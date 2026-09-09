Ракетни удари на брега на Черно море! Въоръжените сили на Украйна довършиха окончателно руската фрегата "Адмирал Есен" в Новоросийск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удари по редица ключови цели в руското пристанище Новоросийск, включително фрегатата на Черноморския флот "Адмирал Есен", която преди това беше обект на атаки от украинските военни, предава УНИАН, като се позовава на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна.
"В нощта срещу 9 септември оператори от отдела за активни операции на ГУР, като част от съвместна операция за дълбоки удари с други компоненти на отбранителните сили на държавата, нанесоха удари по инфраструктурата на руската военноморска база в Новоросийск, както и по вражеската фрегата "Адмирал Есен" (проект 11356)", се казва в изявлението.
Според разузнавателни данни, прецизните удари са причинили пожар в надстройката на кораба.
Отбелязва се, че "Адмирал Есен" носи крилати ракети "Калибър" с морско базиране, които Русия често използва за извършване на атаки срещу цели в Украйна.
ГУР припомня, че през август 2023 г. украинските сили са нанесли удари по руските ракетоносни кораби "Адмирал Есен" и "Адмирал Макаров", както и по патрулния кораб "Василий Биков".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
20:20 09.09.2026
2 Глюпости ,
Коментиран от #26
20:20 09.09.2026
3 Факт
20:21 09.09.2026
4 Причинили
Коментиран от #12
20:21 09.09.2026
5 Дън Бай
20:21 09.09.2026
6 име
Коментиран от #24
20:22 09.09.2026
7 Лакеите на Пентагона
20:23 09.09.2026
8 Kaлпазанин
Коментиран от #13, #30
20:23 09.09.2026
9 Ами,
20:23 09.09.2026
10 Гост
Поредното гръмко изхвърляне.
Коментиран от #47
20:24 09.09.2026
11 Иван 1
Коментиран от #17
20:24 09.09.2026
12 Ми,
До коментар #4 от "Причинили":Глътнал водица ..
20:25 09.09.2026
13 Румен Решетников
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Така е ватенка.
Пета година от началото на блицкрига на крепостните, всяка зима ям хамстера и канарчето си и се отоплявам на свещи, да. 😀
Коментиран от #15, #23, #34
20:27 09.09.2026
14 Нямам транспорт в Киев, спя в метрото
20:28 09.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Запознат
Коментиран от #20
20:29 09.09.2026
17 Румен Решетников
До коментар #11 от "Иван 1":Пета година ватенките напредват към Киев, да.
По план вече трябваше да са пред Лисабон и да форсират река Потомак... 😀
20:29 09.09.2026
18 Това украйнец много силно бе
Коментиран от #28
20:29 09.09.2026
19 чичо Кольо пие бира
20:30 09.09.2026
20 Чети за снижанка мъник
До коментар #16 от "Запознат":Форумите не са място за дица! Фашизма в отчаянието си пак опря до деца срещу Русия като през ВСВ!
Коментиран от #35, #43
20:31 09.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И ГО ПОТОПИХА СЪС СТРАШНИ РАКЕТНИ УДАРИ
........
БЕЗМИЛОСТНИ СА
20:31 09.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И ти светиш
До коментар #6 от "име":от хуманизъм
20:32 09.09.2026
25 Монтгомъри
20:33 09.09.2026
26 Нова ера..
До коментар #2 от "Глюпости ,":На този тип кораби много им се повреждат пералните, не са ефективни ..
20:33 09.09.2026
27 хи, хи,
Коментиран от #31
20:34 09.09.2026
28 Другарю ,
До коментар #18 от "Това украйнец много силно бе":УкраЙнец ли бе ? Петър Берон на нищо не те е научил .
Коментиран от #37
20:35 09.09.2026
29 Хохохо
20:36 09.09.2026
30 А рашките
До коментар #8 от "Kaлпазанин":на впрягове, че на рафинериите нещо не им върви
Коментиран от #36, #38
20:36 09.09.2026
31 Това не е всичко!
До коментар #27 от "хи, хи,":И крайцера Москва плава.
20:36 09.09.2026
32 Хубава регата е била се вижда
20:36 09.09.2026
33 да де,
20:37 09.09.2026
34 Какъв блиц кринг
До коментар #13 от "Румен Решетников":бре тролейчо? Пропагандната за глупаци е вредна за глупака!
Коментиран от #41
20:37 09.09.2026
35 Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣
До коментар #20 от "Чети за снижанка мъник":Иначе отдавна да съм те отървал от мъките😂🤣😅
Полезен идиот тролeй.....освен да лaзиш в крaката ми и да cкимтиш жaлно и тъпo за наслада на всички ,друго можеш ли? Или си мазоxист и ти харесва да си oбяздeн?!?! А йотовица и мунчо кРадев са приключени и скоро ще са изритани към Сибир!
Троляк ,съвсем погреба йотовица и я изхвърли и от балотаж!
Ще те показвам на всички кой уби славуца без субсидия и сега мунчо кРадев😀
Докрай👋👌
И най важното е че не получи и пукната копейка за убийството на чалга отрепката славуца ,за срива на мунчо кРадев и разкриването за смазването на фашистка безпомощна и разгромена раша💀
Полезен пaааaaацyууллл си наш безплатен 😁
Коментиран от #48, #49, #50
20:38 09.09.2026
36 и какво за рафинериите
До коментар #30 от "А рашките":Руснаците имат 280, украинците пряко сили са ударили 30 и то не така, че да спрат производство за дълго!
Коментиран от #52
20:39 09.09.2026
37 Я съм евроатлантик
До коментар #28 от "Другарю ,":Като валутата , така я езика умре!
Коментиран от #56
20:39 09.09.2026
38 аz СВО Победа 81
До коментар #30 от "А рашките":Един детайл!Най-популярното и сигурно превозно средство в Русия засега е конят Тайфунчик.
🤣🤣🤣
20:39 09.09.2026
39 Защо Путин още
Коментиран от #46, #58
20:39 09.09.2026
40 Мишел
Отговорът на обявеното от Украйна унищожаване на руската фрегата ще е ракетен, с участието на Есен"
Коментиран от #44
20:39 09.09.2026
41 Като тролиш
До коментар #34 от "Какъв блиц кринг":Изглеждаш толкова глупаво.Отпадък.
Коментиран от #53
20:40 09.09.2026
42 Софиянец
20:42 09.09.2026
43 Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣
До коментар #20 от "Чети за снижанка мъник":Иначе отдавна да съм те отървал от мъките😂🤣😅
Полезен идиот тролeй.....освен да лaзиш в крaката ми и да cкимтиш жaлно и тъпo за наслада на всички ,друго можеш ли? Или си мазоxист и ти харесва да си oбяздeн?!?! А йотовица и мунчо кРадев са приключени и скоро ще са изритани към Сибир!
Троляк ,съвсем погреба йотовица и я изхвърли и от балотаж!
Благодарение на нашия полезен идиот всички видяха жалка ,безпомощна и разбита раша колко е слаба и довършена!
Наметнал руската гъбина ,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,нашия полезен дърт пaааццyуулл 5 години чака разбитите раши да дойдат в България и всички да са зле като пaааaццyууллaa😂
Няма да ги дочакаш никога и така ще умреш в изпражненията си ,задушен от изпаренията😂🤣😅
Ще те показвам на всички кой уби славуца без субсидия и сега мунчо кРадев😀
Докрай👋👌
И най важното е че не получи и пукната копейка за убийството на чалга отрепката славуца ,за срива на мунчо кРадев и разкриването за смазването на фашистка безпомощна и разгромена раша💀
Полезен пaааaaацyууллл си наш безплатен 😁
20:42 09.09.2026
44 Мишел
До коментар #40 от "Мишел":..М в състав 60 кораба и подводница...
20:43 09.09.2026
45 КуZю Пушилката от депото за скрап
20:43 09.09.2026
46 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #39 от "Защо Путин още":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
20:44 09.09.2026
47 Нагла копейка
До коментар #10 от "Гост":Пак не си разбрал! Изгасили са пожара, като са го пратили на дъното...
20:46 09.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Отпадъка
До коментар #35 от "Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣":тро лей на ПП и ДБ се възпали! 😄
Коментиран от #54
20:47 09.09.2026
51 Тинтири минтири
20:48 09.09.2026
52 А, нищо
До коментар #36 от "и какво за рафинериите":нищо, ще им дойде реда
Коментиран от #60
20:48 09.09.2026
53 Така е
До коментар #41 от "Като тролиш":С тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
20:49 09.09.2026
54 Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣
До коментар #50 от "Отпадъка":Иначе отдавна да съм те отървал от мъките😂🤣😅
Полезен идиот тролeй.....освен да лaзиш в крaката ми и да cкимтиш жaлно и тъпo за наслада на всички ,друго можеш ли? Или си мазоxист и ти харесва да си oбяздeн?!?! А йотовица и мунчо кРадев са приключени и скоро ще са изритани към Сибир!
Троляк ,съвсем погреба йотовица и я изхвърли и от балотаж!
Благодарение на нашия полезен идиот всички видяха жалка ,безпомощна и разбита раша колко е слаба и довършена!
Наметнал руската гъбина ,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,нашия полезен дърт пaааццyуулл 5 години чака разбитите раши да дойдат в България и всички да са зле като пaааaццyууллaa😂
Няма да ги дочакаш никога и така ще умреш в изпражненията си ,задушен от изпаренията😂🤣😅
Ще те показвам на всички кой уби славуца без субсидия и сега мунчо кРадев😀
Докрай👋👌
И най важното е че не получи и пукната копейка за убийството на чалга отрепката славуца ,за срива на мунчо кРадев и разкриването за смазването на фашистка безпомощна и разгромена раша💀
Полезен пaааaaацyууллл си наш безплатен 😁
Коментиран от #57, #59
20:49 09.09.2026
55 Гориил
20:50 09.09.2026
56 Другарю ,
До коментар #37 от "Я съм евроатлантик":Ти си чиста петолъчка ..
20:51 09.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ама те фашистите
До коментар #39 от "Защо Путин още":са под спаската башня
20:53 09.09.2026
59 Отпадъка
До коментар #54 от "Наш полезен идиот пaааaццyуулл🤣":тро-лей на ПП и ДБ и фашисткият запад и Украйна се възпали! 😄
20:53 09.09.2026
60 ще, ще,
До коментар #52 от "А, нищо":Те и Крим още юли трябваше да са го откъснали от артериите за снабдяване и да са влезли, ама още влизат де, юрушът пак се провали! Не знам колко квадратни километра били освободили, пък името на едно село или градче не споменават! 🤣🤣🤣
20:54 09.09.2026