Вижте как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА)

ЦСКА спечели Суперкупата на България с 4:2 срещу Левски, но дербито не мина без инциденти и напрежение. По време на мача пресаташето на „червените“ Виктор Игнатов беше ударен със стъклена бирена бутилка в главата.
Инцидентът с бившия спортен журналист се случи в края на мача на пистата в близост до тунела на Националния стадион. Тогава от Сектор А, където бяха фенове на Левски, полетяха бутилки към пистата и се наложи полицейското присъствие да бъде засилено.
На бившия спортен журналист беше оказана веднага медицинска помощ, за да бъде спряна кръвта по главата му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ле(вс)кар с купена диплома
10:32 10.09.2026
2 Стига бе...
10:37 10.09.2026
3 Факт
10:37 10.09.2026
4 Левскар
10:39 10.09.2026
5 Люлинските наркомани
10:40 10.09.2026
6 Убавец
10:41 10.09.2026
7 Миии
Коментиран от #11
10:41 10.09.2026
8 мрежа
10:43 10.09.2026
9 Дичо
10:58 10.09.2026
10 Застраховател
Коментиран от #12
11:20 10.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И трите ли
До коментар #10 от "Застраховател":Дедо попе? И трите,и тритеее.
11:27 10.09.2026