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Вижте как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА)

Вижте как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА)

10 Септември, 2026 10:30 1 465 12

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Инцидентът с бившия спортен журналист се случи в края на мача на пистата в близост до тунела на Националния стадион

Вижте как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА спечели Суперкупата на България с 4:2 срещу Левски, но дербито не мина без инциденти и напрежение. По време на мача пресаташето на „червените“ Виктор Игнатов беше ударен със стъклена бирена бутилка в главата.

Инцидентът с бившия спортен журналист се случи в края на мача на пистата в близост до тунела на Националния стадион. Тогава от Сектор А, където бяха фенове на Левски, полетяха бутилки към пистата и се наложи полицейското присъствие да бъде засилено.

На бившия спортен журналист беше оказана веднага медицинска помощ, за да бъде спряна кръвта по главата му.

Вижте как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА)


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    10:37 10.09.2026

  • 3 Факт

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    Коментиран от #11

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  • 8 мрежа

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    Не,като онзи артист Д. Наумов!

    10:43 10.09.2026

  • 9 Дичо

    2 11 Отговор
    Следващият мач да бъде с каска.

    10:58 10.09.2026

  • 10 Застраховател

    5 0 Отговор
    Сега кого трябва да накажат и уволнят за внесените стъклени бутилки на стадиона? Защото някой е "проспал" това! началникът на охраната от полицията или на охранителната фирма, наета за мача?

    Коментиран от #12

    11:20 10.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И трите ли

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Застраховател":

    Дедо попе? И трите,и тритеее.

    11:27 10.09.2026

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