Хари Кейн за новия договор с Байерн: Няма да се случи след седмица или две

Звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн заяви, че е провел добри първоначални разговори с клуба за удължаване на договора, но капитанът на Англия подчерта, че конкретното споразумение ще отнеме известно време, предаде БТА.

„Това няма да се случи след седмица или две. Все още ще има много дискусии за детайлите“, каза Кейн след победата с 5:1 в първия мач от Бундеслигата срещу Щутгарт.

„Разговорите бяха положителни. Засега всичко е наред. През следващите седмици ще продължим преговорите“, добави той.

Настоящият му контракт изтича в края на сезона и той се стреми към дългосрочно удължаване. Според информациите, освен корекции в заплатата, новият договор ще бъде до 2029 или 2030 година.

„Аз съм на 33 години. Може да не е последният ми договор, но е важен, за който трябва да взема решение. Важното е, че съм доволен от него. И клубът също иска да бъде доволен“, коментира Кейн.

Нападателят се присъедини към Байерн от Тотнъм през 2023-а за рекордната за клуба трансферна сума от около 100 милиона евро, пише ДПА.

„Както Хари, така и семейството му, както и ние, винаги сме се опитвали да покажем, че подхождаме спокойно към нещата. Наистина си имаме доверие един на друг, когато става въпрос за тази тема“, каза главният изпълнителен директор на Байерн Мюнхен Ян-Кристиан Дреезен.

Той беше попитан и за крилото Майкъл Олизе след слухове,те че може да напусне клуба: „Майкъл има договор до 2029 година, няма причина да бързаме“.