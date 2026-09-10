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Луис Енрике: Шампионската лига е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Шампионската лига е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

10 Септември, 2026 06:45 401 0

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Свършихме отлична работа, изиграхме много добър мач

Луис Енрике: Шампионската лига е нашият турнир и отново ще сме фактор в него - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Луис Енрике коментира победата на Пари Сен Жермен над Слован Братислава в Шампионска лига. Парижани разгромиха гостите от словакия с 6:1 след хеттрик на Феран Торес.

„Свършихме отлична работа, изиграхме много добър мач. Мисля, че днес най-много ме изненада Усман Дембеле. Каква интензивност! И то както с топката, така и без нея“, заяви наставникът на ПСЖ.

„Да наблюдаваш такава версия на Усман е истинско удоволствие и се радвам да го виждам всеки ден, когато е с такава нагласа“, допълни Луис Енрике.

"Атмосферата на "Парк де Пренс" в мачовете от Шампионската лига винаги е невероятна, но днес беше още по-специална, а отборът отговори на подкрепата на феновете по най-добрия начин. Единственото негативно е полученият гол, но като цяло играхме много добре. Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него", подчерта испанският специалист.

"Привържениците ни вярват в това, което правим. Те са наясно, че ще имаме и трудни моменти през сезона, но ще намерим верния ритъм и ще преследваме целите си", каза още Луис Енрике.


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