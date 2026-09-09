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Стоян Колев се включи на живо от затвора в Мадрид: Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил

Стоян Колев се включи на живо от затвора в Мадрид: Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил

9 Септември, 2026 20:53 2 497 29

  • стоян колев-
  • затвор-
  • иван демерджиев-
  • сезон-
  • приключване

"Ъндърграундът може да бъде връзван, може да бъде хванат, аз не – да живее България. Щом аз съм най-големият престъпник, идвам да взема тези бонуси. Ще дойда, щях да дойда доброволно, обаче не - сега съм в затвора в Мадрид.“, коментира инфлуенсърът

Стоян Колев се включи на живо от затвора в Мадрид: Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърът Стоян Колев се включи на живо в социалните мрежи от затвора в Мадрид, където се намира, след като избяга от домашния си арест в Бургас, съобщават от "Фокус". Първоначално Колев се укри в Румъния, а впоследствие се озова в Испания. През цялото време той излъчваше на живо в TikTok, докато полицията го издирваше. В крайна сметка испанските власти го арестуваха във Валенсия, като и задържането му беше излъчено в социалните мрежи.

След ареста вътрешният министър Иван Демерджиев публикува шеговит пост в социалните мрежи:

"Сезонът свърши преди GTA VI“, написа силовият министър.

В последвалото си включване Колев се обърна към Демерджиев:

"Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил. Ъндърграундът може да бъде връзван, може да бъде хванат, аз не – да живее България. Щом аз съм най-големият престъпник, идвам да взема тези бонуси. Ще дойда, щях да дойда доброволно, обаче не - сега съм в затвора в Мадрид.“

ФОКУС припомня, че полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му "домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Колев вероятно ще бъде екстрадиран към България, за да бъде съден по повдигнатите обвинения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плямпяй, Плямпяй...

    27 4 Отговор
    На тоя обратно на умен индивид изхода ще му го направят поне един цол и то много скоро!

    20:58 09.09.2026

  • 2 оня с коня

    20 2 Отговор
    И да е обица на Ухото за полицията - при следващият Дом. арест - С 2 ГРИВНИ,та като почне да бастисва едната,другата да й се притече на помощ!

    20:59 09.09.2026

  • 3 за парите

    21 2 Отговор
    Ниски и фиксирани са ни глобите, вместо да са пропорционални на доходите, затова платежоспособни наглеци могат да се подиграват на закона.

    21:00 09.09.2026

  • 4 Трети коловоз

    28 7 Отговор
    Сноян Колев ,ясно и точно каза че сме страхлив народ .Истината боли но това е факт.

    21:01 09.09.2026

  • 5 Нексус

    20 8 Отговор
    Няма ли двама-трима свестни полицаи, да го приклещят в една тясна килия и поне 1 час да го налагат с палките този отпадък?

    Коментиран от #8, #10, #11, #13

    21:01 09.09.2026

  • 6 Анонимен

    23 1 Отговор
    Нагъл галфон!

    21:02 09.09.2026

  • 7 Дзак

    19 0 Отговор
    Малко неадекватен зевзек!

    21:03 09.09.2026

  • 8 ЩО ДА БИЯТ НЕГО А КОСТОВ И БМБ

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нексус":

    НЕ. ОБЯСНИ...

    21:07 09.09.2026

  • 9 съновидение

    16 2 Отговор
    Ако се калкулират разходите на държавата по задържането , по издирването, цената на хотела в испанския затвор, екстрадицията и т.н. и сметката се представи на ехидно усмихнатия хубавец, може и да подейства отрезвяващо.

    21:07 09.09.2026

  • 10 МотоДжиПи

    23 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нексус":

    Демерджиев да се заеме с мафията, която има достъп до Полицейските данни за хората!

    21:07 09.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емигрант

    12 2 Отговор
    Този наркотизиран екземпляр доказва от "приютът за престъпници", че дрогата не прощава на разумът, вече му е приключила мисловните способности !

    21:22 09.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 колювата майка

    5 2 Отговор
    От кратунки,кратунки,от маймунки,маймунки!

    21:22 09.09.2026

  • 15 Много

    6 7 Отговор
    си е добре момчето. На управляващите не им Стиска да си признаят колко са зле. Стоян е за президент.

    21:22 09.09.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    5 1 Отговор
    КЪВ Е БАНДИТОТ
    ТАКЪВ Е И БАШ СТРАЖАРИНОТ...😀

    21:29 09.09.2026

  • 17 Петя

    15 0 Отговор
    И защо непрекъснато пишете за този неграмотник?Какво постижение има,какво е направил-доброволец ли е за гасене на пожари,олимпиец ли е,в старчески дом ли работи на доброволни нечела и т.н.Докога ПРОСТОТИЯТА ще се толерира?Факти жълт вестник ли е,няма ли за какво друго да пишат журналистите му-ЗАКРИВАЙ ако е така и не тровете атмосферата с неудачници........

    21:40 09.09.2026

  • 18 Специалист

    8 0 Отговор
    Като го докарат при бай Ставри рязко ще се разболее от тежка болест за да го пожалят.Тези номера полицията трябва да ги знае вече.Много бандити сме виждали едва ходещи и на инвалидни колички като ги хванат

    21:43 09.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Яшар

    3 0 Отговор
    Тоз ц .ни.н, Стоян го мислех за по умен

    21:45 09.09.2026

  • 21 Фори

    1 3 Отговор
    Кух е като гъдулка , но направи адвокат Дерменджиев смешен!

    21:46 09.09.2026

  • 22 Трябва ли да се популяризират

    3 1 Отговор
    Затворническите бисери на някакъв пандизчия , после защо обществото било пропаднало и просташко

    21:47 09.09.2026

  • 23 Тиква

    5 0 Отговор
    Европаразити, наглостта им във гените,продукт на гербави, нагли мутри.

    21:49 09.09.2026

  • 24 Някой

    1 1 Отговор
    Сега да сме честни на тоя много му хлопа дъската, ама не направил кой знае какво за ресурсите, които се пръскат и за които всички знаем кой ще плати. Дерменджиев явно има доста комплекси и компенсира обаче с държавен ресурс или иначе казано с нашите данъци. Предполагам можеха да му тръснат някаква доста голяма глоба и да се приключи. Сега обаче ще плащаме на полицията, прокуратурата, съдии и т.н после може да полежи малко, ако изобщо лежи. Карал бързо и святкал с фарове (половинката шофьори трябва да са в затвора) и доколкото знам въздушните пушки се продават свободно. За какво ако не заради егото на един бездарник ще го задържат? Направо сме като Монако, нямаме си друга престъпност и това е най лошото. Браво г-н Министър от много време си мисля, че моите данъци трябва да се използват да хванете един улав наркоман, пък после да го храните и пазите, ако се разболее да му платим лечението и ако после ни съди в Страсбург и го направим богат още по добре.

    21:53 09.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Умен е министъро

    1 1 Отговор
    Ако този е тъп,колко да е тъпа полицията ни?

    22:03 09.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 голям майтап

    0 0 Отговор
    Що ме гонят и арестуват аз сам щях да дойда.

    А малко преи това:

    Извън България съм е б . л съм им майката.

    В задачкате се пита, колко е коефициентът на интелигентност на следовниците му в Тик Ток?

    22:06 09.09.2026

  • 29 Госг

    0 0 Отговор
    На тоз съдбата е ясна! Въпроса е, Кога?

    22:11 09.09.2026

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