Гласът на Путин: Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще

Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Подобни преговори не са водени от февруари.
Кремъл няма да обсъжда публично потенциалните елементи на евентуално мирно споразумение, подчерта Песков.
"Има обща инициатива, общо политическо желание, което беше потвърдено, за възобновяване на тристранните преговори", заяви Песков, цитиран от ТАСС. "Надяваме се, че в обозримо бъдеще тези преговори ще бъдат възобновени", подчерта той, като добави, че "както и досега продължаваме да поддържаме контакти с нашите американски партньори".
До изказвването на Песков се стига, след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.
Освен това говорителят на Кремъл заяви, че европейските страни са се оказали в затруднено положение на фона на растящите цени на природния газ и че биха могли да закупят газ на по-ниски цени от Русия.
Цените на природния газ в Европа скочиха на фона на войната в Иран, като миналата седмица достигнаха най-високото си ниво от края на 2022 г., когато началото на конфликта в Украйна накара Европа да прекъсне доставките на руски газ по газопроводите, отбелязва Ройтерс.
Песков заяви, че Европа вреди сама на себе си, като купува скъп газ на текущите цени, вместо да се възползва от по-достъпната руска алтернатива.
"По логиката на нещата и изхождайки от здравия разум, разбира се, европейците трябва да търсят по-евтини източници на енергийно снабдяване и по-евтин газ. Руският газ, руският тръбен газ, руският втечнен газ отдавна биха могли да се превърнат в по-евтин газ за тях, въпреки че втечненият газ винаги се продава на спот цена", заяви той, цитиран от ТАСС.
Във връзка с вчерашното решение на Унгария да експулсира 10 руски дипломати говорителят на Кремъл подчерта, че това ще окаже негативно влияние върху двустранните отношения и че Русия ще даде отговори по съответния начин, отбелязва Ройтерс.
Въпреки това Москва остава отворена за по-нататъшно развитие на отношенията между двете държави, добави Песков.
Говорителят на Кремъл коментира и темата за размяната на затворници със САЩ, като подчерта, че темата постоянно фигурира в дневния ред на контактите между Русия и САЩ, включително на най-високо равнище. Песков разясни повече и за и възможността за тристранна среща между Русия, САЩ и Китай на в рамките на лидерския форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември в китайския град Шенжен, отбелязва ТАСС.
"Безспорно, и по-рано също се споменаваше такава потенциална възможност и такава възможност ще има", каза Песков, коментирайки думите на съветника на Кремъл Юри Ушаков в Бишкек, че Путин и китайският президент Си Цзинпин са обсъдили варианта за организиране на тристранна среща в кулоарите на форума на АТИС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иска пауза за зимния студ
Коментиран от #14, #19
15:35 09.09.2026
2 Така и не можах
Прощавам им само, ако по този начин си избиват комплексите. Няма да се гръмнат я.
Коментиран от #9, #10, #11
15:35 09.09.2026
3 Пич
- Ние (Русия) ще пръснем ауспусите на украинците, и ще им бъхтим кухите кратуни, докато уврат за правилното решение!!!
Коментиран от #22
15:36 09.09.2026
4 1 Орешник по Банкова
15:37 09.09.2026
5 честен ционист
15:37 09.09.2026
6 Овчар
Коментиран от #16
15:38 09.09.2026
7 бандерко
15:39 09.09.2026
8 Тоноператор
15:39 09.09.2026
9 поемай повече банани
До коментар #2 от "Така и не можах":И всичко ще ти стане ясно!
15:40 09.09.2026
10 Няма
До коментар #2 от "Така и не можах":Я! Тебе трябва да те гръмнат!
Ако жена ти не ги изпредвари!
15:40 09.09.2026
11 аааа
До коментар #2 от "Така и не можах":Какво има да им разбираш? Цялата държава работи за тях. Живеят в утра лукс и разкош и ще бъде така до края на дните им. Да не мислиш, че им пука, че са погубили милиони във войните си, или че руснаците се редят на опашки за бензин? Те без шампанско и черен хайвер няма да останат докато са на власт, а войната ги държи на власт.
15:40 09.09.2026
12 да питам
15:41 09.09.2026
13 Алф
Коментиран от #17
15:41 09.09.2026
14 Тоя па
До коментар #1 от "Иска пауза за зимния студ":Я стига спа, и стани да видиш, че си задремал у Киев!
15:41 09.09.2026
15 Бялджип
15:42 09.09.2026
16 Кога
До коментар #6 от "Овчар":коча те освободи!
15:42 09.09.2026
17 А на
До коментар #13 от "Алф":Техническо изложение в Украйна сложили един малък зеленвибратор!
Още по изобретателни са!
15:45 09.09.2026
18 Гласът на Путин
15:45 09.09.2026
19 за сега
До коментар #1 от "Иска пауза за зимния студ":Нафта няма във Франция, а не в Русия. Ако я има, цената е от 2.1 евро нагоре.
Коментиран от #25
15:47 09.09.2026
20 Стоянчо Пуканката
Много-много голяма грешка допусна Старият Континент, ръчкайки Русия. Вече сащисаните не са тази икономическа сила, която бяха, за да ги помпат с разни планове-Маршали, а и няма вече "комунистически блок", пред който да доказват предимствата...
15:47 09.09.2026
21 на дявай са
Коментиран от #24
15:48 09.09.2026
22 Пичи ,
До коментар #3 от "Пич":Очаквах повече ЩЕ , а то само 2 .. 😁
Коментиран от #30
15:53 09.09.2026
23 Велчов
15:54 09.09.2026
24 Наташа
До коментар #21 от "на дявай са":свирила на путин руския химн!
15:55 09.09.2026
25 Руски
До коментар #19 от "за сега":дизелов автомобил,направиха ли?
Коментиран от #29
15:56 09.09.2026
26 Никой
15:59 09.09.2026
27 Може
16:00 09.09.2026
28 Защо
16:00 09.09.2026
29 Механик
До коментар #25 от "Руски":Руснака не може да направи два еднакви пирона.
Коментиран от #39
16:03 09.09.2026
30 Пич
До коментар #22 от "Пичи ,":Дребна топко, това "Ще" го измислих и наложих аз!!! И само една истинска жена, а не фалшива като тебе, има право да го ползва, и го ползва перфектно!!!
Коментиран от #31, #34
16:04 09.09.2026
31 Член
До коментар #30 от "Пич":Знаеш ли как да ми ползваш члена?Клошар.
Коментиран от #33
16:08 09.09.2026
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Гунди
До коментар #31 от "Член":Какво на мъш правиш се, като ползвал мой член два пъти, а член на Аслан, три пъти.
16:12 09.09.2026
34 Пичи ,
До коментар #30 от "Пич":ГОЛЕМЕЦ СИ ТИ , ГОЛЕМЕЦ ..
16:16 09.09.2026
35 МЪКАААААА , голяма мъка , братя шарлатан
16:23 09.09.2026
36 0407
16:23 09.09.2026
37 Позорът на Путин
16:24 09.09.2026
38 Гориил
16:24 09.09.2026
39 Руснакът с пироните няма проблеми
До коментар #29 от "Механик":Купува ги от Китай.
16:26 09.09.2026