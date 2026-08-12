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Володимир Зеленски: Точно както беше планирано! Украйна си върна 745 кв. км от началото на годината
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Точно както беше планирано! Украйна си върна 745 кв. км от началото на годината

12 Август, 2026 21:06, обновена 12 Август, 2026 21:21 1 620 119

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим-
  • дронове

Украинската армия през последните месеци засили контраатаките в отделни части на близо 1200-километровата фронтова линия, като едновременно с това нанася удари по руската военна логистика и енергийна инфраструктура

Володимир Зеленски: Точно както беше планирано! Украйна си върна 745 кв. км от началото на годината - 1
Reuters Reuters

Украинските сили са си върнали 745 кв. км окупирани от Русия територии от началото на годината при операция по югоизточния фронт, заяви в сряда президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

По думите му под контрола на Киев са върнати 26 населени места в Днепропетровска, Донецка и Запорожка област. Те са разположени по протежение на приблизително 60-километров участък от фронта около района, където се срещат границите на трите области.

"Тази наша настъпателна операция беше проведена прецизно - точно както беше планирана", написа Зеленски в социалната мрежа X. Той открои участието на украинските десантно-щурмови сили и други военни подразделения.

Украинската армия през последните месеци засили контраатаките в отделни части на близо 1200-километровата фронтова линия, като едновременно с това нанася удари по руската военна логистика и енергийна инфраструктура.

Твърденията на Киев за размера на възстановената територия не могат да бъдат независимо потвърдени. Според бойната карта на украинската платформа за наблюдение на фронта DeepState значителна част от посочената зона остава в т.нар. сива зона, която не е изцяло контролирана от нито една от страните, а отделни участъци все още са обозначени като намиращи се под руски контрол.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува в сряда видеозапис, заснет основно с дронове, на който украински военнослужещи издигат националното знаме в населени места, за които Киев твърди, че са освободени. Ройтерс не е успял независимо да потвърди автентичността и местоположението на кадрите.

Според анализатори темпът на руското настъпление по голяма част от фронта се е забавил през тази година. Руските сили обаче продължават да напредват към някои ключови градове в източната Донецка област.

Москва настоява Украйна да се откаже от останалата под контрола на Киев част от Донецка област - условие, което украинското ръководство отхвърля.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че украински сили са поразили три военни кораба и други обекти при атака с дронове и ракети срещу руската военноморска база в черноморския град Новоросийск, предаде Ройтерс.

ССУ посочва в публикация в Телеграм, че два от корабите, фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, са въоръжени с крилати ракети „Калибър“.

Третият поразен плавателен съд е патрулен кораб.

Ударът по тази база има стратегическо значение“, се казва в изявлението.

„ССУ систематично ограничава способността на Русия да контролира Черно море и да използва военноморските си сили за водене на война срещу Украйна“, допълва украинската служба.

Смъртта на 375 украински граждани в руски плен е на този етап потвърдена, именно толкова е броят на телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция днес омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Разполагаме с отделен списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.

"Наричаме тази система "Московските конвенции". Това не е правен термин, а описание на практиките, с които Русия третира украинците. По силата на тези "конвенции" вместо защита има измъчвания, вместо медицински грижи – страдания, вместо правосъдие – фиктивни съдебни процеси, вместо връщане у дома – години плен или смърт", изтъкна Дмитро Лубинец.

Омбудсманът допълни, че украинските военнопленници са подложени на абсолютно всички форми на мъчения, описани в Истанбулския протокол. По неговите думи Главното разузнавателно управление към украинското министерство на отбраната и Службата за външно разузнаване на Украйна вече са документирали 695 форми на мъчение срещу украински военнопленници и цивилни заложници и са регистрирали 860 случая на непригодни условия за задържане. Методите на мъчение са се изразявали в побой, използване на електрошок, сексуално насилие, психологическо малтретиране, атаки с кучета и симулирани екзекуции.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Киев започна предварително разследване по 635 наказателни производства за малтретиране на украински военнопленници, отбелязва Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичо Кольо пие бира

    25 35 Отговор
    Еваларката.Зеленски е пич.

    Коментиран от #116

    21:07 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Видьо Видев

    17 63 Отговор
    На 24-ти август, 1954-та година,
    американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закон,
    забраняващ комунистическата партия, с мотивите:
    "Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
    атеистична по своят характер,
    безмилостна в намеренията си
    и лукана в методите си"
    Затова САЩ са просперираща държава с БВП над 16 пъти по-голям
    от БВП на комунистическа Русия на КГБ-психопата Путин.
    България от 1944г. и до днес ни управляват комунисти.
    Затова, въпреки европейските субсидии,
    се влачим на дъното на ЕС!

    Коментиран от #14, #36

    21:08 12.08.2026

  • 4 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    15 91 Отговор
    Точен е!
    Украйна си върба територия а раша загуби с цената на 790 хиляди убити от началото на годината!
    Слава Украйна!

    Коментиран от #9, #101

    21:08 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зелю

    76 14 Отговор
    Върнахме си ма магарето члена, та те така!

    21:08 12.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    70 7 Отговор
    Утре сутринта си чакам пак Мара с нейния и твоя вой ,само усещам че тази зима ще е още по тежка ,и за вас и за нас защото ЕС се управлява от идиоти

    21:09 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.

    11 68 Отговор

    До коментар #4 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #12, #108

    21:10 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Точен сте

    10 51 Отговор

    До коментар #9 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #18, #24

    21:12 12.08.2026

  • 13 Лопата Орешник

    25 6 Отговор
    Ама точно толкова ли беше планирано, мъпет? Я сега ако случайно е вярно кажи на каква цена се случи това?

    Коментиран от #58

    21:12 12.08.2026

  • 14 Сус бреПезевенк

    40 7 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    България стана модерна държава през Соца!!!

    21:12 12.08.2026

  • 15 Ма много добре планирате,БЕ!

    31 4 Отговор
    Скоро време шъ дебаркирате в Нормандия.

    21:12 12.08.2026

  • 16 Пич

    21 7 Отговор
    Зелю......!!!
    Що не одиш да живееш там...?!

    21:12 12.08.2026

  • 17 Победиха

    27 2 Отговор
    Още малко остава

    21:13 12.08.2026

  • 18 Мишел

    9 40 Отговор

    До коментар #12 от "Точен сте":

    Рaзбита ,yнизена,рaзмaзaна и разкaтана раша за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    Коментиран от #30

    21:14 12.08.2026

  • 19 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно":

    Като гледам на теб са ти го подали щом обичаш да ги обслужваш.

    21:14 12.08.2026

  • 20 Факти

    8 29 Отговор
    Няколко от убийците ОТ ПЛОВДИВ СА ЧЛЕНОВЕ на РУСКОТО БРАТСТВО -РНЕ-Руско Национално Единство.
    Братушките.

    Коментиран от #25, #34, #70

    21:14 12.08.2026

  • 21 то хубаво зеления казва

    26 5 Отговор
    ама картите и геолокацията друго говорят, че че е за първица!

    21:15 12.08.2026

  • 22 Асгард

    25 5 Отговор
    Това е правоъгълник със страни 250 на.300км! На огромната територия там, понякога това е празното пространство между две села! Само че той не си е върнал един плътен правоъгълник, малко ниви между селата! Само пълен морон ще си помисли, че това е успех, а фактът че може да изтъкне само това говори за пълната трагедия на клоуна!!

    Коментиран от #77

    21:15 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хихихи

    26 6 Отговор

    До коментар #12 от "Точен сте":

    Да не се изпразниш от възторг!!????
    Украйна намалява ,а РФ се увеличава това е положението! Слава,слава на България!!!!

    21:16 12.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цел Свет знае

    11 19 Отговор
    64 км колона ФИРА! Киевска област, Чернигов, Харков, Херсон, Суми и 189 селища ОСВОБОДЕНИ!!
    ВСЯКА год.. стотици селища тоже!!
    А 22 ядрени монгольяк републики, Фюрер педофил и редовната армия оризогризачи от С.Корея,...13 год мляскат украинските шпе кове у Донбас и 4 села!!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #31

    21:16 12.08.2026

  • 27 Двежуха

    10 19 Отговор
    Браво Зеленски,не избяга когато нападнаха родината ти. А Пусин избяга от един готвач.

    21:17 12.08.2026

  • 28 Хаха

    20 6 Отговор
    Украйна настъпва към Киев.

    21:17 12.08.2026

  • 29 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    7 24 Отговор
    Зеленски в момента танцува от кеф в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ!
    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    12 август 2026, 13:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    Коментиран от #38, #40

    21:18 12.08.2026

  • 30 Само

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Втулката ти е разбита, и размазана с нещо като мармалад...

    21:18 12.08.2026

  • 31 Последният софианец

    9 15 Отговор

    До коментар #26 от "Цел Свет знае":

    За съжаление е вярно.
    Пу тин загуби позорно войната и НЕ изпълни нито една ЦЕЛ

    21:18 12.08.2026

  • 32 Това е

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лелелелелеееее":

    Сирски :)))

    21:18 12.08.2026

  • 33 Бесен - Язовец

    9 20 Отговор
    Дами и господа. Българи.
    Ударите и в момента продължават.
    Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
    Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
    12 август 2026, 20:05 часа
    Снимка: Exilenova+/Телеграм
    Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.

    Коментиран от #35

    21:19 12.08.2026

  • 34 и като

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    как са членове, с членски карти ли, избрани на събрание?!? смешници!

    21:19 12.08.2026

  • 35 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    9 24 Отговор

    До коментар #33 от "Бесен - Язовец":

    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #49

    21:20 12.08.2026

  • 36 Ами

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    До преди САЩ да се откажат от златното поколение на долара
    през 1971 година, БВП на СССР е по-голям от този на САЩ.
    В средата на седемдесет САЩ изпреварват СССР по БВП,
    но по паритет на покупателната способност до средата
    на осемдесетте САЩ и СССР имат сходни показатели.
    Поне такива са официалните данни :)

    Коментиран от #45

    21:21 12.08.2026

  • 37 Янко

    19 5 Отговор
    Абе бате зеле вие отидохте до Владивосток.Спрете се малко

    21:21 12.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 България

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Слава ЗСУ":

    Воистина ХУ йло

    21:22 12.08.2026

  • 40 Алооо

    15 3 Отговор

    До коментар #29 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    С лоботомията! Тури една лепенка на дупката у главата! Не че ще изтече мозък, осите за да не си направят гнездо!

    21:22 12.08.2026

  • 41 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Зеленият евреин - нацист пак е спал на мокри вестници с пръсти в контакта.
    Абе ,Зелен,где селфи от Константинова?

    21:22 12.08.2026

  • 42 Аха ха

    15 5 Отговор
    Зеления гризач лъже алангро, като един нашенски харвардец😅

    Коментиран от #48

    21:23 12.08.2026

  • 43 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    10 6 Отговор
    Кво става ,пак Перемога и Контранаступ ли ще има ?

    Коментиран от #56

    21:23 12.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Руски варвари

    5 11 Отговор
    Бий мощно ватираните окупатори ! Да видят как се напада чужда страна. Да си ходят в блатата там е руския мир.

    21:24 12.08.2026

  • 47 Боже, Боже

    8 2 Отговор
    Какъвто героят такива и поддръжниците Му! Само празни приказки и обиди...

    21:24 12.08.2026

  • 48 Владимир Пусин

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Аха ха":

    Бъркаш го с Путин .

    21:26 12.08.2026

  • 49 гробар

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    Слава ,слава ,колко слава да има на 2 метра под земята ,ако си любопитен мой те уредим да пробваш ,но поправител тука няма .

    21:26 12.08.2026

  • 50 Ицо

    3 1 Отговор
    Гнясай!

    21:27 12.08.2026

  • 51 радио ротвайлер

    12 3 Отговор
    Твърденията на дрогиран наркоман за размера на възстановената територия не могат да бъдат независимо потвърдени

    Коментиран от #61

    21:27 12.08.2026

  • 52 Лежим

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    При родителка ти! Ама тя ми прави глупости, та ме е срам да ти кажа!

    21:27 12.08.2026

  • 53 Мишел

    8 3 Отговор
    Уудри якоо козяка с фаража !

    21:27 12.08.2026

  • 54 О, Морес

    5 5 Отговор
    За онагледяване- това е площта на София и околните села...

    Коментиран от #78

    21:27 12.08.2026

  • 55 Как

    5 5 Отговор
    Е кафенцето в Сочи услажда ли ви се с Ку Ку то Михаил подаляк .

    Коментиран от #63

    21:27 12.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ужас

    9 4 Отговор
    Тоя смешник тика странатаси към пълна катастрофа. Ще загуби най малко 8 области.

    Коментиран от #67

    21:28 12.08.2026

  • 58 Свобода или смърт!

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Лопата Орешник":

    Що, за теб каква е цената на свободата?

    21:28 12.08.2026

  • 59 Бит русораст

    1 3 Отговор
    Рак хванах.

    21:29 12.08.2026

  • 60 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Като каза клошар ... Та се сетих. Не всички живеят в Ориндж Каунти.
    В момента в САЩ има регистрирани около два милиона бездомници.
    Предполага се че реално бездомниците са два пъти по-вече.

    21:29 12.08.2026

  • 61 Драпати

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "радио ротвайлер":

    Важното е да гори РФ и по 35000 вата на месец да се утилизира останалото само ще се оправи.

    Коментиран от #107

    21:29 12.08.2026

  • 62 Урко фашистите имат нови гробища толкова

    7 3 Отговор
    Зеления ненормалник пак лъже

    21:30 12.08.2026

  • 63 Дай инфо за

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Как":

    Парадо на 3 дневния педофил у Киев, Дамаск и Лиса бон.
    Иииииихххуууу...Й

    21:30 12.08.2026

  • 64 Сандо

    6 3 Отговор
    Браво на Зеленски и укропропагандата,добре и неуморно си вършат работата.Тъжно и жалко е за всички,които им вярват.

    Коментиран от #68

    21:30 12.08.2026

  • 65 пешо

    6 2 Отговор
    смените му лепилото

    21:30 12.08.2026

  • 66 Анонимен

    4 2 Отговор
    Сменете му дрогата на тоя плановик!

    21:31 12.08.2026

  • 67 Ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "ужас":

    Щеше да загуби ако беше избягал като Пуся от един готвач.

    21:31 12.08.2026

  • 68 Крайцера Москва

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Сандо":

    Посочи ми един пример, в който Зеленски е излъгал!

    Коментиран от #112

    21:32 12.08.2026

  • 69 Гост

    6 3 Отговор
    Според всички Русия държи 20% от територията на Украйна! Май са повече, но да приемем че са 20%! Та, територията на Украйна е 603 000 квадратни километра като руснаците държат 120 000! Ако сметнем 750 квадратни километра върнати колко са, то излива че Украйна си е върнала 0.62 % от завзетите територии За 6 месеца!!! Което означава, че Украйпа, ЕС, НАТЮ и Галактиката, Евентуално ще си върнах териториите след малко над 800 години!!!

    21:33 12.08.2026

  • 70 Министъра каза -

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    МВР започва следене на форуми и мрежи за агресивни и радикализирани русофили. Някои, които познаваме "виртуално "може и да изгорят :)))

    Коментиран от #91

    21:33 12.08.2026

  • 71 ГОВОРИТ МОСКВА

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Слава УКРАИНЕ":

    Вся власть СОВЕТОМ

    21:34 12.08.2026

  • 72 деНАЦИфикация

    10 4 Отговор
    Тинтири минтири....ала бала портокала.....зеленият наркоман си плямпа глупости а руският керван си върви неумолимо.

    21:34 12.08.2026

  • 73 Баба яга

    7 4 Отговор
    Какво си е върнал тоя наркоман🤣🤣🤣а да бялото което вече няма как да влиза и излиза през Донецк 🤣🤣🤣🤣там е затворено вече,ПОБЕДА БУДЕТ НАША,ВЕЛИКА РУСИЯ

    21:36 12.08.2026

  • 74 Ха ха ха

    5 9 Отговор
    Плешивия педофил кога ще прави парад в Сирия,Венесуела,Киев.... ? Хайде че копейките им изтекоха очите от чакане и скъсаха по два дивана плед телевизора

    Коментиран от #80, #88, #109

    21:36 12.08.2026

  • 75 Кико

    4 1 Отговор
    Значи горе долу 26 на 28 километра колкото една София за цяла година.

    Коментиран от #81

    21:36 12.08.2026

  • 76 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    8 4 Отговор
    В този сайт се провежда толкова безумно-примитивна пропаганда,
    че вие - цялата редакция и вашите редовни русофобни читатели-коментатори
    ще се озовете в ситуацията, че няма да повярвате в капитулацията на Украйна
    и ще бъдете като ония японски войници, които 30 години след подписването
    на капитулацията на Япония се крили по джунглите във Филипините и не искали да приемат истината.

    Коментиран от #84, #94

    21:37 12.08.2026

  • 77 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Асгард":

    Аритметиката ти куца (25 X 30 км.), за останалото си прав...

    Коментиран от #110

    21:37 12.08.2026

  • 78 Това е

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "О, Морес":

    740 км ...по 1 км²
    А .. селото Покровск е на...25 км от центъра на ДОНЕЦК!!
    Хихихихи

    Коментиран от #103

    21:38 12.08.2026

  • 79 Фактолог

    7 4 Отговор
    Само през месец Юли руската армия освободи 800 км² , а от началото на годината нови 5000 км². На украинските измислици не вярват даже и техните съюзници.

    Коментиран от #93, #96

    21:38 12.08.2026

  • 80 Да беше научил български език

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ха ха ха":

    ПлешивиЯТ ...

    21:39 12.08.2026

  • 81 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #75 от "Кико":

    Ами все пак е нещо.На руснаците им трябваха три години за да изминат 23км от Бахмут до Константиновка.В чието освобождаване не вярват и руските пропагандисти

    21:41 12.08.2026

  • 82 Митре

    7 3 Отговор
    Еххх....Наркоманчик!

    21:41 12.08.2026

  • 83 Соломон

    6 4 Отговор
    Единствените увеличени площи на Украйна са новите военни гробищни паркове ,десетки квадратни километри .

    21:44 12.08.2026

  • 84 Олеле

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Товариш да не сме изтървали парада в Киев?

    Коментиран от #85

    21:44 12.08.2026

  • 85 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Олеле":

    Русофобен журналист от Факти и негов верен читател:

    Хироо Онода: Разузнавач от императорската армия, изпратен на остров Лубанг през 1944 г. с лична заповед да не се предава при никакви обстоятелства. Той продължава партизанските си действия срещу местното население и полицията до 1974 г.

    - - -
    Четете и си направете адекватната аналогия.

    ПП Ако не знаете значението на думата "аналогия" търсете в Гугъл.

    Коментиран от #92

    21:45 12.08.2026

  • 86 АМИ НЯМА ЛОШО

    3 2 Отговор
    ША ИМА КЪДЕ ДА КОПАТЕ ДЕБИЛИТЕ

    21:45 12.08.2026

  • 87 И този е луд за връзване.

    3 3 Отговор
    Като чичо си Дончо Дък.

    21:45 12.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Соломон

    5 5 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ!

    21:47 12.08.2026

  • 90 Соломон

    4 3 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #97

    21:48 12.08.2026

  • 91 А КАРЛУКОВО СЛЕДИ

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Министъра каза -":

    МРЕЖИТЕ ЗА УКРОДЕБИЛИ
    ША ГИ ПОЛЗВАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
    РЯДКО ТЪПИ ПАРЧЕТА

    21:49 12.08.2026

  • 92 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Руска пропаганда:

    Хиро Онода (1922 – 2014) е японски разузнавач и младши лейтенант от Императорската армия, който се укрива в джунглата на остров Лубанг във Филипините в продължение на близо 29 години след края на Втората световна война, отказвайки се да се предаде до 1974 г., тъй като смята капитулацията на Япония за вражеска пропаганда.

    21:49 12.08.2026

  • 93 Аа майкуууу

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Фактолог":

    😂😂😂😂😂

    21:50 12.08.2026

  • 94 В грешка си

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Този сайт е категорично русофилски. Не се подвеждай по статиите. Наблюдавай важните неща - поведение, цялостна визия и толерация на русофили. Статиите са едни и същи навсякъде.

    Коментиран от #99

    21:50 12.08.2026

  • 95 Ицо

    1 0 Отговор
    Гнясай!

    21:51 12.08.2026

  • 96 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "Фактолог":

    Сега са само на 12 км от покровск 25 км от Донецк)! И тва само за...13 год.
    2 милиона и половина монголья фира и московия... гори
    Хихихи

    21:51 12.08.2026

  • 97 Моисей

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    Ще ударя здраво с жезъла Хаяско и всичките му подлоги.

    Коментиран от #100

    21:52 12.08.2026

  • 98 И защо така,ве Зели...?!

    3 1 Отговор
    Имаш си нов главнокомандващ ВСУ-Драпати,пък на снимката - със старият...Сирски...?!

    21:53 12.08.2026

  • 99 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    4 3 Отговор

    До коментар #94 от "В грешка си":

    Ако твърдиш, че редакционната политика на "Факти" е русофилска,
    то аз най-горещо ти препоръчвам утре сутринта да посетиш личния
    си лекар и да искаш направление за психиатрия.

    21:55 12.08.2026

  • 100 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Моисей":

    Може и мен да ме удариш с жезъла ,че имам як сърбеж в анна. аллната област ,та дано мине .

    Коментиран от #104

    21:55 12.08.2026

  • 101 ТОЧЕН СИ...!

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    ,,Украйна си ВЪРБА територия..."
    Демек връща си територии,ама на ,,ВЪРБА"...👍👏👍!

    21:56 12.08.2026

  • 102 БАРС

    2 3 Отговор
    НИЩО ВЯРНО,ЛЪЖИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ.ТОВА ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА ВТОРИ ПЪТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ.РАШКИТЕ КАЗАХА ПО ТВ РОСИЯ 1 НА ПРЕДАВАНЕТО 60 МИНУТ.КАЗАХА НЕКА ДА ПоКАЖАТ КАКВО СА СИ ВЪРНАЛИ ЧЕСТНО ВЯРВАМ НА РАШКИТЕ .УКРАИНА НИЩО НЕ СИ Е ВЪРНАЛА А НАПРОТИВ ВСЕКИ ДЕН ГУБИ ОТ ЕДНО ДО ДВЕ СЕЛА И РАШКИТЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОКАЗВАТ

    Коментиран от #114

    21:56 12.08.2026

  • 103 О, Морес

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Това е":

    Ивица значи.Ама аз давам пример,че дали е 25х30 км.или е 1х750 км.,все е малко,много малко.Как ги подредиха на това парче земя 2,3,4 и т.н. милиона убити руснаци,математически не ми е много ясно.Обаче,подобни звездобройци,щом така им харесва и им дава смисъл на живота,нека си вярват,нека си пишат,кой им пречи.Никой.Дори сайта "Факти".

    21:57 12.08.2026

  • 104 Моисей

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Соломон":

    Щом си копейка ще те наместим.

    Коментиран от #119

    21:58 12.08.2026

  • 105 НОВОРОСИЙСК

    3 1 Отговор
    ПРИЛИЧАШЕ НА ДИСКОТЕКА.

    ПАЛЯНИЦА и НЕПТУН

    СМЪРТОНОСНА КОМБИНАЦИЯ

    ЗА РУСКОТО ПРИСТАНИЩЕ.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    21:58 12.08.2026

  • 106 Ицо

    0 1 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    Коментиран от #111, #113, #115

    21:59 12.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Всички 140 млн. Убити и ранени. С ракети за патриоти у демокрация проблеми , но, но иоти произвежда в индустриални количества.

    21:59 12.08.2026

  • 109 ПЛЕШИВИЯ ПЕДОФИЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ха ха ха":

    ВИНАГИ СЛУЧАЙНО

    ОКОЛО НЕГО МАЛКИ МОМЧЕНЦА

    НИКАКВИ МОМИЧЕНЦА

    ВИНАГИ МОМЧЕНЦА

    СЪС ИЗМИТИ КОРЕМЧЕТА.

    В РУСИЯ СЕ ПИТАТ

    ЗАЩО ЛИ

    КАКВА Е ТАЗИ СЛУЧАЙНОСТ ?

    22:00 12.08.2026

  • 110 Лопата Орешник

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "1111":

    Да брат! Осъзнах го! Ама ме мързеше да коригирам!! Още по жалко е! Върнал си е между две села нивичките! Мъката на клоуна няма край!!

    22:00 12.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Съвсем наскоро излъга!

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Крайцера Москва":

    Не му излезе бройката на убитите укро-воини с 5 000...!
    В едното студио каза една цифра,в другото с 5000 по-малко...?!?!

    22:01 12.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Скабеева

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "БАРС":

    Те рашките Малая Токмачка към 200 пъти я вземат ,а още висят там. Имаше един генерал който беше превзел Купянск миналата година и орден получи. Провери сега картата да видиш превзет ли е.Така ,че вярвай им.

    22:02 12.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 То е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "чичо Кольо пие бира":

    Пие бира - и не чете "факти"..
    щото няма факти..

    22:05 12.08.2026

  • 117 ПУТИН

    0 0 Отговор
    БУНКЕРНИЯ КАШИК

    ОБЛЕЧЕ ТОЗИ ПЪТ

    МОРСКАТА УНИФОРМА ...

    ЗАПЛАШИ ВСИЧКИ ЧЕ ЩЯЛ
    ДА ПРЕВЗЕМА НА АБОРДАЖ

    ЧУЖДИТЕ КОРАБИ

    И СЪЩАТА ВЕЧЕР

    МУ ПОПИЛЯХА ПРИСТАНИЩЕТО

    В НОВОРОСИЙСК

    КОЕТО УЖ БЕШЕ

    ДОБРЕ ПАЗЕНО.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    22:05 12.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Моисей":

    Копейки нямам ,избери си шекели или $,квото си харессш .

    22:07 12.08.2026

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