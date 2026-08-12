Володимир Зеленски: Точно както беше планирано! Украйна си върна 745 кв. км от началото на годината

Украинските сили са си върнали 745 кв. км окупирани от Русия територии от началото на годината при операция по югоизточния фронт, заяви в сряда президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

По думите му под контрола на Киев са върнати 26 населени места в Днепропетровска, Донецка и Запорожка област. Те са разположени по протежение на приблизително 60-километров участък от фронта около района, където се срещат границите на трите области.

"Тази наша настъпателна операция беше проведена прецизно - точно както беше планирана", написа Зеленски в социалната мрежа X. Той открои участието на украинските десантно-щурмови сили и други военни подразделения.

Украинската армия през последните месеци засили контраатаките в отделни части на близо 1200-километровата фронтова линия, като едновременно с това нанася удари по руската военна логистика и енергийна инфраструктура.

Твърденията на Киев за размера на възстановената територия не могат да бъдат независимо потвърдени. Според бойната карта на украинската платформа за наблюдение на фронта DeepState значителна част от посочената зона остава в т.нар. сива зона, която не е изцяло контролирана от нито една от страните, а отделни участъци все още са обозначени като намиращи се под руски контрол.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува в сряда видеозапис, заснет основно с дронове, на който украински военнослужещи издигат националното знаме в населени места, за които Киев твърди, че са освободени. Ройтерс не е успял независимо да потвърди автентичността и местоположението на кадрите.

Според анализатори темпът на руското настъпление по голяма част от фронта се е забавил през тази година. Руските сили обаче продължават да напредват към някои ключови градове в източната Донецка област.

Москва настоява Украйна да се откаже от останалата под контрола на Киев част от Донецка област - условие, което украинското ръководство отхвърля.

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че украински сили са поразили три военни кораба и други обекти при атака с дронове и ракети срещу руската военноморска база в черноморския град Новоросийск, предаде Ройтерс.

ССУ посочва в публикация в Телеграм, че два от корабите, фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, са въоръжени с крилати ракети „Калибър“.

Третият поразен плавателен съд е патрулен кораб.

Ударът по тази база има стратегическо значение“, се казва в изявлението.

„ССУ систематично ограничава способността на Русия да контролира Черно море и да използва военноморските си сили за водене на война срещу Украйна“, допълва украинската служба.

Смъртта на 375 украински граждани в руски плен е на този етап потвърдена, именно толкова е броят на телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция днес омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Разполагаме с отделен списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.

"Наричаме тази система "Московските конвенции". Това не е правен термин, а описание на практиките, с които Русия третира украинците. По силата на тези "конвенции" вместо защита има измъчвания, вместо медицински грижи – страдания, вместо правосъдие – фиктивни съдебни процеси, вместо връщане у дома – години плен или смърт", изтъкна Дмитро Лубинец.

Омбудсманът допълни, че украинските военнопленници са подложени на абсолютно всички форми на мъчения, описани в Истанбулския протокол. По неговите думи Главното разузнавателно управление към украинското министерство на отбраната и Службата за външно разузнаване на Украйна вече са документирали 695 форми на мъчение срещу украински военнопленници и цивилни заложници и са регистрирали 860 случая на непригодни условия за задържане. Методите на мъчение са се изразявали в побой, използване на електрошок, сексуално насилие, психологическо малтретиране, атаки с кучета и симулирани екзекуции.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Киев започна предварително разследване по 635 наказателни производства за малтретиране на украински военнопленници, отбелязва Укринформ.