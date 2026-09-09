Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Путин: Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще

9 Септември, 2026 15:33, обновена 9 Септември, 2026 16:07 1 086 39

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дмитрий песков-
  • доналд тръмп-
  • донбас

До изказвването на Песков се стига, след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс

Гласът на Путин: Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Подобни преговори не са водени от февруари.

Още новини от Украйна

Кремъл няма да обсъжда публично потенциалните елементи на евентуално мирно споразумение, подчерта Песков.

"Има обща инициатива, общо политическо желание, което беше потвърдено, за възобновяване на тристранните преговори", заяви Песков, цитиран от ТАСС. "Надяваме се, че в обозримо бъдеще тези преговори ще бъдат възобновени", подчерта той, като добави, че "както и досега продължаваме да поддържаме контакти с нашите американски партньори".

До изказвването на Песков се стига, след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.

Освен това говорителят на Кремъл заяви, че европейските страни са се оказали в затруднено положение на фона на растящите цени на природния газ и че биха могли да закупят газ на по-ниски цени от Русия.

Цените на природния газ в Европа скочиха на фона на войната в Иран, като миналата седмица достигнаха най-високото си ниво от края на 2022 г., когато началото на конфликта в Украйна накара Европа да прекъсне доставките на руски газ по газопроводите, отбелязва Ройтерс.

Песков заяви, че Европа вреди сама на себе си, като купува скъп газ на текущите цени, вместо да се възползва от по-достъпната руска алтернатива.

"По логиката на нещата и изхождайки от здравия разум, разбира се, европейците трябва да търсят по-евтини източници на енергийно снабдяване и по-евтин газ. Руският газ, руският тръбен газ, руският втечнен газ отдавна биха могли да се превърнат в по-евтин газ за тях, въпреки че втечненият газ винаги се продава на спот цена", заяви той, цитиран от ТАСС.

Във връзка с вчерашното решение на Унгария да експулсира 10 руски дипломати говорителят на Кремъл подчерта, че това ще окаже негативно влияние върху двустранните отношения и че Русия ще даде отговори по съответния начин, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това Москва остава отворена за по-нататъшно развитие на отношенията между двете държави, добави Песков.

Говорителят на Кремъл коментира и темата за размяната на затворници със САЩ, като подчерта, че темата постоянно фигурира в дневния ред на контактите между Русия и САЩ, включително на най-високо равнище. Песков разясни повече и за и възможността за тристранна среща между Русия, САЩ и Китай на в рамките на лидерския форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември в китайския град Шенжен, отбелязва ТАСС.

"Безспорно, и по-рано също се споменаваше такава потенциална възможност и такава възможност ще има", каза Песков, коментирайки думите на съветника на Кремъл Юри Ушаков в Бишкек, че Путин и китайският президент Си Цзинпин са обсъдили варианта за организиране на тристранна среща в кулоарите на форума на АТИС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иска пауза за зимния студ

    5 12 Отговор
    в Москва. Няма ток

    Коментиран от #14, #19

    15:35 09.09.2026

  • 2 Така и не можах

    5 11 Отговор
    да разбера бг копейците. За толкова години как не се научиха, че от тях нищо не зависи, ами продължават да се правят на дълбокоумни.

    Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.

    Коментиран от #9, #10, #11

    15:35 09.09.2026

  • 3 Пич

    12 3 Отговор
    На тези благи думи - превод:
    - Ние (Русия) ще пръснем ауспусите на украинците, и ще им бъхтим кухите кратуни, докато уврат за правилното решение!!!

    Коментиран от #22

    15:36 09.09.2026

  • 4 1 Орешник по Банкова

    10 2 Отговор
    ще свърши много по добра и бърза работа от куцата дипломация.Путин да сваля белите ръкавици ще вече ние байгън.

    15:37 09.09.2026

  • 5 честен ционист

    0 7 Отговор
    След като Стефчо Витков затвори бурканите със зимнината у с. Макреш, Видинско.

    15:37 09.09.2026

  • 6 Овчар

    9 4 Отговор
    Чакаме Русия да освободи не само Украйна а и целия ЕС от тази фашистка измет.!

    Коментиран от #16

    15:38 09.09.2026

  • 7 бандерко

    8 1 Отговор
    Аз се надявам русите да ни сгряват редовно зимата, че без ток и парно даже метрото ще ни се стори студено!

    15:39 09.09.2026

  • 8 Тоноператор

    2 1 Отговор
    Горе,долу го докарват !

    15:39 09.09.2026

  • 9 поемай повече банани

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Така и не можах":

    И всичко ще ти стане ясно!

    15:40 09.09.2026

  • 10 Няма

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Така и не можах":

    Я! Тебе трябва да те гръмнат!
    Ако жена ти не ги изпредвари!

    15:40 09.09.2026

  • 11 аааа

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Така и не можах":

    Какво има да им разбираш? Цялата държава работи за тях. Живеят в утра лукс и разкош и ще бъде така до края на дните им. Да не мислиш, че им пука, че са погубили милиони във войните си, или че руснаците се редят на опашки за бензин? Те без шампанско и черен хайвер няма да останат докато са на власт, а войната ги държи на власт.

    15:40 09.09.2026

  • 12 да питам

    4 5 Отговор
    На путин да не му е изчезнал гласът ?

    15:41 09.09.2026

  • 13 Алф

    2 8 Отговор
    На техническо изложение в Русия,сложили джудже в костюм на робот!Много са изобретателни!

    Коментиран от #17

    15:41 09.09.2026

  • 14 Тоя па

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иска пауза за зимния студ":

    Я стига спа, и стани да видиш, че си задремал у Киев!

    15:41 09.09.2026

  • 15 Бялджип

    5 2 Отговор
    Морал в политиката няма, има целесъобразност! Знаете ли кой го е казал? Името му е Ленин!

    15:42 09.09.2026

  • 16 Кога

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    коча те освободи!

    15:42 09.09.2026

  • 17 А на

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Алф":

    Техническо изложение в Украйна сложили един малък зеленвибратор!
    Още по изобретателни са!

    15:45 09.09.2026

  • 18 Гласът на Путин

    4 4 Отговор
    Нека наричаме нещата с истинските им имена - мъжката секретарка на Путин.

    15:45 09.09.2026

  • 19 за сега

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иска пауза за зимния студ":

    Нафта няма във Франция, а не в Русия. Ако я има, цената е от 2.1 евро нагоре.

    Коментиран от #25

    15:47 09.09.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    7 5 Отговор
    Путин вече неприкрито започна да се гаври с краварите. След като Кремъл пое тотален контрол над "бойното боле", докарвайки до... икономически колапс Европа-та (тепърва еврог$йците ще започнат да кв$чат на умряло), какво му остава на човека освен да се кудоши с кравунделите...

    Много-много голяма грешка допусна Старият Континент, ръчкайки Русия. Вече сащисаните не са тази икономическа сила, която бяха, за да ги помпат с разни планове-Маршали, а и няма вече "комунистически блок", пред който да доказват предимствата...

    15:47 09.09.2026

  • 21 на дявай са

    3 0 Отговор
    наташа 🤡

    Коментиран от #24

    15:48 09.09.2026

  • 22 Пичи ,

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Очаквах повече ЩЕ , а то само 2 .. 😁

    Коментиран от #30

    15:53 09.09.2026

  • 23 Велчов

    4 0 Отговор
    Всеки момент ще фалират. Затова дай да прекратяваме

    15:54 09.09.2026

  • 24 Наташа

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "на дявай са":

    свирила на путин руския химн!

    15:55 09.09.2026

  • 25 Руски

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "за сега":

    дизелов автомобил,направиха ли?

    Коментиран от #29

    15:56 09.09.2026

  • 26 Никой

    4 3 Отговор
    Нали вие блатните павиани искахте от Европа да ви плаща с рубли и едностранно спряхте всички договори ..Много нагли тези мошенници . С България какво направихте ? Ще минат десетилетия докато белите страни в ЕС започнат да търгуват с павианите .

    15:59 09.09.2026

  • 27 Може

    3 0 Отговор
    и гласът на Петър да пуснат !

    16:00 09.09.2026

  • 28 Защо

    3 0 Отговор
    не направят Илич да говори?

    16:00 09.09.2026

  • 29 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Руски":

    Руснака не може да направи два еднакви пирона.

    Коментиран от #39

    16:03 09.09.2026

  • 30 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пичи ,":

    Дребна топко, това "Ще" го измислих и наложих аз!!! И само една истинска жена, а не фалшива като тебе, има право да го ползва, и го ползва перфектно!!!

    Коментиран от #31, #34

    16:04 09.09.2026

  • 31 Член

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Знаеш ли как да ми ползваш члена?Клошар.

    Коментиран от #33

    16:08 09.09.2026

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 Гунди

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Член":

    Какво на мъш правиш се, като ползвал мой член два пъти, а член на Аслан, три пъти.

    16:12 09.09.2026

  • 34 Пичи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    ГОЛЕМЕЦ СИ ТИ , ГОЛЕМЕЦ ..

    16:16 09.09.2026

  • 35 МЪКАААААА , голяма мъка , братя шарлатан

    3 0 Отговор
    Пияните прим.ати вече се молят на САЩ за преговори с украинците . Кочината марширува на място , икономиката и удари куй.рука в земята , алк.ашите започнаха да вият от глад и безпаричие , 1 евро= 100 рубли .

    16:23 09.09.2026

  • 36 0407

    0 1 Отговор
    някога..някога ,но не сега......мож би...може би....случайно....ще те срещна..... можеби.....може би.....

    16:23 09.09.2026

  • 37 Позорът на Путин

    1 0 Отговор
    От Киев за три дня до надяваме се на англосаксите за мир.

    16:24 09.09.2026

  • 38 Гориил

    1 2 Отговор
    Украйна е смазана и унищожена като суверенна и независима държава. Петдесет процента от бюджета ѝ идва от европейски и американски субсидии. Американците искат да рационализират разходите си и да пренасочат финансирането на Киев към Европейския съюз (който Вашингтон подозира в предателство). Напълно осъзнавайки, че краят на войната ще доведе до ужасяващ следвоенен сценарий на бедност и опустошение, Бандера отчаяно се опитва да обвърже мирно споразумение с продължаваща финансова помощ и подкрепа от Америка. Но Москва предлага на американците своите неизчерпаеми ресурси, а Украйна възпрепятства напредъка към тази изкушаваща и печеливша цел.

    16:24 09.09.2026

  • 39 Руснакът с пироните няма проблеми

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Купува ги от Китай.

    16:26 09.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания