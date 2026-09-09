Стоян Колев се включи на живо от затвора в Мадрид: Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил

Инфлуенсърът Стоян Колев се включи на живо в социалните мрежи от затвора в Мадрид, където се намира, след като избяга от домашния си арест в Бургас, съобщават от "Фокус". Първоначално Колев се укри в Румъния, а впоследствие се озова в Испания. През цялото време той излъчваше на живо в TikTok, докато полицията го издирваше. В крайна сметка испанските власти го арестуваха във Валенсия, като и задържането му беше излъчено в социалните мрежи.
След ареста вътрешният министър Иван Демерджиев публикува шеговит пост в социалните мрежи:
"Сезонът свърши преди GTA VI“, написа силовият министър.
В последвалото си включване Колев се обърна към Демерджиев:
"Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил. Ъндърграундът може да бъде връзван, може да бъде хванат, аз не – да живее България. Щом аз съм най-големият престъпник, идвам да взема тези бонуси. Ще дойда, щях да дойда доброволно, обаче не - сега съм в затвора в Мадрид.“
ФОКУС припомня, че полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.
Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му "домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.
Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.
Колев вероятно ще бъде екстрадиран към България, за да бъде съден по повдигнатите обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плямпяй, Плямпяй...
20:58 09.09.2026
2 оня с коня
20:59 09.09.2026
3 за парите
21:00 09.09.2026
4 Трети коловоз
21:01 09.09.2026
5 Нексус
Коментиран от #8, #10, #11, #13
21:01 09.09.2026
6 Анонимен
21:02 09.09.2026
7 Дзак
21:03 09.09.2026
8 ЩО ДА БИЯТ НЕГО А КОСТОВ И БМБ
До коментар #5 от "Нексус":НЕ. ОБЯСНИ...
21:07 09.09.2026
9 съновидение
21:07 09.09.2026
10 МотоДжиПи
До коментар #5 от "Нексус":Демерджиев да се заеме с мафията, която има достъп до Полицейските данни за хората!
21:07 09.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Емигрант
21:22 09.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 колювата майка
21:22 09.09.2026
15 Много
21:22 09.09.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
ТАКЪВ Е И БАШ СТРАЖАРИНОТ...😀
21:29 09.09.2026
17 Петя
21:40 09.09.2026
18 Специалист
21:43 09.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Яшар
21:45 09.09.2026
21 Фори
21:46 09.09.2026
22 Трябва ли да се популяризират
21:47 09.09.2026
23 Тиква
21:49 09.09.2026
24 Някой
21:53 09.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Умен е министъро
22:03 09.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 голям майтап
А малко преи това:
Извън България съм е б . л съм им майката.
В задачкате се пита, колко е коефициентът на интелигентност на следовниците му в Тик Ток?
22:06 09.09.2026
29 Госг
22:11 09.09.2026