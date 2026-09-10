Вижте как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА)

ЦСКА спечели Суперкупата на България с 4:2 срещу Левски, но дербито не мина без инциденти и напрежение. По време на мача пресаташето на „червените“ Виктор Игнатов беше ударен със стъклена бирена бутилка в главата.

Инцидентът с бившия спортен журналист се случи в края на мача на пистата в близост до тунела на Националния стадион. Тогава от Сектор А, където бяха фенове на Левски, полетяха бутилки към пистата и се наложи полицейското присъствие да бъде засилено.

На бившия спортен журналист беше оказана веднага медицинска помощ, за да бъде спряна кръвта по главата му.