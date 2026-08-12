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Кирил Петков обвини Румен Радев в защита на руските опорки срещу ценностите на Европа

Кирил Петков обвини Румен Радев в защита на руските опорки срещу ценностите на Европа

12 Август, 2026 22:03 3 255 129

  • кирил петков-
  • румен радев-
  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • нацисти-
  • фашисти

Вместо да се постави въпросът кои институции не са си свършили работата и защо усещането за безнаказаност продължава да расте, разговорът се пренасочва към удобна политическа теза. Това е демагогия, която измества отговорността на институциите и реалните причини за трагедията

Кирил Петков обвини Румен Радев в защита на руските опорки срещу ценностите на Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Вярвам, че няма смисъл да се коментира всяко политическо изказване, продиктувано от популизъм и теснопартиен интерес. Но когато то подменя истината, отклонява общественото внимание и обслужва чужди внушения, мълчанието е безотговорност". Това написа в профила си във "Фейсбук" бившият премиер Кирил Петков.

Днешните думи на премиера Румен Радев според него са опасно отклоняване на разговора.

"Вместо да се постави въпросът кои институции не са си свършили работата и защо усещането за безнаказаност продължава да расте, разговорът се пренасочва към удобна политическа теза. Това е демагогия, която измества отговорността на институциите и реалните причини за трагедията", коментира бившият премиер.

"Случилото се няма общо с Паметника на Съветската армия. Инцидентът е в Пловдив, в сянката на "Альоша".

Но още по-тежко е отсъствието на човешкото измерение: има убит човек, млади хора, извършили тежко престъпление, семейства и съдби, белязани завинаги. Вместо за тях, се говори чрез фалшива политическа конструкция", пише още бившият премиер.

В днешното изказване на Радев той вижда и подмяна на въпроса за руските крайнодесни и фашистки групировки и тяхното влияние в България през социалните мрежи

"Символите, които се виждат на снимките на младежите, повдигат сериозен въпрос за влиянието на руски фашистки движения в социалните мрежи, които фокусират върху подрастващите в цяла Европа.

Това би трябвало да интересува службите и киберсигурността: как подобни послания достигат до български младежи и какъв е мащабът на това влияние?", пита Кирил Петков.

"Вместо това се стига до защита на съветските паметници и кремълска реторика. Паметници на режим, свързан с репресии срещу българския политически, военен и интелектуален елит, са поставяни в мащаб, който засенчва монументите на Левски, Ботев и Стамболов", допълва Петков.

"Когато една човешка трагедия се използва за политическа подмяна, когато се измества отговорността на институциите и се повтарят тези, удобни за чужда пропаганда, това вече не е просто популизъм. Това е хибридно внушение с цел зловредно влияние на българското национално самосъзнание", категоричен е Кирил Петков, цитиран от news.bg.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    148 37 Отговор
    Денков, Гюров, Василев....дебилите и отпадъците с 2 грама мозък се изредиха да храчат против Радев.....сега и Киро тъпото....чакаме и нискочелият Мирчев, за да е пълна симфонията от крякащи крастави жаби.

    Радев явно добре си върши работата!

    Коментиран от #20, #49, #72, #80

    22:05 12.08.2026

  • 2 Какво

    35 80 Отговор
    да го обвинява ? Нищо ново и нищо неочаквано , че той е човека на Кремъл !

    Коментиран от #75, #95, #97, #98, #99, #101

    22:05 12.08.2026

  • 3 Робот

    118 27 Отговор
    Тоз не го ли е срам да се показва..?

    22:05 12.08.2026

  • 4 Хаха

    82 24 Отговор
    Тоя смръкльо да ходи да вдига полата на Гуглена! Комисионера

    22:07 12.08.2026

  • 5 ППдебил

    48 13 Отговор
    Този е от нашите!

    22:07 12.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 29 Отговор
    Снощи Кирчо яде в заведението ми.

    Коментиран от #53

    22:08 12.08.2026

  • 7 Анонимен

    80 20 Отговор
    Този боклук защо още не е в затвора за убийство?????

    22:08 12.08.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    89 20 Отговор
    Педофилия и наркотици - основните европейски ценности!

    22:08 12.08.2026

  • 9 браво харвард

    63 15 Отговор
    успя да се изкажеш силно объркан между политика, псевдо история и социално падение.

    22:08 12.08.2026

  • 10 Луганск

    56 21 Отговор
    Петков, пошел ти в жопу! Фашист!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    22:09 12.08.2026

  • 11 Кирил Петков

    20 57 Отговор
    Може да бъде кандидат за президент. Не се шегувам. Той има харизма има и избиратели. Хората го позабравиха и всичко е ОК. Мисля че е добра идея ми поне има представителна външност. ...

    22:09 12.08.2026

  • 12 ганди

    64 17 Отговор
    айде и този джон траволта изплува, а кой уби 2ма души на пътя и мълча като вдовица бе по-се-рко непотребен ?

    22:10 12.08.2026

  • 13 Бесен - Язовец

    53 16 Отговор
    Ценностите на сороската Европа са спонсориране и реабилитация на фашизма! ЕС е съкращение от Европа на Соросите

    22:10 12.08.2026

  • 14 Фройд

    20 10 Отговор
    Ами давайте трибуна на случайни, пък после обяснявайте на малките агрегати, че това не е правилно!
    И след това , да не забравите лошите новини.... Кой кого набил и защо не го ... Полюбвал, ама нали сме си толкова брачеди...

    Я дай пет евр Ма какоооо.... Я дай ма.....

    22:10 12.08.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    19 30 Отговор
    Не барайте Радев!
    Той и путен най добре знаят как се утилизират руските орди!

    Коментиран от #30

    22:10 12.08.2026

  • 16 Янко

    40 13 Отговор
    Ценностите на Европа ги знаем бе парапете.Най важното е децата да имат баща и майка мъж с мъж или жена с жена

    22:10 12.08.2026

  • 17 еха розавите пеньоари от пп дб петрохан

    26 16 Отговор
    като четници в атака абе педофили защо не мъ;чите и мишкувате .кирчо обади се на кокорчо да си направите едно пари по пеньоари

    22:11 12.08.2026

  • 18 Кико пръчлето

    18 14 Отговор
    Още ми лепнат пръстите от парапета.

    22:11 12.08.2026

  • 19 Реалист

    26 14 Отговор
    А Гей шайката секта свързана с НПО на Киро и Асен от хижата дето се изпотрепаха забравили ли Киро за тех?

    22:12 12.08.2026

  • 20 Анонимен

    23 28 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Радев е оставка И цялата му червена служебница овладяла власт институции държава Оставка

    Коментиран от #29

    22:12 12.08.2026

  • 21 Безсилие

    28 13 Отговор
    Цари в нашата опозиция. Безсилие и истерични крясъци, че няма да има за тях. Толкова години бяха във властта, сега нещата почнаха да си идват на мястото и да им удрят обръчите от фирми, които печелиха обществени поръчки като единствени кандидати и се обогатяваха за сметка на българските данъкоплатци. Парите на опозицията свършват и те не знаят как да ги изкарат с производство или услуга. Нека крякат, скоро няма да имат пари дори да плащат на медиите да ги публикуват.

    22:12 12.08.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    21 16 Отговор
    Простият пак "акъл" раздавал....

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:12 12.08.2026

  • 23 Радев

    15 12 Отговор
    Тоз да се кача на парапета и да го почвам 😏

    22:12 12.08.2026

  • 24 Русодебил

    18 20 Отговор
    Некви сороси и фашисти са все в устата на русодебилите!
    Неква опорка им е спусната и все нея си я жвакат!

    22:12 12.08.2026

  • 25 Така Гака

    20 13 Отговор
    Този като оная с кремчето още ли се смята за фактор, ама, че канадски бай ганьо. И да се обръсне време няма фу

    22:12 12.08.2026

  • 26 Българин

    20 16 Отговор
    Слава Русия

    22:12 12.08.2026

  • 27 Хахаха хахаха

    27 13 Отговор
    Този ли говори за морал и ценности дето го чухме как менти избори?

    22:13 12.08.2026

  • 28 Анонимен

    21 20 Отговор
    Радев е моят президент и моят министър председател!

    Щом дебилът Петков се изказва против него значи Радев е на прав път!

    Коментиран от #39

    22:13 12.08.2026

  • 29 Исторически парк

    15 21 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Радев ще управлява 12 години

    Коментиран от #46

    22:13 12.08.2026

  • 30 аз знам как да пръскам с

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    спермолинпо муцуката ти като фонтан -също разбрах за клиника където ще ти сложат айциклетка от жена там с д-то има голям шанс да заченеш

    Коментиран от #35

    22:13 12.08.2026

  • 31 Точен е

    34 4 Отговор
    Съсед на убития Георги разказва за него -
    Още не мога да повярвам, че е истина случилото се с Гошето. Познавах го живееше в съседната махала. Описанието му като скромен и свит от братовчед му и комшиите е абсолютно вярно. Просто си е търсил приятелка в сайтове за запознанства и нищо повече. Правят го много хора. Спомням си и трагедията с родителите му, когато останаха сираци със сестра му.
    Садистите, които го убиха, не трябва да получат никакво снизхождение от съда и прокуратурата. Това са хора без капка човещина. Оправдание за деянията им не може да бъде намерено. Мантрите, че били от нормални семейства и посещавали редовно училище, че са активисти на ПБ на бившият президент, че са русофили, не са оправдание за деянията им. Много жалко, че семействата им са проспали процеса на изграждането им, като завършени садисти.
    Съболезнования на роднините и близките му. Мир на праха му!🙏

    Коментиран от #65, #77

    22:13 12.08.2026

  • 32 Ивелин Михайлов

    12 10 Отговор
    Да си ходи в петрохан

    22:14 12.08.2026

  • 33 Преди 2 часа в сайта факти

    16 22 Отговор
    Асен Василев напълно разкри какъв е Радев . В България досега е нямало подобна корупция и низост както при Радев

    Коментиран от #94

    22:15 12.08.2026

  • 34 Анонимен

    8 7 Отговор
    А Радев лично назначи тези нали бяха заедно Киро И Асен лично водеха платените божкови протести на бандитите по софийските улици Йотова назначи гюров погази законите и Радев овладя всичко тук Радев е оставка нито е собственик на държавата ни нито е цар Оставка е

    Коментиран от #85

    22:15 12.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    23 16 Отговор
    Аз искам руски ценности, а не евр гейски!

    Коментиран от #48, #55, #68

    22:16 12.08.2026

  • 37 Анонимен

    14 19 Отговор
    Шапки долу за генерал Радев!

    За почест!!!

    Коментиран от #51

    22:16 12.08.2026

  • 38 Град Козлодуй.

    24 9 Отговор
    Айде и тоя циркаджия се изказа!

    22:16 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какво свърши Радев за народа за 108 дни

    17 18 Отговор
    И какво свърши за тежката ,крадлива червена олигархия

    Коментиран от #59

    22:17 12.08.2026

  • 41 ППарапетман

    17 9 Отговор
    Кирчо Шприца признава само една опора, тази на парапета!

    22:17 12.08.2026

  • 42 Хахах

    24 9 Отговор
    Моля евроатлантиците да назоват по три европейски и три атлантически ценности?
    Никога не са го правили.

    Коментиран от #50

    22:17 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Перо

    15 9 Отговор
    Ако имаше Белене, нямаше да има унтерменши като К. Петков и ПП/ДБ-ДСБ! Р. Радев ги създаде от нищото и от никъде, селски истории!

    22:18 12.08.2026

  • 45 Корнелия Нинова лидер

    11 4 Отговор
    На "Непокорна България" преди 2 часа и е подкрепена досега от 87 хиляди Български граждани

    Коментиран от #71, #76

    22:18 12.08.2026

  • 46 Анонимен

    8 10 Отговор

    До коментар #29 от "Исторически парк":

    Хахахаха с лъжи ли или със счупените мадуровки или с червените олигарси хахахаха оставка е а тук е европейска България

    Коментиран от #107

    22:18 12.08.2026

  • 47 Кирил Петков

    7 15 Отговор
    Може да бъде кандидат за президент. Не се шегувам. Той има харизма има и избиратели. Хората го позабравиха и всичко е ОК. Мисля че е добра идея ми поне има представителна външност. ...

    Коментиран от #62

    22:18 12.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Яде

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Или го яде.

    22:22 12.08.2026

  • 54 Шорт

    10 8 Отговор
    На ПЕТРОХАНЦИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЯРВА! ТЕ СА ТИБЕТСКИ ЛАМИ ОТ МЕКСИКО!

    22:22 12.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Амнести Интернешънъл

    8 18 Отговор
    Показана е и снимка на мунчо изкривен от кражби -
    Абе, откъде се пръкна такова чудовище, бе?!
    Държавата се тресе дни наред от жестоко убийство, хората са озлобени, обезверени, то мълчи и се крие, а накрая излиза и реве - опозицията е виновна, събаря паметници.
    Абе, какъв изрод си ти, бе, Радев!?
    Срам нямаш ли!?
    Щото душа явно нямаш.
    Поне съболезнования за жертвата да беше изказал, поне възмущение срещу престъплението...
    Поне да успокоиш нацията...
    Таратанци.
    То мълчи и се крие и чака инструкции от Москва.
    Излиза пред камерите и на фона на трагедията търси политически дивиденти.
    Гнусно съветско изчадие си ти, Радев.
    Нали два мандата президент беше?!
    Нали 7 служебни кабинета имаш през последните години!?
    С пълна информация от ДАНС, ПРОКУРАТУРА, МВР.
    Какво направихте против тези нацистки групички!?
    Какво направихте , за да спрете отровата, която идва от Русия!?
    Повръща ми се , гнус ме е от теб, долен руски слуга.
    Ама явно ти се осладиха милоните от Боташ по руската схема с Россатом, нали?!
    Няма по-долни отрепки от русофилите в българската история !!!

    22:22 12.08.2026

  • 57 ертъу

    13 5 Отговор
    Киката - спецялист по опъване на поли и каки , стар парапетаджия !

    22:23 12.08.2026

  • 58 Град София

    9 8 Отговор
    ПРО100ТО КИРО ЩЕ СТАВА МОНАХ!

    22:23 12.08.2026

  • 59 Фройд

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Какво свърши Радев за народа за 108 дни":

    Йорданке... Ти ли си ма ?!

    Йорданка Митова, ей зайо ....

    22:24 12.08.2026

  • 60 Шарлатани ООД

    6 6 Отговор
    Няма кинти.....мъкаааа

    22:24 12.08.2026

  • 61 ИСТИНАТА

    13 11 Отговор
    ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ДОЙДАТ НА ВЛАСТ ПЕПЕЙЦИ ДЕБЕРАСТИ ГЕРБЕРАСТИ! ПРАВИЛНАТА ПАРТИЯ Е НА ВЛАСТ!

    Коментиран от #67

    22:26 12.08.2026

  • 62 Фройд

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "Кирил Петков":

    Ами не, мумурандум ми е достатъчно.

    Извинявай.

    22:29 12.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 П.П.ПРОДЪЛЖАВАМЕ простотията

    9 6 Отговор
    ИСКАМЕ ПАК НА ВЛАСТ! ИЗХАРЧИХМЕ ОТКРАДНАТОТО!

    22:30 12.08.2026

  • 65 Присъединявам се за съболезнованията

    18 2 Отговор

    До коментар #31 от "Точен е":

    Към семейството и близките на убития Георги. Много добре си обяснил всичко. Говори се че първите минувачи подали сигнал за пострадал човек в безпомощно състояние били казали че "Има човек паднал от скалите". Всеки вижда колко стръмни са скалите. Представете си как е изглеждал човека. Бог да го прости. Съжалявам.

    22:31 12.08.2026

  • 66 Тоя брадясалия кои беше?

    13 5 Отговор
    Кире, кой беше ти?
    Една крива уста имаш и държеше лена за парапета
    С нищо добро тебе не те помним

    22:33 12.08.2026

  • 67 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #61 от "ИСТИНАТА":

    61 хахаха дядката няма партия има само Радев дядката 61 първо се лекувай

    22:34 12.08.2026

  • 68 Оди у Въш.кар.истан

    6 8 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС? Ценности да видиш.

    Коментиран от #108

    22:35 12.08.2026

  • 69 Киро точен си като 93% от народа

    6 13 Отговор
    В България които искат оставка и съд за Радев. "Политико" са публикували снимка от заседание на МС на Радев с ехидна усмивка,реакциите на гражданите и коментар

    22:36 12.08.2026

  • 70 тц, тц, тц

    14 5 Отговор
    Първо Денков, после Кирето, накрая Белобрадова се вкючи от екскурзията си в Германия и посещението си в концентрационен лагер... Интересно, Радев не спомена имена, тези как се разпознаха? И кое точно отричат - събаряха ли паметници, събаряха, ядоха ли като рептили торта с части от детски краченца и ръчички, ядоха, бориха ли се сърцато против въвеждане на предмет добродетели и религии в училищата, бориха се и още как. Тогава кое точно не е истина? Пици, кристали, парапети, далавери, събаряне на пъметници, училището не е църква, тук не е Москва... и нямат личен принос към извращенията от последните дни!!!? Сериозно?

    22:37 12.08.2026

  • 71 Нинова е точна

    9 5 Отговор

    До коментар #45 от "Корнелия Нинова лидер":

    Все пак е юрист и бивш прокурор и много добре вижда кражбите и неадекватността на радко и олигарсите му

    22:38 12.08.2026

  • 72 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Получаваш плюсове..

    22:38 12.08.2026

  • 73 604

    7 3 Отговор
    заприличал е на лама кики

    22:39 12.08.2026

  • 74 Цък

    7 2 Отговор
    Оплакванията срещу групата са от две години. Едно се е разминало на косъм със свърта. Къде бяха петроханци?

    22:40 12.08.2026

  • 75 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    И на Кремъл и на Вашингтон..
    Винаги със САЩ, никога против Русия..

    22:40 12.08.2026

  • 76 Аз нямам фейсбук и социални мрежи но

    10 7 Отговор

    До коментар #45 от "Корнелия Нинова лидер":

    Подкрепям мнението на Корнелия Нинова което си цитирал предполагам. Призовавам Корнелия Нинова да се кандидатира за Президент и то напълно сериозно го казвам защото
    Ако загуби губи само тя , но ако спечели Печели цял народ !!!

    Коментиран от #86

    22:41 12.08.2026

  • 77 Това е най точно казано

    8 9 Отговор

    До коментар #31 от "Точен е":

    Мунчо кауна боташ Крадев се опитва да оправдае убийците със събарянето на някакви паметници. Защото е разкрит че са активисти и членове на неговата клика родителите им. Утре ще убият вас,вашето дете или родител и долния продажен и крадлив мунчо боташ Крадев ще опита да оправдае и вашите убийци ..Точно е казано - " Това са хора без капка човещина. Оправдание за деянията им не може да бъде намерено. Мантрите, че били от нормални семейства и посещавали редовно училище, че са активисти на ПБ на бившият президент, че са русофили, не са оправдание за деянията им."

    22:41 12.08.2026

  • 78 Лама Кирчо

    10 4 Отговор
    П.родължаваме П.едерастията!

    22:43 12.08.2026

  • 79 Смешник

    12 6 Отговор
    Фашизъм в Русия няма бе Кирчо Фашизма и бандеровщината в момента е в Украйна а и завладява и Европа Вземи прочети малко история

    22:43 12.08.2026

  • 80 Мнение

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Всичката евроатлантическа био маса са един дол продажни и чуждопоклонни дренки!

    Ежедневното крякане на двуклетъчните от ппдб срещу новата марионетка на запада, в лицето на Румен Раде, отдавам на две възможности (или комбинация от тях):
    1. Компрадорите от ппдб вече не са нужни и ще избършат следващите избори с тях, затова толкова много вият на умрело!

    2. Господарите на ппдб, герб, дпс и пб, са им заповядали да объркат народа, за да може на президентските избори (които предстоят) да си поставят отново своя марионетка (като слугинята Йотова)!
    Как да стане това (ще попитате)?! Много просто, едните компрадори хулят другите (управляващите) компрадори и така народа си мисли "щом продалата се био маса плюе по Радев, значи той наистина е срещу тях", А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ВСИЧКИТЕ ТИЯ ЕВРОАТЛАНТИЦИ СЛУГУВАТ НА ЕДИН И СЪЩИ ВЪНШЕН ГОСПОДАР, КОЙТО ВЕЧЕ СЪСИПА ДЕ ЩО ИМАШЕ ЗА СЪСИПВАНЕ В БЪЛГАРИЯ И СЕГА ОСТАНА ЕДИНСТВЕНО ДА НИ НАПРАВЯТ ЧАСТ ОТ РЕДИЦИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪС ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ!

    АМА ТАКА Е, КОГАТО НАРОДЪТ НИ ВЯРВА НАСЛЯПО, ЧЕ НАТОВСКИЯТ ГЕНЕРАЛ ЩЯЛ ДА ПОДОБРЯВА ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ, А В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НИ НАПРАВИ ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЧУЖД ВОЕНЕН КОНФЛИКТ, НЯМА НА КОЙ ДРУГ ДА СЕ СЪРДИ ОСВЕН НА СЕБЕ СИ!

    ТИЯ В БЕЗМЕР МАСОВО ГЛАСУВАЛИ ЗА РАДЕВ, А СЕГА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ?!
    НИКВИ ПРОТЕСТИ, ДА ОТИВАТ И ДА ПОСРЕЩАТ САМОЛЕТИТЕ ОТ ФАЩ С ХЛЯБ И СОЛ! ЗА ДА ИМ ДОЙДЕ АКЪЛА В ЗАСПАЛИТЕ ГЛАВИЦИ!

    Коментиран от #84

    22:45 12.08.2026

  • 81 Брадата не прави козела мъдрец

    13 6 Отговор
    хахахаха, Киро да вземе първо да иде в казармата да служи доброволно поне две години в армията на родината и после да му обяснява на Радев ,нещата от живота.

    22:46 12.08.2026

  • 82 Гробар

    10 6 Отговор
    Тъкмо се чудех дали столипиновският ром от Карлуково е още жив и ето го - изпълзя. Както винаги простаците и невменяемите високо се ценят от българоподобните балкански неандерталци.

    22:47 12.08.2026

  • 83 Доктор

    11 6 Отговор
    Невероятна активация на неолибералната измет.

    22:49 12.08.2026

  • 84 Анонимен

    5 12 Отговор

    До коментар #80 от "Мнение":

    80 чуждопоклонници сте ти и твоят Радев хахахахавземайте се и към Русия нямате място в европейска България

    Коментиран от #89

    22:50 12.08.2026

  • 85 Така е замислено

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Лъже опозиция като в рассия.

    22:51 12.08.2026

  • 86 То не е цитирано

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Аз нямам фейсбук и социални мрежи но":

    Направо е направена екранна снимка от мнението и публикацията й заедно и с нейна снимка

    Коментиран от #93

    22:52 12.08.2026

  • 87 Оги

    11 3 Отговор
    Ако не беше Радев, Кики щеше да си е един обикновен продавач на хранителни добавки. Радев и до ден днешен съжалява за грешката си.

    Коментиран от #91

    22:54 12.08.2026

  • 88 Рамбо

    8 3 Отговор
    Педроханците са истинската причина ,вдъхновила децата убийци от Пловдив.Киро е един от покровителите на педофилите извратеняци.МВР и прокуратура ,от времената на Киро и Денков ,закриляха извратеняка лама Калушев

    22:54 12.08.2026

  • 89 Мнение

    7 6 Отговор

    До коментар #84 от "Анонимен":

    ТРОЛЕЙБУСЧО, А ПРОЧЕТЕ ЛИ МИ КОМЕНТАРА ПРЕДИ ДА НАДРАСКАШ ТИЯ БЕЗСМИСЛИЦИ, ИЛИ ЗА ВАС ПРОДАЛАТА СЕ БИО МАСА НЕ Е ВАЖНО ДА РАЗСЪЖДАВАТЕ ПО СЪЩЕСТВО, ВАЖНО ВИ Е ДА ПРЕИЗПЪЛНИТЕ НОРМАТА С КОМЕНТАРИТЕ?!

    НИТО СЪМ ЗА РАДЕВ, НИТО СЪМ ЗА ГЕРБ, ДПС, БСП ИЛИ ППДБ!!! ЩОМ Е СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕВРОАТЛАНТИК, МОМЕНТАЛНО БИХ ГО ТИКНАЛ ЗАД РЕШЕТКИТЕ! ВИНАГИ ЩЕ ИМА ЗА КАКВО! ТИЯ СА КАЙМАКА НА ЗЛОТО В БЪЛГАРИЯ!!!

    22:54 12.08.2026

  • 90 Корнелия Нинова

    6 4 Отговор
    Може да бъде кандидат за президент. Няма защо партията и да се скатава до местните избори. Сега е момента. Не виждам достатъчно кандидати. Ми тя Корнелия нищо не губи. Може само да спечели. Трябва да се кандидатира !!!

    22:56 12.08.2026

  • 91 Хранителните добавки и лекарствата

    5 5 Отговор

    До коментар #87 от "Оги":

    Както и медицинската козметика не би трябвало да се продават от хора като Кирчо когото успешно си нарекал обикновен продавач. В този бизнес трябва само образовани специалисти а не обикновени продавачи като Кирчо .

    23:02 12.08.2026

  • 92 киркир обвини радев

    3 5 Отговор
    срещу ценностите на брадясалите пишман талибани дет се обаждат от коневръза

    23:08 12.08.2026

  • 93 В широкия смисъл на думата е цитирано

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "То не е цитирано":

    Мнението на Корнелия Нинова. Технически погледнато да това е снимка която е качена в сайта. Но техническото изпълнение в случая е подробност. Мнението е важно !

    Коментиран от #103

    23:08 12.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Кирчо защо не е в затвора за подправяне на документи и убийство на пътя?

    23:12 12.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    ЕДИНСТВЕНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ППДБ И ПБ Е В АБРЕВИАТУРАТА!!!
    ТИЯ СА С ЕДИН И СЪЩИ ГОСПОДАР!!!
    ...

    23:13 12.08.2026

  • 100 Мдаа!🤔

    5 5 Отговор
    Киро е на светлинни години пред мунчо крадеца боташов! Като интелект и визия. А мунчо е първи само в кражбите и нациалното предателство.

    Коментиран от #102

    23:15 12.08.2026

  • 101 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    ...
    ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ТОВА СА СЪВРЕМЕННИТЕ КОМПРАДОРИ (НАЙ-ЛОШАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО НИ, КОЯТО РАБОТИ УМИШЛЕНО СРЕЩУ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ)!!!

    ОЩЕ ПОМНИМ ПЕТРОХАНСКАТА АФЕРА, СПОНСОРИРАНА ОТ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ, КАКТО И МИЛИОНИТЕ НАРОДНА ПАРА ПОДАРЕНИ ОТ ГЮРОВ НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, ВЪВ ВРЕМЕ КОГАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!!!

    НАРОДНАТА ЛЮБОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА СРЕЩУ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЩОТО ТИЯ ДОКАРАХА СТРАНАТА НИ ДО ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!!!

    23:15 12.08.2026

  • 102 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Мдаа!🤔":

    КОЙ ТОО КИРУ?!
    ОНЯ ДЕТО СРИЧАШЕ ОТ ТРИБУНАТА НА НС?!
    ЗА ТОЯ ЛИ АБСОЛЮТЕН НЕКАДЪРНИК ГОВОРИШ?!

    ПРОДАЛАТА СЕ БИО МАСА СИ ЛИЧИТЕ ОТДАЛЕЧ! НЯМА НОРМАЛЕН, КОЙТО ДА НЕ ВИДЯ, ЧЕ ГЛАВАТА НА ЛАМЯТА, НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ, СЕ СМЕНИ, НО ЛАМЯТА СИ ОСТАНА СЪЩАТА!!!

    23:17 12.08.2026

  • 103 Мнението е точно да

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "В широкия смисъл на думата е цитирано":

    И е от Корнелия Нинова чийто профил е гарантирано нейния със синята точка отгоре което означава че си е пратила личната карта в социалната мрежа за да докаже че е гарантирано неин профил. Че иначе който поиска може да направи профил с нейни снимки. А мнението е наистина точно

    23:17 12.08.2026

  • 104 Рамбо

    6 4 Отговор
    За първи път да каже нещо умно. Наистина е Чорапа БОТАШвили е фашисткото зло тук.

    23:23 12.08.2026

  • 105 И Асен разкрил радко

    7 4 Отговор
    Кражби ,теглене на дългове за олигарсите му а за народа сметката...няма такава наглост и грабежи досега

    23:24 12.08.2026

  • 106 А мнението на Корнелия Нинова е правилно

    8 1 Отговор
    Трябва незабавна промяна и много по висока присъда за бруталните убийци. Освен това петимата освободени като свидетели трябва да бъдат върнати в ареста те също са виновни защото не да се обадили в полицията навреме. ...

    23:27 12.08.2026

  • 107 Исторически парк

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Това е евразийска България

    23:27 12.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Според Ройтерс в страната предстои

    7 7 Отговор
    Прецедент. Избран тази година- зимата ще напусне същата година

    Коментиран от #116

    23:29 12.08.2026

  • 110 Бат Наско

    3 1 Отговор
    ЕС не ме кефят откакто практически закриха краткосрочното отдаване под наем и го оставиха в ръцете на посредниците.Нямаме никаква длавера от такава регулация.

    23:31 12.08.2026

  • 111 Изреждане

    0 5 Отговор
    Всички ,ейове днес защитиха друг ,ей предал богу дух.

    23:37 12.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Варна 3

    5 3 Отговор
    Про100 Киро е прав. Радев има правомощия като тези от ГЕРБ и ДПС. Неговите му приоритети са само думи от самия Радев, но всичко това са само псевдореформи. Срам за Радев и президентката, която е от БСП!

    23:40 12.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Диктор

    4 5 Отговор
    В декември пак ще падне от власт, както ГЕРБ и ДПС са свалени от власт след недоволството. Киро Професионалиста и дружината му ще изметат олигарсите. Голяма грешка е да се гласува за Радев...

    23:44 12.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 ?????

    2 7 Отговор
    Уф.
    Днес цялото ПП се изреди да ни разказва за руския неонацизъм и фашизъм.
    Аз пак да ги попитам(пак повтарям без да оправдавам извергите) нека да обяснят с каква цел новоявеният им светец 37 годишният Георги си е чукнал среща в гората на Джендем тепе в Плодив с 15 годишно момиче(той поне така си е мислил)?
    Доколкото зная Кирил Петков има три дъщери - интересно е как би се почувствал негова 15 годишна дъщеря да се среща в гората с 37 годишен мъж и как би се отнесъл към такава среща?
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #122, #129

    23:46 12.08.2026

  • 118 Кенефът Радев изобщо

    6 3 Отговор
    не мисли за България. Той е антибългарски политик с промит мозък от Кремъл. Грозноватата и миризлива президентка Йотова да отиде да живее в руски мир.

    23:48 12.08.2026

  • 119 морския

    2 4 Отговор
    на този му трябва читанка за първи клас, пък после да се изказва !

    23:49 12.08.2026

  • 120 Оффф

    1 3 Отговор
    Фани единия, таудари другия ! ....Абе това момче не го ли беше назначил Радев за министър-председател ??!

    23:51 12.08.2026

  • 121 боги

    3 1 Отговор
    радев е с ГЕРЕГОВ И ПИМКА и как ще бореи олигарсите зелен чорап

    00:03 13.08.2026

  • 122 Няма смисъл

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "?????":

    На теб няма какво да ти се обяснява на тъпите въпроси. Ти няма и да го разбереш........

    00:22 13.08.2026

  • 123 ПАРАПЕТА

    0 1 Отговор
    Киро си знае какво трябва. Важно е да има парапет и кой да се хване за него. Киро има грижата за останалата част от програмата.

    00:25 13.08.2026

  • 124 Ммммм

    0 1 Отговор
    Марш на фронта бе оръфляк

    00:26 13.08.2026

  • 125 Киро доунищожил мунчо с факти

    1 0 Отговор
    Направо боташа зимата ще го пращаме към Коми или Сибир

    00:31 13.08.2026

  • 126 Хи хи

    0 0 Отговор
    Я тоз да каже що излъга, че не е канадски гражданин ??!!

    00:34 13.08.2026

  • 127 Горски

    1 0 Отговор
    А това да бъркаш под полата на ленчето нови морални ценности ли са?

    00:35 13.08.2026

  • 128 Благо Джизъса

    0 0 Отговор
    Аве тоа зад ник защо още не е изпъден от БГ

    00:40 13.08.2026

  • 129 Олинце, само ти ли не разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "?????":

    Че не 37годишният е чукнал среща на 17годишната и не той е определил мястото на срещата

    00:40 13.08.2026

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