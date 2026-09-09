9 септември 1944 г. Последният преврат на Кимон Георгиев

На 9 септември 1944 г. в София е извършен преврат. Това е последният преврат на Кимон Георгиев. Преди това той участва в смяната на властта на 9 юни 1923 г. и 19 май 1934 г.
В 6,25 ч. на 9 септември 1944 г. новият премиер Кимон Георгиев прочита по радиото предварително подготвена Прокламация към българския народ и обявява състава на новия кабинет. Малко след това при него са доведени от Чамкория регентите Кирил и Никола Михов, а третият регент Богдан Филов е в провинцията. Те подписват указ за назначаване на правителството, след което са арестувани. Сред първите стъпки на правителството е да назначи лоялни офицери на ключовите постове в армията.
Цялата Българска армия подкрепя преврата и се обявява в услуга на новата власт.
Навсякъде военните командири арестуват полицията и съвместно с партизански части репресират неудобните.
Щаба на войската издава заповед да се ликвидират всички врагове на новата власт които правят опити за оказване на съпротива и отказват да се предават доброволно на военните и милиционерските власти. Официалното име на армията се преименува от Българска войска на Българска народна войска – съкратено БНВ и в нея наред с другите командни постове се създава длъжността на помощник - командирите по политическите въпроси на армията .
На 9 септември, по нареждане на Добри Терпешев, всички партизански формирования слизат от планините и вземат съвместно с армията властта в селата и градовете в България и със заповед на военния министър генерал Дамян Велчев и произведения вече в генерал Добри Терпешев партизанските части се вливат в Българската армия и се създават военни гвардейски части именувани Българска народна гвардия, а към всяка военна част се създава армейска гвардейска рота, които имат както военнополитически, така и военно полицейски функции.
Навсякъде вземането на властта става без съпротива, но в други случаи някои по малки войскови и полицейски части оказват такава на други по крупни войскови части и силите на ОФ, но съпротивата е сломена.
Според различни оценки броят на убитите през този период е между 20 000 и 40 000 души. Осъдените на смърт от Народния съд са 2 730 души - министри, депутати, журналисти, банкери, кметове, свещеници, земевладелци, учители.
Началото на преврата е поставено в средата на август 1944 г. На 26 август под заплахата от настъпващата Червена армия в Румъния, правителството на Иван Багрянов обявява неутралитет на България във войната. То се разпорежда германските войски да напуснат страната, а отказващите да бъдат разоръжени.
Същият ден, 26 август, ЦК на БРП издава Окръжно №4, с което поставя като задача вземането на властта в България посредством въоръжено въстание. Същевременно, правителството започва в Египет сепаративни преговори за мир с Англия и САЩ, като се надява да издейства настаняване на английски и американски войски в България.
Тези опити срещат съпротивата на Съветския съюз, която довежда до провал на преговорите и на 2 септември Багрянов се оттегля, за да бъде съставено ново правителство като последен опит за предотвратяване на настъплението на Съветския съюз срещу България.
На 2 септември е образувано ново правителство, коалиция на основните опозиционни и антигермански партии, начело с Константин Муравиев.
На Отечествения фронт се предложени четири места в този кабинет, но той отказва участие, готвейки се активно за военен преврат. Новото правителство продължава опитите за външнополитическа преориентирания, като на 4 септември прекратява съюза с Германия, започва разоръжаване на германските войски на територията на страната и освобождава политическите затворници.
Същия ден германски войски пленяват щаба на българския корпус в Нишка Баня и щабовете на българските дивизии окупирали Сърбия.
На 5 септември правителството на Муравиев обсъжда решение за обявяване война на Германия. Обнародването му обаче е отложено за 72 часа по молба на военния министър генерал Иван Маринов поради тактически проблеми. В действителност ген. Маринов вече е съгласувал своите действия с Отечествения фронт, за да се даде възможност на СССР междувременно да обяви война на България. В замяна на услугата, след преврата Иван Маринов е назначен за главнокомандващ на българската армия.
При тези обстоятелства на 5 септември Съветският съюз обявява война на Царство България. На 6 – 7 септември в настъпилото безвластие започват вълнения в различни части на България. Във Варна и Бургас Отечественият фронт установява контрол над администрацията малко преди пристигането на съветските войски. На 6 септември е обявена стачка на трамвайните работници в София, правителството ги подлага на мобилизация, а на следващия ден е разпръсната тяхна демонстрация, при което един човек е убит.
На 7 септември са нападнати затворите в Силистра и Плевен и затворниците са освободени, а при разпръскването на демонстрация на миньори в Перник са убити 6 души.
До преврата остават по-малко от 48 часа....
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Bai nudals
Коментиран от #17, #108
06:01 09.09.2020
4 Гошо
Коментиран от #32, #79
06:05 09.09.2020
5 ТтттТ
06:05 09.09.2020
6 БКП
Коментиран от #13, #22, #107
06:06 09.09.2020
7 Факт
Коментиран от #25
06:08 09.09.2020
8 Гост
06:11 09.09.2020
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СоцБоц
Коментиран от #33
06:16 09.09.2020
12 Сини боклуци
06:20 09.09.2020
13 Така беше
До коментар #6 от "БКП":Баба ми от щастие почина, защото комунистите й откраднаха 50 Хектара, не декара плодородна земя. А дядо му до последно ги проклинаше, защото същите бяха му откраднали два големи търговски обекта в Пловдив. Това е комунизма, откраднаха от трудолюбивия български народ плодородни им земи.
Коментиран от #53, #82
06:34 09.09.2020
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оставка
06:39 09.09.2020
16 Blackthorn
Коментиран от #81
06:50 09.09.2020
17 Един шофьор
До коментар #3 от "Bai nudals":Преди години ни караха да мразим германците че били фашисти а то какво излезе че фашистите са честни и трудолюбиви хора а комунистите крадци и убийци.
Коментиран от #18
06:50 09.09.2020
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Йозеф
Коментиран от #27, #93, #105
06:58 09.09.2020
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Роко
До коментар #6 от "БКП":С какво е била достойна за пример? С концлагерите си ли? Или с масовите убийства без съд и присъда? Или пък с фалитите на държавата? Три на брой. Или с неистовото желание на комунистическата върхушка да унищожат държавността като я присъединят към СССР?
Коментиран от #106
07:03 09.09.2020
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 big
Коментиран от #28, #37
07:12 09.09.2020
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:19 09.09.2020
27 big
До коментар #19 от "Йозеф":Не е необходим комунизъм и руски ботуш, само ГЕРБ и Бойко Борисов са достатъчни! Той окраде всичко: създаденото от "комунизма", пенсионните фондове, здравните осигуровки и т.н., затова сега са ни такива заплатите и пенсиите! Затова и 2 милиона българи си печелят хляба и гледат семействата си тук, като работят в чужбина!
Коментиран от #46
07:20 09.09.2020
28 Е да де
До коментар #24 от "big":Така де - имаме избрано правителство, имаме избори след 5 месеца, където народа да си каже думати.....и пак една групичка искащи властта! Сравнението е точно! Ама си нямате Съветската армия да налага чужди интереси и не можете да избивате хората безнаказано!
07:20 09.09.2020
29 българин
07:21 09.09.2020
30 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:22 09.09.2020
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хаха
До коментар #4 от "Гошо":Дата от която изтръгнаха на хората поминъка от ръцете,който бяха градили между пококенията векове наред.Унищожиха българското предприемачество и затвориха границите да не бяга никой от "хубавото".На моя дядо му взеха земя в идеалния център на София с мотива,че щели да строят печатница там,която все още не е построена.Земята беше препродадена от общината по време на Съдебното дело на акционерно дружество,което от своя страна я ИПОТЕКИРАЛО в банка,ходи гони дивото.Отделно къщата ни като музеен експонат,цялата от дърворезба жеше отнета и разрушена,за да плеснат върху нея общината.Комунузма е въздигане на некадърните и унищожаване на талантливите. Най-черната дата в историята на България.Като беше толкова хубаво,защо пазеха границите с тел и автомати?
07:25 09.09.2020
33 Роко
До коментар #11 от "СоцБоц":Грижела се за народа? Прав си всъщност грижеха се целият народ да живее еднакво зле (освен тях разбира се). Грижела се за децата? Отново си прав децата имаха право да полагат ниско платен робски труд ("доброволни" ученически бригади). Апартаменти били подарявали? Е тука малко бъркаш взимаха ти къщата и за компенсация ти даваха зле построена панелна кутийка срещу доплащане от десет годишни заплати. Храната не била отрова? Прав си, но това е не защото много ни обичаха, а просто нямаха достъп до технологии с които да я направят такава. Но пък и много много я нямаше. Приятелствата не зависят от управлението, вярно да си намериш приятели сред хора с които няма какво да делиш е по - лесно всички сте еднакво пропаднали и без преспектива. А мобифони по соца нямаше, а ако се появява щеше да е като в Куба има ама не за всеки само за нашите хора и за тези които получават кинти от родата забягнала в нормалния свят (да им приберем доларчетата пък така по - лесно ще ги следим)
Коментиран от #36
07:25 09.09.2020
34 В.В.П.
Коментиран от #43
07:27 09.09.2020
35 КОМУНИСТ
07:28 09.09.2020
36 Хаха
До коментар #33 от "Роко":Храната не била отрова,а тровеха хората с тежки промишлени заводи като Кремиковци,да не говорим за Русе.Земята около Кремиковци сега се продава за стотинки,защото е отровена.
Коментиран от #39, #80
07:30 09.09.2020
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Танас
07:30 09.09.2020
39 Роко
До коментар #36 от "Хаха":Прав си
07:31 09.09.2020
40 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:31 09.09.2020
41 Трикстер
Коментиран от #44
07:33 09.09.2020
42 Хаха
Коментиран от #47
07:38 09.09.2020
43 Не е истина
До коментар #34 от "В.В.П.":Не е лошо да се образоваш малко! Да видиш как са посрещали царя хората в цяла България! И снимки има при поклонението, как цяла България скърби! И не защото партийният секретар е казал, а защото хората са го обичали!
07:42 09.09.2020
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Информация
До коментар #44 от "ДО ФАШИСТА":За сведение - Тодор Живков сам си подаде оставката, очаквайки да не я приемат.Но собствените му хора го предадоха за да вземат властта! И му приеха оставката! Типично за комунистите!
Коментиран от #56
07:47 09.09.2020
49 баба Зоя
Бившият партизан се оплаква, че от всякъде го отхвърлят, защото в биографията си пишел, че брат му е бил жандармерист. Вторият брат се чувствал много добре при новата власт - вратите навсякъде били отворени за него, защото в биографията си пишел, че брат му е бил партизан.
Коментиран от #64
07:52 09.09.2020
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Виждам
07:53 09.09.2020
52 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #54, #55, #91
07:56 09.09.2020
53 БКП
До коментар #13 от "Така беше":90-та година всеки си получи "откраднатите" земи но никой не се хвана да ги обработва.Сега всички плодове,зеленчуци,мляко и месо са вносни защото след унищожаването на ТКЗС-тата няма кой да ги произвежда у нас.
Коментиран от #59
07:57 09.09.2020
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хаха
До коментар #52 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Народа е на ръба,защото комунизма им изпили мозъците и не са способни да възстановят нормално общество без изкуствено подпомагане. Ей го ,ти вместо да тролиш цял ден и да чакаш на държавата ,що не хванеш нещо да свършиш.В капитализма печелят активните.Защо триете Методий Кусев,това заради свободата на сливото ли?
Коментиран от #62, #83
08:01 09.09.2020
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 куку
08:02 09.09.2020
59 куку
До коментар #53 от "БКП":В грешка си. Именно синовете на обичаната ти БКП взеха в ръцете си България след 89 година, именно вие докарахте народа до просяшка тояга
Коментиран от #63
08:03 09.09.2020
60 Коко
Коментиран от #95
08:04 09.09.2020
61 Бесен Язовец
Коментиран от #96
08:04 09.09.2020
62 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #55 от "Хаха":комунизъма не е изпилил мозъка на никой имаше работа сигурност спокойствие закони а сега разходи се по селата ромите правят каквото си искат имат се над закона виж призрачни градове села пустота 5 коперация е пълна с покойници никой от добро не умира господине
Коментиран от #67
08:05 09.09.2020
63 Комуниста
До коментар #59 от "куку":Нещо се бъркаш партиицте в БКП станаха първи СДСари подкрепяни от краварите и западна Европа!
08:05 09.09.2020
64 В.В.П.
До коментар #49 от "баба Зоя":Хаха,,,Самата истина...Булгар стори...
08:06 09.09.2020
65 Хисторик
До коментар #57 от "Митрополит Методий Кусев 1914г":1914 края на първата началото на втората нац катастрофи точно времето когато Княжество България е дружило с Германия!
Коментиран от #69
08:07 09.09.2020
66 Хисторик
08:09 09.09.2020
67 Хаха
До коментар #62 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Еми като няма там българи ще вилнеят,а няма българи защото свалиха границите.Ако нямаше калашници и тел до 89та,щяха по-рано да избягат хората.Имаше работа у завода да изпълняваш петилетката,но нямаше Свобода и частен бизнес.Затова и се саморазпаднаха и помня как хората се радваха 89та ,пееха от щастие и се радваха.
Коментиран от #85
08:09 09.09.2020
68 В.В.П.
08:11 09.09.2020
69 Митрополит Методий Кусев 1914г
До коментар #65 от "Хисторик":Вероятно ти си по-запознат с тогавашните събития от съвременника им и видния деец за българската държава.Написал го е човека разбираемо.Има книга "Погрома на България"
08:12 09.09.2020
70 В.В.П.
08:18 09.09.2020
71 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:18 09.09.2020
72 Биг
08:21 09.09.2020
73 Нищо ново
Нищо Ново...То и сега Бойко е в преговори и иска съюз и подкрепата на САЩ и Европа, само че среща съпротивата на русофилите от БСП и дълбоко прикрилия се руски агент и пРезидент - законспирирания таен комунист и в червата Радев, който е главен разединител на народа и с вдигнат юмрук е подбудител за извършването на "мутренски" червен рекет с преврат като поставя задачата пред организаторите от "Смрадливото трио" за сваляне с уличен метеж и безредици на законното проевропейско правителство и вземането на властта в България посредством искането и викането " Устафка" и организираното за 10.09 на площаден зрелищен фарс за "Велико народно въстание"...!!!
08:39 09.09.2020
74 смърт на русия
Смърт на Русия и комунизма!
Коментиран от #114
09:09 09.09.2020
75 Комунисти на съд
09:13 09.09.2020
76 Комунисти на съд
Коментиран от #77
09:18 09.09.2020
77 АБЕ ФАШИСТ ТИ ПРЕВЪРТЯ ЛИ
До коментар #76 от "Комунисти на съд":КАКВО РАЗСПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ ФАШИСТ ДОЛЕН!
09:25 09.09.2020
78 гост
09:33 09.09.2020
79 И аз да кажа
До коментар #4 от "Гошо":Твоето семейство ако е носило цървули и яло с дървена лъжица, нашите не са. Майка ми беше от Карлово и казваше, че преди 9.09.44 са носили дрехи немска и американска конфекция, а който иска по-луксозно си е шиел при моделиер. Че всяка година им купували от панаира златни обички-треперушки, които до следващата година се загубвали, без това да ги разстройва. Още ли имате нахалството да твърдите, че в държавите без комунисти няма напредък и индустриализация?
Коментиран от #86, #116
09:40 09.09.2020
80 ?????
До коментар #36 от "Хаха":Не пиши глупости.Знаеш добре че не било така.С какво те отровиха та още до жив.А сега ? Какво ядеш, какво дишаш? Отрова драги!
09:40 09.09.2020
81 И аз да кажа
До коментар #16 от "Blackthorn":Само изр.д садист би нарекъл празник момент в историята, избил 20 000-40 000 души в малка държава като България
09:48 09.09.2020
82 Просто
До коментар #13 от "Така беше":върнаха грабеното с години от Спастурчевци Стамболовци и подобните им на хората.На крадеца най-му тежи като му вземеш краденото.
10:07 09.09.2020
83 При
До коментар #55 от "Хаха":капитализма забогатяват предимно мошениците и далавераджиите.За благозвучие им казват "предприемчиви".
Коментиран от #89
10:24 09.09.2020
84 Никога не ще забравим никога не ще прост
10:31 09.09.2020
85 Едва
До коментар #67 от "Хаха":ли щяха да пеят,ако знаеха какъв ги чака.А тези,които са навън в момента в огромната си част са гурбетчии по принуда.Няма що голяма гордост да изгониш половината си народ и да го представиш като"свобода".
10:31 09.09.2020
86 А яхта
До коментар #79 от "И аз да кажа":и частен самолет имали ли са?
Коментиран от #88
10:34 09.09.2020
87 Истината
10:36 09.09.2020
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 До Коментар #83
До коментар #83 от "При":"При капитализма забогатяват предимно мошениците и далавераджиите.За благозвучие им казват "предприемчиви".",
А при комунизма няма забогатяване защото всички са равни с тъпанарите, мързеливите и посредствените....
11:18 09.09.2020
90 Трифонов
13:08 09.09.2020
91 Gaco
До коментар #52 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":При комунизма и слепците бяха очевидци.
13:11 09.09.2020
92 жоро уудстока
15:22 09.09.2020
93 Гост
До коментар #19 от "Йозеф":Очевидно нищо не знаеш за окрадената ни на няколко пъти пенсионна система.
16:58 09.09.2020
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Роко
До коментар #60 от "Коко":А бе приятелю в България нацизъм никога не е имало. Колкото до помощта на СССР нещо си в голяма грешка. Единствената причина България да е сред победените страни е изричното настояване на съветския представител (въпреки че България е единствения съюзник на Германия който не воюва със СССР, и въпреки десетките хиляди загинали за победата български войници, но кво да се прави комунистите наследяват от Русия неистовата омраза към всичко българско)
00:57 10.09.2020
96 Роко
До коментар #61 от "Бесен Язовец":Язовче преди 1946 не е имало републиканско управление в България. А такава национална катастрофа като след съветската окупация едва ли някога се е случвала на България. През 45-та е откраднат целият златен резерв на България, отделно от това България плаща репарации на СССР въпреки че не е воювала със СССР, плаща издръжката на съветските окупационни войски в ДОЛАРИ (валутата е определена по настояване на съветския представител). България престава да е самостоятелна държава и няма своя вътрешна и външна политика пример така наречения възродителен процес не е инициатива на правешкото говедо, а съветски експеримент как ще реагира мюсюлманското население на една славянизация (все пак над 40% от съветското население са мюсюлмани и това население е с висок прираст за разлика от другите съветски граждани). Българи са принуждавани насила да стават македонци (добре че Тито се усети че комунизма умира и би шута на Сталин и комузма иначе в пиринско един българин нямаше да остане)
Коментиран от #110
01:15 10.09.2020
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 даскала
17:13 11.09.2020
99 Горски
ВЕЧНА СЛАВА на СССР и НРБ! България от една аграрна, мизерна и бедна страна от 1946 до 1989г. стана Райска градина с благоденстващо население. След 33 години западна демокрация, див капитализъм, грабеж и геноцид сега е това което е! Върнаха ни един век назад, ограбени и нещастни намаляхме до пет милиона от които 80% са нито живи, нито умрели. Сега се хвалят с 2 реактора на Уестинг, крайна цена няма, а те с оборудване, лицензи, площадки, изпълнители, от чужд опит стигат до 30 милиарда долара парчето. Или за 2 реактора 120 милиарда лева. При наличие че имахме закупени по-мощни реатора 2, по-ново поколение, по-сигурни, платена лиценз площадка, платено частично оборудване, изградена и платена частично инфраструктура,подизпълнители, проекти, с договор за прибиране на обработено ядрено гориво. Крайна цена между десет и 16 милиарда лева. Като България не дава един лев, а сега даваме половин милиард лева предплащане. Имахме златна акция 51%, и проектът се изплащаше от бъдещи продажби на ток. СОЦИАЛИЗЪМЪ...създаде военна промишленост което запада никога няма да го изпуснат и да ни дадат.
От тях готовите изделия от нас някоя друга поръчка някое друго болтче да произведем.
Докато с този кенеф правихме мотокари колкото са правили и САЩ,изнасяхме наше оръжие за арабският свят,произвеждахме Тютюн колкото САЩ,
имахме и произвеждахме електроника в нейната зора,имахме ГААПС в което всичко в определени цехове беше автоматизирано и то през
Коментиран от #102
03:18 09.09.2026
100 604
Пхахахахя...дойчето ако драснат..че го препишат, ако не не.
Смях
03:20 09.09.2026
101 СПРАВЕДЛИВ
Майка ми е участвала в освобождаването на затворниците в Силистра и всичко ми е напълно ясно.
Българското управление винаги е имало много кусури и от всичко е страдал народът. Така е било и така ще бъде.
Нека не забравяме тази дата, защото България много дължи на нея. Никога дотогава, както и през последните 37 години, в България не е имало такова строителство и възход! Това беше Златен век на българското строителство и икономически възход, както по времето на Симеон Велики - Златен век на българската книжнина.
03:42 09.09.2026
102 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #99 от "Горски":Така беше - България беше на първо място в света по производство и износ на мотокари, електрокари и електротелфери, домати и розово масло. Сега внасяме пластмасови домати от Турция и Гърция, а заводите, селското стопанство и паметниците се разрушиха, за да няма спомени за идните поколения и историята да се редактира, в интерес на управляващите чуждопоклонници, които служат на враговете на България, за лична изгода.
03:51 09.09.2026
103 Слава на СЗО u AI
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез токенизация на всеки ресурс, въздух (данъкът въглеродна следа), вода, храна, енергия... Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно "в кръвта" завинаги. Слава на другарката Урсула!!!.
04:23 09.09.2026
104 Документите говорят
Коментиран от #113
04:36 09.09.2026
105 Ами..
До коментар #19 от "Йозеф":Аз започвям да се бъркам - вчера агент Тагарев и после Надежда Михайлова ни обясняваха КОЛКО ДОБРЕ СМЕ ЖИВЕЕЛИ.
Днес ти твърдиш обратното...
Абе я вземете се стиковайте, бе хора... олеквате по този начин.
И само да ти кажа че ако някъде ВСЕ ОЩЕ живеят добре се запитай дали пък не е за сметка на колониите си.
И да ти кажа в САЩ има много ама много бедни хора...
04:37 09.09.2026
106 Чоко
До коментар #22 от "Роко":Всичко, което си изброил е имало е МНОГО ПО-ГОЛЯМ мащаб преди 9 Септември. И концлагери и масови убийства на дори на деца (Ястребино) и 3!!! НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ...
И би ли бил така добър да споделиш документи и факти за хора които са искали България да стане република?! Защото сега има и то много дето искат да сме щат, но колонизаторите чредпочитат да си останем колония - по-евтино им е...
04:43 09.09.2026
107 В периода 09.9.1944-10.11.1989
До коментар #6 от "БКП":България беше васал на Москва.
Коментиран от #109
04:50 09.09.2026
108 Факрус
До коментар #3 от "Bai nudals":Мръсни долни горски терористи! Ако бяхме останали под западно влияние, сега щяхме да сме Велика България на три морета! Вместо това сега сме задунайска губерния!
05:03 09.09.2026
109 Кънчо Стойчев Пимпирлиев
До коментар #107 от "В периода 09.9.1944-10.11.1989":Сега България е роб на САЩ. Не виждам никакво развитие. За да управляваш една страна успешно не е достатъчно само да слугуваш на силните на деня.
Коментиран от #111
05:21 09.09.2026
110 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #96 от "Роко":Както се вижда, България сега може наистина да плаща репарации за двете войни, в които участва, въпреки волята на по-голямата част от населението си, защото винаги е имало и ще има една малка част, които са предатели и които винаги са по някаква "случайност" в управлението й. Интересно, как ще ги плащаме, като ни "ощавиха" до кости?!
05:35 09.09.2026
111 Как точно е роб на САЩ?
До коментар #109 от "Кънчо Стойчев Пимпирлиев":САЩ в момента са враждебно настроени спрямо съюза в който е член България, всъщност и двата (ЕС и НАТО).
05:39 09.09.2026
112 Роза Луксембург
05:47 09.09.2026
113 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #104 от "Документите говорят":Ако се замислим, сега не сме ли в същото положение и нямаме ли нужда от подобни чистки? Наистина, историята се повтаря, колкото и някои да се опитват да я прикриват и редактират в свой интерес, защото те са обикновено тези, които винаги са успявали някакси да бъдат в управлението и са мафиоти, които помежду си се избиват за власт, но повличат покрай себе си и невинни жертви.
Тази дата наистина е много важна, ако не за друго, за да ни накара да се замислим и направим безпристрастна равносметка на всичко, което е станало, става и ще става и на последствията, които ни очакват. Дано този път има повече разумни хора между нас, които да успеят да се опомнят навреме, защото ако събитията се повторят, при сегашната военна техника, съдбата ни ще бъде катастрофална. Имаме го наглед от Украйна и Иран и не трябва да се поддаваме на провокации и чужди въздействия от никоя страна!
УСПЕХ НА РАЗУМА!!!
05:49 09.09.2026
114 Хаха
До коментар #74 от "смърт на русия":На какви "гъби" си!?
Лекувай се, докато не е станало късно!
05:56 09.09.2026
115 Галина Колева
06:01 09.09.2026
116 Констатираща
До коментар #79 от "И аз да кажа":Майка Ви може да е носила златни обеци и вносни дрехи, тъй както и сега управниците и част от "елита", носят дрехи и бижута за милиони, но такъв ли е бил стандартът на средностатистическия българин, както и сега? Затова се стига до преврати и революции, когато народното негодувание, в лицето на средностатистическия гражданин вземе връх. Тогава става много опасно, защото започват да действат законите на реваншизма и отмъщението, които в лицето на изстрадалите народни маси са неконтролируема и опасна сила, която може да има опасни последствия и покрай "сухото и мокрото гори". Затова е имало много невинни жертви и дано не става сега така!
06:14 09.09.2026
117 Така Така
06:20 09.09.2026