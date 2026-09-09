Стоян Колев се включи на живо от затвора в Мадрид: Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил

Инфлуенсърът Стоян Колев се включи на живо в социалните мрежи от затвора в Мадрид, където се намира, след като избяга от домашния си арест в Бургас, съобщават от "Фокус". Първоначално Колев се укри в Румъния, а впоследствие се озова в Испания. През цялото време той излъчваше на живо в TikTok, докато полицията го издирваше. В крайна сметка испанските власти го арестуваха във Валенсия, като и задържането му беше излъчено в социалните мрежи.

След ареста вътрешният министър Иван Демерджиев публикува шеговит пост в социалните мрежи:

"Сезонът свърши преди GTA VI“, написа силовият министър.

В последвалото си включване Колев се обърна към Демерджиев:

"Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил. Ъндърграундът може да бъде връзван, може да бъде хванат, аз не – да живее България. Щом аз съм най-големият престъпник, идвам да взема тези бонуси. Ще дойда, щях да дойда доброволно, обаче не - сега съм в затвора в Мадрид.“

ФОКУС припомня, че полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му "домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Колев вероятно ще бъде екстрадиран към България, за да бъде съден по повдигнатите обвинения.