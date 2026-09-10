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Мишо Александров: Възможно е мачът с Монако да се играе на новата „Армия“

Мишо Александров: Възможно е мачът с Монако да се играе на новата „Армия“

10 Септември, 2026 09:59 721 3

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  • стадион българска армия

Благодаря на всички в клуба и най-вече на треньора

Мишо Александров: Възможно е мачът с Монако да се играе на новата „Армия“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров коментира успеха с 4:2 над Левски във финала за BET.bg Суперкупа на България.

„Благодаря на всички в клуба и най-вече на треньора. Поздравявам всички момчета и най-вече Христо Янев. Ако трябва да коментирам мача, със сигурност първото полувреме не беше нашето, не показахме това, на което сме способни. Второто обаче се видя що за отбор е ЦСКА. Напълно заслужена Суперкупа за нас.

В момента ЦСКА е изправен на крака, имаме отлична база, резултатите също вървят във възходяща линия и не мога да разбера това недоверие“, заяви Александров.

Той говори и за получаването на Акт 16 за стадион „Българска армия“, както и за възможността ЦСКА да изиграе двубой на новото съоръжение срещу Монако. Мачът е насрочен за 15 октомври.

„Има вероятност мачът с Монако да се играе на новата „Армия“. Но не искам да давам крайни оценки и крайни дати. Нека бъдем смирени за още няколко дни. Има и други процедури освен Акт 16, които трябва да минат. Правим всичко възможно да влезем колко се може по-бързо на „Армията“, не само в шампионата, но и в Лига Европа. Движим се напред в графика, това е сигурно.

Според регулациите на УЕФА преди официален мач на стадиона трябва да бъде проведен тестов двубой, който да провери работата на всички системи. Трябва да се определи само правилната дата за такъв мач. За да не излиза информация от клуба, значи не сме готови да я дадем“, обясни Александров.


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  • 1 Левски 1914

    1 6 Отговор
    На новата армия ще играе доведения Литекс с лиценза на Етрополе, Литекс и сто пъти да бие ЛЕВСКИ, никога няма да стане цска.

    10:26 10.09.2026

  • 2 Ромето Тусев

    2 4 Отговор
    Ох, боли ме главата!🤕

    10:29 10.09.2026

  • 3 Хмм

    1 1 Отговор
    намислил ли е кой сърбин ще назначават и колко ще са комисионните

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