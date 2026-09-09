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Ракетни удари на брега на Черно море! Въоръжените сили на Украйна довършиха окончателно руската фрегата "Адмирал Есен" в Новоросийск
  Тема: Украйна

Ракетни удари на брега на Черно море! Въоръжените сили на Украйна довършиха окончателно руската фрегата "Адмирал Есен" в Новоросийск

9 Септември, 2026 20:18 1 300 60

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • черно море-
  • новоросийск

"Адмирал Есен" носи крилати ракети "Калибър" с морско базиране, които Русия често използва за извършване на атаки срещу цели в Украйна

Ракетни удари на брега на Черно море! Въоръжените сили на Украйна довършиха окончателно руската фрегата "Адмирал Есен" в Новоросийск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удари по редица ключови цели в руското пристанище Новоросийск, включително фрегатата на Черноморския флот "Адмирал Есен", която преди това беше обект на атаки от украинските военни, предава УНИАН, като се позовава на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна.

"В нощта срещу 9 септември оператори от отдела за активни операции на ГУР, като част от съвместна операция за дълбоки удари с други компоненти на отбранителните сили на държавата, нанесоха удари по инфраструктурата на руската военноморска база в Новоросийск, както и по вражеската фрегата "Адмирал Есен" (проект 11356)", се казва в изявлението.

Според разузнавателни данни, прецизните удари са причинили пожар в надстройката на кораба.

Отбелязва се, че "Адмирал Есен" носи крилати ракети "Калибър" с морско базиране, които Русия често използва за извършване на атаки срещу цели в Украйна.

ГУР припомня, че през август 2023 г. украинските сили са нанесли удари по руските ракетоносни кораби "Адмирал Есен" и "Адмирал Макаров", както и по патрулния кораб "Василий Биков".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    32 13 Отговор
    Сега да го очакват и да не хленчат!

    20:20 09.09.2026

  • 2 Глюпости ,

    12 16 Отговор
    Кузята ЩЕ ги довърши , само да го ремонтират .. 😁

    Коментиран от #26

    20:20 09.09.2026

  • 3 Факт

    15 9 Отговор
    В момента народа ЦСКА,довърши отрочето на ДС и БКП динамо Подуяне ,

    20:21 09.09.2026

  • 4 Причинили

    21 4 Отговор
    пожар или са го "довършили"? И какво означава, че е потопен?

    Коментиран от #12

    20:21 09.09.2026

  • 5 Дън Бай

    27 3 Отговор
    Малей, утре Москва пада!

    20:21 09.09.2026

  • 6 име

    24 12 Отговор
    И предишния път беше окончателно довършена. Затова вече пета година слушаме само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, а междувременно целия Бандеристан свети, ама не от елекричество, а от пожари и взривове, магазините са празни, няма бензиностанции, и бандерите привършват.

    Коментиран от #24

    20:22 09.09.2026

  • 7 Лакеите на Пентагона

    12 10 Отговор
    Още паре за ИНФЛАЦИЯТА ?

    20:23 09.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    20 9 Отговор
    И Путин пак ли капитулира ,в по горната статия не разбрах ,на кого му свършили пак ракетите ,само едно знам, зимата ще е тежка и за оФцете в ЕС и за укрите ,ако все още я има

    Коментиран от #13, #30

    20:23 09.09.2026

  • 9 Ами,

    8 3 Отговор
    имало беля да става. Ай стига сте ривали.

    20:23 09.09.2026

  • 10 Гост

    19 9 Отговор
    Причинили пожарче в надстройката, но заглавието пише, че я били довършили.
    Поредното гръмко изхвърляне.

    Коментиран от #47

    20:24 09.09.2026

  • 11 Иван 1

    18 11 Отговор
    А къде е държавата им ,заводите, хората и защо фронта се движи на запад към Киив.

    Коментиран от #17

    20:24 09.09.2026

  • 12 Ми,

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Причинили":

    Глътнал водица ..

    20:25 09.09.2026

  • 13 Румен Решетников

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Така е ватенка.
    Пета година от началото на блицкрига на крепостните, всяка зима ям хамстера и канарчето си и се отоплявам на свещи, да. 😀

    Коментиран от #15, #23, #34

    20:27 09.09.2026

  • 14 Нямам транспорт в Киев, спя в метрото

    8 12 Отговор
    няма ток и стоки по магазините обаче толкова хубаво ми става, че ударили някакъв кораб.

    20:28 09.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Запознат

    11 10 Отговор
    Чудя се ватенките колко часа ще издържат срещу НАТО преди да станат на пепел?

    Коментиран от #20

    20:29 09.09.2026

  • 17 Румен Решетников

    12 10 Отговор

    До коментар #11 от "Иван 1":

    Пета година ватенките напредват към Киев, да.
    По план вече трябваше да са пред Лисабон и да форсират река Потомак... 😀

    20:29 09.09.2026

  • 18 Това украйнец много силно бе

    10 7 Отговор
    До нова година и Москва ще превземе, може да ни дадат Одеса като приятели и помагачи!

    Коментиран от #28

    20:29 09.09.2026

  • 19 чичо Кольо пие бира

    11 9 Отговор
    Еваларката.Украинците са пичове.

    20:30 09.09.2026

  • 20 Чети за снижанка мъник

    2 12 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Форумите не са място за дица! Фашизма в отчаянието си пак опря до деца срещу Русия като през ВСВ!

    Коментиран от #35, #43

    20:31 09.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 7 Отговор
    ДОВЪРШИХА ИЗЦЯЛО РУСКИЯ КОРАБ :(((
    ....
    И ГО ПОТОПИХА СЪС СТРАШНИ РАКЕТНИ УДАРИ
    ........
    БЕЗМИЛОСТНИ СА

    20:31 09.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И ти светиш

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    от хуманизъм

    20:32 09.09.2026

  • 25 Монтгомъри

    0 0 Отговор
    Ако го бяха довършъли,-щеще да лети БК до България.

    20:33 09.09.2026

  • 26 Нова ера..

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Глюпости ,":

    На този тип кораби много им се повреждат пералните, не са ефективни ..

    20:33 09.09.2026

  • 27 хи, хи,

    7 8 Отговор
    Адмирал Макаров го потопяваха два пъти, а той още си плава!🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    20:34 09.09.2026

  • 28 Другарю ,

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Това украйнец много силно бе":

    УкраЙнец ли бе ? Петър Берон на нищо не те е научил .

    Коментиран от #37

    20:35 09.09.2026

  • 29 Хохохо

    5 1 Отговор
    Местните роми ще имат да берат много железо и алюмин.

    20:36 09.09.2026

  • 30 А рашките

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    на впрягове, че на рафинериите нещо не им върви

    Коментиран от #36, #38

    20:36 09.09.2026

  • 31 Това не е всичко!

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "хи, хи,":

    И крайцера Москва плава.

    20:36 09.09.2026

  • 32 Хубава регата е била се вижда

    7 3 Отговор
    Но Украинците я смляха

    20:36 09.09.2026

  • 33 да де,

    3 2 Отговор
    Довършили го, пък той си стои на пирса и даже не пуши?!? А какво значи окончателно?!? Майтап бе, уили!

    20:37 09.09.2026

  • 34 Какъв блиц кринг

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Решетников":

    бре тролейчо? Пропагандната за глупаци е вредна за глупака!

    Коментиран от #41

    20:37 09.09.2026

  • 35 Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Чети за снижанка мъник":

    Иначе отдавна да съм те отървал от мъките😂🤣😅
    Полезен идиот тролeй.....освен да лaзиш в крaката ми и да cкимтиш жaлно и тъпo за наслада на всички ,друго можеш ли? Или си мазоxист и ти харесва да си oбяздeн?!?! А йотовица и мунчо кРадев са приключени и скоро ще са изритани към Сибир!
    Троляк ,съвсем погреба йотовица и я изхвърли и от балотаж!
    Ще те показвам на всички кой уби славуца без субсидия и сега мунчо кРадев😀
    Докрай👋👌
    И най важното е че не получи и пукната копейка за убийството на чалга отрепката славуца ,за срива на мунчо кРадев и разкриването за смазването на фашистка безпомощна и разгромена раша💀
    Полезен пaааaaацyууллл си наш безплатен 😁

    Коментиран от #48, #49, #50

    20:38 09.09.2026

  • 36 и какво за рафинериите

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "А рашките":

    Руснаците имат 280, украинците пряко сили са ударили 30 и то не така, че да спрат производство за дълго!

    Коментиран от #52

    20:39 09.09.2026

  • 37 Я съм евроатлантик

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Другарю ,":

    Като валутата , така я езика умре!

    Коментиран от #56

    20:39 09.09.2026

  • 38 аz СВО Победа 81

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "А рашките":

    Един детайл!Най-популярното и сигурно превозно средство в Русия засега е конят Тайфунчик.
    🤣🤣🤣

    20:39 09.09.2026

  • 39 Защо Путин още

    2 6 Отговор
    Чака фашистите да се евакуират от Киев? А те му унищожават кораби, нефтопреработвателни заводи, молове и предприятия? Еми Путин прави огромна грешка. Същата, която Червената армия е дапуснала 40-те г на миналия век!!! Фашизмът е психична болест, зараза. Предава се и по наследство!!! Не се лекува. Ако сега ги пуснеш да се евакуират, техните потомци пак ще изникват, като гъби, родени фашисти. Какво наблюдаваме днес в западна Европа? Еми точно това. Путин казваше: "С терористи не се преговаря..." Ама това важи и 100% за фашистите. Те са болни в главите и не могат да се излекуват никога.

    Коментиран от #46, #58

    20:39 09.09.2026

  • 40 Мишел

    0 3 Отговор
    Украйна досега пет пъти обяви, че р потопила руската подводница " Ростов на Дон". Обаче подводницата участва в ударите по обекти в Украйна с ракети морско базиране заедно с целия руският Черноморски военен флот, който си е цял-целеничък в състав 60котсна и подводница в Новорусийск. А от украинския Черноморски военен флот, който беше колкото руския по брой и състав, не се чува нищо , защото е на дъното на морето.
    Отговорът на обявеното от Украйна унищожаване на руската фрегата ще е ракетен, с участието на Есен"

    Коментиран от #44

    20:39 09.09.2026

  • 41 Като тролиш

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Какъв блиц кринг":

    Изглеждаш толкова глупаво.Отпадък.

    Коментиран от #53

    20:40 09.09.2026

  • 42 Софиянец

    2 1 Отговор
    🤭 верваме! Особено достоверни е като няма снимки, клипове, а само бандеровски разкази под тежки опиати, бухахаха

    20:42 09.09.2026

  • 43 Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Чети за снижанка мъник":

    Иначе отдавна да съм те отървал от мъките😂🤣😅
    Полезен идиот тролeй.....освен да лaзиш в крaката ми и да cкимтиш жaлно и тъпo за наслада на всички ,друго можеш ли? Или си мазоxист и ти харесва да си oбяздeн?!?! А йотовица и мунчо кРадев са приключени и скоро ще са изритани към Сибир!
    Троляк ,съвсем погреба йотовица и я изхвърли и от балотаж!
    Благодарение на нашия полезен идиот всички видяха жалка ,безпомощна и разбита раша колко е слаба и довършена!
    Наметнал руската гъбина ,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,нашия полезен дърт пaааццyуулл 5 години чака разбитите раши да дойдат в България и всички да са зле като пaааaццyууллaa😂
    Няма да ги дочакаш никога и така ще умреш в изпражненията си ,задушен от изпаренията😂🤣😅
    Ще те показвам на всички кой уби славуца без субсидия и сега мунчо кРадев😀
    Докрай👋👌
    И най важното е че не получи и пукната копейка за убийството на чалга отрепката славуца ,за срива на мунчо кРадев и разкриването за смазването на фашистка безпомощна и разгромена раша💀
    Полезен пaааaaацyууллл си наш безплатен 😁

    20:42 09.09.2026

  • 44 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    ..М в състав 60 кораба и подводница...

    20:43 09.09.2026

  • 45 КуZю Пушилката от депото за скрап

    2 1 Отговор
    А мен кой и кога ще ме довърши?? Това не е живот вече...

    20:43 09.09.2026

  • 46 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Защо Путин още":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    20:44 09.09.2026

  • 47 Нагла копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Пак не си разбрал! Изгасили са пожара, като са го пратили на дъното...

    20:46 09.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Отпадъка

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣":

    тро лей на ПП и ДБ се възпали! 😄

    Коментиран от #54

    20:47 09.09.2026

  • 51 Тинтири минтири

    0 1 Отговор
    Трябва да си луд , за да четеш пропагандата и лъжите на укронацистите от УНИАН !!

    20:48 09.09.2026

  • 52 А, нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "и какво за рафинериите":

    нищо, ще им дойде реда

    Коментиран от #60

    20:48 09.09.2026

  • 53 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Като тролиш":

    С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    20:49 09.09.2026

  • 54 Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Отпадъка":

    Иначе отдавна да съм те отървал от мъките😂🤣😅
    Полезен идиот тролeй.....освен да лaзиш в крaката ми и да cкимтиш жaлно и тъпo за наслада на всички ,друго можеш ли? Или си мазоxист и ти харесва да си oбяздeн?!?! А йотовица и мунчо кРадев са приключени и скоро ще са изритани към Сибир!
    Троляк ,съвсем погреба йотовица и я изхвърли и от балотаж!
    Благодарение на нашия полезен идиот всички видяха жалка ,безпомощна и разбита раша колко е слаба и довършена!
    Наметнал руската гъбина ,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,нашия полезен дърт пaааццyуулл 5 години чака разбитите раши да дойдат в България и всички да са зле като пaааaццyууллaa😂
    Няма да ги дочакаш никога и така ще умреш в изпражненията си ,задушен от изпаренията😂🤣😅
    Ще те показвам на всички кой уби славуца без субсидия и сега мунчо кРадев😀
    Докрай👋👌
    И най важното е че не получи и пукната копейка за убийството на чалга отрепката славуца ,за срива на мунчо кРадев и разкриването за смазването на фашистка безпомощна и разгромена раша💀
    Полезен пaааaaацyууллл си наш безплатен 😁

    Коментиран от #57, #59

    20:49 09.09.2026

  • 55 Гориил

    2 1 Отговор
    Кораб, оборудван с най-добрата в света система за електронна война, е невъзможно да бъде уцелен с ракета или дрон. Отломки паднаха в морето, евентуално удряйки корпуса на кораба и външните конструкции. Но при никакви обстоятелства тези отломки не биха могли да навредят на руската фрегата. Можете сами да се убедите, като прочетете реномирани и авторитетни вестници. Русия обаче предупреждава, че ще отвърне на удара, като унищожи украински фабрики и складове за оръжие на НАТО на стойност десетки милиарди евро. Пригответе се.

    20:50 09.09.2026

  • 56 Другарю ,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Я съм евроатлантик":

    Ти си чиста петолъчка ..

    20:51 09.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ама те фашистите

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Защо Путин още":

    са под спаската башня

    20:53 09.09.2026

  • 59 Отпадъка

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣":

    тро-лей на ПП и ДБ и фашисткият запад и Украйна се възпали! 😄

    20:53 09.09.2026

  • 60 ще, ще,

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "А, нищо":

    Те и Крим още юли трябваше да са го откъснали от артериите за снабдяване и да са влезли, ама още влизат де, юрушът пак се провали! Не знам колко квадратни километра били освободили, пък името на едно село или градче не споменават! 🤣🤣🤣

    20:54 09.09.2026

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