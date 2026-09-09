Ракетни удари на брега на Черно море! Въоръжените сили на Украйна довършиха окончателно руската фрегата "Адмирал Есен" в Новоросийск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удари по редица ключови цели в руското пристанище Новоросийск, включително фрегатата на Черноморския флот "Адмирал Есен", която преди това беше обект на атаки от украинските военни, предава УНИАН, като се позовава на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна.

"В нощта срещу 9 септември оператори от отдела за активни операции на ГУР, като част от съвместна операция за дълбоки удари с други компоненти на отбранителните сили на държавата, нанесоха удари по инфраструктурата на руската военноморска база в Новоросийск, както и по вражеската фрегата "Адмирал Есен" (проект 11356)", се казва в изявлението.

Според разузнавателни данни, прецизните удари са причинили пожар в надстройката на кораба.

Отбелязва се, че "Адмирал Есен" носи крилати ракети "Калибър" с морско базиране, които Русия често използва за извършване на атаки срещу цели в Украйна.

ГУР припомня, че през август 2023 г. украинските сили са нанесли удари по руските ракетоносни кораби "Адмирал Есен" и "Адмирал Макаров", както и по патрулния кораб "Василий Биков".