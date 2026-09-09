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Йордан Иванов: 9 септември е най-голямата национална катастрофа

Йордан Иванов: 9 септември е най-голямата национална катастрофа

9 Септември, 2026 12:39 701 43

  • йордан иванов-
  • 9-и септември

Върху живата травма на колективната памет е лесно да наслагваш пропагандни внушения, да експлоатираш носталгия

Йордан Иванов: 9 септември е най-голямата национална катастрофа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върху живата травма на колективната памет е лесно да наслагваш пропагандни внушения, да експлоатираш носталгия, каза в декларация от парламентарната трибуна народният представител от „Демократична България“ Йордан Иванов по повод 9 септември.

На 9 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България, каза Иванов.

„Превратът, извършен на 8 срещу 9 септември, сваля от власт кабинета на Муравиев, който към онзи момент вече е обявил война на Хитлеристкия блок, нацистките войски на българска територия са обезоръжени, и са започнали преговори със САЩ и Великобритания за излизане от войната“, посочи Иванов.

На власт е инсталирано сталинистко правителство, което започва да правораздава със закони и наредби, каза той и допълни, че такава наредба-закон е Законът за Народния съд.

„За един ден на смърт са осъдени трима регенти, 67 народни представители, 22-ма министри, генерали, полковници, общественици. Произнесените присъди са 147. Цветът на нацията е разстрелян пред безименна яма от бомбардировките пред централните гробища“, каза той.

По думите на Йордан Иванов се случва се най-голяма национална катастрофа. Започва най-позорният и мрачен период за българската държавност в новата ни история, добави той.

Престъпната комунистическа диктатура отне свободата на българските граждани и унизи човешкото им достойнство, посочи народният представител. Европейският път на страната ни, предопределен още през 19-и век от строителите на съвременна България, беше преграден с висока червена стена, добави още той.

Народното събрание на България има оценка за тази дата и тя е осъдителна, заяви Йордан Иванов.

Ние, българските демократи, положихме огромни усилия в търсене на път към преодоляване раните от политическото насилие в миналото и постигане на национално помирение такова, от каквото се нуждае българското общество, посочи Иванов. „Но в тези си усилия останахме сами. Показателно беше и мълчанието, което получихме от президента Радев през 2018 г., когато призовахме под егидата на президентската институция да бъде избран екип от български историци и чуждестранни експерти, който да изготви цялостен доклад за историята на политическото насилие в България“, каза той.

Днес може по-добре от всякога да разберем защо получихме това мълчание, заяви Иванов.

Демократичните сили осъждаме политическото насилие във всичките му форми. Поклон пред жертвите на червения терор, каза от трибуната Йордан Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей най после

    6 49 Отговор
    Някой да се осмели да каже това пред мисирките!

    Коментиран от #14

    12:40 09.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    45 5 Отговор
    под бай тошо тараторо бе 8 ст
    под алибега и 40те разбойника е 8 левро

    12:42 09.09.2026

  • 3 жалки

    52 4 Отговор
    ех, данчо, ех, йорданчо....ееееей ама значи, големи мишки се родиха в нашата държава, приказват ги едни врели не кипели

    12:43 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 миш

    32 4 Отговор
    Тоя,Мръньо кой набор е ?Абе,деда ти що се не е бил и умрел срещу руснаците и да нема девети септември?1944 Г -ИМАЛО МНОГО МОНАРХИСТИ,ЦАРИСТИ ,ДЕМОКРАТИ,ФАШИСТИ И ВЕЛИКА БЪЛГАРСКА АРМИЯ,ПА НЕ ЗНАМ ДА СМЕ ВОДИЛИ 2-3 МЕСЕЦА БИТКИ СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ.

    12:44 09.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БЕЗ ДУМИ

    51 6 Отговор
    Не е така, а напротив! Имаше разцвет във всичко след тази дата! ВЪВ ВСИЧКО!

    Коментиран от #9, #20, #25

    12:44 09.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 6 Отговор
    ако не бяха ,,братушките,, нямаше да имаме ТОК още!! и кви заводи само построихме, а?като се наСССРаха и фалираха барабар със СИВ!!ама язовири да видиш..без тез монголци вода нямаше да имаме

    12:45 09.09.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ ДУМИ":

    кажи едно!! без КОРЕКОМ

    12:46 09.09.2026

  • 10 оффф

    25 1 Отговор
    скрии се че се излагаш!

    12:46 09.09.2026

  • 11 Някой

    39 1 Отговор
    Чудно що така реши този младеж. Какво бе България преди 9 септември? Бедна слаборазвита държава. Липса на тежка и лека индустрия. Земеделие с волове и т. н.
    След 9 септември държавата развива клетката и тежката промишленост, окрупняване и механизира селското стопанство. България излиза на около 30-то място е света по икономически развитие.
    Сега, след 35 години "демокрация", сме на последните места във всички класации. Не в ЕС, а в Европа. Може би само Молдова е зад нас.
    Толкова за националните катастрофи.

    12:47 09.09.2026

  • 12 САМО ГЛУПОСТИ

    31 2 Отговор
    И ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИЯ СЪД РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА ОТ СТАЛИН , ЧЪРЧИЛ И РУЗВЕЛТ ОТ 1943 В ТЕХЕРАН ДО ЯЛТА 1945.ОТ НАС НЕ ЗАВИСИ НИЩО.И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА ЮЖНАТА НИ ГРАНИЦА СЕГА НЕ Е ДО ПЛОВДИВ

    12:47 09.09.2026

  • 13 Анализ

    20 1 Отговор
    Белене и урановите мини трябва да работят на пълен капацитет!

    12:48 09.09.2026

  • 14 Някой

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ей най после":

    В смисъл да излъже? Но те, политиците ни, всеки ден го правят. Този не се различава от тях.

    12:48 09.09.2026

  • 15 ВСЕКИ ПРЕХОД Е ТРУДЕН

    20 1 Отговор
    И ТОГАВА Е БИЛО ТРУДНО НО ПЛОДА Е ЯСЕН ...НАПРАВИЛИ СА ОЖРАЗЦОВА ДЪРЖАВА , ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛ. СТОПАНСТВО......А СЕГА ЗА 35 Г ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕХОД....САААМО МЪКИ ИЗМАМНИЦИ ДДС КРАДЦИ ДОКТОРИ КРАДЦИ ПИЖАРНИКАРИ КРАДЦИ ДЕБЕЛАЦИ КРАДЦИ АСФАЛТАДЖИИ КРАД ЦИ........АБЕ СЯ СЕКУ НОВОРОДЕН Е ИЛИ КРАДЕЦ ИЛИ ОКРАДЕН....

    12:49 09.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ясно е

    21 1 Отговор
    България никога няма да просперира с такива плитки и скабоумни мнения като на този господин

    12:50 09.09.2026

  • 18 павела митова

    6 0 Отговор
    мики маус --- началото

    12:51 09.09.2026

  • 19 Тъп та дрънка

    10 1 Отговор
    Е, да де, поредната трета национална катастрофа - България губи войната в пакт с Хитлеристка германия, с хиляди български жертви и огромни военни репарации

    12:52 09.09.2026

  • 20 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ ДУМИ":

    Коментарът ти е верен не съм съгласен с него... А това неоразумение на снимката няма какво да го коментирам.... Девети септември 1944 година е бележи та дата в историята на България..... След нея започна възход и страната стана държава.... Видяхме лошото ,"недоносче" за 45 години и видяхме "хубавата" демокрация за 35 години.... Ако трябва да избирам отново бих избрал "недоносчето" с всичките грешки и залитания..... Социализма беше втория златен век на България....

    12:54 09.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Щукар

    2 2 Отговор
    Ако не беше девятое сентября,бае Тоше нямаше да управлява тази земя.

    12:54 09.09.2026

  • 23 Добре

    13 1 Отговор
    че е бил комунизма, че родителите ти да те родят и отгледат. Ако са знаели, че ще плюеш по дядо си, майка ти щеше да абортира.. Какво построихте за 40 години освен молове? А имате наглост да се сравнявате с тези, които развиха химическата промишленост, построиха АЕЦ, направиха безплатно образование, стоматология и медицина...

    12:55 09.09.2026

  • 24 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    Болни мозъци се родиха след тази дата. Данчо, и ти си един от тях
    Честит празник на всички антифашисти !

    12:55 09.09.2026

  • 25 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ ДУМИ":

    Съгласен съм с коментара ти, бъгния ми телефон написа че не съм (20), а изцяло подкрепям това което си казал...

    12:56 09.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 3.14К

    6 1 Отговор
    Йордан Иванов е едно от най-големите генетични недоразумения в годините на застоя в прехода.

    12:58 09.09.2026

  • 28 пътем

    2 0 Отговор
    Ех, Данчо, Данчоооо, тикво непотребна...

    12:59 09.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 мнение

    4 0 Отговор
    Този промит мозък говори като извънземен. Той няма реална представа и оценка на събитията за които говори. Той няма познание да сравни какво българите са изградили за периода от 45 до 85 г. на миналия век и какво е разрушено след това и какво е построено след това. Жалък "демократ", така не говорят истинските демократи. Девети септември е празник за над 80% от българите. Но държавите винаги са управлявани от малцинство и краят на всяка система е като този на девети септември.

    13:00 09.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На кого му пука за минали събития

    2 3 Отговор
    Сега чугуните убиват държавата. Мръсни русороби. Путинските подлоги превзеха България тотално! Нищо не направихте да я защитите. "Конструктивна опозиция" звучи като напикано мушкато. Стига сте плямпали неможачи!

    13:01 09.09.2026

  • 33 АБВ

    3 0 Отговор
    "На 9 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България, каза Иванов."

    Естествен продукт на българското демократично образование. Няма елементарни познания по българска история, а тръгнал държава да управлява.
    СССР обявява война на България на 5 /ПЕТИ/ СЕПТЕМВРИ, а на на 9-ти.

    13:01 09.09.2026

  • 34 имееми

    0 0 Отговор
    "Върху живата травма на колективната памет е лесно да наслагваш пропагандни внушения, да експлоатираш носталгия" //// Не му се получава на умно-красивия да формулира логически издържана теза, дори в кратка фраза от десетина думи. Как ще бъде "ЛЕСНО", да наслагваш нещо върху травма, за която твърдиш, че е "ЖИВА" ???

    13:02 09.09.2026

  • 35 Ехооо,

    2 0 Отговор
    България се присъединява към Нацистка Германия с Тристранния пакт на 1 март 1941 година, като преди това и до 1944 Германия е нападнала редица държави - Дания, Норвегия, Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, СССР, Англия, а България стои до последно в този съюз.

    Какво очаква и за какво говори фашиста?

    13:02 09.09.2026

  • 36 Гост

    1 0 Отговор
    Сульо, Пульо, Папионката, и пеДроханците оплюват всичко СРЕЩУ СЪОТВЕТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ!

    13:04 09.09.2026

  • 37 Ктр

    1 0 Отговор
    Щях да кажа много болни мозъци, ама то мозъци няма. Колко ви плащат бе? С друго не можете ли да си вадитя хляба? Колко ще спечелите, ако дойде руска диктатура?

    13:04 09.09.2026

  • 38 Иван Иванов

    2 0 Отговор
    Глупак с промит и полиран мозък.
    Че,събитията на "светлата дата" 09.09.1944 година са с много спорно значение за България е факт.Че след тази дата са извършени огромни дивотии и престъпления,също е факт.
    Но,факт е и това,че само за няколко години в България се ликвидира неграмотността,че всички населени места се електрифицират,че образованието и здравеопазването стават достъпни за всеки,че започва невиждана индустриализация.
    И,всичкото това беше буквално разгромена,разрушено и разграбено,под мъдрото ръководство на излюпили те се "демократи"- довчерашни комунисти и ченгета.

    13:04 09.09.2026

  • 39 Митко саллаков

    0 0 Отговор
    Някои си роден след 10.11 ще говори за нещо което НЕ видял. Платен глупак.

    13:05 09.09.2026

  • 40 защо

    0 0 Отговор
    "Но в тези си усилия останахме сами"
    Що така бе Миме? Не попаднахте на народ, ей!!
    Още 2007 година, Любо Нейков произнесе за вас " Мното си и ... Саше"

    13:06 09.09.2026

  • 41 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Що е МЪРЗЕЛ - се е за комунизма ...

    13:07 09.09.2026

  • 42 КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    Ч€$ТИТ ПРАЗНИК (9-ти СЕПТЕМВРИ) НА Вожда И Учит€ля- другаря р "ум€н" БО(га)ТАШ!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))

    13:08 09.09.2026

  • 43 Факт

    0 0 Отговор
    Най-великата дата и най-големия възход на България.

    13:10 09.09.2026

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