОКАРАХА СТРАНАТА НИ ДО ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!!!
23:15 12.08.2026
102 Мнение
До коментар #100 от "Мдаа!🤔":КОЙ ТОО КИРУ?!
ОНЯ ДЕТО СРИЧАШЕ ОТ ТРИБУНАТА НА НС?!
ЗА ТОЯ ЛИ АБСОЛЮТЕН НЕКАДЪРНИК ГОВОРИШ?!
ПРОДАЛАТА СЕ БИО МАСА СИ ЛИЧИТЕ ОТДАЛЕЧ! НЯМА НОРМАЛЕН, КОЙТО ДА НЕ ВИДЯ, ЧЕ ГЛАВАТА НА ЛАМЯТА, НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ, СЕ СМЕНИ, НО ЛАМЯТА СИ ОСТАНА СЪЩАТА!!!
23:17 12.08.2026
103 Мнението е точно да
До коментар #93 от "В широкия смисъл на думата е цитирано":И е от Корнелия Нинова чийто профил е гарантирано нейния със синята точка отгоре което означава че си е пратила личната карта в социалната мрежа за да докаже че е гарантирано неин профил. Че иначе който поиска може да направи профил с нейни снимки. А мнението е наистина точно
23:17 12.08.2026
104 Рамбо
23:23 12.08.2026
105 И Асен разкрил радко
23:24 12.08.2026
106 А мнението на Корнелия Нинова е правилно
23:27 12.08.2026
107 Исторически парк
До коментар #46 от "Анонимен":Това е евразийска България
23:27 12.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Според Ройтерс в страната предстои
Коментиран от #116
23:29 12.08.2026
110 Бат Наско
23:31 12.08.2026
111 Изреждане
23:37 12.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Варна 3
23:40 12.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Диктор
23:44 12.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 ?????
Днес цялото ПП се изреди да ни разказва за руския неонацизъм и фашизъм.
Аз пак да ги попитам(пак повтарям без да оправдавам извергите) нека да обяснят с каква цел новоявеният им светец 37 годишният Георги си е чукнал среща в гората на Джендем тепе в Плодив с 15 годишно момиче(той поне така си е мислил)?
Доколкото зная Кирил Петков има три дъщери - интересно е как би се почувствал негова 15 годишна дъщеря да се среща в гората с 37 годишен мъж и как би се отнесъл към такава среща?
Или тва е друго? А?
Коментиран от #122, #129
23:46 12.08.2026
118 Кенефът Радев изобщо
23:48 12.08.2026
119 морския
23:49 12.08.2026
120 Оффф
23:51 12.08.2026
121 боги
00:03 13.08.2026
122 Няма смисъл
До коментар #117 от "?????":На теб няма какво да ти се обяснява на тъпите въпроси. Ти няма и да го разбереш........
00:22 13.08.2026
123 ПАРАПЕТА
00:25 13.08.2026
124 Ммммм
00:26 13.08.2026
125 Киро доунищожил мунчо с факти
00:31 13.08.2026
126 Хи хи
00:34 13.08.2026
127 Горски
00:35 13.08.2026
128 Благо Джизъса
00:40 13.08.2026
129 Олинце, само ти ли не разбра
До коментар #117 от "?????":Че не 37годишният е чукнал среща на 17годишната и не той е определил мястото на срещата
00:40 13.08.2026