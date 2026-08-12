Володимир Зеленски: Точно както беше планирано! Украйна си върна 745 кв. км от началото на годината

Украинските сили са си върнали 745 кв. км окупирани от Русия територии от началото на годината при операция по югоизточния фронт, заяви в сряда президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
По думите му под контрола на Киев са върнати 26 населени места в Днепропетровска, Донецка и Запорожка област. Те са разположени по протежение на приблизително 60-километров участък от фронта около района, където се срещат границите на трите области.
"Тази наша настъпателна операция беше проведена прецизно - точно както беше планирана", написа Зеленски в социалната мрежа X. Той открои участието на украинските десантно-щурмови сили и други военни подразделения.
Украинската армия през последните месеци засили контраатаките в отделни части на близо 1200-километровата фронтова линия, като едновременно с това нанася удари по руската военна логистика и енергийна инфраструктура.
Твърденията на Киев за размера на възстановената територия не могат да бъдат независимо потвърдени. Според бойната карта на украинската платформа за наблюдение на фронта DeepState значителна част от посочената зона остава в т.нар. сива зона, която не е изцяло контролирана от нито една от страните, а отделни участъци все още са обозначени като намиращи се под руски контрол.
Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува в сряда видеозапис, заснет основно с дронове, на който украински военнослужещи издигат националното знаме в населени места, за които Киев твърди, че са освободени. Ройтерс не е успял независимо да потвърди автентичността и местоположението на кадрите.
Според анализатори темпът на руското настъпление по голяма част от фронта се е забавил през тази година. Руските сили обаче продължават да напредват към някои ключови градове в източната Донецка област.
Москва настоява Украйна да се откаже от останалата под контрола на Киев част от Донецка област - условие, което украинското ръководство отхвърля.
Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че украински сили са поразили три военни кораба и други обекти при атака с дронове и ракети срещу руската военноморска база в черноморския град Новоросийск, предаде Ройтерс.
ССУ посочва в публикация в Телеграм, че два от корабите, фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, са въоръжени с крилати ракети „Калибър“.
Третият поразен плавателен съд е патрулен кораб.
Ударът по тази база има стратегическо значение“, се казва в изявлението.
„ССУ систематично ограничава способността на Русия да контролира Черно море и да използва военноморските си сили за водене на война срещу Украйна“, допълва украинската служба.
Смъртта на 375 украински граждани в руски плен е на този етап потвърдена, именно толкова е броят на телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция днес омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ, пише БТА.
"Разполагаме с отделен списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.
Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.
"Наричаме тази система "Московските конвенции". Това не е правен термин, а описание на практиките, с които Русия третира украинците. По силата на тези "конвенции" вместо защита има измъчвания, вместо медицински грижи – страдания, вместо правосъдие – фиктивни съдебни процеси, вместо връщане у дома – години плен или смърт", изтъкна Дмитро Лубинец.
Омбудсманът допълни, че украинските военнопленници са подложени на абсолютно всички форми на мъчения, описани в Истанбулския протокол. По неговите думи Главното разузнавателно управление към украинското министерство на отбраната и Службата за външно разузнаване на Украйна вече са документирали 695 форми на мъчение срещу украински военнопленници и цивилни заложници и са регистрирали 860 случая на непригодни условия за задържане. Методите на мъчение са се изразявали в побой, използване на електрошок, сексуално насилие, психологическо малтретиране, атаки с кучета и симулирани екзекуции.
От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Киев започна предварително разследване по 635 наказателни производства за малтретиране на украински военнопленници, отбелязва Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чичо Кольо пие бира
Коментиран от #116
21:07 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Видьо Видев
американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закон,
забраняващ комунистическата партия, с мотивите:
"Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
атеистична по своят характер,
безмилостна в намеренията си
и лукана в методите си"
Затова САЩ са просперираща държава с БВП над 16 пъти по-голям
от БВП на комунистическа Русия на КГБ-психопата Путин.
България от 1944г. и до днес ни управляват комунисти.
Затова, въпреки европейските субсидии,
се влачим на дъното на ЕС!
Коментиран от #14, #36
21:08 12.08.2026
4 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
Украйна си върба територия а раша загуби с цената на 790 хиляди убити от началото на годината!
Слава Украйна!
Коментиран от #9, #101
21:08 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зелю
21:08 12.08.2026
7 Kaлпазанин
21:09 12.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.
До коментар #4 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":УБИТИ И РАНЕНИ.
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #12, #108
21:10 12.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Точен сте
До коментар #9 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #18, #24
21:12 12.08.2026
13 Лопата Орешник
Коментиран от #58
21:12 12.08.2026
14 Сус бреПезевенк
До коментар #3 от "Видьо Видев":България стана модерна държава през Соца!!!
21:12 12.08.2026
15 Ма много добре планирате,БЕ!
21:12 12.08.2026
16 Пич
Що не одиш да живееш там...?!
21:12 12.08.2026
17 Победиха
21:13 12.08.2026
18 Мишел
До коментар #12 от "Точен сте":Рaзбита ,yнизена,рaзмaзaна и разкaтана раша за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон
Коментиран от #30
21:14 12.08.2026
19 Българин
До коментар #10 от "Ясно":Като гледам на теб са ти го подали щом обичаш да ги обслужваш.
21:14 12.08.2026
20 Факти
Братушките.
Коментиран от #25, #34, #70
21:14 12.08.2026
21 то хубаво зеления казва
21:15 12.08.2026
22 Асгард
Коментиран от #77
21:15 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хихихи
До коментар #12 от "Точен сте":Да не се изпразниш от възторг!!????
Украйна намалява ,а РФ се увеличава това е положението! Слава,слава на България!!!!
21:16 12.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Цел Свет знае
ВСЯКА год.. стотици селища тоже!!
А 22 ядрени монгольяк републики, Фюрер педофил и редовната армия оризогризачи от С.Корея,...13 год мляскат украинските шпе кове у Донбас и 4 села!!
Ааааахахаха
Коментиран от #31
21:16 12.08.2026
27 Двежуха
21:17 12.08.2026
28 Хаха
21:17 12.08.2026
29 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
12 август 2026, 13:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
Коментиран от #38, #40
21:18 12.08.2026
30 Само
До коментар #18 от "Мишел":Втулката ти е разбита, и размазана с нещо като мармалад...
21:18 12.08.2026
31 Последният софианец
До коментар #26 от "Цел Свет знае":За съжаление е вярно.
Пу тин загуби позорно войната и НЕ изпълни нито една ЦЕЛ
21:18 12.08.2026
32 Това е
До коментар #2 от "Лелелелелеееее":Сирски :)))
21:18 12.08.2026
33 Бесен - Язовец
Ударите и в момента продължават.
Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
12 август 2026, 20:05 часа
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.
Коментиран от #35
21:19 12.08.2026
34 и като
До коментар #20 от "Факти":как са членове, с членски карти ли, избрани на събрание?!? смешници!
21:19 12.08.2026
35 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
До коментар #33 от "Бесен - Язовец":🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #49
21:20 12.08.2026
36 Ами
До коментар #3 от "Видьо Видев":До преди САЩ да се откажат от златното поколение на долара
през 1971 година, БВП на СССР е по-голям от този на САЩ.
В средата на седемдесет САЩ изпреварват СССР по БВП,
но по паритет на покупателната способност до средата
на осемдесетте САЩ и СССР имат сходни показатели.
Поне такива са официалните данни :)
Коментиран от #45
21:21 12.08.2026
37 Янко
21:21 12.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 България
До коментар #38 от "Слава ЗСУ":Воистина ХУ йло
21:22 12.08.2026
40 Алооо
До коментар #29 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":С лоботомията! Тури една лепенка на дупката у главата! Не че ще изтече мозък, осите за да не си направят гнездо!
21:22 12.08.2026
41 Сатана Z
Абе ,Зелен,где селфи от Константинова?
21:22 12.08.2026
42 Аха ха
Коментиран от #48
21:23 12.08.2026
43 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
Коментиран от #56
21:23 12.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Руски варвари
21:24 12.08.2026
47 Боже, Боже
21:24 12.08.2026
48 Владимир Пусин
До коментар #42 от "Аха ха":Бъркаш го с Путин .
21:26 12.08.2026
49 гробар
До коментар #35 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":Слава ,слава ,колко слава да има на 2 метра под земята ,ако си любопитен мой те уредим да пробваш ,но поправител тука няма .
21:26 12.08.2026
50 Ицо
21:27 12.08.2026
51 радио ротвайлер
Коментиран от #61
21:27 12.08.2026
52 Лежим
До коментар #45 от "Хахахаха":При родителка ти! Ама тя ми прави глупости, та ме е срам да ти кажа!
21:27 12.08.2026
53 Мишел
21:27 12.08.2026
54 О, Морес
Коментиран от #78
21:27 12.08.2026
55 Как
Коментиран от #63
21:27 12.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ужас
Коментиран от #67
21:28 12.08.2026
58 Свобода или смърт!
До коментар #13 от "Лопата Орешник":Що, за теб каква е цената на свободата?
21:28 12.08.2026
59 Бит русораст
21:29 12.08.2026
60 Ами
До коментар #45 от "Хахахаха":Като каза клошар ... Та се сетих. Не всички живеят в Ориндж Каунти.
В момента в САЩ има регистрирани около два милиона бездомници.
Предполага се че реално бездомниците са два пъти по-вече.
21:29 12.08.2026
61 Драпати
До коментар #51 от "радио ротвайлер":Важното е да гори РФ и по 35000 вата на месец да се утилизира останалото само ще се оправи.
Коментиран от #107
21:29 12.08.2026
62 Урко фашистите имат нови гробища толкова
21:30 12.08.2026
63 Дай инфо за
До коментар #55 от "Как":Парадо на 3 дневния педофил у Киев, Дамаск и Лиса бон.
Иииииихххуууу...Й
21:30 12.08.2026
64 Сандо
Коментиран от #68
21:30 12.08.2026
65 пешо
21:30 12.08.2026
66 Анонимен
21:31 12.08.2026
67 Ха ха ха
До коментар #57 от "ужас":Щеше да загуби ако беше избягал като Пуся от един готвач.
21:31 12.08.2026
68 Крайцера Москва
До коментар #64 от "Сандо":Посочи ми един пример, в който Зеленски е излъгал!
Коментиран от #112
21:32 12.08.2026
69 Гост
21:33 12.08.2026
70 Министъра каза -
До коментар #20 от "Факти":МВР започва следене на форуми и мрежи за агресивни и радикализирани русофили. Някои, които познаваме "виртуално "може и да изгорят :)))
Коментиран от #91
21:33 12.08.2026
71 ГОВОРИТ МОСКВА
До коментар #11 от "Слава УКРАИНЕ":Вся власть СОВЕТОМ
21:34 12.08.2026
72 деНАЦИфикация
21:34 12.08.2026
73 Баба яга
21:36 12.08.2026
74 Ха ха ха
Коментиран от #80, #88, #109
21:36 12.08.2026
75 Кико
Коментиран от #81
21:36 12.08.2026
76 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
че вие - цялата редакция и вашите редовни русофобни читатели-коментатори
ще се озовете в ситуацията, че няма да повярвате в капитулацията на Украйна
и ще бъдете като ония японски войници, които 30 години след подписването
на капитулацията на Япония се крили по джунглите във Филипините и не искали да приемат истината.
Коментиран от #84, #94
21:37 12.08.2026
77 1111
До коментар #22 от "Асгард":Аритметиката ти куца (25 X 30 км.), за останалото си прав...
Коментиран от #110
21:37 12.08.2026
78 Това е
До коментар #54 от "О, Морес":740 км ...по 1 км²
А .. селото Покровск е на...25 км от центъра на ДОНЕЦК!!
Хихихихи
Коментиран от #103
21:38 12.08.2026
79 Фактолог
Коментиран от #93, #96
21:38 12.08.2026
80 Да беше научил български език
До коментар #74 от "Ха ха ха":ПлешивиЯТ ...
21:39 12.08.2026
81 Соломон
До коментар #75 от "Кико":Ами все пак е нещо.На руснаците им трябваха три години за да изминат 23км от Бахмут до Константиновка.В чието освобождаване не вярват и руските пропагандисти
21:41 12.08.2026
82 Митре
21:41 12.08.2026
83 Соломон
21:44 12.08.2026
84 Олеле
До коментар #76 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Товариш да не сме изтървали парада в Киев?
Коментиран от #85
21:44 12.08.2026
85 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #84 от "Олеле":Русофобен журналист от Факти и негов верен читател:
Хироо Онода: Разузнавач от императорската армия, изпратен на остров Лубанг през 1944 г. с лична заповед да не се предава при никакви обстоятелства. Той продължава партизанските си действия срещу местното население и полицията до 1974 г.
- - -
Четете и си направете адекватната аналогия.
ПП Ако не знаете значението на думата "аналогия" търсете в Гугъл.
Коментиран от #92
21:45 12.08.2026
86 АМИ НЯМА ЛОШО
21:45 12.08.2026
87 И този е луд за връзване.
21:45 12.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Соломон
21:47 12.08.2026
90 Соломон
Коментиран от #97
21:48 12.08.2026
91 А КАРЛУКОВО СЛЕДИ
До коментар #70 от "Министъра каза -":МРЕЖИТЕ ЗА УКРОДЕБИЛИ
ША ГИ ПОЛЗВАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
РЯДКО ТЪПИ ПАРЧЕТА
21:49 12.08.2026
92 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #85 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Руска пропаганда:
Хиро Онода (1922 – 2014) е японски разузнавач и младши лейтенант от Императорската армия, който се укрива в джунглата на остров Лубанг във Филипините в продължение на близо 29 години след края на Втората световна война, отказвайки се да се предаде до 1974 г., тъй като смята капитулацията на Япония за вражеска пропаганда.
21:49 12.08.2026
93 Аа майкуууу
До коментар #79 от "Фактолог":😂😂😂😂😂
21:50 12.08.2026
94 В грешка си
До коментар #76 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Този сайт е категорично русофилски. Не се подвеждай по статиите. Наблюдавай важните неща - поведение, цялостна визия и толерация на русофили. Статиите са едни и същи навсякъде.
Коментиран от #99
21:50 12.08.2026
95 Ицо
21:51 12.08.2026
96 Така е
До коментар #79 от "Фактолог":Сега са само на 12 км от покровск 25 км от Донецк)! И тва само за...13 год.
2 милиона и половина монголья фира и московия... гори
Хихихи
21:51 12.08.2026
97 Моисей
До коментар #90 от "Соломон":Ще ударя здраво с жезъла Хаяско и всичките му подлоги.
Коментиран от #100
21:52 12.08.2026
98 И защо така,ве Зели...?!
21:53 12.08.2026
99 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #94 от "В грешка си":Ако твърдиш, че редакционната политика на "Факти" е русофилска,
то аз най-горещо ти препоръчвам утре сутринта да посетиш личния
си лекар и да искаш направление за психиатрия.
21:55 12.08.2026
100 Соломон
До коментар #97 от "Моисей":Може и мен да ме удариш с жезъла ,че имам як сърбеж в анна. аллната област ,та дано мине .
Коментиран от #104
21:55 12.08.2026
101 ТОЧЕН СИ...!
До коментар #4 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":,,Украйна си ВЪРБА територия..."
Демек връща си територии,ама на ,,ВЪРБА"...👍👏👍!
21:56 12.08.2026
102 БАРС
Коментиран от #114
21:56 12.08.2026
103 О, Морес
До коментар #78 от "Това е":Ивица значи.Ама аз давам пример,че дали е 25х30 км.или е 1х750 км.,все е малко,много малко.Как ги подредиха на това парче земя 2,3,4 и т.н. милиона убити руснаци,математически не ми е много ясно.Обаче,подобни звездобройци,щом така им харесва и им дава смисъл на живота,нека си вярват,нека си пишат,кой им пречи.Никой.Дори сайта "Факти".
21:57 12.08.2026
104 Моисей
До коментар #100 от "Соломон":Щом си копейка ще те наместим.
Коментиран от #119
21:58 12.08.2026
105 НОВОРОСИЙСК
ПАЛЯНИЦА и НЕПТУН
СМЪРТОНОСНА КОМБИНАЦИЯ
ЗА РУСКОТО ПРИСТАНИЩЕ.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
21:58 12.08.2026
106 Ицо
Коментиран от #111, #113, #115
21:59 12.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Орк
До коментар #9 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Всички 140 млн. Убити и ранени. С ракети за патриоти у демокрация проблеми , но, но иоти произвежда в индустриални количества.
21:59 12.08.2026
109 ПЛЕШИВИЯ ПЕДОФИЛ
До коментар #74 от "Ха ха ха":ВИНАГИ СЛУЧАЙНО
ОКОЛО НЕГО МАЛКИ МОМЧЕНЦА
НИКАКВИ МОМИЧЕНЦА
ВИНАГИ МОМЧЕНЦА
СЪС ИЗМИТИ КОРЕМЧЕТА.
В РУСИЯ СЕ ПИТАТ
ЗАЩО ЛИ
КАКВА Е ТАЗИ СЛУЧАЙНОСТ ?
22:00 12.08.2026
110 Лопата Орешник
До коментар #77 от "1111":Да брат! Осъзнах го! Ама ме мързеше да коригирам!! Още по жалко е! Върнал си е между две села нивичките! Мъката на клоуна няма край!!
22:00 12.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Съвсем наскоро излъга!
До коментар #68 от "Крайцера Москва":Не му излезе бройката на убитите укро-воини с 5 000...!
В едното студио каза една цифра,в другото с 5000 по-малко...?!?!
22:01 12.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Скабеева
До коментар #102 от "БАРС":Те рашките Малая Токмачка към 200 пъти я вземат ,а още висят там. Имаше един генерал който беше превзел Купянск миналата година и орден получи. Провери сега картата да видиш превзет ли е.Така ,че вярвай им.
22:02 12.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 То е ясно
До коментар #1 от "чичо Кольо пие бира":Пие бира - и не чете "факти"..
щото няма факти..
22:05 12.08.2026
117 ПУТИН
ОБЛЕЧЕ ТОЗИ ПЪТ
МОРСКАТА УНИФОРМА ...
ЗАПЛАШИ ВСИЧКИ ЧЕ ЩЯЛ
ДА ПРЕВЗЕМА НА АБОРДАЖ
ЧУЖДИТЕ КОРАБИ
И СЪЩАТА ВЕЧЕР
МУ ПОПИЛЯХА ПРИСТАНИЩЕТО
В НОВОРОСИЙСК
КОЕТО УЖ БЕШЕ
ДОБРЕ ПАЗЕНО.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
22:05 12.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Соломон
До коментар #104 от "Моисей":Копейки нямам ,избери си шекели или $,квото си харессш .
22:07 12.08.2026