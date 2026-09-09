Йордан Иванов: 9 септември е най-голямата национална катастрофа

Върху живата травма на колективната памет е лесно да наслагваш пропагандни внушения, да експлоатираш носталгия, каза в декларация от парламентарната трибуна народният представител от „Демократична България“ Йордан Иванов по повод 9 септември.

На 9 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България, каза Иванов.

„Превратът, извършен на 8 срещу 9 септември, сваля от власт кабинета на Муравиев, който към онзи момент вече е обявил война на Хитлеристкия блок, нацистките войски на българска територия са обезоръжени, и са започнали преговори със САЩ и Великобритания за излизане от войната“, посочи Иванов.

На власт е инсталирано сталинистко правителство, което започва да правораздава със закони и наредби, каза той и допълни, че такава наредба-закон е Законът за Народния съд.

„За един ден на смърт са осъдени трима регенти, 67 народни представители, 22-ма министри, генерали, полковници, общественици. Произнесените присъди са 147. Цветът на нацията е разстрелян пред безименна яма от бомбардировките пред централните гробища“, каза той.

По думите на Йордан Иванов се случва се най-голяма национална катастрофа. Започва най-позорният и мрачен период за българската държавност в новата ни история, добави той.

Престъпната комунистическа диктатура отне свободата на българските граждани и унизи човешкото им достойнство, посочи народният представител. Европейският път на страната ни, предопределен още през 19-и век от строителите на съвременна България, беше преграден с висока червена стена, добави още той.

Народното събрание на България има оценка за тази дата и тя е осъдителна, заяви Йордан Иванов.

Ние, българските демократи, положихме огромни усилия в търсене на път към преодоляване раните от политическото насилие в миналото и постигане на национално помирение такова, от каквото се нуждае българското общество, посочи Иванов. „Но в тези си усилия останахме сами. Показателно беше и мълчанието, което получихме от президента Радев през 2018 г., когато призовахме под егидата на президентската институция да бъде избран екип от български историци и чуждестранни експерти, който да изготви цялостен доклад за историята на политическото насилие в България“, каза той.

Днес може по-добре от всякога да разберем защо получихме това мълчание, заяви Иванов.

Демократичните сили осъждаме политическото насилие във всичките му форми. Поклон пред жертвите на червения терор, каза от трибуната Йордан Иванов.