Тествахме Volkswagen-а, който пише модерната история на марката. Ето и колко струва у нас

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Volkswagen Polo е един от дълголетните модели на марката, като датира още от 70-те години на миналия век. Компактният модел винаги е стоял под по-големия си и не по-малко известен брат Golf, изграждайки своя пазарна ниша, която през годините се оказа печеливша. Сега над 50 години по-късно, към гамата на Polo се появи и неговата изцяло електрическа версия, носеща означението ID.Polo. През изминалата седмица имахме възможността да сме едни от първите, които седнаха зад волана на компактния хечбек, чиито продажби започнаха преди няколко седмици и у нас.

Макар моделът да носи същото име като своя конвенционален събрат, дизайнерският език е изцяло променен в сравнение с излизащия от производство модел, като се опира сериозно на концепта ID.2all. В разговори с екипа отговарящ за разработката на модела, те споделиха, че са търсили начин да изградят формите на „истинския Volkswagen” и да създадат непреходен дизайн, подобен на този, който Golf 4 проповядва и е лесно разпознаваем по улиците.

Екстериор

Въпреки изцяло електрическата архитектура на модела, формите остават традиционни, като в предната част са запазени въздухозаборниците в предната броня, а черна гланцова лента между фаровете имитира мястото на което сме свикнали да виждаме решетка при бензиновите модели. Фаровете са изцяло LED във всички нива на оборудване, като при по-високите използват матрична технология и по-широка светлинна лента.

Страничната линия е изчистена от излишни елементи, като няколко основни линии определят линията на вратите, праговете и кланиците. За разлика от предходните ID. модели, тук формата на покрива е запазена напълно традиционна, а електрическите дръжки на вратите, които доста често бяха обект на критика са заменени с традиционни на предните врати и монтирани зад стъклото на задните врати.

Задната част също остава вярна на традициите, като все пак вкарва модерни елементи, като светлините, които вече са побрани в цял елемент по продължението на цялата задна част, където откриваме и емблемата, а точно под нея стои и моделното означение. В долната част откриваме и дифузьор с различен цвят, обграден от два малки въздуховода с изцяло естетическа функция.

Интериор

Сядайки зад волана, няма как да не ни направи впечатление завръщането към физическите бутони на много места в интериора. Бутоните на волана, които получиха толкова много критика през годините най-после са физически и въпреки, че може да изглеждат повече отколкото трябва, свикването с тях е изключително бързо и най-важното, знаете кога и какво натискате, без да отклонявате допълнително вниманието си от пътя. Разделените бутони за предната и задната линия на стъклата също остават в историята, а дръжката за отваряне е хитро интегрирана точно пред тях. Нетрадиционната форма на волана може би е единственото нещо, което „вади очите“ при първа среща, но поне при нашия тест не усетихме проблеми с нея.



Що се отнася до останалата част от интериора, макар и придържайки се към физическите контроли, 10.25-инчов пред водача и 12-инчов дисплей в средата подават всичката актуална информация, като готина функция която притежават е включването на така наречения „ретро режим“, който ги превръща в уреди подобни на тези при Golf Mk1 и другите модели на марката от това поколение. Премахнат е и неудобният плъзгач за температурата и контрола на звука, като са заменени от физически бутони под централните въздуховоди и въртящ се контролер на централната конзола.

Качеството на материалите в интериора е високо, като твърди пластмаси се срещат само на местата, които едва ли ще докоснете с основателна причина. Седалките са удобни, като предлагат достатъчно място за главата и коленете, нещо което става все по-рядко срещано с въвеждането на големите и високи централни конзоли.

Въпреки че е с дължина само 4053 мм, приблизително същата като излизащия от производство бензинов модел, ID. Polo използва специалната си електрическа платформа MEB+, за да предложи значително по-просторен интериор. Дължината на интериора е нараснала с 19 мм, което пряко се отразява и на мястото отзад, като там спокойно могат да седнат двама възрастни, без да се притесняват от липса на място. Багажникът предлага обем от 435 литра, който се разширява до 1 243 литра при сгънати седалки.

Задвижване и технически характеристики

Първите тестови шофирания на ID. Polo разкриват изненадващо зрял и добре изпипан електрически хечбек. Изграден върху платформата MEB+ с предно задвижване, ID. Polo помещава електродвигателя и силовата електроника под предния капак, като съчетава предно окачване тип „Макферсон“ с компактна задна ос с торсион и батерия, монтиран в пода. Въпреки че на хартия тази конструкция изглежда с прекалено тежък преден край, екипът на Volkswagen е монтирал специално проектирани горни носачи, подобрени стабилизиращи щанги и изцяло нови амортисьори. Резултатът е изненадващо комфортно возене, което ефективно абсорбира неравностите по европейските пътища, като това не компроментира поведението в завой, където ниският център на тежестта играе важна роля. Макар задното окачване с торсионна греда да регистрира от време на време леко трясък при резки промени в настилката, цялостната настройка на шасито осигурява изключително маневрено, стабилно и хармонично шофиране.

Моделите от входния клас предлагат 85 kW (114 к.с.) или 99 kW (133 к.с.), докато по-мощната версия развива 155 kW (208 к.с.). Топ версията GTI, чието пускане на пазара е планирано около година след стандартните модели, развива 166 kW (223 к.с.).

Конфигурациите на батериите са разделени между икономичен 37 kWh LFP (литиево-железен фосфат) пакет за базовите версии и пакет с по-висока плътност 52 kWh NMC (никел-манган-кобалт) за версиите с голям пробег и GTI. По-голямата батерия осигурява пробег до 450 км (WLTP) и поддържа по-бързо DC зареждане с 130 kW, което позволява зареждане от 10 до 80% за около 23 минути

От динамична гледна точка, най-мощната система с един мотор развива 208 конски сили и 290 Нм въртящ момент от новия интегриран задвижващ модул APP290 на VW, осигурявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунди. Типично за електромобил, колата предлага прилично ускорение и доускорение, като не се задъхва и при по-високи магистрални скорости.

С батерия от 52 kWh, осигуряваща пробег в реални условия между около 400 километра, пътуването на дълги разстояния е напълно в рамките на възможностите му. Бързото DC зареждане достига максимална мощност от 105 kW за по-голямата батерия, което позволява зареждане от 10 до 80 процента само за 24 минути.

Заключение и цени

Изглежда, че Volkswagen е преоткрил своята основна инженерна идентичност с модела ID. Polo, като отговаря на дългогодишната обратна връзка от клиентите. Ако има някакъв оставащ резерв, той се крие във външния дизайн, където ID. Polo залага на сдържана, консервативна силуетна линия, на която липсва привличащият погледите чар на конкуренти. И все пак този скромен дизайнерски език може много добре да е целенасочена стратегия, насочена към традиционалистите, които предпочитат функционални, изчистени линии пред дизайнерските трикове.

Що се отнася до цените у нас, в момента са налични три версии на модела, включително и представената съвсем скоро линия на оборудване Trend, която се цели към възможно най-ниската цена. Качвайки се по стълбицата, вариантите от средния клас „Life“ и „Style“ вече също могат да се поръчат с по-малката батерия от 37 kWh, като цените започват от 29 490 евро и 33 990 евро. Докато базовият вариант „Trend“ залага на безопасността и практичността със стандартните системи Lane Assist и Side Assist, изборът на нивото „Life“ добавя практични удобства за ежедневието. Собствениците получават адаптивен круиз контрол, камера за задно виждане, система за предупреждение при пресичане отпред, система за паркиране с дистанционен контрол, безжично зарядно за смартфон и автоматично огледало за задно виждане със затъмняващафункция. Преминаването към най-високото ниво „Style“ придава премиум визуален стил, включващ LED матрични фарове IQ.LIGHT на VW, 3D задни светлини, осветена лента на решетката и емблеми на Volkswagen с подсветка.