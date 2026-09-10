Рецепта на деня: Египетски десерт "Хариса" с грис и бадеми

Необходими продукти:

грис - 500 г;

кисело мляко - 250 г;

захар - 180 г;

разтопено краве масло - 120 г;

прясно мляко - 120 мл;

бакпулвер - 10 г;

ванилия - 1 ч.л.;

бланширани бадеми - 80 г.

За сиропа:

захар - 300 г;

вода - 250 мл;

лимонов сок - 1 с.л.;

розова вода - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Най-напред се приготвя сиропът, за да има време да се охлади. В малка тенджера се смесват захарта и водата, загряват се на умерен огън и след завиране се варят около 8 минути. Добавя се лимоновият сок, сиропът се оставя още 2 минути на котлона, след което се ароматизира с розова вода и се отдръпва. Трябва да бъде хладък, когато се излива върху горещата египетска Хариса.

В дълбока купа се смесват грисът, захарта, бакпулверът и ванилията. Прибавя се разтопеното масло и сместа се претрива с пръсти или шпатула, докато всяка зрънце грис се покрие с мазнина. Тази стъпка помага сладкишът да стане ронлив, сочен и с типичната плътна текстура.

Към сухата смес се добавят киселото мляко и прясното мляко. Разбърква се само докато продуктите се обединят, без продължително биене. Получава се гъста, влажна смес.

Оставя се да почине 10 минути, за да набъбне грисът и да поеме течността равномерно.

Фурната се загрява на 180 градуса. Правоъгълна тава се намазва с малко масло.

Половината от сместа се разстила равномерно, отгоре се подреждат бадемите, а след това се покрива с останалата смес. Повърхността се заглажда внимателно с леко навлажнена шпатула, за да се изпече равномерна златиста коричка.

Сладкишът се пече около 30-35 минути на средна решетка, докато повърхността стане наситено златиста и краищата леко се отделят от тавата. Готовността се проверява с дървено шишче - то трябва да излезе без сурова смес, но сладкишът не бива да се пресушава.

Веднага след изваждане от фурната горещата Хариса се залива равномерно с охладения сироп.

Оставя се да попие поне 1 час, а най-добре няколко часа, за да стане сочна и ароматна. Нарязва се на квадрати и се поднася на стайна температура.

Класическата египетска Хариса може да се съхранява покрита до 3 дни на стайна температура или до 5 дни в хладилник. Преди сервиране е добре да престои кратко извън хладилника, за да омекне и да се усети масленият аромат, пише gotvach.bg.