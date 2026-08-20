Ал Хилал изкушава Хари Кейн с историческо предложение

В последните дни футболната общественост е в трескаво очакване, след като стана ясно, че Ал Хилал – един от най-могъщите и финансово стабилни клубове в света, е хвърлил око на английския голмайстор Хари Кейн. Въпреки че от Байерн Мюнхен и самият нападател уверяват, че удължаването на договора им е въпрос на време, зад кулисите се разиграва истинска трансферна драма.

По информация на реномирания журналист Екрем Конур, представители на Ал Хилал вече са осъществили контакт с екипа на Кейн. Саудитският клуб е изложил пред звездата своята амбициозна визия за бъдещето, като е подчертал желанието си да привлече английския национал в редиците си.

Макар конкретни финансови параметри да не са излезли наяве, източници твърдят, че предложението на Ал Хилал към Хари Кейн е сред най-внушителните в историята на футбола. Въпреки това, шансовете за осъществяване на подобен трансфер на този етап изглеждат минимални, тъй като Байерн Мюнхен е категоричен в намерението си да задържи своята звезда.