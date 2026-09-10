Двама мъже задигнаха сешоари, преси и шампоани от салон за красота в Сливен

Двама мъже откраднаха сешоари, уреди за навиване и изправяне на коса и шампоани от салон за красота в Сливен. Сигналът е подаден на 8 септември.
По информация от полицията салонът в кв. „Комлука“ не е бил заключен, когато крадците са изнесли вещите. След проведените издирвателни действия от служители на „Криминална полиция“ към РУ-Сливен извършителите са установени.
Те са криминално проявени, на 23 години от Сливен. Задържани са за 24 часа. Откраднатите вещи са открити и приобщени към воденото досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирчев тролей
10:23 10.09.2026
2 МНОГО ЖАЛКО !!!
10:24 10.09.2026
3 ......-
10:25 10.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Свиквайте...
При Радевистите, зимата ще крадете банички...
10:26 10.09.2026
6 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
10:29 10.09.2026
7 тиририрам
10:29 10.09.2026
8 Трол
10:30 10.09.2026
9 Дзак
10:34 10.09.2026
10 ДъБили
10:36 10.09.2026
11 Ама момчетата
10:41 10.09.2026
12 Прогресивни съветски шарлатани !
11:11 10.09.2026
13 Не важен
11:27 10.09.2026