Челси наниза шест във вратата на Лийдс за Купата на лигата

Челси преодоля третия кръг на Купата на лигата след вълнуваща победа с 6:3 срещу Лийдс на "Стамфорд Бридж". Тарик Мухаремович откри резултата в 23-ата минута и с този гол йоркшърци водеха на почивката. Брендън Аарънсън удвои аванса на гостите в началото на второто полувреме.

На почивката Шаби Алонсо направи четворна смяна и пусна част от основните си играчи, като Коул Палмър и Морган Роджърс. Това доведе до четири гола в рамките на 12 минути. Палмър се разписа от дузпа и изравни две минути по-късно. Последваха попадения на Педро Нето и Дани Уелбек. Доминик Калвърт-Люин върна един гол за Лийдс. Към края Валентин Барко се разписа, а в добавеното време Уелбек добави още едно попадение.

Chelsea went into the break of their Carabao Cup tie against Leeds United 1-0 down at Stamford Bridge.



Unimpressed with his side's performance, Xabi Alonso brought on Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto & Reece James.



Daniel Farke's side doubled their lead immediately after… pic.twitter.com/3FpBsxowg8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 9, 2026

И двата отбора имаше множество промени от срещите им в първенството през уикенда. В тима на Челси те бяха цели девет, а при съперника - осем. Чаби Алонсо по принцип има ограничен избор за средата на терена, а сега заложи на 16-годишният дебютант Реджи Уотсън и аржентинеца Барко. В предни позиции шанс за изява получиха Уелбек, Естевао и Джейми Гитънс.

Въпреки тази халфова линия лондончани не стояха зле в началото. Лийдс обаче се възползва от слабостити в защитата на съперника. Мухаремович откри резултата след центриране на Хари Уилсън. Секунди по-рано удар с глава на босненския бранител бе отразен от вратаря Майк Пендерс. След гола домакините отстъпиха инициативата и йоркшърци имаха предимство като търсеха второ попадение.

На почивката Чаби Алонсо показа, че турнирът има значение за него. Той пусна в игра Палмър, Роджърс, Педро Нето и Рийс Джеймс. Малко след началото на втората част Ааронсън удвои аванса на Лийдс. Челси бързо върна един гол след спорна дузпа, отсъдена за нарушение на Дан Джеймс срещу Пеп Чавария. При липсата на ВАР решението не можеше да бъде преразгледано.

Палмър бе точен от бялата точка, а това даде началото на голова фиеста и четири попадения в рамките на 12 минути. Той изравни секунди след подновяването на играта, Нето направи обрата пълен, а Уелбек добави още едно попадение. Морган Роджърс асистира за три от головете. Влезлият като резерва Калвърт-Люин върна интригата в 75-ата минута, но Барко отказа Лийдс малке след това. В добавеното време Уелбек вкара втория си гол в мача.