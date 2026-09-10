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Двама мъже задигнаха сешоари, преси и шампоани от салон за красота в Сливен

Двама мъже задигнаха сешоари, преси и шампоани от салон за красота в Сливен

10 Септември, 2026 10:20 631 13

  • сешоари-
  • преси-
  • салон за красота-
  • сливен

Салонът не е бил заключен

Двама мъже задигнаха сешоари, преси и шампоани от салон за красота в Сливен - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама мъже откраднаха сешоари, уреди за навиване и изправяне на коса и шампоани от салон за красота в Сливен. Сигналът е подаден на 8 септември.

По информация от полицията салонът в кв. „Комлука“ не е бил заключен, когато крадците са изнесли вещите. След проведените издирвателни действия от служители на „Криминална полиция“ към РУ-Сливен извършителите са установени.

Те са криминално проявени, на 23 години от Сливен. Задържани са за 24 часа. Откраднатите вещи са открити и приобщени към воденото досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирчев тролей

    8 0 Отговор
    За лично ползване са.

    10:23 10.09.2026

  • 2 МНОГО ЖАЛКО !!!

    2 5 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВИЦА СЪЗДАДОХА ТОЗИ НАРОД !!! ПРЕДИ СИ БЯХМЕ ДРУГИ !!!

    10:24 10.09.2026

  • 3 ......-

    5 1 Отговор
    Търсели са банани в клуба на богатите.

    10:25 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    5 5 Отговор
    Хахаха.....
    Свиквайте...
    При Радевистите, зимата ще крадете банички...

    10:26 10.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    6 0 Отговор
    да не са били кандидат президенти

    10:29 10.09.2026

  • 7 тиририрам

    8 0 Отговор
    Апашите ще стават коафьори.😄

    10:29 10.09.2026

  • 8 Трол

    7 0 Отговор
    Тези мъже са мечтаели да бъдат красиви.

    10:30 10.09.2026

  • 9 Дзак

    4 1 Отговор
    Това са само групата от факти.бг!

    10:34 10.09.2026

  • 10 ДъБили

    4 1 Отговор
    Бандата на ламите🦄 😅... За нуждите на влюбените кандидат президенти👨‍❤️‍👨🌈

    10:36 10.09.2026

  • 11 Ама момчетата

    5 0 Отговор
    Индианци ли са и от кое племе? Пишете нещата без недомлъвки. В Полша бледоликите не са оставили по улиците един жив индианец.

    10:41 10.09.2026

  • 12 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 1 Отговор
    Само от 5 месеца управляват съветските другарЕ и престъпността нарасна в пъти, хората обедняха и вече няма какво да ядат, а още не са дошли зимните месеци и сметките за отопление.

    11:11 10.09.2026

  • 13 Не важен

    0 0 Отговор
    Жената иска някакъв сешоар/маша на Дайсън за Коледа. Като го видях колко струва и аз започвам да си мисля да го открадна...

    11:27 10.09.2026