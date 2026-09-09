Йордан Иванов: 9 септември е най-голямата национална катастрофа

Върху живата травма на колективната памет е лесно да наслагваш пропагандни внушения, да експлоатираш носталгия, каза в декларация от парламентарната трибуна народният представител от „Демократична България“ Йордан Иванов по повод 9 септември.
На 9 септември 1944 г. Съветският съюз обявява война на България, каза Иванов.
„Превратът, извършен на 8 срещу 9 септември, сваля от власт кабинета на Муравиев, който към онзи момент вече е обявил война на Хитлеристкия блок, нацистките войски на българска територия са обезоръжени, и са започнали преговори със САЩ и Великобритания за излизане от войната“, посочи Иванов.
На власт е инсталирано сталинистко правителство, което започва да правораздава със закони и наредби, каза той и допълни, че такава наредба-закон е Законът за Народния съд.
„За един ден на смърт са осъдени трима регенти, 67 народни представители, 22-ма министри, генерали, полковници, общественици. Произнесените присъди са 147. Цветът на нацията е разстрелян пред безименна яма от бомбардировките пред централните гробища“, каза той.
По думите на Йордан Иванов се случва се най-голяма национална катастрофа. Започва най-позорният и мрачен период за българската държавност в новата ни история, добави той.
Престъпната комунистическа диктатура отне свободата на българските граждани и унизи човешкото им достойнство, посочи народният представител. Европейският път на страната ни, предопределен още през 19-и век от строителите на съвременна България, беше преграден с висока червена стена, добави още той.
Народното събрание на България има оценка за тази дата и тя е осъдителна, заяви Йордан Иванов.
Ние, българските демократи, положихме огромни усилия в търсене на път към преодоляване раните от политическото насилие в миналото и постигане на национално помирение такова, от каквото се нуждае българското общество, посочи Иванов. „Но в тези си усилия останахме сами. Показателно беше и мълчанието, което получихме от президента Радев през 2018 г., когато призовахме под егидата на президентската институция да бъде избран екип от български историци и чуждестранни експерти, който да изготви цялостен доклад за историята на политическото насилие в България“, каза той.
Днес може по-добре от всякога да разберем защо получихме това мълчание, заяви Иванов.
Демократичните сили осъждаме политическото насилие във всичките му форми. Поклон пред жертвите на червения терор, каза от трибуната Йордан Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей най после
Коментиран от #14
12:40 09.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
под алибега и 40те разбойника е 8 левро
12:42 09.09.2026
3 жалки
12:43 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 миш
12:44 09.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БЕЗ ДУМИ
Коментиран от #9, #20, #25
12:44 09.09.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:45 09.09.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "БЕЗ ДУМИ":кажи едно!! без КОРЕКОМ
12:46 09.09.2026
10 оффф
12:46 09.09.2026
11 Някой
След 9 септември държавата развива клетката и тежката промишленост, окрупняване и механизира селското стопанство. България излиза на около 30-то място е света по икономически развитие.
Сега, след 35 години "демокрация", сме на последните места във всички класации. Не в ЕС, а в Европа. Може би само Молдова е зад нас.
Толкова за националните катастрофи.
12:47 09.09.2026
12 САМО ГЛУПОСТИ
12:47 09.09.2026
13 Анализ
12:48 09.09.2026
14 Някой
До коментар #1 от "Ей най после":В смисъл да излъже? Но те, политиците ни, всеки ден го правят. Този не се различава от тях.
12:48 09.09.2026
15 ВСЕКИ ПРЕХОД Е ТРУДЕН
12:49 09.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ясно е
12:50 09.09.2026
18 павела митова
12:51 09.09.2026
19 Тъп та дрънка
12:52 09.09.2026
20 Европеец
До коментар #7 от "БЕЗ ДУМИ":Коментарът ти е верен не съм съгласен с него... А това неоразумение на снимката няма какво да го коментирам.... Девети септември 1944 година е бележи та дата в историята на България..... След нея започна възход и страната стана държава.... Видяхме лошото ,"недоносче" за 45 години и видяхме "хубавата" демокрация за 35 години.... Ако трябва да избирам отново бих избрал "недоносчето" с всичките грешки и залитания..... Социализма беше втория златен век на България....
12:54 09.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Щукар
12:54 09.09.2026
23 Добре
12:55 09.09.2026
24 Хасковски каунь
Честит празник на всички антифашисти !
12:55 09.09.2026
25 Европеец
До коментар #7 от "БЕЗ ДУМИ":Съгласен съм с коментара ти, бъгния ми телефон написа че не съм (20), а изцяло подкрепям това което си казал...
12:56 09.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 3.14К
12:58 09.09.2026
28 пътем
12:59 09.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 мнение
13:00 09.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 На кого му пука за минали събития
13:01 09.09.2026
33 АБВ
Естествен продукт на българското демократично образование. Няма елементарни познания по българска история, а тръгнал държава да управлява.
СССР обявява война на България на 5 /ПЕТИ/ СЕПТЕМВРИ, а на на 9-ти.
13:01 09.09.2026
34 имееми
13:02 09.09.2026
35 Ехооо,
Какво очаква и за какво говори фашиста?
13:02 09.09.2026
36 Гост
13:04 09.09.2026
37 Ктр
13:04 09.09.2026
38 Иван Иванов
Че,събитията на "светлата дата" 09.09.1944 година са с много спорно значение за България е факт.Че след тази дата са извършени огромни дивотии и престъпления,също е факт.
Но,факт е и това,че само за няколко години в България се ликвидира неграмотността,че всички населени места се електрифицират,че образованието и здравеопазването стават достъпни за всеки,че започва невиждана индустриализация.
И,всичкото това беше буквално разгромена,разрушено и разграбено,под мъдрото ръководство на излюпили те се "демократи"- довчерашни комунисти и ченгета.
13:04 09.09.2026
39 Митко саллаков
13:05 09.09.2026
40 защо
Що така бе Миме? Не попаднахте на народ, ей!!
Още 2007 година, Любо Нейков произнесе за вас " Мното си и ... Саше"
13:06 09.09.2026
41 АГАТ а Кристи
13:07 09.09.2026
42 КОМУНИ$Т
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))
13:08 09.09.2026
43 Факт
13:10 09.09.2026