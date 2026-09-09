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9 септември 1944 г. Последният преврат на Кимон Георгиев

9 септември 1944 г. Последният преврат на Кимон Георгиев

9 Септември, 2026 03:09 14 867 117

  • 9 септември 1944 г.-
  • преврат-
  • кимон георгиев

Партньорите на БКП в т.нар. Отечествен фронт са смазани в следващите три години

9 септември 1944 г. Последният преврат на Кимон Георгиев - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 9 септември 1944 г. в София е извършен преврат. Това е последният преврат на Кимон Георгиев. Преди това той участва в смяната на властта на 9 юни 1923 г. и 19 май 1934 г.

В 6,25 ч. на 9 септември 1944 г. новият премиер Кимон Георгиев прочита по радиото предварително подготвена Прокламация към българския народ и обявява състава на новия кабинет. Малко след това при него са доведени от Чамкория регентите Кирил и Никола Михов, а третият регент Богдан Филов е в провинцията. Те подписват указ за назначаване на правителството, след което са арестувани. Сред първите стъпки на правителството е да назначи лоялни офицери на ключовите постове в армията.
Цялата Българска армия подкрепя преврата и се обявява в услуга на новата власт.

Навсякъде военните командири арестуват полицията и съвместно с партизански части репресират неудобните.


Щаба на войската издава заповед да се ликвидират всички врагове на новата власт които правят опити за оказване на съпротива и отказват да се предават доброволно на военните и милиционерските власти. Официалното име на армията се преименува от Българска войска на Българска народна войска – съкратено БНВ и в нея наред с другите командни постове се създава длъжността на помощник - командирите по политическите въпроси на армията .

На 9 септември, по нареждане на Добри Терпешев, всички партизански формирования слизат от планините и вземат съвместно с армията властта в селата и градовете в България и със заповед на военния министър генерал Дамян Велчев и произведения вече в генерал Добри Терпешев партизанските части се вливат в Българската армия и се създават военни гвардейски части именувани Българска народна гвардия, а към всяка военна част се създава армейска гвардейска рота, които имат както военнополитически, така и военно полицейски функции.

Навсякъде вземането на властта става без съпротива, но в други случаи някои по малки войскови и полицейски части оказват такава на други по крупни войскови части и силите на ОФ, но съпротивата е сломена.
Според различни оценки броят на убитите през този период е между 20 000 и 40 000 души. Осъдените на смърт от Народния съд са 2 730 души - министри, депутати, журналисти, банкери, кметове, свещеници, земевладелци, учители.

Началото на преврата е поставено в средата на август 1944 г. На 26 август под заплахата от настъпващата Червена армия в Румъния, правителството на Иван Багрянов обявява неутралитет на България във войната. То се разпорежда германските войски да напуснат страната, а отказващите да бъдат разоръжени.
Същият ден, 26 август, ЦК на БРП издава Окръжно №4, с което поставя като задача вземането на властта в България посредством въоръжено въстание. Същевременно, правителството започва в Египет сепаративни преговори за мир с Англия и САЩ, като се надява да издейства настаняване на английски и американски войски в България.

Тези опити срещат съпротивата на Съветския съюз, която довежда до провал на преговорите и на 2 септември Багрянов се оттегля, за да бъде съставено ново правителство като последен опит за предотвратяване на настъплението на Съветския съюз срещу България.
На 2 септември е образувано ново правителство, коалиция на основните опозиционни и антигермански партии, начело с Константин Муравиев.

На Отечествения фронт се предложени четири места в този кабинет, но той отказва участие, готвейки се активно за военен преврат. Новото правителство продължава опитите за външнополитическа преориентирания, като на 4 септември прекратява съюза с Германия, започва разоръжаване на германските войски на територията на страната и освобождава политическите затворници.
Същия ден германски войски пленяват щаба на българския корпус в Нишка Баня и щабовете на българските дивизии окупирали Сърбия.

На 5 септември правителството на Муравиев обсъжда решение за обявяване война на Германия. Обнародването му обаче е отложено за 72 часа по молба на военния министър генерал Иван Маринов поради тактически проблеми. В действителност ген. Маринов вече е съгласувал своите действия с Отечествения фронт, за да се даде възможност на СССР междувременно да обяви война на България. В замяна на услугата, след преврата Иван Маринов е назначен за главнокомандващ на българската армия.

При тези обстоятелства на 5 септември Съветският съюз обявява война на Царство България. На 6 – 7 септември в настъпилото безвластие започват вълнения в различни части на България. Във Варна и Бургас Отечественият фронт установява контрол над администрацията малко преди пристигането на съветските войски. На 6 септември е обявена стачка на трамвайните работници в София, правителството ги подлага на мобилизация, а на следващия ден е разпръсната тяхна демонстрация, при което един човек е убит.

На 7 септември са нападнати затворите в Силистра и Плевен и затворниците са освободени, а при разпръскването на демонстрация на миньори в Перник са убити 6 души.
До преврата остават по-малко от 48 часа....


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Bai nudals

    95 110 Отговор
    Смърт на фашизма,свобода за народа. Да живей 09.09.1944.

    Коментиран от #17, #108

    06:01 09.09.2020

  • 4 Гошо

    118 52 Отговор
    Дата от която българина от селянин стана гражданин, дата от която почна да носи обувки вместо цървули, да спи на легло да ползва спално бельо, да се храни с вилица и от самостоятелна чиния и много други неща се промениха в бита и живота на българина

    Коментиран от #32, #79

    06:05 09.09.2020

  • 5 ТтттТ

    99 72 Отговор
    Честит празник-9.09. Българи....

    06:05 09.09.2020

  • 6 БКП

    149 77 Отговор
    В периода 09.9.1944-10.11.1989 България беше държава достойна за пример на много други.В момента е за срам.

    Коментиран от #13, #22, #107

    06:06 09.09.2020

  • 7 Факт

    111 88 Отговор
    След 9 септември 1944 г. започва един от най-достойните периоди в българската история-факт!!!!

    Коментиран от #25

    06:08 09.09.2020

  • 8 Гост

    68 17 Отговор
    Тролове, що ке кажете сега? България е държава, която е раздирана от интриги, все едно се намираме в кралския двор...през цялото си съществуване е била, държава като ветропоказател, къде духне вятър и се обръща, нещо като жена от улица"червен фенер"...чАстит ви праЗ-ник.

    06:11 09.09.2020

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СоцБоц

    81 72 Отговор
    Слава на БКП, единствената партия мислила за дереджето на хората.Единствената партия която създала условия да се живее достойно, децата ни да имат детство,да се изучат качествено без пари.....подаряваха апартаменти за без пари, храната не беше отрова, имаше истински приятелства, патладжаните работеха, пингвините не смееха да гъкнат,имаше 160000 армия, заводи,маводи...,тонколони,мобифони...геръп у

    Коментиран от #33

    06:16 09.09.2020

  • 12 Сини боклуци

    80 51 Отговор
    Само комунистите,но истинските ще възродят България,а не сегашния султанат.Оставка,съд и затвор за Тиквуций и шайката!!!

    06:20 09.09.2020

  • 13 Така беше

    86 74 Отговор

    До коментар #6 от "БКП":

    Баба ми от щастие почина, защото комунистите й откраднаха 50 Хектара, не декара плодородна земя. А дядо му до последно ги проклинаше, защото същите бяха му откраднали два големи търговски обекта в Пловдив. Това е комунизма, откраднаха от трудолюбивия български народ плодородни им земи.

    Коментиран от #53, #82

    06:34 09.09.2020

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оставка

    78 23 Отговор
    Вече 75 г ни управляват същите тия " комунисти", само дето се пребоядисаха за да са в крак с времето.

    06:39 09.09.2020

  • 16 Blackthorn

    48 33 Отговор
    Честит празник на всички!

    Коментиран от #81

    06:50 09.09.2020

  • 17 Един шофьор

    70 46 Отговор

    До коментар #3 от "Bai nudals":

    Преди години ни караха да мразим германците че били фашисти а то какво излезе че фашистите са честни и трудолюбиви хора а комунистите крадци и убийци.

    Коментиран от #18

    06:50 09.09.2020

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Йозеф

    65 47 Отговор
    Заради този преврат пенсиите са по 100 евро и работите за 500 евро. За справка - вижте тези нива в страните, където не е имало комунизъм и руски ботуш.

    Коментиран от #27, #93, #105

    06:58 09.09.2020

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Роко

    58 50 Отговор

    До коментар #6 от "БКП":

    С какво е била достойна за пример? С концлагерите си ли? Или с масовите убийства без съд и присъда? Или пък с фалитите на държавата? Три на брой. Или с неистовото желание на комунистическата върхушка да унищожат държавността като я присъединят към СССР?

    Коментиран от #106

    07:03 09.09.2020

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 big

    42 18 Отговор
    Бих желал да поздравя всички "анти комунисти" и пребоядисаните комунисти от ГЕРБ с този ден! С всичките си действия те тласкат народа за още един преврат, но не "организиран" от Кимион Георгиев, а в резултат на мутро-мафиотското управление на Бойко Борисов и неговия инструмент Иван Гешев! О С Т А В К А!

    Коментиран от #28, #37

    07:12 09.09.2020

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    38 30 Отговор
    при сосиализъма имахме държава работа сигурност спокойствие здравеопазване

    07:19 09.09.2020

  • 27 big

    41 18 Отговор

    До коментар #19 от "Йозеф":

    Не е необходим комунизъм и руски ботуш, само ГЕРБ и Бойко Борисов са достатъчни! Той окраде всичко: създаденото от "комунизма", пенсионните фондове, здравните осигуровки и т.н., затова сега са ни такива заплатите и пенсиите! Затова и 2 милиона българи си печелят хляба и гледат семействата си тук, като работят в чужбина!

    Коментиран от #46

    07:20 09.09.2020

  • 28 Е да де

    16 31 Отговор

    До коментар #24 от "big":

    Така де - имаме избрано правителство, имаме избори след 5 месеца, където народа да си каже думати.....и пак една групичка искащи властта! Сравнението е точно! Ама си нямате Съветската армия да налага чужди интереси и не можете да избивате хората безнаказано!

    07:20 09.09.2020

  • 29 българин

    19 4 Отговор
    Вие какво? Надъхвате ли се с тая статия

    07:21 09.09.2020

  • 30 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    43 16 Отговор
    това което построиха комунистите го разрушиха сдс ИВАН КОСТОВ олигарсите сега нашия народ в болшинството си е на ръбът на оцеляването

    07:22 09.09.2020

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хаха

    38 36 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Дата от която изтръгнаха на хората поминъка от ръцете,който бяха градили между пококенията векове наред.Унищожиха българското предприемачество и затвориха границите да не бяга никой от "хубавото".На моя дядо му взеха земя в идеалния център на София с мотива,че щели да строят печатница там,която все още не е построена.Земята беше препродадена от общината по време на Съдебното дело на акционерно дружество,което от своя страна я ИПОТЕКИРАЛО в банка,ходи гони дивото.Отделно къщата ни като музеен експонат,цялата от дърворезба жеше отнета и разрушена,за да плеснат върху нея общината.Комунузма е въздигане на некадърните и унищожаване на талантливите. Най-черната дата в историята на България.Като беше толкова хубаво,защо пазеха границите с тел и автомати?

    07:25 09.09.2020

  • 33 Роко

    29 42 Отговор

    До коментар #11 от "СоцБоц":

    Грижела се за народа? Прав си всъщност грижеха се целият народ да живее еднакво зле (освен тях разбира се). Грижела се за децата? Отново си прав децата имаха право да полагат ниско платен робски труд ("доброволни" ученически бригади). Апартаменти били подарявали? Е тука малко бъркаш взимаха ти къщата и за компенсация ти даваха зле построена панелна кутийка срещу доплащане от десет годишни заплати. Храната не била отрова? Прав си, но това е не защото много ни обичаха, а просто нямаха достъп до технологии с които да я направят такава. Но пък и много много я нямаше. Приятелствата не зависят от управлението, вярно да си намериш приятели сред хора с които няма какво да делиш е по - лесно всички сте еднакво пропаднали и без преспектива. А мобифони по соца нямаше, а ако се появява щеше да е като в Куба има ама не за всеки само за нашите хора и за тези които получават кинти от родата забягнала в нормалния свят (да им приберем доларчетата пък така по - лесно ще ги следим)

    Коментиран от #36

    07:25 09.09.2020

  • 34 В.В.П.

    33 18 Отговор
    Проклятието на Кобургите,тежи половин век...И БЪЛГАРИТЕ СЛАГАТ КРАЙ НА ТОВА..... ЧЕСТИТ ПРАЗНИК...АНТИМОНАРХИСТИ!!

    Коментиран от #43

    07:27 09.09.2020

  • 35 КОМУНИСТ

    38 22 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,НИКОГА ПОВЕЕ ФАШИЗЪМ,ДА СПРЕМ НОВИЯТ ФАШИЗЪМ КОЙТО ВЕЧЕ 31Г.НИ МАЧКА И ТЪПЧЕ ПОД КРАСИВИТЕ ТЕРМИНИ-АНТИКОМУНИЗЪМ,ДЕМОКРАЦИЯ ,СВОБОДА НА СЛОВОТО,ПАЗАРНА ИКОНОМИКА,ЧУЖДИ ИНВИСТИЦИЯ,ХИПЕРИНФЛАЦИЯ И МНОГО ДРУГИ.ТАКА ОТКРАДНОХА ЖИВОТИ И СЪДБИ И НАПЪЛНИХА ДЖОБОВЕТЕ СИ!А НАС РАЗСИПАХА.СМЪРТ НА ФАШИЗМА СВОБОДА НА НАРОДА!АКО НЕ ИСКАШ ДА БЪДЕШ НАКОВАЛНЯ БЪДИ ЧУК!

    07:28 09.09.2020

  • 36 Хаха

    15 28 Отговор

    До коментар #33 от "Роко":

    Храната не била отрова,а тровеха хората с тежки промишлени заводи като Кремиковци,да не говорим за Русе.Земята около Кремиковци сега се продава за стотинки,защото е отровена.

    Коментиран от #39, #80

    07:30 09.09.2020

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Танас

    25 30 Отговор
    Злото причинено на хората по света от комунизма неможе да се сравнява с никое друго бедствие.

    07:30 09.09.2020

  • 39 Роко

    4 15 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    Прав си

    07:31 09.09.2020

  • 40 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 8 Отговор
    БОЙКО половин БЪЛГАРИЯ ТЕ МРАЗИ

    07:31 09.09.2020

  • 41 Трикстер

    19 15 Отговор
    Днес празник имат всички активисти на ГЕРБ, защото са потомци на партизаните и червените ескадрони. Най - много комунисти има в ГЕРБ, но са по - злобни и крадливи от предците си. Факт е, че боцко напуска пожарната, защото я деполитизират и така запазва членството си в БКП, след това става и шофьор на Тато, днес е върл антикомунист, хахаха.

    Коментиран от #44

    07:33 09.09.2020

  • 42 Хаха

    19 32 Отговор
    Комунизма е най-голямото зло на Планетата,той е противоречие на природата.

    Коментиран от #47

    07:38 09.09.2020

  • 43 Не е истина

    16 20 Отговор

    До коментар #34 от "В.В.П.":

    Не е лошо да се образоваш малко! Да видиш как са посрещали царя хората в цяла България! И снимки има при поклонението, как цяла България скърби! И не защото партийният секретар е казал, а защото хората са го обичали!

    07:42 09.09.2020

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Информация

    13 8 Отговор

    До коментар #44 от "ДО ФАШИСТА":

    За сведение - Тодор Живков сам си подаде оставката, очаквайки да не я приемат.Но собствените му хора го предадоха за да вземат властта! И му приеха оставката! Типично за комунистите!

    Коментиран от #56

    07:47 09.09.2020

  • 49 баба Зоя

    20 4 Отговор
    Живели преди 9,09,44 г. двама братя - единият комунист, а другият жандармерист. Срещат се след 9,09,55 г. и споделят.
    Бившият партизан се оплаква, че от всякъде го отхвърлят, защото в биографията си пишел, че брат му е бил жандармерист. Вторият брат се чувствал много добре при новата власт - вратите навсякъде били отворени за него, защото в биографията си пишел, че брат му е бил партизан.

    Коментиран от #64

    07:52 09.09.2020

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Виждам

    11 12 Отговор
    каскетаджии , мургавелковци , мандраджии и всякакви престъпници с физиономии на зли дебили ! Днес , все още потомците им са на власт........... А България и гражданите им , изцедени като лимон !

    07:53 09.09.2020

  • 52 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    18 12 Отговор
    през социализъма имае работа заводи фабрики здравеопазване спокойствие сигурност зокони хората ходеха на почивка на море планина по 2 и повече пъти имаше здравеопазване а сега докараха народа до ръбът на оцеляване в Ю ТУБ и ма песен ЕВАЛА ЕВАЛА ЕВАЛА ЖИВКОВ изпя я покойния ПАНКО от град асенов град а сега пустеещи земи села призрачни градове унищожена икономика тогава земата земята се обработваше имаше ткзс предприятия заводи битови комбинати тпк на индвалидите тпк на слепите тих труд а сега призрачност

    Коментиран от #54, #55, #91

    07:56 09.09.2020

  • 53 БКП

    26 8 Отговор

    До коментар #13 от "Така беше":

    90-та година всеки си получи "откраднатите" земи но никой не се хвана да ги обработва.Сега всички плодове,зеленчуци,мляко и месо са вносни защото след унищожаването на ТКЗС-тата няма кой да ги произвежда у нас.

    Коментиран от #59

    07:57 09.09.2020

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хаха

    10 14 Отговор

    До коментар #52 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Народа е на ръба,защото комунизма им изпили мозъците и не са способни да възстановят нормално общество без изкуствено подпомагане. Ей го ,ти вместо да тролиш цял ден и да чакаш на държавата ,що не хванеш нещо да свършиш.В капитализма печелят активните.Защо триете Методий Кусев,това заради свободата на сливото ли?

    Коментиран от #62, #83

    08:01 09.09.2020

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 куку

    14 13 Отговор
    В грешка си. Именно синовете на обичаната ти БКП взеха в ръцете си България след 89 година, именно вие докарахте народа до просяшка тояга

    08:02 09.09.2020

  • 59 куку

    13 10 Отговор

    До коментар #53 от "БКП":

    В грешка си. Именно синовете на обичаната ти БКП взеха в ръцете си България след 89 година, именно вие докарахте народа до просяшка тояга

    Коментиран от #63

    08:03 09.09.2020

  • 60 Коко

    19 15 Отговор
    Честит празник на всички българи, на този ден България се е освободила от нацизма никакъв преврат не е имало, а без партизанска съпротива иСССР България щеше да бъде още по малка на територия това е истинската ни история след това имахме образование безплатно медицинско обслужване и силна армия, а сега сме модерни роби на новите ни приятели

    Коментиран от #95

    08:04 09.09.2020

  • 61 Бесен Язовец

    16 9 Отговор
    Факт е, че Княжеството и Републикара България колкото пъти се е хваща с Германия толкова пъти е имало национални катастрофи и преди и сега. комунистите 1944 бяха най добрия вариант за държавата потънала в кал и дългове заради русофобите германофили!

    Коментиран от #96

    08:04 09.09.2020

  • 62 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 8 Отговор

    До коментар #55 от "Хаха":

    комунизъма не е изпилил мозъка на никой имаше работа сигурност спокойствие закони а сега разходи се по селата ромите правят каквото си искат имат се над закона виж призрачни градове села пустота 5 коперация е пълна с покойници никой от добро не умира господине

    Коментиран от #67

    08:05 09.09.2020

  • 63 Комуниста

    15 4 Отговор

    До коментар #59 от "куку":

    Нещо се бъркаш партиицте в БКП станаха първи СДСари подкрепяни от краварите и западна Европа!

    08:05 09.09.2020

  • 64 В.В.П.

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "баба Зоя":

    Хаха,,,Самата истина...Булгар стори...

    08:06 09.09.2020

  • 65 Хисторик

    10 7 Отговор

    До коментар #57 от "Митрополит Методий Кусев 1914г":

    1914 края на първата началото на втората нац катастрофи точно времето когато Княжество България е дружило с Германия!

    Коментиран от #69

    08:07 09.09.2020

  • 66 Хисторик

    8 4 Отговор
    Германците ни кроят границите 2 пъти до 1944 сега с признаването на Македония ни ги прекроиха за трети път!

    08:09 09.09.2020

  • 67 Хаха

    5 12 Отговор

    До коментар #62 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Еми като няма там българи ще вилнеят,а няма българи защото свалиха границите.Ако нямаше калашници и тел до 89та,щяха по-рано да избягат хората.Имаше работа у завода да изпълняваш петилетката,но нямаше Свобода и частен бизнес.Затова и се саморазпаднаха и помня как хората се радваха 89та ,пееха от щастие и се радваха.

    Коментиран от #85

    08:09 09.09.2020

  • 68 В.В.П.

    8 6 Отговор
    През 9/1944 г.от три хиляди антифашисти,БРОЙКАТА СЕ ВДИГНА НА 300 000.....1990....ОТ 3000 РЕПРЕСИРАНИ,,,СЕ ИЗТЪТРИХА ТРИ МЛН.....ДАЖЕ И ТЪПОТО БОРИСОВ ИЗВАДИ,, УБИТ ДЯДКА,,,...МЪКААА,,, ГОЛЯМА.....ДА ЖИВЕЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ....

    08:11 09.09.2020

  • 69 Митрополит Методий Кусев 1914г

    3 7 Отговор

    До коментар #65 от "Хисторик":

    Вероятно ти си по-запознат с тогавашните събития от съвременника им и видния деец за българската държава.Написал го е човека разбираемо.Има книга "Погрома на България"

    08:12 09.09.2020

  • 70 В.В.П.

    6 2 Отговор
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ВЪРВИ ПО ПЪТЯ НА ГЪРЦИЯ,,,СПАД И ВЪЗХОД,ЗАВИСИ ОТ ТОВА,,,КОЛКО ЗАЕМИ ,И КОГА ЩЕ И ДАДЕ ГЕРМАНИЯ......ВСИЧКО Е В РЪЦЕТЕ НА БАНКЕРИ.....И В ГЪРЦИЯ НИКОГА НЕ Е ДА РЕЧЕМ,,,,ВИЛНЯЛ КОМУНИЗМА,,,..И ГЪРЦИТЕ СИ ПРОДАВАТ ПРИСТАНИЩА И ОСТРОВИ И , И ПОТЪВА ВСИЧКО....

    08:18 09.09.2020

  • 71 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 3 Отговор
    змията хапе най жестоко умирайки герб си отива

    08:18 09.09.2020

  • 72 Биг

    18 10 Отговор
    Това е най-черната дата в историятата на България. Период, който за разлика от пет вековното турско робство успява да сломи българския дух и да ни направи роби и поддръжници на чужди интереси. За всеки, който поне малко разбира от иконоика е ясно, че гореспоменатите “стопанство” и “земеделие” и тн. са изкуствено поддържани от СССР и нямат нищо общо с реалността (цени, качество). Комунизма и ДС изградиха личностите, които ни управляват и днес, които гледат само собствения си интерес и методично действат против интересите на обществото. От “българското чудо” след освобождението направиха един народ с робско мислене и никакво национално самосъзнание.

    08:21 09.09.2020

  • 73 Нищо ново

    7 8 Отговор
    "Cъщeврeмeннo, прaвитeлcтвoтo зaпoчвa в Eгипeт ceпaрaтивни прeгoвoри зa мир c Aнглия и CAЩ, кaтo ce нaдявa дa издeйcтвa нacтaнявaнe нa aнглийcки и aмeрикaнcки вoйcки в Бългaрия."

    Нищо Ново...То и сега Бойко е в преговори и иска съюз и подкрепата на САЩ и Европа, само че среща съпротивата на русофилите от БСП и дълбоко прикрилия се руски агент и пРезидент - законспирирания таен комунист и в червата Радев, който е главен разединител на народа и с вдигнат юмрук е подбудител за извършването на "мутренски" червен рекет с преврат като поставя задачата пред организаторите от "Смрадливото трио" за сваляне с уличен метеж и безредици на законното проевропейско правителство и вземането на властта в България посредством искането и викането " Устафка" и организираното за 10.09 на площаден зрелищен фарс за "Велико народно въстание"...!!!

    08:39 09.09.2020

  • 74 смърт на русия

    10 11 Отговор
    България спира да съществува, като независима държава, идва ред на няколко национални катастрофи, безвремие под руската диктатура и така до ден днешен!
    Смърт на Русия и комунизма!

    Коментиран от #114

    09:09 09.09.2020

  • 75 Комунисти на съд

    8 5 Отговор
    До днес ни управляват децата на комунистите и агентите на дс

    09:13 09.09.2020

  • 76 Комунисти на съд

    17 8 Отговор
    Комунистите избиха най достойните българи лекари свещенници учители офицери хора участвали в по четири войни избиха родата на Иван Вазов,Райна Княгиня Бачо Киро и други достойни синове и до днес ни управляват децата на същите комунистически престъпници

    Коментиран от #77

    09:18 09.09.2020

  • 77 АБЕ ФАШИСТ ТИ ПРЕВЪРТЯ ЛИ

    8 13 Отговор

    До коментар #76 от "Комунисти на съд":

    КАКВО РАЗСПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ ФАШИСТ ДОЛЕН!

    09:25 09.09.2020

  • 78 гост

    10 7 Отговор
    Ако не се беше случило това, което се случи на днешната дата през 1944та, може би щяхме да сме втора Швейцария и наследниците на онези престъпници, нямаше да ни управляват сега. Комунизъм никока не е имало, няма и да има, това беше една диктатура с катастрофални последици, с които се борим сега по протести. Ако в един клас, разделим оценките на отличниците и двойкаджиите и всеки получи средноаритмртичната оценка, общият успех на класа, ще започне да спада, защото тези, които учат ще се демотивират и рязко ще спрат да го правят а двойкаджиите са си двойкаджии. Така работи тази ситема но на фона на желязна завеса, зверска диктатрура и полицейщина, така е и до днес, нищо не се е променило, само цвета от червен на син и отворените граници. И щом това има толкова много почитатели в България, всичко е загубено, никакви протести няма да ни помогнат и може би, мислещите и талантливи хора е добре да се спасяват час по скоро.

    09:33 09.09.2020

  • 79 И аз да кажа

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Твоето семейство ако е носило цървули и яло с дървена лъжица, нашите не са. Майка ми беше от Карлово и казваше, че преди 9.09.44 са носили дрехи немска и американска конфекция, а който иска по-луксозно си е шиел при моделиер. Че всяка година им купували от панаира златни обички-треперушки, които до следващата година се загубвали, без това да ги разстройва. Още ли имате нахалството да твърдите, че в държавите без комунисти няма напредък и индустриализация?

    Коментиран от #86, #116

    09:40 09.09.2020

  • 80 ?????

    10 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    Не пиши глупости.Знаеш добре че не било така.С какво те отровиха та още до жив.А сега ? Какво ядеш, какво дишаш? Отрова драги!

    09:40 09.09.2020

  • 81 И аз да кажа

    12 9 Отговор

    До коментар #16 от "Blackthorn":

    Само изр.д садист би нарекъл празник момент в историята, избил 20 000-40 000 души в малка държава като България

    09:48 09.09.2020

  • 82 Просто

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Така беше":

    върнаха грабеното с години от Спастурчевци Стамболовци и подобните им на хората.На крадеца най-му тежи като му вземеш краденото.

    10:07 09.09.2020

  • 83 При

    10 5 Отговор

    До коментар #55 от "Хаха":

    капитализма забогатяват предимно мошениците и далавераджиите.За благозвучие им казват "предприемчиви".

    Коментиран от #89

    10:24 09.09.2020

  • 84 Никога не ще забравим никога не ще прост

    7 5 Отговор
    Жертвите на комунизма в света са над 130 милиона

    10:31 09.09.2020

  • 85 Едва

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Хаха":

    ли щяха да пеят,ако знаеха какъв ги чака.А тези,които са навън в момента в огромната си част са гурбетчии по принуда.Няма що голяма гордост да изгониш половината си народ и да го представиш като"свобода".

    10:31 09.09.2020

  • 86 А яхта

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "И аз да кажа":

    и частен самолет имали ли са?

    Коментиран от #88

    10:34 09.09.2020

  • 87 Истината

    5 5 Отговор
    Болшевизма и капитализма са двете страни на една ционистка монета

    10:36 09.09.2020

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 До Коментар #83

    7 6 Отговор

    До коментар #83 от "При":

    "При капитализма забогатяват предимно мошениците и далавераджиите.За благозвучие им казват "предприемчиви".",

    А при комунизма няма забогатяване защото всички са равни с тъпанарите, мързеливите и посредствените....

    11:18 09.09.2020

  • 90 Трифонов

    3 0 Отговор
    По юмручетата ще ги познаеш тъпаците

    13:08 09.09.2020

  • 91 Gaco

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    При комунизма и слепците бяха очевидци.

    13:11 09.09.2020

  • 92 жоро уудстока

    7 2 Отговор
    Добре е да се научим да мразим и се борим срещу диктатурата!Примери бол:от древен Рим до Наполеон,Сталин,Хитлер,Путин,Лукашенко.Как да тъгувам за Берлинската стена ,липсата на свобода,забраната да се обличаш и слушаш музиката,която харесваш?!Кой дава право на някои да ти отнемат имота и да те пращат в концлагер?!Лошото е,че и сега някои се мислят за богопомазани като дойдат на власт.Затова не трябва да търпим диктаторите!

    15:22 09.09.2020

  • 93 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Йозеф":

    Очевидно нищо не знаеш за окрадената ни на няколко пъти пенсионна система.

    16:58 09.09.2020

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Роко

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "Коко":

    А бе приятелю в България нацизъм никога не е имало. Колкото до помощта на СССР нещо си в голяма грешка. Единствената причина България да е сред победените страни е изричното настояване на съветския представител (въпреки че България е единствения съюзник на Германия който не воюва със СССР, и въпреки десетките хиляди загинали за победата български войници, но кво да се прави комунистите наследяват от Русия неистовата омраза към всичко българско)

    00:57 10.09.2020

  • 96 Роко

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Бесен Язовец":

    Язовче преди 1946 не е имало републиканско управление в България. А такава национална катастрофа като след съветската окупация едва ли някога се е случвала на България. През 45-та е откраднат целият златен резерв на България, отделно от това България плаща репарации на СССР въпреки че не е воювала със СССР, плаща издръжката на съветските окупационни войски в ДОЛАРИ (валутата е определена по настояване на съветския представител). България престава да е самостоятелна държава и няма своя вътрешна и външна политика пример така наречения възродителен процес не е инициатива на правешкото говедо, а съветски експеримент как ще реагира мюсюлманското население на една славянизация (все пак над 40% от съветското население са мюсюлмани и това население е с висок прираст за разлика от другите съветски граждани). Българи са принуждавани насила да стават македонци (добре че Тито се усети че комунизма умира и би шута на Сталин и комузма иначе в пиринско един българин нямаше да остане)

    Коментиран от #110

    01:15 10.09.2020

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 даскала

    4 5 Отговор
    И дойдоха Съветските окупатори и поставиха селяндурите да управляват . Но това управление , беше зорко следено от Окупаторът , за да няма изненади . Др. Сталиин е попитал Димитров - какво правителство ще сфорира , а Димитров отговаря - каквото ВИЕ ЖЕЛАЕТЕ .

    17:13 11.09.2020

  • 99 Горски

    8 2 Отговор
    ЧЕСТИТ 9-ти СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРИЯ!
    ВЕЧНА СЛАВА на СССР и НРБ! България от една аграрна, мизерна и бедна страна от 1946 до 1989г. стана Райска градина с благоденстващо население. След 33 години западна демокрация, див капитализъм, грабеж и геноцид сега е това което е! Върнаха ни един век назад, ограбени и нещастни намаляхме до пет милиона от които 80% са нито живи, нито умрели. Сега се хвалят с 2 реактора на Уестинг, крайна цена няма, а те с оборудване, лицензи, площадки, изпълнители, от чужд опит стигат до 30 милиарда долара парчето. Или за 2 реактора 120 милиарда лева. При наличие че имахме закупени по-мощни реатора 2, по-ново поколение, по-сигурни, платена лиценз площадка, платено частично оборудване, изградена и платена частично инфраструктура,подизпълнители, проекти, с договор за прибиране на обработено ядрено гориво. Крайна цена между десет и 16 милиарда лева. Като България не дава един лев, а сега даваме половин милиард лева предплащане. Имахме златна акция 51%, и проектът се изплащаше от бъдещи продажби на ток. СОЦИАЛИЗЪМЪ...създаде военна промишленост което запада никога няма да го изпуснат и да ни дадат.
    От тях готовите изделия от нас някоя друга поръчка някое друго болтче да произведем.
    Докато с този кенеф правихме мотокари колкото са правили и САЩ,изнасяхме наше оръжие за арабският свят,произвеждахме Тютюн колкото САЩ,
    имахме и произвеждахме електроника в нейната зора,имахме ГААПС в което всичко в определени цехове беше автоматизирано и то през

    Коментиран от #102

    03:18 09.09.2026

  • 100 604

    4 0 Отговор
    Факти са толкоз некадърни, че постват това от 2020г...
    Пхахахахя...дойчето ако драснат..че го препишат, ако не не.


    Смях

    03:20 09.09.2026

  • 101 СПРАВЕДЛИВ

    3 3 Отговор
    Събитията много ми приличат на сегашните. Наистина, в историята има периодичност, която плаши някои гузни хора.
    Майка ми е участвала в освобождаването на затворниците в Силистра и всичко ми е напълно ясно.
    Българското управление винаги е имало много кусури и от всичко е страдал народът. Така е било и така ще бъде.
    Нека не забравяме тази дата, защото България много дължи на нея. Никога дотогава, както и през последните 37 години, в България не е имало такова строителство и възход! Това беше Златен век на българското строителство и икономически възход, както по времето на Симеон Велики - Златен век на българската книжнина.

    03:42 09.09.2026

  • 102 СПРАВЕДЛИВ

    5 2 Отговор

    До коментар #99 от "Горски":

    Така беше - България беше на първо място в света по производство и износ на мотокари, електрокари и електротелфери, домати и розово масло. Сега внасяме пластмасови домати от Турция и Гърция, а заводите, селското стопанство и паметниците се разрушиха, за да няма спомени за идните поколения и историята да се редактира, в интерес на управляващите чуждопоклонници, които служат на враговете на България, за лична изгода.

    03:51 09.09.2026

  • 103 Слава на СЗО u AI

    1 0 Отговор
    войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (данъкът въглеродна следа), вода, храна, енергия... Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. Слава на другарката Урсула!!!.

    04:23 09.09.2026

  • 104 Документите говорят

    4 1 Отговор
    М А Н И Ф Е С ТКЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДГраждани и гражданки,Отечественият фронт пое в тия съдбоносни часове и при тия тежки условия управлението на страната, за да я спаси от гибел.Досегашните правителства на цар Борис и неговите регенти докараха България до прага на катастрофата. Те я направиха играчка в ръцете на Хитлер, превърнаха я в бойно поле и я вкараха в безумна война с великите демокрации. Те предизвикаха разрушението на нашите градове и села, опустошиха нашето стопанство, ограбиха плодовете на народния труд и подхвърлиха на изтребление цвета на българския народ. Престъпната водена политика доведе дотам, че днес България е изправена пред трета, още по-страшна национална катастрофа.За да се сложи край на това безумно самоизтребление, за да се спаси Отечеството ни и да се върне неговата чест, Отечественият фронт, в съгласие с волята на целия народ и на неговата армия, събори досегашното престъпно правителство и образува Правителство на Отечествения фронт, в което влизат представители на всички прогресивни и патриотични народни сили.Новото народно правителство си поставя за първа и неотложна задача:Да изведе незабавно България от лагера на хитлеристка Германия и от нейната коалиция.Да спре веднага войната с великите съюзни държави — Съветския съюз, Англия и Америка — и да сключи с тях бързо и почетно примирие.Да прочисти българската земя от германските войски и техните помагачи.Да възстанови незабавно конституционните права и свободи на народа: свободата

    Коментиран от #113

    04:36 09.09.2026

  • 105 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Йозеф":

    Аз започвям да се бъркам - вчера агент Тагарев и после Надежда Михайлова ни обясняваха КОЛКО ДОБРЕ СМЕ ЖИВЕЕЛИ.
    Днес ти твърдиш обратното...
    Абе я вземете се стиковайте, бе хора... олеквате по този начин.
    И само да ти кажа че ако някъде ВСЕ ОЩЕ живеят добре се запитай дали пък не е за сметка на колониите си.
    И да ти кажа в САЩ има много ама много бедни хора...

    04:37 09.09.2026

  • 106 Чоко

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Роко":

    Всичко, което си изброил е имало е МНОГО ПО-ГОЛЯМ мащаб преди 9 Септември. И концлагери и масови убийства на дори на деца (Ястребино) и 3!!! НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ...
    И би ли бил така добър да споделиш документи и факти за хора които са искали България да стане република?! Защото сега има и то много дето искат да сме щат, но колонизаторите чредпочитат да си останем колония - по-евтино им е...

    04:43 09.09.2026

  • 107 В периода 09.9.1944-10.11.1989

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "БКП":

    България беше васал на Москва.

    Коментиран от #109

    04:50 09.09.2026

  • 108 Факрус

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Bai nudals":

    Мръсни долни горски терористи! Ако бяхме останали под западно влияние, сега щяхме да сме Велика България на три морета! Вместо това сега сме задунайска губерния!

    05:03 09.09.2026

  • 109 Кънчо Стойчев Пимпирлиев

    5 1 Отговор

    До коментар #107 от "В периода 09.9.1944-10.11.1989":

    Сега България е роб на САЩ. Не виждам никакво развитие. За да управляваш една страна успешно не е достатъчно само да слугуваш на силните на деня.

    Коментиран от #111

    05:21 09.09.2026

  • 110 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Роко":

    Както се вижда, България сега може наистина да плаща репарации за двете войни, в които участва, въпреки волята на по-голямата част от населението си, защото винаги е имало и ще има една малка част, които са предатели и които винаги са по някаква "случайност" в управлението й. Интересно, как ще ги плащаме, като ни "ощавиха" до кости?!

    05:35 09.09.2026

  • 111 Как точно е роб на САЩ?

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Кънчо Стойчев Пимпирлиев":

    САЩ в момента са враждебно настроени спрямо съюза в който е член България, всъщност и двата (ЕС и НАТО).

    05:39 09.09.2026

  • 112 Роза Луксембург

    1 2 Отговор
    Социализъм или варварство!

    05:47 09.09.2026

  • 113 СПРАВЕДЛИВ

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Документите говорят":

    Ако се замислим, сега не сме ли в същото положение и нямаме ли нужда от подобни чистки? Наистина, историята се повтаря, колкото и някои да се опитват да я прикриват и редактират в свой интерес, защото те са обикновено тези, които винаги са успявали някакси да бъдат в управлението и са мафиоти, които помежду си се избиват за власт, но повличат покрай себе си и невинни жертви.
    Тази дата наистина е много важна, ако не за друго, за да ни накара да се замислим и направим безпристрастна равносметка на всичко, което е станало, става и ще става и на последствията, които ни очакват. Дано този път има повече разумни хора между нас, които да успеят да се опомнят навреме, защото ако събитията се повторят, при сегашната военна техника, съдбата ни ще бъде катастрофална. Имаме го наглед от Украйна и Иран и не трябва да се поддаваме на провокации и чужди въздействия от никоя страна!
    УСПЕХ НА РАЗУМА!!!

    05:49 09.09.2026

  • 114 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "смърт на русия":

    На какви "гъби" си!?
    Лекувай се, докато не е станало късно!

    05:56 09.09.2026

  • 115 Галина Колева

    0 2 Отговор
    Ден след който ни се случи това,което османците не можаха да ни сторят ,но комунистите извършиха. Унищожиха духовността на българина с фалшивата си идеология и го ограбиха.

    06:01 09.09.2026

  • 116 Констатираща

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "И аз да кажа":

    Майка Ви може да е носила златни обеци и вносни дрехи, тъй както и сега управниците и част от "елита", носят дрехи и бижута за милиони, но такъв ли е бил стандартът на средностатистическия българин, както и сега? Затова се стига до преврати и революции, когато народното негодувание, в лицето на средностатистическия гражданин вземе връх. Тогава става много опасно, защото започват да действат законите на реваншизма и отмъщението, които в лицето на изстрадалите народни маси са неконтролируема и опасна сила, която може да има опасни последствия и покрай "сухото и мокрото гори". Затова е имало много невинни жертви и дано не става сега така!

    06:14 09.09.2026

  • 117 Така Така

    0 0 Отговор
    Честит Празник на всички, които ценят тази Победа! Много невинни и много помагащи на партизаните са избити от тези подлоги

    06:20 09.09.2026

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